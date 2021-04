I migliori pesci d'aprile: da Control per PS1 ai cereali di Deathloop

Non si sa mai che cosa possa portare con sé il 1 Aprile, specialmente quando si parla del mondo dello sviluppo videoludico. Ormai da diversi anni, il medium ha infatti fatto propria una vivace tradizione di celebrazione della giornata internazionale dedicata a burle, scherzi e goliardia. Tra annunci plausibili rivelatisi prese in giro e reveal tacciati immediatamente come "pesci d'aprile" dimostratisi infine essere veritieri, - il caso Yakuza: Like A Dragon ha del resto lasciato il segno! - publisher, grandi software house e team indipendenti paiono attendere con trepidazione l'appuntamento col calendario. Anche nel 2021, l'alba del quarto mese dell'anno ha portato con sé una rassegna di campagne comunicative ironiche e peculiari: per chi si fosse disconnesso dal mondo nel corso della giornata di ieri, abbiamo selezionato alcune delle migliori trovate nel settore gaming.

Inquietudine in cucina

La nuova frontiera delle produzioni videoludiche dedicate ai giocatori buongustai è pronta a esordire in Little Nightmares II. Forse ispirata alla lontana da Cucine da Incubo, Bandai Namco ci propone un viaggio verso nuovi e inquietanti abissi culinari. Del resto perché lasciarsi avvolgere dalla frenetica follia ai fornelli di Cooking Mama quando i Piccoli Incubi di Tarsier Studio sono pronti ad accogliere Little Nightmares II Cooking Mono?

DLC o spin-off stand-alone poco importa, le premesse sono in ogni caso succulente. Lady Lunch, cuoca presso la caffetteria di una scuola, è misteriosamente scomparsa. Probabilmente - noi lo avremmo fatto - si è data a una fuga disperata quando ha scoperto che gli studenti insoddisfatti sono soliti sviluppare tendenze cannibali nei confronti di chi dovrebbe sfamarli con focacce e croissant. Lo scoprirà a sue spese Mono, chiamato a prendere il posto di Lady Lunch e ad apprendere l'arte dei fornelli prima di rischiare di finire sbranato da un gruppo di bulli.



Vorreste una recensione di Little Nightmares II Cooking Mono? Ma non dite assurdità, non serve nemmeno un trailer: il prodotto è chiaramente imperdibile. Ah, dimenticavamo. Per celebrare il reveal Bandai Namco ha persino invitato il pubblico a inviare le proprie ricette: ai tre migliori cuochi è stata promessa una ricompensa, ma sino ad ora nessuno ne ha saputo nulla. Strano.

Arkane Studios non ha però accettato di concedere il monopolio delle follie in cucina alla sola Bandai Namco. Per i giocatori in attesa di avventurarsi tra gli infiniti cicli assassini di Deathloop, arriva infatti un prodotto assolutamente imperdibile. I cereali Deathloops, dal raffinato design che richiama più che opportunamente il simbolo dell'infinito, sono pronti a invadere gli scaffali dei supermercati più vicini alla vostra dimora. Purtroppo, il team Bethesda non ha offerto dettagli sui ricercati ingredienti che caratterizzeranno i variopinti cereali. Per una colazione scoppiettante, non possiamo che augurarci che questi propongano una pregiata collezione di essenze che richiamino l'aroma della polvere da sparo.

NieR Replicant: finalmente un vero remake

Se Bandai Namco e Arkane Studios si sono accontentante di realizzare una fugace sortita in cucina, Square Enix ha invece deciso di realizzare un'operazione molto più coraggiosa. Basta con remastered o remake pigri e tradizionali, che mantengono intatto il comparto narrativo delle opere originali. La community videoludica è stufa di produzioni che non hanno l'ardire di proporre una direzione originale a causa di un ridicolo timore di collidere violentemente con lo spirito delle opere che vorrebbero preservare!

Un sentimento comune che Square Enix ha infine deciso di sposare, annunciando uno storico cambio di rotta per la serie NieR. Dimenticatevi quello che vi ha raccontato il nostro Giuseppe Arace nel suo recente provato di NieR: Replicant Ver.1.22474487139 : il gioco non sarà un Action, ma un life simulator. A chi interessano i frenetici combattimenti all'arma bianca quando è possibile allevare e cavalcare un cinghiale inferocito? Perché cercare di salvare la propria sorella da morte certa quando il mondo intorno a noi è ottimo per coltivare le zucche? Questo nuovo NieR Replicant forse non è il rifacimento che ci meritiamo, ma è sicuramente quello di cui avevamo bisogno.

Meno pixel è meglio

Altri passi coraggiosi anche da Remedy Entertainment, che finalmente rinsavisce dalla Ray Tracing-mania che sta inspiegabilmente coinvolgendo l'intero mondo videoludico. Ma chi ha bisogno di effetti di luce realistici? Superflui deliri di onnipotenza tecnica, assimilabili alle altrettanto ridicole ossessioni per le ambientazioni dettagliate e ricche di dettagli. Serve un cambio di passo, e finalmente qualcuno lo ha capito. Dopo il tempo perso nel dare vita a una versione next-gen dell'avventura di Jesse Faden, Remedy porta finalmente Control su PlayStation One!

Certo, a questo punto avremmo auspicato del coraggio ulteriore: ci pare infatti sinceramente imperdonabile l'assenza di una versione del gioco per Super Nintendo. Capiamo però che le tempistiche tecniche per l'approdo del titolo su cartuccia possano essere superiori e non ne facciamo dunque troppo una colpa a Tommi Saalasti, eroico gameplay designer che ha convinto i colleghi del team finlandese a realizzare il porting che tutti volevano, ma nessuno osava chiedere.

Hardware per tutti

Ma l'innovazione non si fa strada solamente sul fronte software: il mese di aprile ha inondato di salvifica saggezza anche le menti dei produttori hardware. In prima linea sulla griglia di partenza si è piazzato il team di Logitech, con gli ingegneri del colosso tecnologico che hanno presentato al mondo la loro ultima creazione: il volante Logitech K923 Racing Wheel, animato dalla Chewforce Technology. Che si tratti di Formula 1, NASCAR o Gran Turismo, questo incredibile strumento è stato studiato per adattarsi in maniera perfetta alle zampe del vostro compagno peloso.

Niente elitarismo, ovviamente: grazie alla sua versatilità, il volante risulta adatto sia ai cani che non si sono mai cimentati alla guida sia agli animali che hanno acquisito tutta l'esperienza necessaria riempiendo i sedili della vostra auto di peli salendoci senza il vostro permesso. Grazie a Logitech, i vostri amici a quattro zampe potranno finalmente dimostrarvi chi è davvero che guida da cani in famiglia.



Forse superiore nella sua potenza innovativa è però lo straordinario Razer Rapunzel Chroma Hair Dye. Ultimo ritrovato del colosso Razer, questa impressionante tecnologia cambierà la vostra vita di videogiocatori per sempre. Avete una chioma fluente, ma siete stufi delle banali tinte che una natura pigra e maligna ha donato agli esseri umani? La nanotecnologia ha la risposta per voi: applicando un apposito concentrato di Nanorobot sui vostri capelli, potrete accedere ad uno spettro cromatico di ben 16,8 milioni di colori. Per consentirvi di adattare il vostro look a quello del vostro alter-ego videoludico preferito, sarà poi sufficiente sincronizzare la chioma con l'apposita Razer Synapse App, e il gioco è fatto.

Avete da tempo abbandonato il reame delle chiome fluenti e vi siete ormai rassegnati ad un imperituro effetto nude per il vostro capo? Razer ha la soluzione anche per voi videogiocatori dal capo perennemente battuto dal vento. Gli ingegneri della compagnia sono in fatti al lavoro su di una Respawn Edition del prodotto, purtroppo ancora indicata come coming soon. Con tutta probabilità, sarà necessario attendere sino al 1 aprile 2022.