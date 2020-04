I migliori videogiochi che non conosci: 5 gestionali fuori dagli schemi

Il mondo dei gestionali è ormai ricco di alternative e, come gli appassionati ben sanno, nel momento in cui ci si trova a dover scegliere con quale titolo arricchire la propria collezione il mercato offre letteralmente l'imbarazzo della scelta. L'abbondanza ha tuttavia anche un amaro rovescio della medaglia, ovvero quello di nascondere agli occhi di molti appassionati delle vere e proprie perle che, a conti fatti, non hanno nulla da invidiare a titoli ben più pubblicizzati e popolari... se non un po' della loro visibilità. E qui entriamo in gioco noi, con un approfondimento dedicato interamente a questi "figli di un Dio minore", giochi spesso trascurati e sottovalutati, capaci però di conquistare rapidamente un posto nel cuore di chiunque avrà l'ardore di dedicar loro un po' del proprio tempo.

Great eSports Manager

Tra tutti i titoli presenti in questa lista, Great Esports Manager è senza alcun dubbio il più insolito ma, al tempo stesso, quello potenzialmente più intrigante. Come lascia intendere il suo stesso nome, l'opera prima dei ragazzi di Fedora Collective è essenzialmente un gestionale incentrato sul mondo degli esports e, come tale, si basa principalmente sulla fondazione e lo sviluppo di una squadra di atleti videoludici, ma guai a pensare che il team di sviluppo si sia limitato al proverbiale "compitino".

Sì perché oltre a brillare per una innegabile profondità gestionale, il titolo stupisce e diverte in modo particolare per la sua surreale narrazione, ricca di riferimenti politici e continui richiami a quello che fu il ben noto braccio di ferro tra Donald Trump e Kim Jong Un. Tra una sessione di allenamento e l'altra, dunque, preparatevi a vivere momenti "ai confini della realtà", perché svariati frangenti, tra cui un finale esplosivo, vi lasceranno davvero a bocca aperta. In tutti i sensi.

Nantucket

Ispirato al celebre romanzo di Moby Dick, da cui eredita ambientazioni, riferimenti e personaggi, Nantucket è un gestionale tutto Italiano che racconta, da una prospettiva del tutto inedita, quella che nel pieno del XIX secolo fu l'epoca d'oro della caccia alle balene.

Vestendo i panni di Ishmael, unico sopravvissuto della celeberrima baleniera Pequod, il titolo permette di navigare in assoluta libertà gestendo ogni più piccola sfumatura della propria attività di capitano: dai membri della ciurma, alle rotte da percorrere in cerca di prede, senza dimenticare ovviamente una profonda gestione economica della propria attività marittima.



E se questo non fosse già abbastanza, non mancano neanche intriganti sfumature ruolistiche che si traducono in abilità sbloccabili e soprattutto momenti in cui si è chiamati a prendere numerose decisioni difficili, ognuna delle quali potrebbe condurre a conseguenze non sempre prevedibili.

Insomma, un titolo unico nel suo genere, il cui unico aspetto controverso, proprio alla luce della sua origine Italiana, è proprio l'assenza della nostra lingua.

Domina

Avete mai sognato di essere a capo di una Ludus di gladiatori e di allenarli con il solo scopo di conquistare Roma ed il suo leggendario Colosseo? Siete fan accaniti della serie tv di Spartacus?

Se avete risposto "sì" ad almeno una di queste due domande, Domina riuscirà senz'altro a conquistarvi nell'arco di pochi minuti. Lanciato quasi in sordina nell'ormai lontano 2017 con una build che definire "prematura" sarebbe solo un simpatico eufemismo, Domina è cresciuto lentamente ma inesorabilmente, perfezionandosi e arricchendosi di settimana in settimana grazie alle amorevoli cure dei suoi sviluppatori, fino a diventare uno dei titoli più affascinanti della scena indie contemporanea. Finali multipli, scelte morali e numerosi imprevisti sono infatti solo la punta dell'iceberg di questo splendido gestionale in pixel art... il resto dovreste scoprirlo in prima persona, sporcandovi di sangue e sabbia nell'arena.



Punch Club

Prendete il mito di Rocky Balboa, impreziositelo con una quantità insensata di riferimenti alla cultura pop anni '80 e avrete tra le mani uno dei gestionali sportivi più folli e al tempo stesso geniali degli ultimi dieci anni. Realizzato da Lazy Bear Games, compagnia conosciuta al grande pubblico per il più recente Graveyard Keeper, Punch Club racconta l'ascesa nel mondo della boxe di un giovane atleta mosso solo dal desideroso di scoprire il mandante dell'omicidio di suo padre.

Il vostro compito non sarà solo quello di portare lo sportivo alla gloria, ma anche di gestire ogni più piccolo aspetto della sua quotidianità, dagli allenamenti alla vita privata, modellandone giorno dopo giorno anche abilità e stile di combattimento. Un titolo che trasuda originalità da ogni singolo pixel, da cui potrebbe essere davvero difficile staccarsi.



Painters Guild

È innegabile che l'idea di mettersi a capo di una gilda di artisti nel pieno del Rinascimento potrebbe non risultare particolarmente avvincente di primo acchito, ma quello che Painters Guild ha da offrire potrebbe spiazzare anche i giocatori più smaliziati. Il titolo racconta infatti una celebre pagina della storia nostrana senza però trascurare il suo lato oscuro, offrendo dunque un'esperienza che, dietro a una veste grafica estremamente minimale, nasconde un'originalità davvero sorprendente.

La progressione non ruota infatti solo intorno alla gestione economica dell'attività, ma racconta anche il lato oscuro degli artisti di quell'epoca senza lesinare sui dettagli più scabrosi. Non stupitevi dunque se il vostro miglior artista dovesse ritrovarsi sommerso dai debiti di gioco o rinchiuso in carcere per infamanti accuse di natura sessuale, perché in Painters Guild dovrete faticare le proverbiali sette camice prima di raggiungere la gloria.