I migliori videogiochi sui vichinghi aspettando Assassin's Creed Valhalla

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Non è certo un mistero che i vichinghi appartengano a uno dei periodi storici più affascinanti della storia dell'umanità, ma nonostante questo era davvero difficile prevedere che il recente annuncio di Assassin's Creed Valhalla avrebbe riacceso nel cuore di molti un interesse quasi incontrollabile verso la cultura norrena. Sfortunatamente il titolo Ubisoft non sarà disponibile prima della fine dell'anno, ma ciò non toglie che il panorama videoludico contemporaneo offra più di qualche alternativa per ingannare l'attesa. In questo specifico approfondimento non vi proporremo tuttavia i soliti, conosciutissimi titoli ispirati alla cultura vichinga, bensì una serie di prodotti che pur essendo forse poco noti al grande pubblico, sapranno raccontarvi la cultura norrena da prospettive spesso inaspettate!

Bad North

Se nutrite anche solo un minimo interesse verso i giochi di strategia di stampo roguelike, Bad North è una di quelle opere che non possono assolutamente mancare nella vostra collezione. Curatissimo sotto il profilo della direzione artistica, con un'attenzione per i dettagli quasi maniacale, Bad North brilla in maniera particolare per la bontà del suo concept di base: guidando l'esodo di un manipolo di guerrieri, l'obiettivo è infatti quello di spostarsi tra le varie isole cercando di sopravvivere a qualsiasi costo durante battaglie a difficoltà crescente.

Ogni ambientazione è inoltre caratterizzata da una conformazione territoriale unica e originale che impone costanti variazioni di approccio ai conflitti armati; se a questo aggiungiamo la possibilità di perfezionare la propria armata per resistere a nemici sempre più aggressivi, è facile intuire come mai questo piccolo capolavoro targato Plausible Concept sia riuscito a imporsi come uno degli strategici più riusciti dell'ultimo decennio.

Jotun

Opera prima di Thunder Lotus Games, Jotun è quello che oggi probabilmente molti definirebbero come un "soulslike" in salsa vichinga, un titolo severo, implacabile e brutale che racconta la storia di una coraggiosa guerriera di nome Thora chiamata a una sfida apparentemente insormontabile: conquistare l'accesso al Valhalla a qualsiasi costo dopo essere uccisa lontano dal campo di battaglia ed essere stata dunque privata del privilegio di entrare subito nella sala degli Aesir.

Dichiaratamente ispirato alla mitologia norrena, il gioco propone una serie di imponenti boss fight contro avversari sempre più temibili, colpendo non solo per la sua generale maestosità di fondo, ma soprattutto per una direzione artistica di primo piano che vi lascerà senz'altro senza fiato. Ogni elemento proposto è infatti stato disegnato interamente a mano e questo, complice anche una colonna sonora di livello, darà vita a un'esperienza che, pur non brillando per la sua longevità, resterà senz'altro ben impressa tanto nella vostra mente quanto nel vostro cuore.

Northgard

Considerato uno dei gestionali più raffinati degli ultimi anni, Northgard propone un'avventura che potrebbe mettere seriamente a rischio il vostro tempo libero attraverso un perfetto connubio tra accessibilità e profondità: insomma, uno di quei classici prodotti molto intuitivi ma al tempo stesso difficili da padroneggiare al meglio.

Capitalizzando su uno dei cardini della cultura vichinga, ovvero l'espansione territoriale, questo pregevolissimo indie vi metterà a capo della ricostruzione di un clan, affidandovi il difficile compito di provvedere alla sopravvivenza di un manipolo di coraggiosi uomini in una terra inesplorata. Le difficoltà non mancheranno, così come i nemici da fronteggiare in scenari peraltro ricchissimi di segreti, ma le soddisfazioni saranno assolutamente assicurate lungo tutte le circa 20 ore necessarie per arrivare alla fine dell'avventura. E questo sempre che non vogliate confrontarvi con altri giocatori nel PvP online...!

Vikings Wolves of Midgard

Frenetico e brutale sin dalle primissime battute, Vikings: Wolves of Midgard è senza dubbio da considerarsi come uno dei tanti "figli di Diablo", ma nonostante i prevedibili richiami alla storica serie Blizzard, non si può negare come il titolo targato Games Farm evidenzi una sua unicità di fondo. Vestendo i panni di un impavido guerriero in un mondo ormai prossimo alla rovina, questo sanguinoso hack 'n slash vi darà come principale obiettivo quello di provare a salvare Midgard e i suoi abitanti da una pericolosa minaccia demoniaca.

I nemici saranno numerosissimi, ma altrettanto ricchi e vari saranno gli equipaggiamenti e le armi che potrete sfruttare per potenziare progressivamente il vostro eroe, attraverso un sistema di progressione complessivamente ben bilanciato e in grado dunque di offrire parecchie soddisfazioni lungo tutto il corso del.





Apsulov End of Gods

Chiudiamo questa raccolta di piccole perle con un titolo capace di fondere tradizione e innovazione in maniera davvero sorprendente. Attraverso un improbabile mix tra mitologia norrena e fantascienza, i ragazzi di Angry Demon Studio sono infatti riusciti a dar vita a una delle avventure horror in soggettiva più originali degli ultimi anni, in cui sopravvivere richiederà non solo grande sangue freddo ma anche altrettanta capacità di analisi.

Esplorando i celeberrimi nove regni di Yggdrasil, sarete infatti chiamati a confrontarvi contro orrori indicibili, andando incontro ad agghiaccianti rivelazioni che vi lasceranno a bocca aperta con allarmante frequenza. E se a questo aggiungiamo anche un comparto tecnico di tutto rispetto in grado di capitalizzare alla grande sulle potenzialità dell'Unreal Engine 4, il nostro consiglio non può che essere quello di armarvi di tanto, tanto coraggio e immergervi in questa disturbante avventura.