I videogiochi più attesi del 2021: da Battlefield 6 a Hogwarts Legacy

Il 2021, a scanso di spiacevoli rinvii, potrebbe promettere faville. Numerose sono infatti le produzioni che arricchiranno i successivi 12 mesi, per tutte le console sul mercato, da quelle old gen alle neonate piattaforme di Sony e Microsoft. Dopo avervi elencato i giochi più attesi PS4/PS5 e le esclusive Microsoft del 2021, senza contare i titoli in esclusiva per Nintendo Switch e le opere in arrivo su PC, siamo pronti a descrivervi le produzioni multipiattaforma che scandiranno l'anno corrente. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla lista delle opere in uscita, per comodità organizzata in rigoroso ordine alfabetico: ecco a voi la prima fetta di uscite, mentre la seconda parte arriverà a breve. Fateci sapere nello spazio dei commenti quali sono i giochi che attendete di più.

Back 4 Blood

Back 4 Blood è il nuovo progetto di Turtle Rock Studios, autori di Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 e del meno fortunato Evolve. Archiviato da tempo il fallimento commerciale del loro ultimo gioco, il team si è messo al lavoro per rispolverare le formula che ha portato L4D al successo e Back 4 Blood si presenta proprio come l'erede spirituale del celebre sparatutto multiplayer.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un gioco fortemente orientato alla cooperazione e che fa del multigiocatore il suo punto di forza: siete pronti per tornare in azione ed eliminare orde di zombie famelici? Per approfondire vi rimandiamo alla nostra anteprima di Back 4 Blood.

Balan Wonderworld - 26 marzo 2021

Square Enix riunisce dopo oltre 20 anni le firme creative di Ohshima Naoto e Naka Yuji, per proporre al pubblico un coloratissimo action platform che prende vita dietro le quinte del Teatro di Balan. Due giovanissime stelle dello spettacolo - Emma e Leo - si ritrovano in balia del magico regno di Wonderworld, guidati dall'enigmatica e insidiosa figura del Maestro Balan.

Trappole e tranelli attendono i giovani lungo ogni livello, in una realtà fantastica in cui i ricordi più preziosi e felici si mescolano in maniera indissolubile a timori e paure. Sfruttando la possibilità di cambiare i propri costumi di scena, i protagonisti potranno ricorrere ad una vasta selezione di poteri speciali per affrontare gli avversari e progredire nel loro insolito viaggio. Ad arricchire l'offerta di Balan Wonderworld, troviamo infine anche una modalità cooperativa in locale, tramite la quale due giocatori potranno spartirsi il controllo di Emma e Leo.

Battlefield 6

La celebre serie sparatutto targata DICE si prepara a tornare nel 2021 con il debutto (anche) su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Dopo l'accoglienza non del tutto positiva riservata a Battlefield V, Electronic Arts ha deciso di concedere allo studio svedese più tempo per riportare la saga ai vecchi fasti.

Non sappiamo ancora cosa abbia effettivamente in mente il team di sviluppo ma lo studio ha più volte ribadito di aspettarsi "grandi novità per il prossimo Battlefield" non solo per quanto riguarda il comparto tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista del gameplay e delle modalità di gioco. Nel frattempo, qui potrete recuperare la nostra recensione di Battlefield V.

Biomutant

Biomutant è un RPG open world in cui il mondo, devastato da un'apocalisse nucleare, è abitato da bizzarri animali mutanti. Nel gioco sviluppato da Experiment 101 verrà data grande importanza ai combattimenti, con un mix di azioni corpo a corpo e shooting, e all'esplorazione.

Una delle caratteristiche più intriganti è legata alle mutazioni, delle modifiche al codice genetico del protagonista che permettono di sviluppare nuove abilità. Inizialmente previsto per il 2019, Biomutant non ha ancora una data di uscita: speriamo che il 2021 sia l'anno giusto per avere ulteriori informazioni.

Blood Bowl 3

Dovrebbe essere il 2021 l'anno di uscita di Blood Bowl 3, terzo episodio della saga Cyanide che propone football americano in salsa Warhammer Fantasy. La formula di gioco è la stessa dei predecessori: Blood Bowl 3 sarà un gioco di strategia a turni che chiede al giocatore di trionfare in una serie di match sportivi.

Vincere è importante e nel mondo di Warhammer non ci sono molte regole, ciò vuol dire che che uccidere gli avversari è un'opzione accettabile, persino quella consigliata, in partite più difficoltose. Non esiste, insomma, alcuna forma di comportamento antisportivo.



Call of Duty

Il franchise di Call of Duty non è mai stato tanto vivo quanto adesso, con ben tre giochi sulla cresta dell'onda: Modern Warfare è ancora estremamente giocato, Black Ops Cold War, fresco di pubblicazione, è stato tra i mattatori delle festività natalizie, mentre Warzone con la sua formula free-to-play intercetta milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo.

Il 2021 non mancherà di regalarci un nuovo episodio della saga, ancora avvolto nel mistero: mentre alcuni puntano su Modern Warfare 2, la recente espansione dell'organico di Sledgehammer Games ci fa propendere per il ritorno dello studio di sviluppo già responsabile di Advanced Warfare e WWII.



Century Age of Ashes - febbraio 2021

Dagli studi di Playwing, giunge un'esperienza multiplayer online che propone spettacolari combattimenti aerei sul dorso di possenti dragoni. Century: Age of Ashes includerà tre differenti modalità di gioco: Carnage ospiterà scontri 6v6 durante i quali power up appariranno nell'arena, Survival offrirà una sfida a squadre 6v6v6, mentre Raid vedrà due team contendersi il possesso di una bandiera.

All'uscita, gli aspiranti cavalieri di draghi potranno scegliere tra tre classi, ognuna con attributi specifici, con ulteriori in arrivo tramite supporto post-lancio. Century: Age of Ashes approderà sul mercato videoludico nel corso del febbraio 2021, con distribuzione in forma di free-to-play e microtransazioni legate ad oggetti puramente cosmetici.

Crimson Desert - inverno 2021

Tornato a mostrarsi sul palco dei The Game Awards 2020, Crimson Desert ha immediatamente colpito per le elevate ambizioni legate al comparto tecnico. In sviluppo presso gli studi di Pearl Abyss, che già hanno dato vita a Black Desert, il titolo si presenta come un imponente MMORPG dalla struttura open-world, determinato a calare i giocatori in un contesto medievale dalle atmosfere fantasy.

Protagonista dell'avventura sarà McDuff, condottiero alla guida di un gruppo di mercenari, del cui destino è costantemente responsabile. Tra imponenti draghi, villaggi e fortezze, il continente di Pywel è devastato da una guerra inarrestabile, pronta a esplodere in tutta la sua violenza il prossimo inverno, su PC e console (presumibilmente PS5 e Xbox Series X|S).

Cris Tales - inizio 2021

Lettera d'amore ai grandi JRPG degli Anni Novanta, questa intrigante produzione colombiana pone i giocatori nei panni della giovane Crisbell. Cresciuta in un orfanotrofio, la ragazza si ritrova ad acquisire misteriosi poteri che le consentono di controllare il fluire del tempo, una capacità che si manifesta in maniera dinamica sul mondo di Cris Tales. Attraversando le ambientazioni, - che sembrano promettere una deliziosa direzione artistica - lo schermo si presenterà infatti suddiviso in tre sezioni, veri e propri specchi tramite i quali osservare il passato, il presente e il possibile futuro dei luoghi visitati.

La protagonista può sfruttare il prezioso dono sia per interagire con gli NPC e modificarne il destino sia per acquisire vantaggi durante i combattimenti. Strutturato in un sistema a turni che integra alcune dinamiche in tempo reale, il combat system offre infatti intriganti soluzioni legate alla manipolazione del tempo. Con scelte multiple e premesse stuzzicanti, l'intreccio narrativo di Cris Tales potrà condurre a più finali. Originariamente atteso per il novembre 2020, il JRPG è stato posticipato agli inizi del 2021, con uscita anche su console next-gen.

Cuphead The Delicious Last Course

Annunciata nel 2018, prevista nel 2019, rinviata al 2020 e poi posticipata ancora una volta a tempo indeterminato, The Delicious Last Course è un'espansione del fenomeno di culto Cuphead. Studio MDHR sta riversando tutto il suo talento e ogni conoscenza acquisita durante lo sviluppo del gioco principale per dare forma ad un contenuto memorabile, e non intende scendere a compromessi affrettando l'uscita.

The Delicious Last Course introdurrà, tra le altre cose, Ms. Chalice, un nuovo personaggio giocabile con mosse e pattern del tutto inediti. Che sia il 2021 l'anno buono?

Diablo 4

Ogni volta che viene annunciato un nuovo Diablo, il mondo dei videogiochi trattiene il respiro nell'attesa che venga lanciato, perché sa che il suo arrivo rappresenterà un evento memorabile. Ed è così anche questa volta: in attesa della BlizzConline del prossimo mese di febbraio, quando Diablo 4 tornerà a mostrarsi al grande pubblico, la casa di Irvine sta delineando a poco a poco i connotati di un progetto caratterizzato da un vasto open world, una struttura da MMO, una storia non lineare, il ciclo/giorno notte e un endgame più profondo ed appagante rispetto al predecessore.

A fronteggiare la regina elle Succubi Lilith e il suo esercito di demoni ci saranno cinque classi giocabili, tre delle quali già rivelate: l'Incantatrice, il Druido e il Barbaro. Potrete conoscere tutte le novità in arrivo sulla nostra video anteprima di Diablo 4.

Disco Elysium The Final Cut

La versione Final Cut del gioco di ruolo di ZA/UM conterrà nuove missioni, sarà completamente doppiata e avrà il pieno supporto al controller. La riedizione uscirà a marzo 2021 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5; più avanti arriverà anche su Xbox One, Serie X/S, Nintendo Switch e Google Stadia.

Disco Elysium è un gioco di ruolo focalizzato sul dialogo ambientato in un mondo di fantasia chiamato proprio Elysium, un luogo che, in ogni caso, spartisce diverse caratteristiche con la nostra realtà.

Disgaea 6: Defiance of Destiny

Primo nuovo gioco della serie in oltre sei anni, Disgaea 6: Defiance of Destiny ci farà incontrare Zed, uno zombi che è riuscito a scalare le gerarchie della sua bizzarra dimensione paranormale riuscendo a farla a tutti, tranne al dio della distruzione.

Il nuovo capitolo della storica serie JRPG di Nippon Ichi uscirà in esclusiva Nintendo Switch nel corso dell'estate del 2021, e punta ad avvicinare fan vecchi e nuovi con la nuova meccanica della Super Reincarnazione, una grafica 3D del tutto inedita per la serie e una rosa ancor più ampia di impostazioni regolabili.

Dying Light 2

Dying Light 2 promette di ampliare la formula del suo illustro predecessore in ogni sua componente, mantenendo gli elementi che ne hanno decretato il successo - un open world ben strutturato e un level design al servizio del parkour - e imbastendo una trama articolata che modella il mondo di gioco attraverso le scelte dei giocatori.

Peccato che il gioco sia sparito dai radar, e l'abbandono di Chris Avellone ha gettato un po' di dubbi sul progetto. Gli sviluppatori di Techland hanno però promesso succose novità nel corso del 2021.

eFootball PES 2022

Se eFootball PES 2021 è stato, come ammesso da Konami, un "semplice" capitolo di transizione, eFootball PES 2022 rappresenterà invece la svolta per la saga calcistica giapponese. Con questo nuovo episodio PES abbraccia l'Unreal Engine e si prepara a debuttare (anche) su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con un comparto tecnico migliorato e un gameplay ancora più curato, con l'obiettivo dichiarato di dare vita al miglior gioco di calcio possibile.

In questi anni Konami ha fatto grandi passi avanti anche sul fronte delle licenze e la speranza è che la situazione in questo senso possa migliorare ulteriormente con eFootball PES 2022.

Elden Ring

Elden Ring è il nuovo ambizioso progetto di From Software realizzato con la collaborazione di George R.R. Martin, autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la saga di romanzi che ha ispirato il fenomeno televisivo Il Trono di Spade.

Nonostante sia stato annunciato nel 2019, di Elden Ring sappiamo molto poco, Bandai Namco ha pubblicato un solo teaser trailer che stando a vari insider non rappresenta più l'attuale status del progetto. Secondo vari rumor, lo sviluppo è quasi ultimate e Elden Ring tornerà a farsi vedere molto presto, con l'uscita che sembra effettivamente essere prevista nel corso del 2021. Nel frattempo, potrete conoscere tutti i rumor e i dettagli del gioco nel nostro speciale con gli ultimi rumor su Elden Ring.

Evil West

Evil West reinterpreta il mito della frontiera mischiandolo con l'immaginario horror gotico. I "cowboy" del gioco sviluppato da Flying Wild Hog, lo stesso team a lavoro su Shadow Warrior 3, sono anche degli ammazza vampiri armati di tutto punto. Il loro compito, e quello del giocatore (o dei giocatori, visto che il gioco potrà essere affrontato insieme a un'altra persona), è di proteggere il mondo dalle forze delle tenebre.

In Evil west sarà possibile personalizzare le specifiche del proprio personaggio e il suo armamentario, così da creare un cacciatore in linea con le proprie preferenze.

Far Cry 6 - 18 febbraio 2021

L'isola tropicale di Yara è un paradiso naturale, ma la sua popolazione è oppressa da un feroce regime dittatoriale. A guidare il Paese con pugno di ferro è Anton Castillo, coadiuvato dal figlio adolescente Diego. Ad interpretare il dittatore troviamo nientemeno che il noto attore Giancarlo Esposito (qui troverete la nostra anteprima di Far Cry 6), che torna nei panni di villain dopo aver conquistato il pubblico in Breaking Bad e The Mandalorian.

Spostandosi tra la lussureggiante giungla che ricopre l'isola e insediamenti urbani tra i quali spicca la capitale Esperanza, il protagonista dovrà abbattere il regime crudele e sanguinario che controlla i suoi connazionali, in un nuovo action dalla struttura open-world. Con pubblicazione cross-gen, Far Cry 6 promette una resa in 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X.

FIFA 22

FIFA 21 si è rivelato un capitolo problematico, incapace di soddisfare i fan di lunga data e allo stesso tempo di trarre il meglio dalle console di nuova generazione, che sono state supportate con un aggiornamento che ha solo mostrato qualche miglioramento grafico e un motore fisico incapace di impattare in maniera considerevole sul gameplay.

Da EA Sports ci aspettiamo una rivoluzione e soprattutto un FIFA 22 capace di sfruttare appieno le potenzialità delle console di nuova generazione. Ci aspettiamo l'annuncio del gioco nel corso della primavera o tutt'al più all'inizio dell'estate, con un lancio come sempre fissato a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre 2021.

Freud's Bones - luglio 2021

Vincitore della prima edizione del Red Bull Indie Forge, Freud's Bones è una promettente produzione autoriale a firma italiana. Sviluppata in autonomia da Fortuna "Axel Fox" Imperatore, l'avventura punta&clicca trasforma il giocatore nella coscienza interiore di Sigmund Freud. Rottura della Quarta Parete, ironia e ricercato citazionismo accompagnano i giocatori nella Vienna degli Anni Venti.

Potenziale demone o angelo custode dell'animo dello psicoanalista, il giocatore dovrà gestirne finanze, relazioni personali e professionali e attività lavorativa. Apprendendo progressivamente le nozioni legate alle teorie di Freud, sarà necessario sviluppare empatia con i pazienti per ottenere risultati concreti durante le sedute di psicoanalisi. Un concept originale e intrigante, pronto a vedere la luce dopo il notevole successo riscosso dalla campagna Kickstarter lanciata nel 2020.

F1 2021

C'è molta curiosità nei confronti della nuova, immancabile edizione della simulazione ufficiale del campionato del mondo di Formula 1, per un semplice motivo: Codemasters, che da anni si occupa della serie, nella prima metà del 2021 entrerà a far parte della scuderia di Electronic Arts, grazie ad un affare da ben 1,2 miliardi di dollari.

Siamo quindi molto ansiosi di scoprire se e come la dirigenza di EA impatterà su un franchise che anno dopo anno si è imposto come il riferimento assoluto per tutti gli appassionati della massima competizione automobilistica mondiale, anche in ambito eSport. Ci aspettiamo l'annuncio nel corso della prossima primavera.

Guilty Gear Strive

I ragazzi di Arc System Works tornano alla carica con una delle serie che ha contribuito a portarli alla ribalta. La prima cosa di Guilty Gear Strive che giunge all'attenzione è senza ombra di dubbio lo spettacolare colpo d'occhio, con lottatori e stage dipinti con uno stile anime in 2,5D tra i più belli mai visti in un picchiaduro.

Le meccaniche di combattimento sono state descritte come facili da apprendere ma difficili da padroneggiare, mentre il cast dei personaggi vedrà numerose vecchie conoscenze, tra cui Leo Whitefang, Ramlethal Valentine e Millia Rage, affiancati da new entry come Nagoriyuki, Giovanna e Mito Anji. Il lancio di Guilty Gear Strive è fissato per il 9 aprile 2021 su PlayStation 5, PS4 e PC.

Gotham Knights

Batman è morto. Questa è la sconvolgente premessa dalla quale prende il via Gotham Knights, nuovo titolo ispirato al suggestivo immaginario del Cavaliere Oscuro. Sviluppato da Warner Bros Montréal, l'Action RPG inviterà dunque i giocatori a vestire i panni dei principali membri della Bat-Famiglia, chiamati a raccogliere l'eredità del protettore di Gotham City.

Cappuccio Rosso, Batgirl, Robin e Nightwing sono gli eroi dei quali sarà possibile vestire il costume, in un'avventura fortemente story-driven da vivere in solitaria oppure in cooperativa online a due giocatori. Ognuno dei protagonisti, liberamente alternabili, presenterà un proprio stile di combattimento unico, abilità speciali sbloccabili e costumi personalizzabili. L'intera Gotham City, strutturata in cinque distretti, sarà completamente esplorabile sin dall'inizio del gioco, con Gotham Knights che promette di dar vita a un avvolgente open-world da vivere notte dopo notte. Troverete altri dettagli sul combat sistem all'interno della nostra anteprima di Gotham Knights.

GTA V Next-Gen

Dopo aver riscosso un successo senza precedenti negli ultimi sette anni, GTA V e GTA Online si apprestano a fare il loro debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso del 2021

. La versione next-gen presenterà varie migliorie tecniche mentre non è ancora del tutto chiaro se ci saranno novità riguardo ai contenuti esclusivi, sappiamo però tutte le espansioni di GTA Online saranno supportate anche sulle console di nuova generazione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nel prossimo futuro.

Hitman 3

Dopo l'esperimento episodico della prima stagione e un secondo capitolo tradizionale, IO interactive non dà segni di rallentamento e si appresta a concludere la trilogia con un terzo episodio più cupo e drammatico, che sarà lanciato il 20 gennaio 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC (in esclusiva temporale su Epic Games Store).

Nell'affrontare il contratto più importante della sua carriera da assassino, l'Agente 47 dovrà viaggiare in nuove location come Chongping e Dubai, utilizzando nuovi gadget in maniera creativa per eliminare i propri bersagli. Libertà di approccio e rigiocabilità continuano ad essere le parole d'ordine della software house di Copenaghen.

Hoa - aprile 2021

Presentato al pubblico in occasione del Nintendo Indie World di dicembre, Hoa è un avventuroso platform a scorrimento laterale ambientato in un mondo magico e avvolgente.

Con disegni realizzati a mano e una colonna sonora registrata dal vivo, Hoa rievoca le atmosfere tipiche dei film d'animazione dello Studio Ghibli. Atteso su PC e Nintendo Switch nell'aprile 2021, la produzione è ancora un piccolo mistero, ma potrebbe rivelarsi una gemma videoludica primaverile.

Hogwarts Legacy

Già confermato per il 2021, Hogwarts Legacy punta a proporre agli appassionati della saga firmata J. K. Rowling un'avventura completamente inedita. L'action RPG dalla struttura open-world muove infatti i propri passi nel tardo XIX secolo, in un'epoca antecedente sia alle avventure di Harry Potter sia alla saga cinematografica di Animali Fantastici e Dove Trovarli. I giocatori vestiranno i panni di uno studente ammesso tardivamente alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts: un'eccezione giustificata dall'enorme potere che sembra celarsi nel giovane.

Legato a una misteriosa Magia Antica, il protagonista potrà combattere le Arti Oscure o lasciarsi sedurre da esse. Tra combattimenti che si dipanano tra schivate e incantesimi ed esplorazione di luoghi familiari e inediti, ci auguriamo che Hogwarts Legacy possa regalare al pubblico anche un impianto ruolistico di tutto rispetto. Tra Ippogrifi, Troll e Dissennatori, la produzione Warner Bros. Avalanche potrebbe avere tutte le carte in regola per rivelarsi il titolo che i fan di Harry Potter aspettavano da moltissimi anni. E il trailer del gioco ha fatto anche il record di visualizzazioni su YouTube.

Hollow Knight Silksong

Nato inizialmente come DLC, Hollow Knight Silksong è presto diventato un sequel stand-alone a tutti gli effetti, in arrivo in esclusiva console su Switch e su PC. Il gioco vedrà come protagonista assoluta Hornet, una nuova eroina imprigionata all'inizio dell'avventura e trascinata in luoghi sconosciuti.

La guerriera è una combattente ben più rapida e agile rispetto al Cavaliere del primo capitolo, e dovrà utilizzare tutta la sua abilità per sconfiggere gli oltre centocinquanta nuovi nemici presenti sul suo cammino.

HooD Outlaws and Legends - 10 maggio 2021

"Rubare ai ricchi per dare ai poveri" sarà il mantra dei giocatori che si avventureranno in Hood Outlaws and Legends, produzione Sumo Digital votata al multiplayer. In uno scenario medievale oscuro e violento, due bande di fuorilegge si contendono la possibilità di effettuare una rapina leggendaria ai danni dei potenti.

In mappe pattugliate da guardie gestite dall'IA, gli aspiranti banditi dovranno sfruttare al meglio le proprie abilità uniche, scegliendo se agire in maniera furtiva oppure se palesare la propria presenza per affrontare i nemici in scontri a viso aperto. Con il titolo in arrivo nel maggio 2021, il team di sviluppo ha già confermato l'intenzione di offrire a HooD: Outlaws and Legends un intenso supporto post-lancio, volto a proporre ulteriori mappe, personaggi e modalità di gioco, oltre a eventi speciali in-game.

It Takes Two - 26 marzo 2021

Dopo A Way Out, il team di Hazelight torna a proporre una produzione EA Originals. Puntando nuovamente sulle potenzialità offerte dalla cooperazione tra due giocatori, It Takes Two vede protagonisti Cody e Mary, coppia che sta attraversando una profonda crisi.

Per cercare di restaurare la loro relazione, i due dovranno superare le bizzarre prove ordite dall'esperto d'amore noto come Dottor Hakim. Queste premesse si traducono in un'avventura platform da vivere in compagnia. It Takes Two offre una modalità cooperativa a due giocatori sia online sia in locale. Grazie al Pass Amici, il possessore del gioco potrà invitare un amico ad unirsi gratuitamente alla partita.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

La Galassia Lontana Lontana torna a popolare l'universo videoludico con una nuova produzione associata ai celebri mattoncini colorati originari della Danimarca. Con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, gli amanti delle avventure cinematografiche plasmate da George Lucas e Disney potranno rivivere i momenti più iconici di tutti e nove i film che compongono ora l'epopea cinematografica principale di Guerre Stellari.

L'avventura LEGO proporrà una particolare libertà di azione, con la possibilità di selezionare a piacimento i pianeti in direzione dei quali dirigersi attraverso lo spazio profondo. Sarà dunque possibile cimentarsi con le vicende delle tre trilogie nell'ordine preferito, tra le corse di sgusci di Tatooine e le imprese della giovane Rey.

Little Nightmares 2

In Little Nightmares 2 permane lo stile oscuro e claustrofobico che caratterizzava il precedente capitolo, ma questa volta Tarsier Studios vuole fare le cose più in grande.

In Little Nightmares 2 ci saranno location più vaste e ambientate all'esterno e i giocatori potranno fare la conoscenza di Mono, un nuovo personaggio che affiancherà Six e che prenderà il suo posto come protagonista dell'avventura. Qui potrete recuperare la nostra recensione di Little Nightmare.

Lost in Random

Dopo Fe, il team di Zoink Games ritorna sulla scena con una nuova produzione EA Originals. Tra suggestioni legate all'immaginario di Tim Burton e all'animazione in stop-motion, Lost in Random si presenta come una fiaba dai toni oscuri, immersa in un'atmosfera profondamente gotica. In una sorta di distopia fantastica, il regno di Random è guidato da una maligna e potente entità in forma di dado a sei facce, che decreta le sorti di ogni abitante in maniera inappellabile.

Tra coloro che cadono vittima delle decisioni del fato, troviamo le sorelle Eve e Odd. Molto legate, le giovani saranno costrette a separarsi in seguito ad una decisione dell'oscuro dado sovrano. Determinata e combattiva, Eve deciderà però di ribellarsi all'ordine costituito, trovando lungo il suo cammino un alleato inaspettato: un secondo dado di nome Dicey. Atteso nel corso del 2021, Lost in Random punta a proporre un'avventura in grado di fondere umorismo e toni più cupi, sullo sfondo di una riflessione legata al tema del libero arbitrio.