IEM Oakland: nessuno molla un centimetro in Counter-Strike Global Offensive

Counter Strike Global Offensive è un gioco magnifico.

Mettiamo in chiaro una cosa: se negli eSport League of Legends è l'equivalente del calcio come partecipazione e seguito, Counter Strike lo è per quanto riguarda la spettacolarità e la semplicità. Si è sempre detto che lo sport più amato in Italia è anche uno dei più popolari al mondo perché è facile da praticare: bastano due maglioni per la porta e un pallone ed ecco pronta la partita ai giardinetti sotto casa. Non esiste niente di simile in campo esport anche se, ripetiamolo, un telefonino in mano lo hanno tutti e a breve organizzare un match di Brawl Stars 3vs3 (non è dato sapere se il gioco uscirà mai ufficialmente, però) sempre al campetto sotto casa sarà comunque facile.

Nonostante quindi la pratica di questo tipo di attività non si avvicinerà mai alla facilità del calcio, potrebbe cambiare qualcosa almeno in termini di percezione e divertimento da spettatori: bastano poche nozioni per godere, al meglio, di una partita di Counter Strike tra professionisti.

Soprattutto quando, le suddette partite, hanno il livello di spettacolarità che la finale dell'Intel Extreme Masters di ESL a Oakland è riuscita ad esprimere. I due team partecipanti, gli svedesi NiP e gli americani (solo per quanto riguarda la proprietà, in realtà, poiché i componenti sono tutti europei) FaZe, hanno davvero dato il massimo per portarsi a casa la vittoria. Se penso a come le partite si sono svolte e a quanti capovolgimenti di fronte ho visto ho ancora i brividi.

Gran finale

Spieghiamo le basi, per i pochi che non conoscessero Counter Strike. Si tratta di uno sparatutto a squadre, si gioca 5vs5. Una squadra gioca in difesa (side CT) e una in attacco (side T): quest'ultima deve piazzare una bomba in uno dei due punti a disposizione sulla mappa, A o B. Una volta che l'ordigno viene piazzato i ruoli si invertono perché gli attaccanti devono arroccarsi e difendere la posizione per i 45 secondi che li separano dall'esplosione mentre i CT devono correre a disinnescare la bomba.

Non esiste il respawn e la partita si gioca a round: se i componenti del side CT muoiono tutti oppure se la bomba esplode, gli attaccanti hanno vinto, se invece la bomba viene disinnescata oppure il tempo del round per piazzarla finisce senza che il codice di innesco sia stato digitato, i difensori vincono.

Ogni frag e ogni vincita del round garantisce al giocatore o al team dei soldi da spendere, all'inizio del round successivo, per comprare armi ed equipaggiamento. Una volta che una delle due squadre arriva a 15 i ruoli, ovviamente, si invertono e l'half, il primo tempo della mappa, finisce. Facendo i conti, la prima squadra che arriva a 16 round vinti in una mappa, vince. Il resto è puro spettacolo.

Andiamo ad analizzare questa finale insieme. Su Cobblestone, primo scenario dove i due team si sono incontrati, il primo tempo è finito 9-6 e c'è stato un recupero incredibile degli svedesi: dopo aver perso infatti 6 round di seguito e aver quindi deluso le aspettative di pubblico e critica si sono messi sotto ed hanno difeso alla grande.

Il momento di svolta è sicuramente stato il decimo round dove Christopher "GeT_RiGhT" Alesund ha vinto, da solo contro due, suonando davvero la carica per i compagni. I due team finiranno 16 a 10 e una delle stelle mondiali di Counter Strike brillerà a corrente alternata; sto parlando di Patrik "f0rest" Lindberg, sempre in forza ai NiP, uno dei giocatori più vincenti di sempre (è in attività dal 2005): solo dai premi dei tornei ha guadagnato 566987$!

Vista la sconfitta è tempo per i membi del team FaZe di scegliere la mappa: si torna quindi ad uno degli scenari più rilevanti, storicamente, di questo gioco, Inferno. La mappa, presente anche nella famosa versione 1.6 del gioco, non ha niente a che vedere con l'abitazione di Satana.

E' ambientata in un paesino che sembrerebbe quasi italiano, con un granaio e una fontana come punti bomba. Nonostante la vittoria di entrambi i pistol round, gli svedesi cedono 16 a 7 la mappa agli americani. Ma cosa è il pistol round? E' probabilmente uno dei round più importanti in una partita: si tratta del primo di un half, momento nel quale entrambe le squadre sono senza soldi e quindi non possono permettersi niente oltre... le pistole.

Chi vince questo round può comprare mitra o mitragliatrici, oltre che giubbotto kevlar per proteggersi e granate mentre chi perde rimane con le pistole. Non è sempre detto e, soprattutto nella versione Global Offensive che ha ribilanciato magnificamente le armi del gioco, ma solitamente il round a pistole porta con se altri 2 round, il secondo e il terzo. Incredibile quindi che i NiP si siano lasciati scappare l'opportunità di andare avanti in una mappa dove hanno vinto entrambi i pistol. Occhio però, perché su questa mappa f0rest ha cominciato a carburare.

Mappa 3 scelta dalla Svezia, Train, la mia preferita. Qui il side T deve colpire alcuni treni in un hangar oppure in una zona aperta, su dei binari. La mappa è famosa per la velocità con cui si può arrivare dal punto bomba A a quello B e quindi i capovolgimenti di fronte sono molto veloci e spettacolari. In questo scenario i ragazzi di FaZe sembrano un po' disorientati e le strategie provate in allenamento falliscono ad incidere e vengono riproposte senza particolare convinzione. Nonostante il punteggio sembri sottolineare una mappa combattuta da entrambe le parti in verità i NiP non sono sembrati mai in difficoltà: finirà 16-10.



E' di nuovo il turno dei FaZe di scegliere la mappa e questa volta c'è Overpass mappa nuova entrata nel circuito competitivo proprio con CS: GO. Vi ricordo infatti che il gioco Valve ha già avuto diverse incarnazioni prima di quella odierna e, per il competitivo, si ricorda la versione 1.6 e CounterStrike: Source, sviluppato sull'omonimo motore. Il primo half è territorio di FaZe: non c'è stata storia e otto round vinti di seguito disintegrerebbero qualunque speranza di vincere la mappa. Il punteggio della prima frazione è addiritrura 13-2, da lì in poi i Nip avrebbero dovuto ribaltare una situazione disperata: impresa che non riesce visto che il punteggio finale è di 16-7.

Incredibile che tutta la partita, tutto il montepremi, tutta la gloria, quindi, sarà quindi assegnata grazie ad una singola mappa di spareggio. La scelta è ricaduta su Cache mappa sulla quale i FaZe erano imbattuti in tutto il torneo. Partita quindi in salita per i NiP che però... no, niente spoiler. Il video è qui sotto e spero che questo articolo vi abbia fatto venire la voglia di vedere da soli come è andata quest'ultima partita. Chi vince lo sapete già, l'ho scritto in apertura, ma come e quanto beh, momenti che sono passati già alla storia di questo esport e che speriamo di rivedere in ogni torneo anche qui in Italia.

