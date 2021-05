Il Guerin Esportivo: la guida agli eventi del weekend 21-23 maggio 2021

Proprio come accade normalmente per gli eventi sportivi, anche per quel che riguarda il gaming competitivo il weekend è il momento della settimana in cui si concentrano gli appuntamenti più importanti, quelli che di solito tengono compagnia ai milioni di fan sparsi per il mondo e guadagnano la vetrina più importante dello streaming globale: la home page di Twitch. Questo weekend, in particolare, assisteremo a un assembramento non indifferente di eventi, per la gioia degli appassionati esportivi. Quali sono i più importanti? Soprattutto: quando e come vederli? Ve lo spieghiamo noi.

Rainbow Six Siege

Questo weekend, come vi abbiamo raccontato in occasione dei nostri speciali dedicati al "mondiale" del tactical shooter di Ubisoft, andrà in scena la fase conclusiva di un percorso iniziato addirittura l'11 maggio scorso.

Un viaggio intenso e ricco di colpi di scena che ha visto, per la prima volta, la partecipazione di una squadra italiana: i Mkers. La formazione romana, dopo aver messo paura ai campioni del mondo nella fase a gironi, ha passato il primo turno del loser bracket eliminando i Cloud9, per poi vedere il sogno infrangersi contro il Team SoloMid. È stato un viaggio emozionante ma ora è tempo di guardare avanti.

Domani, sabato 22 maggio, andranno in scena due partite: la prima, alle 13:30, sarà la semifinale tra MiBR e Ninja in Pyjamas. La seconda (alle 16:30) invece sarà una sorta di finalina nel lower bracket. Questo match in particolare decreterà la squadra che affronterà, il 23 maggio alle 13:30, la perdente tra MiBR e NiP.



La Grand Final di domenica inizierà alle 17:00 e chi vincerà la semifinale appena citata si presenterà direttamente con una mappa di vantaggio. Se volete saperne di più prima di gettarvi nella visione delle ultime battute dell'evento, vi invitiamo a consultare la nostra guida al Rainbow Six Invitational 2021.Dove vederlo? Beh, ovviamente sul canale Twitch di R6 Italia.

Red Bull Kumite

Il Red Bull Kumite London è la nuova edizione dell'evento creato da Red Bull nel 2015. Questa, in particolare, sarà anche l'occasione di vedere uno dei primi grandi eventi competitivi di Street Fighter V del 2021.

Lo spettacolo messo in scena da Red Bull durerà ben due giorni e verrà trasmessa in live streaming dal Red Bull Gaming Sphere di Londra.

L'evento vedrà anche il reveal del nuovo episodio della serie Guilty Gear. Strive verrà presentato attraverso uno showmatch dedicato in compagnia di alcune delle leggende del competitivo di ogni tempo come Ogawa, FAB, Shanks, Leffen, GO1, Nage, Sonic Fox.



Il Red Bull Kumite London, come dicevamo, sarà trasmesso in diretta streaming su Twitch e YouTube, nei canali di Red Bull, dalle 13:00 alle 21:00 in entrambi i giorni. Sedici, invece saranno i combattenti di Street Fighter V che si daranno battaglia per strappare il titolo di campione del 2021.

LoL: Mid Season Invitational

Ovviamente non poteva mancare il Mid Season Invitational di League of Legends, anch'esso giocato live a porte chiuse in Islanda. Nella giornata di domani, 22 maggio, alle 15:00 andrà in scena la seconda semifinale: Mad Lions (campioni LEC) sfideranno i Damwon Gaming campioni del mondo in carica.

Domenica 23 maggio, sempre alle 15:00 in una intensa Bo5 le migliori squadre al mondo si sfideranno in una entusiasmante Grand Final.Come di consueto potete godervi lo spettacolo in lingua italiana grazie a PG Esports.

VALORANT Red Bull Campus Clutch

Questo fine settimana andrà in scena anche la finale nazionale del Red Bull Campus Clutch, il torneo di VALORANT dedicato alle squadre universitarie. le quattro formazioni che si sfideranno live allo Spazio Filippetti a Milano sono: Angry Titans, gli FDP University, i ReplyTotem Next e gli Esport Empire.

La competizione avrà inizio alle 16:00 di sabato 22 maggio con le due semifinali, dalle quali verranno selezionati i due team finalisti che si scontreranno per conquistare il titolo di campioni italiani del Red Bull Campus Clutch.



La squadra campione poi potrà partecipare alle tappe internazionali e chissà, andare anche al mondiale di fine anno. Le partite verranno trasmesse sul canale di Red Bull Italia e ospitate anche sul canale Twitch ufficiale di Agent's Range.