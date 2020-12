Immortals Fenyx Rising: la grande e inaspettata sorpresa di Ubisoft

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

La stagione videoludica autunnale e invernale di Ubisoft è indubbiamente ricca di "spettacoli": il palcoscenico digitale della casa francese ha ospitato (e ospiterà) nomi ben noti alla platea e alla critica, capaci di far registrare il "tutto esaurito", come Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, l'imminente Remake di Prince of Persia (se volete sapere quali sono le nostre opinioni sul ritorno del Principe, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake) e il futuro Far Cry 6, quest'ultimo nobilitato dalla partecipazione straordinaria nientemeno che di un attore di razza come Giancarlo Esposito. Insomma, mentre sul palco si affollano titoli dalla grande risonanza mediatica, dal nulla, quasi di soppiatto, da dietro le quinte fa capolino quell'opera che non ti aspetti, ma capace addirittura di superare in termini qualitativi produzioni ben più blasonate.



Immortals Fenyx Rising è proprio quel brillante esordiente in mezzo ai veterani. Il nuovo open world di Ubisoft è un titolo sorprendente non solo perché inaspettato, ma anche perché possiede alcune frecce al proprio arco che puntano dritte verso uno specifico obiettivo: divertire il giocatore con leggerezza, senza troppe ambizioni. E Ubisoft, questa volta, ha avuto un'ottima mira. Dal momento che, nel vortice della next gen e delle grosse uscite di fine anno (a proposito, avete letto la nostra recensione di Cyberpunk 2077?), questa piccola produzione rischia di passare in sordina agli occhi del grande pubblico, abbiamo deciso di riassumervi, in tre atti, perché Immortals non è un gioco che merita di essere sottovalutato.

Atto 1: La commedia

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Immortals: Fenyx Rising, quella di Ubisoft è una delle poche "commedie" di stampo videoludico: questa forma di intrattenimento basata prevalentemente sull'ironia, sulle battute a effetto e sulla scanzonatezza non è molto frequentata nell'ambito delle produzioni Tripla A.

Ci sono ovviamente delle ben note eccezioni, che spesso sfociano nel demenziale (è il caso della serie Saints Row), ma quel tipo di humor vivace e brillante è spesso legato in misura maggiore al genere delle avventure grafiche. Per quanto non rappresenti l'unico stendardo della sua categoria, Immortals è comunque una rarità all'interno del settore: l'opera di Ubisoft diverte dall'inizio alla fine, e sfrutta un umorismo a metà strada tra l'ingenuità e la malizia per comporre un calderone ironico piuttosto saporito, adatto sia agli adulti, sia ai giocatori più giovani. Anche se alcune sottigliezze narrative e specifiche battute a sfondo (nemmeno troppo velatamente) sessuale siano una costante, Immortals non supera mai il limite del buon gusto, e si mantiene in equilibrio tra briosità ed eleganza. Vero è che alcune freddure non appaiono sempre puntuali e riuscite, anche a causa di un adattamento italiano che non può in ogni circostanza riprodurre alla perfezione i giochi di parole in lingua inglese, ma nel complesso l'andamento della vicenda fluisce con un sorriso ininterrotto.

Un plauso, in tal senso, spetta al cast di attori digitali che si affollano sulla scena videoludica: i battibecchi tra Zeus e Prometeo sono a tratti strepitosi, e le personalità delle varie divinità, ognuna caratterizzata da precise idiosincrasie, contribuiscono a tenere sempre alto il coinvolgimento dell'utente. La piacevolezza di Fenyx Rising dura a lungo, per tutte le ore necessarie al suo completamento, senza mai scadere nella banalità o ristagnare in un continuo andirivieni di humor forzato. E il motivo di questo equilibrio risiede nel fatto che alla commedia si mescola anche una tenue, ma percettibile, dose di dramma.

Atto 2: La tragedia

Nel precedente paragrafo abbiamo evidenziato come tutte le divinità siano contraddistinte da personalità uniche e vivaci, dotate di temperamenti a cui, francamente, è difficile resistere. Ebbene, per ogni dio che incontreremo, per ogni sorriso che disegneremo sul nostro volto, ci sarà sempre il rovescio della medaglia. Senza indugiare in anticipazioni che potrebbero rovinarvi la sorpresa, sappiate che ciascuna divinità è stata trasformata in una creatura che ne riflette e ne esaspera i lati negativi.

Ad esempio, se Ares è sempre stato un dio borioso e tronfio, dedito solo all'arte della guerra, ecco che nella sua versione animalesca si tramuterà in un pollo, rappresentazione bestiale, ma innocua, della sua futile tracotanza. E ancora, nel segmento narrativo più struggente di tutti, Efesto - fabbro che patisce indicibili pene d'amore - è stato mutato in un automa, così da non poter più provare sentimenti, così da dimenticare le sofferenze che gli sono state inflitte. Se il primo incontro con gli dèi puniti da Tifone avviene sempre all'insegna dell'umorismo, quando entreremo nelle Cripte dedicate alle divinità, risolvendo gli enigmi dei dungeon per recuperarne le essenze, entreremo in contatto con i loro veri pensieri e, conseguentemente, con la loro vera personalità e i loro profondi dolori.



In Immortals ogni protagonista nasconde un lato oscuro, una paura, un'insicurezza: lo stesso vale per Fenyx, che in passato si è mossa all'ombra del fratello Ligirone, e per Zeus, l'egocentrico padre degli Olimpici. All'inizio scopriamo che la protagonista è tutt'altro che una grande guerriera, ma una semplice "potatrice di scudi" per i membri della sua flotta. Un ruolo molto umile che strappa qualche sorriso, e che sembra ricalcare il classico stereotipo dell'eroe venuto dal nulla, in grado di ribaltare la situazione e salvare "capra e cavoli".

Tuttavia, le origini di Fenyx, che si contrappongono a quelle del fortissimo Ligirone, hanno un significato più profondo: sono necessarie per permettere alla protagonista di acquisire maggiore consapevolezza di sé, liberarsi dal ruolo che la sua condizione sociale le ha imposto, credere nelle sue capacità e, in definitiva, valorizzare maggiormente le sue virtù. Zeus è un altro caso emblematico: sulle prime i suoi capricci, i suoi scherzi alle altre divinità e le sue punizioni bonariamente crudeli ci paiono anche divertenti.



Ma poi, quando scopriamo le effettive conseguenze che simili manifestazioni di egoismo hanno avuto sul pantheon greco, ecco che la prospettiva cambia in maniera quasi radicale. Zeus diventa un dio spregevole, inutilmente perfido, manipolatore e narcisista. E la cosa più importante è che, dopo aver rievocato le sue gesta con Prometeo, inizia a rendersene conto lui stesso.

In questo modo, l'intero arco narrativo diventa anche un modo per il padre degli Olimpici di riflettere sulle sue colpe e porre rimedio ai suoi errori dettati da inconsapevole cattiveria. E c'è molto altro, in Immortals, che preferiamo non rivelarvi: profondità e leggerezza si muovono quindi in simbiosi, in un equilibrio di toni e registri stilistici molto raro da rinvenire altrove.

Atto 3: quando le dimensioni non contano

Il bilanciamento messo in scena da Fenyx Rising non si esaurisce solo nell'ottimo amalgama tra umorismo e riflessione, ma si manifesta anche sul piano ludico. Se prendiamo come metro di riferimento le recenti produzioni open world di Ubisoft, del resto, ci rendiamo conto di come negli ultimi anni il team abbia fatto leva prevalentemente sulla quantità.

Se avete letto la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla, sapete di cosa parliamo: mondi enormi, nella cui vastità è facile perdersi, dimenticandosi della questline principale, e dove un susseguirsi di attività collaterali continuano a divorare il nostro tempo. Immortals, per quanto sia comunque molto denso di contenuti, sceglie un approccio più moderato: l'Isola D'Oro è infatti un regno dalle dimensioni ridotte rispetto a quelle delle precedenti opere di Ubisoft, che riesce a equilibrare a dovere la grandezza dell'area esplorabile e la ricchezza di attività. Tra prove di abilità, enigmi ambientali, boss fight opzionali e dungeon pieni di puzzle, le missioni collaterali di Immortals sapranno intrattenervi per un gran numero di ore, senza però mai superare il senso della misura né soverchiare, per importanza, l'impresa di abbattere Tifone. Fenyx Rising è dunque l'esempio di come Ubisoft, quando si impegna, sappia coniugare con perizia quantità e qualità, limitando le ambizioni e la bulimia contenutistica in nome di una freschezza narrativa e ludica che sceglie sapientemente di non eccedere. Ed è per tutte queste caratteristiche che vi suggeriamo di alzare il sipario sulla commedia di Ubisoft, con la speranza che l'ottimo esordio di Fenyx possa rappresentare l'inizio di una nuova, promettente saga.