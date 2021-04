Immortals Fenyx Rising: alla scoperta dei miti cinesi nel nuovo DLC

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Sapete una cosa? Ultimamente gli dèi dell'Olimpo se la stanno passando davvero alla grande. Protagonisti dell'acclamato Hades, vera e propria rivelazione dello scorso anno, hanno ricevuto un trattamento di tutto rispetto anche nell'ottimo Immortals Fenyx Rising (potete recuperare qui la nostra recensione di Immortals Fenyx Rising). Togliendo momentaneamente i riflettori dalla mitologia greca, il DLC del titolo targato Ubisoft, Miti del Regno d'Oriente, decide di rimescolare le carte in tavola e trasportarci dall'altra parte del mondo, tra le montagne della Cina.



Più che un Paese potremmo dire che si tratta di un continente a sé, con una storia millenaria e una mitologia complessa, sfaccettata, priva di un canone. La sfida di Ubisoft Chengdu è stata proprio questa: come rendere fruibili dei miti poco conosciuti al di fuori del loro luogo di provenienza? Grazie alla saggia scelta di proporre un numero abbastanza contenuto di personaggi e divinità e alla consulenza di un team di esperti - che non ha però limitato la libertà creativa e di reinterpretazione degli sviluppatori - Ubisoft Chengdu è riuscita a farsi alfiere della cultura cinese nel mondo: oggi approfondiremo alcuni dei miti più significativi, nonché protagonisti della produzione (se volete conoscere le qualità dell'espansione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Immortals DLC Miti del Regno d'Oriente).

Nuwa, dea creatrice

Punto di riferimento per il protagonista Ku, unico essere umano scampato all'immane calamità che ha trasformato tutti i suoi simili in argilla, è Nuwa, dea madre del pantheon cinese. Le preoccupazioni di Nuwa per le sorti dell'umanità sono più che comprensibili: è stata lei a creare gli esseri umani per combattere la solitudine. Questa sembra essere un'esigenza sentita dalle divinità di tutto il mondo, che in tante culture hanno voluto assicurarsi dei fedeli sudditi plasmando, a seconda dei casi, carne, argilla, pietra o altra materia in forma umana, generando così delle loro immagini in miniatura.

Nuwa ha scelto l'argilla, modellando con cura delle figure destinate a diventare i nobili: soltanto a loro, infatti, è toccato il privilegio di essere plasmati direttamente dalle mani della dea - che ben presto si è annoiata del compito e ha iniziato a impiegare il fango, usando molta meno cura di prima. Questa storia è stata creata ad uso e consumo delle alte sfere della società cinese, legittimando in questo modo lo strapotere dei ricchi sulle caste inferiori.



Come molte figure archetipiche femminili, Nuwa è non soltanto madre, ma anche moglie, ed è a lei che si attribuisce l'invenzione dell'istituzione del matrimonio. Il suo sposo - oltre che fratello - è Fuxi, come lei nato da Pangu, dio creatore dell'universo. Il matrimonio di Nuwa e Fuxi simboleggia l'unione degli opposti, tanto cara alla filosofia cinese: maschile e femminile, Yin e Yang, cielo e terra, razionalità e concretezza. Mentre il simbolo di Fuxi è la squadra, grazie alla quale è possibile tracciare soltanto linee rette, Nuwa è rappresentata dal compasso, indicativo di una mentalità più astratta e fantasiosa.

Gli sviluppatori di Ubisoft Chengdu hanno largamente basato il loro lavoro sul Libro dei Monti e dei Mari, risalente a più di duemila anni fa. Si tratta di un testo che tratta più di geografia, flora e fauna che di mitologia, ma non mancano riferimenti a personaggi illustri del pantheon cinese, tra cui anche Nuwa, rappresentata con corpo di serpente e testa di donna, un po' come le Lamia occidentali o le Naga indiane.

Gong Gong, il serpente d'acqua

Raffigurazioni simili a quella serpentina di Nuwa presente nel Libro dei Monti e dei Mari interessano anche Gong Gong, a cui il DLC Miti del Regno d'Oriente riconosce un ruolo di assoluto rispetto, insieme a fattezze del tutto umane. Gong Gong è uno dei personaggi del videogame che più si allontanano dalle rappresentazioni presenti nella cultura cinese - anche se, come abbiamo visto, l'assenza di un vero e proprio canone implica l'impossibilità di ricondurre all'unità i vari miti creati dagli scrittori nel corso dei millenni. Certo è che soltanto in alcune opere Gong Gong è presentato con una fisionomia completamente umana; solitamente è raffigurato con tratti in tutto o in parte serpentini.

Come la sua controparte greca, Poseidone, Gong Gong è un dio dell'acqua irascibile e dotato di immensa forza. La sua lotta senza quartiere contro il suo acerrimo nemico Zhurong, dio del fuoco, si conclude con la sconfitta di Gong Gong, che incapace di accettare l'esito del conflitto dà una potentissima testata al Monte Buzhou, causando la caduta di parte del cielo e lo spostamento dell'asse terrestre. Molto sportivo da parte tua, Gong Gong! Ubisoft Chengdu ha preso spunto proprio da questo mito per creare le basi narrative del DLC, inserendo però dei cambiamenti significativi.



Il ruolo di Nuwa, invece, rimane lo stesso: sia nel videogioco che nelle leggende cinesi la dea, timorosa per la sorte degli umani da lei creati, si adopera per aggiustare le cose e riparare il buco nel cielo. Di certo il suo metodo - riportato in numerosi tesi antichi - è molto originale. Nuwa uccide Ao, una gigantesca tartaruga marina, e usa le sue zampe per sostenere la parte di cielo caduta a causa dell'ira di Gong Gong. Piuttosto macabro, non c'è che dire.

Alberi e draghi

In ogni mitologia la natura, fonte di stupore e interrogativi senza risposta per l'uomo antico, ha un posto centrale. Non a caso alcune culture hanno posto al centro del mondo un albero: per i norreni era Yggdrasill, "l'albero del mondo", mentre i cinesi lo hanno chiamato Jian Mu. La sua simbologia è ricchissima, a partire dai colori che lo contraddistinguono. Il tronco è viola, combinazione di rosso e blu, colori posti il primo in alto e il secondo in basso nell'arcobaleno; il rosso rappresenta il cielo e l'oltre, il blu la terra e l'immanente. Le foglie di Jian Mu sono verdi, a simboleggiare il fiorire delle nuove generazioni dopo la morte delle vecchie.

Molto particolare è il colore tradizionalmente associato ai fiori dell'albero: il nero. Prima della nascita - il frutto - si ha un periodo considerato oscuro da molti popoli, quello della gestazione, che si svolge all'interno dell'utero della donna, lontano dall'occhio umano. Il più scuro fra i colori è parso anche il più appropriato agli antichi cinesi per rappresentare il fiore, carico di potenzialità ma anche di ambiguità. Infine arrivano i frutti, radiosi e gialli come il sole: gustarli vuol dire acquistare la vita eterna e l'illimitata conoscenza - quest'ultima parte ricorda la mela offerta da un certo serpente tentatore... Il giallo è collocato a metà tra il blu e il rosso all'interno dell'arcobaleno, e per questo rappresenta la suprema sintesi degli opposti, l'unione dei due estremi.



A questo punto avrete capito che l'arcobaleno è molto importante nella cultura cinese, e immergendovi nella narrativa del DLC Miti del Regno d'Oriente scoprirete che questo spettacolo del cielo ricopre un ruolo cruciale anche per Ku. Spesso l'arcobaleno viene rappresentato come un Long, un drago dalle forme serpentine battezzato Hong; quando appare anche un secondo arcobaleno, più scuro e dai colori invertiti rispetto al primo, abbiamo una manifestazione del drago Ni. Una curiosità: l'arcobaleno a doppio arco è un fenomeno realmente osservabile in particolari circostanze!



L'associazione tra arcobaleni e draghi - o serpenti - è comune a molte culture, considerata la forma allungata dell'arcobaleno stesso. Gli aborigeni australiani veneravano il Serpente dell'Arcobaleno, considerato in alcune zone come dio creatore del mondo; Ayida-Weddo è il loa - spirito del vodou haitiano, derivato dal voodoo africano - dei serpenti, degli arcobaleni e della fertilità; l'egiziano Nebekhau è fedele compagno e protettore del dio del Sole ed esercita il suo potere sia nel cielo che negli inferi.

In alcune fonti, i draghi Hong e Ni sono rappresentati come un'unica entità, un serpente bicefalo dalle enormi dimensioni che riflette la riverenza e il timore degli antichi verso una rarità biologica: gli animali policefali. In araldica è molto comune il simbolo dell'aquila a due teste, adottata come vessillo imperiale dall'imperatore romano Costantino e, più in là, anche dalla casata imperiale degli Asburgo e dalla famiglia degli Zar russi Romanov. Solitamente gli animali a più teste non sopravvivono a lungo, ma non mancano casi - anche recenti - di serpenti a due o tre teste che hanno superato ogni aspettativa, vivendo anche vent'anni!



Il team di Ubidoft Chengdu ha svolto un lavoro non semplice, riuscendo a reinterpretare e rendere fruibili per un ampio pubblico alcuni dei miti cinesi più conosciuti e rappresentativi. Siamo sicuri che divinità come Nuwa e Gong Gong siano entusiaste di aver fatto un ingresso da protagonisti al centro della scena videoludica: il DLC Miti del Regno d'Oriente è una bellissima occasione per conoscere una cultura sfaccettata e affascinante come quella cinese, forte di una storia plurimillenaria che non finisce mai di stupire.