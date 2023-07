Immortals of Aveum: maghi o Avengers? I segreti di un ambizioso universo

Sin dalla nostra prima prova in esclusiva italiana di Immortals of Aveum, ci siamo trovati dinanzi a un mondo ricco di fascino, complice la lore stratificata con cui i ragazzi di Ascendant Studios lo hanno impreziosito. Neanche a dirlo, il team ha sfruttato la cornice del San Diego Comic Con per presentare il lore book del gioco, un ricco compendio completo di informazioni sui popoli, le strutture, i personaggi e gli antichi misteri di Aveum. Abbiamo quindi intervistato Bret Robbins, CEO di Ascendant, per far luce su alcuni dei segreti di questo ambizioso universo che ha partorito.

I popoli di Aveum, il Pentacade e la civiltà di Aristeya

Everyeye.it: Questo compendio ci dà un'idea di quanto sia stratificata la lore di Immortals of Aveum: quando avete capito di voler realizzare il lore book, e che cosa volevate ottenere?



Bret Robbins: Sapevamo da molto tempo di volere un lore book da affiancare al gioco. Eravamo impegnati nella creazione di un mondo tutto nuovo e volevamo che i giocatori più interessati a scoprirlo avessero più modi per esplorarlo, anche tramite la lettura. Tra l'altro abbiamo delle splendide concept art - tra cui quelle che vedete dietro di me, in studio - e volevamo che le persone potessero vederle.

Per capire da dove fosse venuto il gioco. Il nostro fantastico scrittore, Michael Kirkbride, è molto interessato al worldbuilding. Credo fosse davvero felice di poter espandere ulteriormente l'universo che stavamo creando, di fornire del materiale di accompagnamento all'avventura vera e propria.



Everyeye.it: Il mondo di Aveum non parla solo di Lucium e Rasharn: la Sempiguerra coinvolge numerosi paesi e culture. Quanto spazio è stato dato ai rapporti politici che intercorrono tra i vari schieramenti nel gioco?



Bret Robbins: La backstory certamente non manca al mondo di Aveum. Non è detto che la si veda tutta nel gioco... la chiamo "scrittura da punta dell'iceberg". Ti permette di suggerire qualcosa al pubblico senza approfondire troppo, così i giocatori vengono spinti a lavorare di immaginazione. In aggiunta, in questo modo non solo possiamo creare un alone di mistero su certi aspetti, ma anche costruire le basi per possibili storie future.



Ad ogni modo, ci sono cinque regni ad Aveum: Lucium, Rasharn, Oremen, K'Ley e Kalthus. Ne visiterete tre nel corso dell'avventura e sentirete parlare un bel po' degli altri due. Dialogando con certi personaggi del gioco, facendo loro domande opzionali, potrete approfondire gli eventi che stanno avendo luogo nel mondo, anche in materia di geopolitica. Quindi le persone che amano il worldbuilding e vogliono immergersi davvero in questa terra hanno i mezzi per farlo.



Everyeye.it: Ci ha incuriosito molto il divieto di utilizzare i colossi come armi: c'è stato una sorta di trattato tra paesi a riguardo, giusto?

Bret Robbins: I Colossal sono stati usati come macchine da guerra per molto tempo, infatti nei campi di battaglia potrete trovarne di semi-sepolti nel terreno. Abbiamo voluto suggerire gli echi di questi terribili scontri tra giganteschi costrutti magici. Poi a un certo punto si è deciso di smettere di usarli come armi e di impiegarli come mezzi di trasporto. Difatti nel corso del gioco vi sposterete con uno di questi Colossal.



Everyeye.it: Definiresti quello sul ruolo del Pentacade il più grande mistero del gioco?



Bret Robbins: Il Pentacade è certamente un grande mistero. È un'enorme statua (alta miglia) che si trova al centro di Aveum e di un cratere gigante e senza fondo noto come The Wound, che divide in cinque regni. Il Pentacade è visibile da ovunque ad Aveum. Senza svelare troppo, posso dirvi che ha una notevole importanza per la storia del gioco.



Everyeye.it: A proposito di misteri, l'impero di Aristeya è stato quasi dimenticato dalle popolazioni di Aveum. Sentiremo i suoi echi nel corso del viaggio di Jak? Cosa puoi dirci a proposito di questa civiltà?

Bret Robbins: Si tratta di un'antica civiltà, le sue rovine sono ovunque. Ci sono molti misteri e interrogativi che circondano questi maghi potentissimi, a cui a un certo punto è successo qualcosa. È come se fossero spariti all'improvviso, lasciando dietro di loro rovine e città, che in seguito sono state abitate dai moderni popoli di Aveum. E sì, nella storia scoprirete di più anche sul popolo di Aristeya e sulla sua scomparsa.

Come gli Avengers: i segreti degli Immortali

Everyeye.it: Tra gli elementi più affascinanti del lore book ci sono le strutture di Aveum. Il Palathon ha destato subito la nostra attenzione. È una specie di Avengers Tower degli Immortali? E cosa è The Path?



Bret Robbins: Ottima analogia. Il Palathon è un po' come la Avengers Tower, sì. Si tratta di un'immensa fortezza volante che sovrasta i cieli della capitale di Lucium ed è il quartier generale degli Immortali. È una specie di unione tra il Pentagono e l'Avengers Tower. Lì si trova anche il consiglio di guerra, il centro decisionale che coordina le forze di Lucium. Come fa a fluttuare e perché? È un altro mistero.

Tra le mura del Palathon si trova "The Path", uno speciale test per Magni. È solo così che possono provare di essere degni di un posto tra gli Immortali. The Path però non è soltanto una serie di sfide difficili. È vivo, senziente, può entrarti nella mente e tirar fuori memorie e prove fatte su misura. È un luogo peculiare e inusuale. Nessuno sa chi lo abbia creato e perché, ma gli Immortali lo utilizzano lo stesso per trovare reclute all'altezza. Come vedete, in generale i misteri del nostro mondo sono davvero tanti. Alcuni saranno svelati nel gioco, su altri invece faremo luce - speriamo - in altre storie.



Everyeye.it: Oltre a Jak e alla Generale Kirkan, che già conosciamo, siamo rimasti colpiti dalle figure di Orphe e Thaddeus, che cosa puoi dirci di loro?

Bret Robbins: Orphe è una veggente. Ha la capacità di vedere il futuro, ma non in modo completamente accurato. Quelli come lei sono importanti per gli Immortali perché aiutano il gruppo a prevedere i possibili sviluppi, sono figure molto potenti. Thaddeus è interpretato da Nick Boraine ed è un Magnus solitario, che un tempo è stato il leader degli Immortali.

Poi ha avuto uno scontro con la Generale Kirkan - anche qui parliamo di circostanze misteriose - ed è andato in esilio. Si è allontanato dalla Sempiguerra, dal conflitto. Eppure è molto potente ed è il custode di grandi conoscenze. Nel suo viaggio Jak dovrà trovarlo per ottenere informazioni vitali per la sconfitta di Sandrakk.



Everyeye.it: Hai nominato Sandrakk. Vorremmo conoscere qualcosa in merito a The Morbane, essendo uno dei combattenti più temuti tra le sue fila...



Bret Robbins: The Morbane è un potente Magnus originario di Kalthus. Le persone di questo paese tendono ad avere un aspetto imponente e un grande potere. Difatti è uno degli uomini più forti al servizio di Sandrakk e si occupa del lavoro sporco, quello che Sandrakk non vuole fare. È una figura in grado di incutere timore e ne ve accorgerete quando lo incontrerete.