Immortals of Aveum in Unreal Engine 5: visitiamo lo studio di Ascendant

Dopo la nostra prova in esclusiva italiana di Immortals of Aveum, lo shooter a base di magia in Unreal Engine 5 di Ascendant Studios, vogliamo soffermarci proprio sulla storia e sulla filosofia dello studio, visto che abbiamo avuto l'opportunità di visitarlo in prima persona a San Rafael, in California. Il piccolo edificio ospita un collettivo pieno di appassionati e talentuosi sviluppatori, che in un clima di amicizia - ma con la voglia di impegnarsi al massimo - stanno smussando gli ultimi spigoli e ottimizzando l'avventura di Jak, in vista del suo debutto previsto per il 20 luglio su PC e console dell'attuale generazione.



Oltre a dar spazio ai primi passi e alla storia del team fondato da Bret Robbins, vi sveleremo alcune curiosità sulla software house e vi parleremo dello stato dei lavori su Immortals of Aveum, avendo preso parte a una riunione dell'intera squadra (con decine di sviluppatori intervenuti da remoto!).

Magie al posto dei missili: l'alba di Ascendant

Immortals of Aveum rappresenta la più grande sfida di Bret Robbins, il che non è poco, considerando il curriculum del CEO di Ascendant. Il creativo ha mosso i primi passi nel 1996 in Crystal Dynamics, dove ha dato il suo contributo alle saghe di Gex e Legacy of Kain. Trascorsi sei anni con la software house, che gli hanno permesso di formarsi come designer, ha fatto il grande salto in una certa EA Redwood Shores, destinata a scrivere pagine fondamentali di storia del gaming col nome di Visceral Games, anche grazie allo stesso Robbins.

Prima Lead Designer del tie-in dedicato al Signore degli Anelli: il Ritorno del Re - decisamente apprezzato da pubblico e critica - così come di quello ispirato a 007 Dalla Russia con Amore, Bret ha raggiunto quello che ai nostri microfoni ha definito come uno dei momenti più importanti della sua carriera (qui l'intervista agli sviluppatori di Immortals of Aveum): la gestazione di Dead Space, a cui ha preso parte in qualità di Creative Director. Lo space horror con protagonista Isaac Clarke, riconfermatosi un capolavoro nella nostra recensione di Dead Space remake, è diventato un cult senza tempo e ha conferito un bagaglio d'esperienza preziosissimo allo sviluppatore, ritrovatosi a dirigere un team molto ampio nella realizzazione di un franchise originale e non privo di unicità.



Non stupisce quindi che per ben nove anni si sia trovato nella stanza dei bottoni di Sledgehammer Games, per portare alla luce diversi capitoli di Call of Duty, da Modern Warfare 3, fino a WWII. Nello specifico, sempre in qualità di Creative Director, si è occupato della trama e delle campagne single player dei giochi, ed è proprio in questo periodo che ha gettato le basi per il progetto Immortals of Aveum.

Mentre stava rivedendo un livello di Call of Duty, Robbins ha cominciato a immaginare la versione "magica" dello scontro a fuoco, con incantesimi al posto dei missili di RPG e draghi in sostituzione degli elicotteri che sorvolavano la scena. L'idea di approntare il titolo che gli si era palesato nella mente non ha mai più lasciato il creativo, che nel 2018 - grazie all'investimento di un amico - ha fondato il suo studio. Poco dopo si è verificata la dolorosa chiusura di Telltale Games, con molti sviluppatori d'esperienza che da un giorno all'altro si sono ritrovati senza lavoro. Con il gioco in fase di prototipazione, Bret ha colto l'occasione per accogliere in squadra diversi di questi talenti, a partire dall'Art Director Dave Bogan. A sua volta, quest'ultimo ha coinvolto Julia Lichtblau, che pure si è unita allo studio in qualità di Associate Director. In pochi mesi, Ascendant Studios ha iniziato a ospitare decine di dipendenti da 2K, Sledgehammer Games, Hangar 13 e Cloud Chamber, con un passato speso su IP come Halo, Bioshock, Borderlands e COD. A questo punto la squadra si è spostata in un edificio più grande - a San Rafael - di cui vi parleremo a breve, ma poi ha affrontato la pandemia, con tutte le conseguenze del caso sul processo produttivo.



Le sfide non sono mancate, eppure le prospettive offerte dal lavoro da remoto hanno consentito al collettivo di attirare nuovi sviluppatori da tutto il Nord America: è così che il team ha assunto le dimensioni attuali, con più di 100 veterani al lavoro su un ambizioso tripla A. Intanto è nata anche la "studio culture", all'insegna di condizioni di lavoro eque, della collaborazione tra i reparti e della convinzione di star creando un prodotto speciale.



Sono stati diversi i publisher a interessarsi al progetto di Ascendant, ma alla fine è stata EA Originals a collaborare con Bret Robbins e i suoi, perché Immortals of Aveum è riuscito a colpire i piani alti del programma. L'annuncio del gioco in pompa magna ai Game Awards 2022 è stato solo l'ultimo tassello di quest'avventura durata cinque anni, che ci auguriamo possa regalare ai giocatori una delle sorprese di quest'annata videoludica.

Membri di Ascendant per un giorno

Giunti all'entrata dello studio, un edificio bianco di medie dimensioni decorato nella parte superiore con delle superfici azzurrine e blu che richiamano i colori del logo, siamo subito stati accolti da Scott Pytlik, Director of Marketing, così come da altri componenti della squadra. Piena di schermi con sequenze video di Immortals of Aveum e artwork, la sala centrale - ariosa e ben illuminata - precede l'area ristoro, e ben nasconde la natura "originale" della struttura, che doveva ospitare una banca.

Un membro del team ha fatto dell'ex caveau il proprio ufficio e non ha permesso a nessuno di far rimuovere la porta blindata che dà sulla saletta. In aggiunta ai saloni operativi, pieni di postazioni PC e devkit, ci è stata mostrata la stanza dove vengono registrati gli episodi di "Rise Above", il podcast ufficiale di Ascendant incentrato sulle storie degli sviluppatori.



Tra pareti piene di disegni non finiti e lavagne con appunti di design, siamo saliti al piano di sopra per dare un'occhiata all'area del motion capturing, con le tute per i performer appese nel ripostiglio e l'immancabile parete delle armi, completa di spade, fucili giocattolo, e altri strumenti decisamente più creativi. Un sorriso ci si è stampato sul volto quando abbiamo scoperto le reali fattezze della palla incatenata brandita dai soldati di Rasharn nel mondo di Aveum: un pallone da basket avvolto da una corda.

Oltre al piccolo tour, abbiamo preso parte a una riunione di Ascendant, tra gli sviluppatori collegatisi da remoto e quelli effettivamente presenti in studio. "Abbiamo appena mostrato ai media un video su quanto io sia un genio" ha detto, ridendo, Bret Robbins, per poi tornare serio e congratularsi con tutti. Dopo aver parlato brevemente dell'appuntamento con la stampa, che ha rappresentato un po' l'inizio della campagna marketing, ad oggi portata avanti col reveal trailer e il nuovo gameplay di Immortals of Aveum, si è soffermato sul lavoro da svolgere in questi ultimi mesi, perlopiù votato al polishing dell'esperienza e alla stabilizzazione delle performance.

Si è poi detto stupito del lavoro svolto sulle sequenze filmate, dall'accompagnamento sonoro all'illuminazione, fino alle transizioni, e ha fatto i complimenti ai responsabili, ricordando quanto lo storytelling sia una parte fondamentale dell'offerta. Inoltre, sta provando molto il gioco su PlayStation 5 - "va alla grande", ha detto - e ha apprezzato i progressi compiuti, col frame rate che lo ricordiamo viaggerà a 60 fps. Cosa molto importante, il sistema di combattimento è stato finalizzato: sì, c'è ancora del lavoro da fare in materia di bilanciamento e bug fixing, ma il cuore del gameplay ha ormai iniziato a pulsare. A tal proposito, ha chiesto all'intera squadra di giocarci quando possibile, di sperimentare col potenziamento dei talenti, la costruzione di build differenti e gli incantesimi maggiori, perché in questa fase più che mai c'è bisogno di un numero incalcolabile di ore di testing. Il CTO Mark Maratea ha preso la parola, ricordando a tutti come i 60 fps non siano stati ancora raggiunti in ogni porzione dell'avventura: ci sono ancora sfide da superare sul fronte della memoria, ma nulla che non possa essere sistemato nelle prossime settimane e in linea con le scadenze.



In sostanza, la luce in fondo al tunnel appare già visibile e Bret ha insisto sul fatto che il team stia portando alla vita qualcosa di cui andar fiero. Dallo stato del progetto e dalle parole degli addetti ai lavori, è assolutamente lecito pensare che l'avventura presenzierà all'appuntamento del 20 luglio senza sorprese, un obiettivo questo che lo stesso Robbins ritiene della massima importanza.

D'altra parte debuttare in quel lasso di tempo significa tenersi a distanza da altre finestre ben più calde, con Immortals of Aveum che - a prescindere dalle proprie qualità - rischierebbe di essere messo in ombra dai grandi blockbuster di fine anno.