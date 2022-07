L'importanza di Crisis Core nella mitologia di Final Fantasy VII

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5

Non è un segreto che il remake di Final Fantasy VII sia il rifacimento più desiderato dagli appassionati di videogiochi. Prima ancora che la Final Fantasy VII Technical Demo venisse effettivamente presentata sul palco dell'E3 2005, al fine di mostrare le capacità di PlayStation 3, tutti i fan dell'intramontabile classico chiedevano già a gran voce di poter impersonare nuovamente Cloud Strife e compagni attraverso una riedizione completa e moderna dell'originale titolo del 1997. Pur avendo completato FFVII su PSX, chi vi scrive ha però sperimentato quel martellante desiderio soltanto dopo aver posato lo sguardo su una certa frase di Crisis Core. Terminato lo struggente filmato finale in cui si compiva il destino di Zack, il prequel pubblicato su PSP nel lontano 2007 (in Occidente è arrivato solo nel 2008) si concludeva infatti con la dicitura "continua in Final Fantasy VII", infervorando una community che già sognava a occhi aperti una versione di FFVII totalmente restaurata.



A distanza di tanti anni dal lancio di quella che a suo tempo divenne una vera e propria killer application di PlayStation Portable e in attesa che la riedizione intitolata Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion approdi su PC e console di ottava e nona generazione, vi proponiamo un tuffo nel passato volto a riscoprire come il prequel si sia inserito nella mitologia di FFVII e cosa abbia significato per gli affezionati.

L'ascesa dell'eroe

Dato il fondamentale ruolo che Zack Fair ha ricoperto nelle vite di Cloud Strife e Aerith Gainsborough, oggi il SOLDIER di Prima Classe è giustamente annoverato tra i personaggi più importanti di Final Fantasy VII.

Non tutti sanno, però, che la versione originale della settima fantasia finale - che per quanto straordinaria era comunque figlia del proprio tempo e poco attenta alla caratterizzazione dei personaggi secondari - dedicava appena sei minuti di screen time (e sporadiche menzioni ogni tanto) all'energico e sorridente guerriero proveniente dal Villaggio di Gongaga.



La consacrazione a eroe di Zack ha quindi dovuto attendere un decennio, quando una Square Enix ormai prossima a chiudere la cosiddetta "Compilation of Final Fantasy VII" confezionò quello che sarebbe stato universalmente riconosciuto come il pezzo più riuscito del sub-franchise dedicato a FFVII.



Dopo aver esplorato gli anni immediatamente successivi alla caduta di Meteor attraverso Advent Children e il dimenticabile Dirge of Cerberus (uno spin-off incentrato sul personaggio di Vincent Valentine e sulla lotta con la Deepground, segretissima divisione militare dell'odiata Shinra Electric Power Company), la Casa dei Chocobo e degli Slime incaricò il team di Hajime Tabata, Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura e Kazushige Nojima, di volgere di nuovo lo sguardo al passato e raccontare finalmente la rocambolesca storia di Zack. Ambientato sette anni prima dei fatti narrati in Final Fantasy VII (e, di conseguenza, dodici mesi prima di Before Crisis), il prequel copriva un arco temporale considerevole, durante il quale il giocatore assisteva alla lenta maturazione di un Zack Fair inizialmente inesperto e troppo impulsivo. Addestrato dal SOLDIER di Prima Classe Angeal Hewley - il possessore dell'iconica Buster Sword successivamente ereditata prima dallo stesso Zack e poi da Cloud - nelle battute iniziali della vicenda il nostro Fair era ancora un SOLDIER di Seconda Classe che sognava di raggiungere il rango del maestro e diventare un eroe, ma che per qualche ragione non riceveva ancora l'opportunità di dimostrare il proprio valore.



L'occasione propizia sarebbe arrivata solo durante la guerra tra il paese di Wutai e la Shinra, quando il tradimento di Genesis (controverso SOLDIER di Prima Classe basato sul cantante e attore nipponico Gackt) e dei suoi numerosissimi seguaci avrebbe spinto l'Electric Power Company a spedire Angeal, Zack e persino il leggendario Sephiroth a Fort Tamblin, luogo in cui si sarebbe combattuta la battaglia decisiva tra le due superpotenze.

Tra salti temporali a volte anche notevoli e avvenimenti spesso sconvolgenti, di capitolo in capitolo Crisis Core non si limitò a mostrare la turbolenta crescita del suo indiscusso protagonista, che nelle battute finale si sarebbe sacrificato come da copione per salvare un Cloud in stato catatonico dai soldati della Shinra, ma al contrario si assicurò di costruire dei forti legami tra l'erede della Buster Sword e una nutrita selezione di comprimari.



È il caso dello stesso Cloud, che in FFVII l'aveva descritto come il suo migliore amico, o della dolce Aerith, che dopo aver trascorso degli anni ad attendere il ritorno del suo primo fidanzato sarebbe partita con Tifa e compagni per cercarlo, ignorando la triste quanto eroica sorte toccatagli da tempo.

E nonostante la caratterizzazione di Aerith in Crisis Core fosse abbastanza carente, il pubblico non poté fare a meno di affezionarsi ai due sfortunati amanti, la cui love story sarebbe incappata in una brusca e involontaria battuta di arresto sul punto esatto di decollare.



Non meno importante è il lavoro che Nojima e gli altri compirono sul diabolico Professor Hojo o sui non pochi personaggi originali, fra i quali non possiamo non citare il Dottor Hollander, la Turk di nome Cissnei o il burbero Angeal, che col suo grande senso del dovere e della giustizia sarebbe stato una continua fonte di ispirazione per l'allievo Zack. Alcuni di loro potranno essere apparsi soltanto in Crisis Core, ma le azioni e le influenze che hanno avuto sul SOLDIER, senza dimenticare le scoppiettanti rivelazioni circa il Progetto G, sono ormai marchiate a fuoco nella mitologia di Final Fantasy VII.

Tra passato e futuro

Non entreremo nei dettagli circa il Progetto G per non sottrarre il piacere della scoperta a coloro che approfitteranno della versione Reunion per cimentarsi per la prima volta con Crisis Core, ma l'esperimento condotto da Hollander e la rivolta di Genesis Rhapsodos rappresentano un passaggio fondamentale per comprendere appieno il comportamento di Sephiroth e la sua ossessione verso Jenova. Un passaggio che siamo convinti verrà ripreso e approfondito in Final Fantasy VII Rebirth o comunque nel suo successore, al fine di rafforzare la continuità con gli eventi di Crisis Core.

D'altronde, benché Reunion non faccia esattamente parte del Progetto Remake (che come scoperto di recente sarà una trilogia), è evidente che la remastered sia assolutamente indispensabile per poter capire quanto avverrà durante il "viaggio ignoto". Come scoperto nel finale di Final Fantasy VII Remake, Zack non è deceduto nello scontro coi soldati della Shinra, ma la sconfitta dei Numen - i custodi del tempo - per mano del suo amico, ha permesso al SOLDIER di sottrarsi al suo nefasto destino per raggiungere Midgar assieme a Cloud e ricongiungersi all'amata Aerith, che nel frattempo si è però messa in viaggio con Tifa, Barret e gli altri.

Non sono chiari i tempi del ritorno di Zack, giacché né FFVII Remake né l'Episodio Yuffie hanno finora spiegato "quando" o "dove" si trovi il secondo branditore della Buster Sword (per maggiori dettagli correte a rileggere il nostro speciale sui prossimi episodi di Final Fantasy VII Remake). Anche se al momento fatichiamo a immaginarne la ragione, la volontà degli sceneggiatori di Square Enix di coinvolgere il ragazzo negli sviluppi futuri della trilogia e di trascinarlo in qualche modo sulla strada di Cloud e Aerith appare evidente. Così come Tuccide insegnava che "bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro", Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion potrebbe rivelarsi non solo l'opportunità per le nuove generazioni e la vecchia guardia di (ri)scoprire le gesta di un valoroso eroe il cui nome non è mai finito sugli annali di storia, ma finanche una tappa mandatoria per comprendere le affascinanti e al contempo perigliose direzioni che Square Enix potrebbe imboccare con Final Fantasy VII Rebirth e il suo già annunciato sequel.



Conoscendo il genio estroso di Tetsuya Nomura, che ai nostri microfoni ha ammesso quanto "sarebbe fantastico se la gente giocasse Crisis Core tra Final Fantasy VII Remake e Rebirth" (per tutti i dettagli fiondatevi sulla nostra intervista esclusiva a Tetsuya Nomura di Square Enix), è possibile che ai suoi occhi Crisis Core non sia mai stato soltanto un prequel della settima fantasia finale, bensì il pilastro principale su cui edificare il mastodontico progetto Remake.