In difesa della pirateria? Lo scambio di opinioni con un nostro lettore

Ciao Francesco,

dacché sono venuto al mondo quarantadue anni fa, non ho mai provato il desiderio di scrivere a qualsivoglia quotidiano o testata web, eccezion fatta per una lettera che spedii all'incirca venticinque anni or sono ad una rivista mensile di videogiochi che mi pare s'intitolasse "The Games Machine".

Ricordo che allora l'argomento in discussione fu il lento e inesorabile declino delle sale giochi - unte dalla dilagante pandemia ludica che in seguito avrebbe preso il nome di generazione a 16 bit - a cui partecipò, come redattore della posta, un ragazzo intelligente che di nome faceva Matteo Bittanti e di vocazione si voleva Filosofo. Non rammento oramai quasi più nulla di quello scambio di battute e, ciononostante, ciò che più conta ai fini dell'accusa che poi ti rivolgerò è che il tuo modo di narrare la nostra comune passione ha risvegliato in me la medesima illusione d'appartenenza che seppe titillare il buon M.B.F..

Prima di specificare la natura dell'addebito, trovo tuttavia doveroso puntualizzare alcuni aspetti del mio vissuto che forse troverai tediosi ma che sono necessari acché le mie future constatazioni non ti appaiano alla stregua di una lunatica geremiade.

Come già detto, sono nato a metà degli anni settanta, e perciò in età prescolastica ho sperimentato la volontà pionieristica di società quali Atari e Mattel Elettronics, mentre le elementari sono corse via rallegrate dagli isterici jingle dei Nintendo Game & Watch che mi hanno accompagnato alle soglie della preadolescenza, laddove è definitivamente esplosa la mia passione quando, durante la bella giornata di Natale del 1987, collegai il Nes appena scartato al vecchio Telefunken di Nonno Marco, trovandomi catapultato in una caccia alle anatra durante la quale puntai il mirino della possente Zapper assai più volte contro l'odioso bracco piuttosto che in direzioni degli innocenti volatili.

Accadde così che il 1988 trascorse nella spasmodica attesa d'ogni festività che contenesse in sé sufficiente allegria da giustificare la spesa di 70000 lire del costo delle cartucce, unica dose capace di lenire l'incurabile febbre della mia dipendenza curata dalla somministrazione di lunghe ore di Excitebike e R.C. Pro-Am, Metroid e Castlevania.

Poi venne il tempo di Megadrive e Super Nintendo, e con essi la spesa che dovette sopportare quella Santa Donna di mia Madre assunse una misura capace di saldare per intero il conto della manna per l'Esodo, e senza taccagnare su amari e caffè.

Tutto ciò durò finché non approcciai casualmente al mondo dei PC, che a me si dischiuse mediante il non banale intervento di uno scatolone in vendita presso la Giocheria di Corso di Porta Vittoria, contenente un tastierone d'aspetto bigio e di colore grigio che pretendeva d'offrire la mirabolante cifra di 70 (dico, settanta!) titoli in regalo.

Comprai così l'Atari S.T., e di lì a poco l'Amiga 500.

In viale Monte Nero, già da tempo bazzicavo un negozio che aveva l'insegna orba che lasciava intendere il nome di Flopperia, famosa per importare una gran quantità di titoli per console altrove introvabili. Divenuto un cliente di un certo spessore, il commesso più esperto - un giovanotto di circa una trentina d'anni di magrezza patologica e con le guance infiammate d'una tardiva acne - mi offrì un foglio ciclostilato sul quale erano elencati - abbozzo per difetto - almeno un migliaio di giochi venduti all'impensabile cifra di L.5000 cadauno. Con un'ancora malaccorta moralità intagliata da un'acerba carpenteria, trovai quell'occasione irrinunciabile, e presto ebbi la mia stanza ricolma di una quantità smodata di floppy disk colpevolmente copiati da quella bieca ciurmaglia di pirati. Quindi venne la rivoluzione della PSX, che comperai importata da Joystick Fun per la roboante cifra di 900000 lire.

I cd furono per me una piacevole novità, soprattutto quando il sopracitato negozio si offrì di modificarmi la prima nata di casa Sony consentendomi l'utilizzo di software illecito al solo prezzo di una certa destrezza nel sostituire ogni volta il cd originale base con quello piratato.

Date le scarse finanza tipiche dello studente squattrinato e pure ripetente, m'ingegnai da allora di ricercare ogni genere di gratuità, fosse pure stata quella delle demo che riuscivo a sgraffignare dalle riviste della materna edicola. A quel modo riuscii a barcamenarmi tra la perenne scarsità di pecunia e l'acceso desiderio che avevo di Ridge Racer e Metal Gear, finché i primi lavoretti mi concessero di avere nelle tasche qualcosa di più che le mie mani. Passarono gli anni, che furono per me scanditi dalle molte generazioni di macchine da gioco che si alternarono nel mio salotto e alle quali concessi una buona parte del mio reddito senza più dovermi inventare modi per appagare questo nostro straordinario hobby.

Dunque, perché raccontarti tutto questo con la premessa di una futura colpa?

Perché l'altro giorno mi è capitato di leggere una notizia circa il presunto arresto di un ragazzo bulgaro colpevole di avere bucato una protezione di giochi in gran voga in questo periodo di nome Denuvo, e ciò mi ha fatto riflettere circa la mia storia e di come si sarebbe evoluta la mia passione se all'epoca delle vacche magre non avessi avuto accesso alla pirateria.

Se invece che trovare soluzioni nelle briciole rimaste sotto il tappeto non avessi potuto fare altro che cambiare hobby indirizzando la mia curiosità a passatempi più economici, il mercato videoludico avrebbe perso la gran quantità di denaro che vi ho investito successivamente, oltre che togliere al settore tutto un assiduo lettore di recensioni e anteprime.

Mi viene perciò da domandarti quanti dei ragazzi dei cosiddetti paesi in via di sviluppo riescano a coltivare questa passione anche grazie al lavoro dei gruppi di cracker, e tra questi quanti ambiscano un giorno a lavorare nell'industria apportando con il proprio talento nuove e straordinarie forme d'intrattenimento. Quanti di questi ragazzi perderemo una volta che gli avremo tolto l'accesso a prodotti per loro troppo costosi? Vogliamo davvero vivere in un mondo in cui tutto ciò che non ci possiamo permettere ci debba essere necessariamente precluso? Quale ritorno economico può avere l'industria perseverando in una simile e miope strategia, se non quello di affidarsi sempre più al triste modello free to play che non può certo ambire ad altro che la qualità di titoli come Fornite. E, soprattutto, perché voi giornalisti del settore vi schierate sempre e comunque contro la pirateria?

Riguardo a ciò di cui ti ho parlato circa il ragazzo bulgaro - tale Voksi - ho cercato tra la stampa specializzata una voce fuori dal coro che si opponesse alla tracotanza dei grossi publisher che ne hanno preteso l'arresto, ma non solo non ne ho trovata alcuna, ma anche e soprattutto mi sono ritrovato dinanzi ad un muro di omertà che ha preferito tacere la notizia piuttosto che esprimere un'opinione critica. Davvero il vostro ruolo è solamente di presentare prodotti al consumatore? Davvero non riuscite a comprendere che ciò che oggi può apparire abortivo può nascondere una natura più gentilmente podalica. Come potete ignorare decine di milioni di ragazzi che sono in condizioni d'indigenza per un mero tiro di dadi? Credi che ci sia un qualche merito nell'esser nato in un paese che offre un certo qual benessere?

Tu sei un ragazzo intelligente, Francesco; ma l'intelligenza perde il proprio vigore quando si rende carente di propedeutica alla giustizia. Sono convinto che tutti voi che avete voce in capitolo abbiate l'obbligo morale di discutere con i publisher circa questo problema, consci del fatto che coloro che risparmiando un anno e forse più per assemblarsi una macchina da gioco appena decente sono per voi i lettori più preziosi, in quanto ancora lottano per non arrendersi alla semplicità di un film in streaming o una scala quaranta con la zia. Se non ne prenderete le difese, ciò che ci aspetterà in futuro sarà solamente un mercato ridondante di prodotti affatto innovativi che avranno come unico filo conduttore l'interesse delle corporazioni che li producono.

Vi sento spesso parlare del videogioco come forma d'arte, ma mi permetto di ricordarvi una banalità: l'arte, per essere tale, deve essere sempre alla portata della fantasia che l'alimenta, e più elitario si vuole un prodotto maggiormente lo si allontana da quello stato di Grazia.

Sii in gamba, Francesco; perché qualcuno deve pur cominciare...

In Perpetuum

La risposta

Ciao Danilo,

prima di rispondere alle questioni centrali della tua missiva mi sembra giusto rivolgerti un ringraziamento sincero. La tua lettera, lo stile con cui hai raccontato la tua storia, il tempo che ti sei preso per assemblarla, e pure l'incipit che cita una delle riviste che hanno fatto la storia dell'informazione videoludica italiana hanno risvegliato vecchi ricordi e la piacevole nostalgia di un'epoca ormai sfumata. Proprio in virtù di questo sentimento, ammantato della dolce malinconia che nasce quando si ricordano età sfiorite, ho deciso di risponderti alla vecchia maniera: senza la fretta tipica del web, lasciando maturare i pensieri. E pubblicamente, come si faceva nelle vecchie rubriche della posta che trovavano spazio nelle ultime pagine delle varie pubblicazioni. Spero che questo possa farti piacere, a te come a tutti i lettori che ancora conservano i nostri stessi ricordi.

Veniamo adesso al punto. L'argomento non è di quelli da affrontare con leggerezza, fertile di sfumature etiche, storiche ed economiche molto sfaccettate. Penso che per rispondere con cognizione di causa si debba anzitutto partire dal principio.

Credo nel valore artistico, creativo e tecnico del videogioco, e più in generale del software. Se i videogiochi con cui giochiamo esistono è perché qualcuno li ha immaginati, assemblati, scritti, programmati. È necessario che queste persone abbiano un riconoscimento economico per le loro abilità e per le loro competenze, e credo che a garantirlo - in un modo o nell'altro - sia tutta la sovrastruttura di distribuzione e vendita di questi prodotti, ovvero il mercato. Pur essendo consapevole che all'interno del mercato ci sono problemi di ripartizione della ricchezza e interessi non sempre nobili, credo sia giusto combattere, in qualche maniera, atteggiamenti che possano ledere questa struttura, e soprattutto che in qualche modo tolgano valore ai prodotti. Che tu lo voglia o no, spesso la pirateria è stata e rimarrà un modo per pagare meno o non pagare i giochi per cui non siamo disposti a spendere. Un modo, cioè, per legittimare la posizione di chi non riconosce valore alle opere di cui fruisce. Ed è pur vero che la "soglia d'ingresso", per i videogiochi, è molto alta (i prezzi sono in certi casi vertiginosi), ma atteggiamenti di questo tipo sembrano prescindere dal "costo del biglietto": quante volte si è sentito dire di persone che scaricano un film per risparmiare gli 8 euro del cinema, perché quella pellicola "non li vale"? Questo atteggiamento è ben diverso da quello di chi non può permettersi di spendere. Questo è l'atteggiamento autoindulgente di chi attribuisce un valore ad un prodotto (a volte anche: "zero") e pretende che il mercato si pieghi alla sua visione.

Tutto questo lungo discorso, alla fine, mi è servito soprattutto per farti capire che non puoi considerare solo le situazioni in cui la pirateria colmerebbe, diciamo così, un'ingiustizia sociale. La pirateria è usata più spesso senza scrupoli di sorta, ed è giusto quindi che formalmente e legislativamente venga combattuta e disincentivata. Senza meccanismi di controllo il rischio che gli atteggiamenti negativi prendano il sopravvento è evidente.

Le leggi contro la pirateria, insomma, le trovo legittime e giustificate; e di conseguenza trovo giusto che siano fatte rispettare. Perdere la "certezza della pena", come spesso dimostrano gli accadimenti di cronaca e politica del nostro Paese, mina il fondamento legislativo nella sua interezza, ed il rigore è quindi d'obbligo. Se è vero che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge, anche tutte le leggi sono uguali di fronte agli uomini: pure quelle sulla pirateria.

Mi soffermo un po' su altre considerazioni che entrano più nel caso specifico. Il Voksi che citi nella tua lettera è responsabile dell'individuazione e dell'utilizzo di vulnerabilità nel software di Denuvo. Si tratta, in pratica, di un software per il DRM (Digital Rights Management), e non specificatamente di un software videoludico. Denuvo viene utilizzato per la protezione di molti videogiochi, ma non è un videogioco. Il fatto che Voksi abbia ricevuto, anche in passato, il supporto da parte delle community di videogiocatori, dipende anche dall'antipatia che queste nutrono nei confronti di software di questo tipo, alle volte molto invadenti, a tratti problematici anche per chi acquista regolarmente i prodotti che li utilizzano. In questo caso mi sembra insomma che il discorso da fare sia un altro, legato alla possibilità di individuare sistemi per la protezione più virtuosi. Anche le strategie commerciali di Denuvo sono molto aggressive e non sempre apprezzate.

Da citare un altro fatto: la dichiarazione di Voksi al momento dell'arresto sembra lasciar intuire che la sua volontà sia quella di combattere i produttori di software "tronfio e borioso", che si insinuano (anche con le strategie commerciali di cui sopra) negli "innocenti" software videoludici.

Insomma, Voksi sembra sostanzialmente un hacker, impegnato come spesso in una lotta nei confronti del "potere", e mosso da intenti ben diversi da quelli che suggerisci.

Come vedi, si torna al punto di cui sopra: per quanto in determinati contesti e in specifici momenti storici la pirateria abbia avuto effetti tutt'altro che negativi, non si può pensare che sia la norma. Capisco, in ogni caso, il sentimento che muove la "richiesta" che rivolgi alle software house, e ti propongo un punto di vista alternativo. Invece che chiedere ai produttori di "chiudere un occhio" sulla pirateria, perché la pirateria risolve tanti problemi di accesso al software da parte di chi vive nei Paesi in via di sviluppo, si potrebbe chiedere di lavorare per creare delle "corsie preferenziali" a vantaggio di chi è nato in questi paesi. Sarebbe una maniera trasparente, positiva, legale, una mobilitazione nobile. Credo che, come utenti, sia preferibile sperare in un atteggiamento del genere, piuttosto che sperare nell'allentamento delle maglie giuridiche.

Mi prendo, prima di passare alla conclusione della mia risposta, anche qualche riga per rispondere ad un'altra questione. In chiusura della tua missiva dici che "l'arte, per essere tale, deve essere sempre alla portata della fantasia che l'alimenta".

Anche questa è una visione molto nobile, ma le cose non stanno così oggi, e forse non lo sono state neppure in passato. La storia dell'arte figurativa e della letteratura è piena di "chierici" perché per diversi secoli solamente (o quasi) l'agio economico delle gerarchie ecclesiastiche permetteva di dedicarsi alla produzione di opere di quel tipo. Quasi tutte le arti, inoltre, prevedono una componente di ispirazione ed una di tecnica, e quest'ultima non si porta certo avanti osservando o usufruendo dei prodotti artistici. Garantire l'accesso ad un museo a chi non può permettersi di entrare riuscirà magari a stimolare la fantasia di uno spettatore, ma questo non significa che lo spettatore avrà i mezzi per studiare, o per acquistare i materiali che servono a fare esperienza. Se volessimo portare avanti questo discorso si finirebbe insomma a parlare di giustizia e disparità sociale, e mi sembra quantomeno azzardato sostenere che la pirateria possa risolvere anche solo in parte problemi globali di tale estensione.

Ciò detto, come anticipavo, sono fermamente convinto che la pirateria abbia avuto effetti addirittura positivi per il nostro mercato. Forse in Italia i lineamenti del settore sarebbero diversi se la prima PlayStation o il primo DS non fossero stati così facili da "piratare". È inutile nasconderlo: intere generazioni sono riuscite a giocare (e quindi ad appassionarsi al videogioco) solo perché giocare costava poco o nulla. E tu, come molti altri, sei la dimostrazione di questo effetto. È anche vero che adesso il medium è più conosciuto, ed è magari più facile che qualcuno si convinca ad investire in un prodotto di quanto non lo fosse a metà degli anni '90. C'è poi da dire che il mercato digitale (verso cui ancora c'è un sospetto non sempre comprensibile) sta abbassando un po' i costi, e che d'altro canto c'è una cospicua serie di produzioni dal prezzo molto limitato (ed alle volte dal valore artistico più evidente rispetto a quello di qualche "kolossal" videoludico). Però quello che dici resta vero: per molti la passione per i videogiochi è nata, o perlomeno si è conservata attraverso le stagioni, anche grazie alla pirateria. Purtroppo si tratta di un "valore" davvero troppo soggettivo e impossibile da quantificare. Sono sicuro che in molti altri casi l'accesso al materiale pirata non abbia spostato gli equilibri, ed anzi che abbia permesso a chi acquistava solo e soltanto l'annuale copia di FIFA, e avrebbe potuto permettersela serenamente, di non pagarla. Per quanto FIFA non sia un titolo di grande valore artistico, in nessuna maniera è giusto che il publisher non abbia incassato quei soldi.

Ancora una volta, insomma, rimango dell'idea che la pirateria vada disincentivata, consapevole che in certi casi specifici "l'uso responsabile" (se così possiamo dire) può aver paradossalmente giovato al mercato.

Prima di chiudere, tuttavia, c'è un ultimo aspetto che mi preme discutere, e che tu non hai considerato nella tua lettera, ovvero quello legato alla conservazione. Proprio in questi giorni è stato pubblicato su Kotaku un bellissimo articolo "in difesa delle ROM", strumento prezioso per garantire ancora oggi l'accesso a diverse "anticaglie" videoludiche altrimenti impossibili da raggiungere. Questo tema mi sta particolarmente a cuore: su questo fronte bisogna chiedere ai publisher di migliorare l'accessibilità al software storico, oppure di accettare l'esistenza di versioni "digitalizzate" di titoli non più in commercio. Magari anche a disposizione di chi quei giochi li ha fisicamente, ma non può utilizzarli senza evidenti complessità tecniche. La conservazione e la memoria storica sono importanti, ed è paradossale che debba essere la pirateria a preoccuparsene. In questo caso, così come nei casi di software che esistono solo online e il cui supporto viene interrotto dai publisher, sono ben disposto ad utilizzare i mezzi fin qui discussi. Del resto, se un publisher ha rinunciato formalmente ai profitti legati alla vendita di un software, in quale maniera la diffusione "alternativa" di questo software lo danneggia?

Penso di essere arrivato alla fine. La risposta è stata articolata e più lunga di quanto mi aspettassi. Spero di essere stato esaustivo, e che questo nostro scambio possa generare un dibattito fertile.

Ad maiora