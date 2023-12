L'incredibile realismo dei giochi Bodycam: ecco spiegato il segreto

Il trailer di Unrecord ha riscosso un successo planetario e dato il via alla nascita di diversi progetti videoludici che in stile "body cam". Il titolo, sviluppato dal team indie Drama, ha destato grande interesse nella community dei videogiocatori e degli sviluppatori a causa dell'alto livello di fotorealismo proposto. Il gioco è talmente realistico da aver fatto sorgere molti dubbi sulla natura "real time" del materiale, al punto che gli sviluppatori hanno pubblicato un secondo video che mostra il gioco in azione direttamente nell'editor di Unreal. Queste ambiguità non fanno che confermare l'incredibile lavoro svolto del team francese, e in qualche modo sono giustificate dalla notevole distanza tra il realismo di Unrecord e della gran parte degli FPS presenti sul mercato.



Materiali e illuminazione globale senza precedenti, texture ad alta risoluzione, e modelli super definiti sono ottimi punti di partenza, ma non c'è nulla di rivoluzionario in queste tecnologie, solo un uso sapiente di tool già disponibili per tutti gli sviluppatori. Ma è davvero fotorealismo quello ottenuto da Unrecord, oppure "il trucco" è l'aver simulato un certo tipo di footage? Andiamo quindi ad analizzare quali sono gli espedienti e le tecnologie che vengono utilizzate per creare videogiochi in stile body cam.

Tre elementi importanti ma il trucco è altrove

Nell'ambito videoludico, ed in generale nella realizzazione di scene in computer grafica, sono sostanzialmente tre i fattori che permettono di raggiungere l'ambizioso obiettivo del fotorealismo: il dettaglio dei modelli, la qualità di texture e materiali, l'illuminazione globale. Secondo gli sviluppatori di Unrecord gran parte dei modelli sono stati realizzati in modo classico, ovvero modellati a mano dagli artisti dello studio.

Una parte di questi però deriva dalla libreria di Epic Quixel Megascans: si tratta di un immenso database di asset realizzati tramite la fotogrammetria, una tecnica che permette di evitare il processo di modellazione manuale e di ottenere modelli iperdettagliati, comprensivi di texture. Tale tecnologia ha in gener un costo molto elevato in termini di risorse, in quanto i modelli che produce hanno un'enorme conta poligonale e una topologia (la struttura in poligoni interna della mesh) spesso difficile da modificare. Questo ha portato gli studi di sviluppo ad utilizzare la fotogrammetria cum grano salis, usufruendone solo in casi particolari.



Ed è qui che Unreal Engine 5 entra in gioco, con la tecnologia Nanite che permette di importare e integrare più facilmente i modelli generati con la succitata tecnica. Se in passato le texture erano uno dei principali fattori per raggiungere il fotorealismo, attualmente il vero protagonista è la simulazione della luce. Unrecord e i titoli con il medesimo taglio, come Bodycam e Lost Fragment, fanno un uso sapiente e certosino delle ultime novità tecnologiche nel campo dell'illuminazione.

L'algoritmo che in Unreal Engine 5 gestisce l'illuminazione globale si chiama Lumen, ed è associato ad una serie di strumenti che permettono di rendere più agevole, con o senza l'uso del ray tracing, la simulazione del comportamento della luce. Certo, quando è disponibile l'accelerazione hardware, la qualità dei risultati ottenuti con Lumen sale drasticamente fino a toccare le vette viste nei in film et similia.



Vale la pena di precisare che queste tecnologie, disponibili in UE5 e in altri motori grafici, nel 2023 non sono particolarmente rivoluzionarie, quindi è chiaro che a rendere così incredibilmente "reali" i videogiochi in body cam è qualcos'altro. Qualcosa che in realtà non ha nulla a che vedere con le innovazioni degli ultimi anni.

Perché il vero colpo di genio, se così vogliamo chiamarlo, è nell'uso eccezionale della telecamera virtuale per simulare l'aspetto e il feeling delle riprese fatte con le bodycam: dispositivi a bassa risoluzione, con lenti grandangolari utilizzate in diversi ambiti, operazioni di polizia in primis. Per prima cosa lo studio Drama ha spostato il punto di vista del giocatore dalla testa al petto, per simulare la posizione della camera, dopodiché - grazie ad un'attenta calibrazione delle lenti virtuali e degli effetti di post processing - ha riprodotto la tipica distorsione prospettica, la grana, il rumore video, e la ridotta gamma dinamica e saturazione delle body cam. Il team ha infine implementato in modo realistico effetti ormai più che rodati come bloom (bagliore intorno agli oggetti sovraesposti alla luce) e lens flare (le interiflessioni che si generano nelle lenti di una fotocamera).



Oltre a tutto questo, gli scossoni tipici di una body cam in movimento e la "simulazione" di una risoluzione più bassa aumentano vertiginosamente la verosimiglianza dell'insieme. La totale assenza della UI nelle tech demo viste online, inoltre, contribuisce non poco ad aumentare il coinvolgimento del giocatore, e di conseguenza alimenta la sensazione di essere di fronte ad una ripresa "reale".

E il gameplay?

Se è innegabile come le tech demo realizzate sfruttando queste tecniche siano impressionanti sul versante tecnico e artistico, è altresì vero che la solidità del comparto ludico non è affatto scontata, e osservando i video di Unrecord è legittimo nutrire qualche dubbio sull'effettiva tenuta del gameplay. Innanzitutto l'effetto fish eye (ovvero la distorsione ottica tipica delle body cam) potrebbe influire non poco sulla visione periferica, rendendo più problematica la gestione dello shooting.

Inoltre, se fosse confermata la totale assenza di UI, l'accessibilità dell'esperienza potrebbe risentirne. D'altronde l'UI svolge un ruolo fondamentale nel rendere fruibili le meccaniche di gioco, anche quando realizzata con un taglio minimalista: eliminare del tutto questo importante tassello del mosaico ludico significherebbe non solo intaccarne la leggibilità generale, ma anche la percezione dell'interattività offerta dal mondo di gioco. Un'altra plausibile conseguenza di questa peculiare scelta stilistica è l'effetto Ucanny Valley, ovvero quella sensazione di disagio che si ha di fronte ad un artefatto fin troppo simile alla sua controparte "naturale". Tale fenomeno è stato teorizzato dall'ingegnere Masahiro Mori, il quale teorizzò che la somiglianza tra un robot e un essere umano tende ad innescare reazioni positive solo entro certi termini, ovvero fino a quando l'eccessiva verosimiglianza dell'androide non inizia a farsi inquietante. Che Unrecord sia destinato a evocare sensazioni simili?

Un forte impatto mediatico

L'impatto mediatico che ha avuto Unrecord è stato così dirompente da valicare i confini del mondo videoludico per approdare anche tra le pagine della stampa generalista, che in diversi casi non ha mancato di polemizzare proprio sul realismo dell'ensemble, accusato di rievocare alcune situazioni reali, tragiche, in cui protagonisti erano poliziotti e soldati in azione.

Tali controversie ovviamente hanno toccato uno temi più inflazionati nel quadro delle critiche al medium, suggerendo che il realismo di certe azioni virtuali potrebbe in qualche modo stimolare una condotta violenta nella realtà. Al netto delle critiche, è indubbio come Unrecord abbia aperto la strada ad un nuovo filone, ovvero quello degli "body cam shooter" iperrealistici, che potrebbe rappresentare una gradevole aggiunta al panorama videoludico. Questo a patto che, a di là dell'impatto visivo, il titolo e i suoi congeneri riescano a dimostrare il loro valore sul piano ludico.