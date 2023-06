INDIEspensabili e Summer Game Fest: i giochi indipendenti da applausi

La Summer Game Fest 2023 si è conclusa, lasciando in eredità al pubblico una grande mole di sorprese e annunci. E se Starfield, Star Wars: Outlaws, Prince of Persia: The Lost Crown e tanti altri hanno già trovato ampio spazio sulle nostre pagine, è ora tempo di una nuova puntata di INDIEspensabili! Sotto i riflettori, ovviamente, i migliori videogiochi indipendenti mostratisi nel corso di questo (non)E3 2023, in una missione di ricerca dei titoli più promettenti in arrivo nei prossimi mesi e nel 2024.



Come di consueto, in questa sede non daremo ulteriore spazio a produzioni già protagoniste di articoli dedicati, come Cocoon (qua la nostra prova di Cocoon), The Last Faith (qui l'anteprima di The Last Faith) o The Plucky Squire (ed ecco l'anteprima di The Plucky Squire). Luci puntate invece su piccoli progetti meritevoli di attenzione. Preparate dunque le vostre Wishlist e non dimenticate di menzionare nei commenti ulteriori indie che hanno solleticato la vostra curiosità. Buona lettura!



Bye Sweet Carole

Sviluppatore: Little Sewing Machine

Publisher: Just for Games

Data di uscita: 2024

Genere: Avventura / Survival / Horror

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Pagina Steam: Bye Sweet Carole



Alziamo subito il sipario su di una produzione a firma italiana, che vede al timone Chris Darril, creatore della serie Remothered. Il team di Little Sewing Machine ha catturato immediatamente la nostra attenzione con il reveal di Bye Sweet Carole, un'avventura 2D che mira a fondere l'estetica dei grandi classici Disney con suggestioni da thriller horror. Da Alice nel Paese delle Meraviglie a Biancaneve, questa promettente commistione videoludica vedrà i giocatori seguire le tracce di Carole Simmons, una ragazza che nel XIX secolo riuscì a fuggire da un orfanotrofio noto come Bunny Hole.

Incuriosita dalle leggende legate alla coetanea, la giovane Lara Benton - protagonista di Bye Sweet Carole - decide di visitare la struttura, che ormai abbandonata è divenuta la tana di una strana colonia di conigli selvatici. Qui, un portale dimensionale catapulta la fanciulla nel magico regno di Corolla, in un'operazione che sembra figlia delle macchinazioni di un losco figuro noto come "Old Hat".



A dispetto delle premesse fiabesche, Bye Sweet Carole non mira a offrire una narrazione rassicurante e dalle atmosfere fatate. Al contrario, Chris Darril e il suo team promettono un disturbante thriller à la Hitchcock, in cui "gli studi d'animazione Disney incontrano Clock Tower e Inside".

In un ibrido tra avventura e survival horror, l'indie non esiterà a toccare tematiche mature e complesse, con un focus particolare sul bullismo. Una colonna sonora orchestrale, fondali dipinti a mano e ricorso all'animazione tradizionale sono alcuni ulteriori elementi distintivi che caratterizzeranno quest'avventura.



Nivalis

Sviluppatore: ION LANDS

Publisher: 505 Games

Data di uscita: Life simulator

Genere: 2024

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Nivalis



C'è un po' di Italia anche in Nivalis, intrigante avventura cyberpunk distribuita dalla nostrana 505 Games. Con un impianto ludico da life simulator, il titolo cala i giocatori in un immaginario cyberpunk davvero promettente. Con meteo dinamico e ciclo giorno/notte, la vita nella metropoli al centro dell'esperienza alterna pericolo e meraviglia.

Conformemente alla tradizione di genere, i vicoli della città, illuminati da sgargianti luci al neon, sono ben poco rassicuranti. Trafficanti d'organi, megacorporazioni oppressive e gang criminali gestiscono ogni aspetto della quotidianità di Nivalis, entro i cui confini il giocatore dovrà cercare di ritagliarsi il proprio posto.



Per sbarcare il lunario, possiamo aprire un chiosco di noodle o magari un negozio di stimolanti. Con talento, tenacia - e spregiudicatezza - potremo ambire col tempo a gestire ristoranti, discoteche e altre attività commerciali. Ma in questo cyber futuro non c'è spazio solo per il lavoro. Mentre ampliamo la nostra area di influenza, potremo dunque dedicarci all'esplorazione, anche grazie alla nostra barca.

Spazio infine ai rapporti interpersonali, da stringere con amici, clienti e potenziali amanti.



Everdeep Aurora

Sviluppatore: Nautilus Games

Publisher: Ysbryd Games

Data di uscita: 2024

Genere: Avventura / Platform

Piattaforme: PC, Nintendo Switch

Pagina Steam: Everdeep Aurora



Un mondo in 16-bit attende nelle profondità di Everdeep Aurora. Una inarrestabile pioggia di meteoriti ha costretto la popolazione della Terra a rifugiarsi nel sottosuolo. È così sorta una civiltà composta di bizzarre personalità dal passato incerto, che impareremo a conoscere nei panni di Shell, un piccolo gatto nero.

In seguito alla scomparsa della madre, il felino ha iniziato a scavare sempre più in profondità, seguendo il richiamo della micia. Ciò in cui si è imbattuto è però un susseguirsi di luoghi pieni di insidie e misteri.



In una fusione tra dinamiche platform e avventura a traino narrativo, Everdeep Aurora propone un'estetica minimale ma suggestiva, che guarda ai grandi classici dell'epoca 16-bit. Cambi di palette cromatica e temi musicali accompagnano il susseguirsi delle ambientazioni confezionate da Nautilus Games, per un indie dallo stile che riesce a catturare l'attenzione.

Tra NPC enigmatici, mini-giochi e una struttura - probabilmente - da metroidvania, Everdeep Aurora potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa.



Hauntii

Sviluppatore: Moonloop Games

Publisher: Firestoke

Data di uscita: 2024

Genere: Avventura / Puzzle

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Pagina Steam: Hauntii



Pur avendo raggiunto l'aldilà, per Hauntii non è ancora giunto il momento di riposare in pace. Alla sua anima si presenta infatti uno scenario inaspettato, tra defunti tramutatisi in demoni e - presunti - angeli dalle intenzioni ambigue.

Per far fronte a questa situazione, il nostro protagonista potrà fare ricorso alla sua unica arma: la possibilità di prendere possesso di oggetti e creature. Infestando ogni angolo dell'aldilà, il fantasma e il giocatore dovranno svelare i segreti di ciò che attende i vivi dopo la morte.



Con una colonna sonora particolarmente evocativa, Hauntii si struttura in una serie di macro-aree caratterizzate da un'estetica distintiva, ma accomunate dal minimalismo visivo.

Avventura twin-stick con elementi puzzle, il titolo di Moonloop Games promette un gameplay intrigante, accompagnato da un comparto narrativo che oltre a svelare il mistero dell'aldilà farà luce anche sul passato del protagonista.



Laika: Aged Through Blood

Sviluppatore: Brainwash Gang

Publisher: Thunderful Publishing

Data di uscita: 2023

Genere: Metroidvania

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Pagina Steam: Laika: Aged Through Blood - Demo disponibile



Presentato come un "motorvania", Laika: Aged Through Blood è un metroidvania da vivere a bordo di una fiammante due ruote. In uno scenario post-apocalittico d'ispirazione western, la storia di un popolo oppresso si intreccia al percorso personale di una coyote antropomorfa.

Sullo sfondo di una narrazione che racconta il rapporto madre-figlia, la perdita e la vendetta, un mondo dipinto a mano si dispiega di fronte ai giocatori, tra confronti violenti e ambientazioni ricche di dettagli.



Fulcro ludico dell'esperienza è la simbiosi tra Laika e la sua moto, legata anche al combat system. Nella creatura di Brainwash Gang, ogni battaglia si affronta infatti in sella alla due ruote, in un incedere dinamico che alterna scontri a fuoco e acrobazie a mezz'aria. Presente all'appello anche la possibilità di eseguire sparatorie in slow-motion, in sequenze particolarmente spettacolari.

Esplorazione e boss fight si affiancano alla conduzione di missioni secondarie e alla scoperta della storia del mondo western di Laika: Aged Through Blood.



Goodbye Volcano High

Sviluppatore: KO_OP

Publisher: KO_OP

Data di uscita: 29 agosto 2023

Genere: Avventura grafica

Piattaforme: PC, PS5, PS4

Pagina Steam: Goodbye Volcano High - Demo disponibile sino al 26 giugno



Che cosa faresti se avessi il tempo contato? Per Fang, quello appena iniziato non è soltanto l'ultimo anno di liceo, ma anche quello prima della fine del mondo. Un meteorite sta per abbattersi sulla Terra e porre fine alla vita sul pianeta come la conosciamo oggi. In questo difficile contesto, un gruppo di amici - rappresentati come dinosauri antropomorfi - deve decidere cosa fare del tempo rimastogli.

Avventura grafica parte della selezione Tribeca Games Festival, Goodbye Volcano High propone un'intensa riflessione sull'amicizia, l'accettazione e la crescita personale. Con supporto alla lingua italiana e un'estetica da cartone animato interattivo, l'Indie di KO_OP edifica una storia che si evolve a seconda delle nostre scelte, attraverso ramificazioni articolate destinate a plasmare la personalità di Fang.



Nei panni del protagonista, dovremo decidere cosa fare del nostro amore per la musica, che condividiamo da sempre con due amici. La nostra band ha ancora importanza nel nuovo scenario apocalittico? Scrivendo canzoni ed eseguendo performance, i giocatori danno vita alla colonna sonora del gioco e plasmano un percorso narrativo personale.

Nell'ultimo anno al Volcano High, Fang ridefinisce i propri rapporti con il gruppo, i conoscenti e gli interessi amorosi, in un intenso racconto di formazione dalla grafica realizzata a mano.



Leximan

Sviluppatore: Knights of Borria

Publisher: Marvelous Europe

Data di uscita: 2024

Genere: Avventura

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Leximan - Demo disponibile fino al 26 giugno



Uno strano colpo di fortuna ha portato un giovane a essere ammesso all'Academy Elementinia, esclusiva scuola di magia. Tuttavia, la sua bizzarra personalità ha fatto sì che attorno a lui accadessero "COSE". Una circostanza - a quanto pare - imperdonabile, che ha convinto la direzione dell'istituto a nasconderci nei sotterranei, insieme ad altri allievi...poco dotati. Quando però l'accademia diviene vittima di un attacco esterno, lo studente emarginato ha finalmente l'opportunità di dimostrarsi un eroe. Forse.

Con toni ironici e scanzonati, Leximan cala i giocatori in una bizzarra realtà confezionata in pixel art. Sulle orme tracciate da Undertale - la cui influenza sul titolo è piuttosto evidente - gli sviluppatori reinterpretano con irriverenza i topoi delle avventure dedicate a giovani prescelti dotati di poteri.



Il reveal di Leximan ha portato con sé anche la presentazione di un intrigante sistema di combattimento, che vede nel linguaggio la vera magia a disposizione del giocatore. Gruppi di lettere possono essere combinati per colpire gli avversari con gli incantesimi più improbabili, tra piogge di semi di sesamo e cambi di colore dello scenario.

L'utilizzo della magia sembra poi essere ancora più libero nelle fasi di esplorazione, quando a schermo si palesa una vera e propria tastiera digitale. Parola dopo parola, il titolo ci chiama a interagire con personaggi a dir poco bizzarri, tra goblin, esperti di pozioni e stregoni perditempo.



Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Sviluppatore: Jump Over the Age

Publisher: Fellow Traveller

Data di uscita: TBA

Genere: GDR

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Citizen Sleeper 2: Starward Vector



È tempo di tornare nella Starward Belt con il sequel dell'eccellente Citizen Sleeper. Avventura ispirata ai giochi di ruolo cartacei, Citizen Sleeper 2: Starward Vector introduce una nuova ambientazione, ponendo i giocatori nei panni di un secondo Sleeper.

Ai margini del sistema di Helion, l'androide di proprietà aziendale è in cerca di libertà, ma sul suo corpo usurato pende una taglia, mentre il suo passato gli è totalmente ignoto. Per far fronte a tutto questo, è tempo di recuperare un'astronave e dotarsi di un equipaggio fidato.



Sullo sfondo di una violenta guerra tra due corporazioni, la Starward Belt è dilaniata da una crisi senza precedenti.

A ondate di profughi si sovrappongono carcasse di navi alla deriva nello spazio: crearsi una vita tra le stelle non è mai stato così arduo.In attesa del sequel, potete recuperare la nostra recensione di Citizen Sleeper.



Crypt Custodian

Sviluppatore: Kyle Thompson

Publisher: Kyle Thompson

Data di uscita: 2024

Genere: Metroidvania

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Crypt Custodian



Pluto è un gatto nero. Ed è appena morto. Una volta raggiunto il palazzo sede dell'aldilà, il micio - dal carattere poco amichevole - ha avuto un diverbio col custode dell'edificio. Esiliato dalla struttura, è stato dunque condannato a occuparsi per l'eternità delle pulizie del mondo ultraterreno.

Quello di Crypt Custodian è un incipit senza dubbio originale, al quale si accompagnano uno stile artistico e un gameplay promettenti. Descritto come un connubio tra metroidvania e avventure in stile The Legend of Zelda, l'indie vede il nostro felino impugnare la ramazza e farsi strada in un dedalo di dungeon e sentieri interconnessi.



Acquisendo abilità ed equipaggiamenti, Pluto può raggiungere nuove zone dell'aldilà, dove troverà ad attenderlo altri fantasmi poco inclini all'osservanza delle regole. Dopo aver scoperto le ragioni dell'esilio degli altri defunti, il giocatore potrà concedersi una pausa in loro compagnia presso l'Haunted Inn, il locale più in voga della zona.

Scontri a suon di colpi di ramazza, boss fight, piattaforme mobili, puzzle e potenziamenti scandiscono la storia di Pluto, determinato a trovare un modo per fare ritorno nel palazzo di Crypt Custodian.



Evolutis: Duality

Sviluppatore: Poke Life Studio

Publisher: PM Studios

Data di uscita: TBA

Genere: Azione / Avventura

Piattaforme: PC

Pagina Steam: Evolutis Duality



Ispirato ai grandi anime degli anni Ottanta, Evolutis: Duality riporta un'ultima volta l'immaginario cyberpunk in questa nostra selezione di giochi INDIEspensabili. Action Adventure in 2D, il titolo di Poke Life Studio si distingue per uno stile curato e suggestivo.

Nei panni di Chelsea Williams, i giocatori si calano nella quotidianità di una talentuosa lottatrice, angosciata per la sorte del padre malato. Con l'obiettivo di supportare il genitore, la ragazza si ritrova però vittima dello sfruttamento di gruppi criminali, in una Fenghai distopica e illuminata da luci al neon.



Evolutis: Duality promette un racconto intenso e costellato di diramazioni, che porranno la protagonista di fronte a scelte drammatiche. Completamente doppiato, il gioco vuole mettere in scena una storia di vendetta e corruzione, sullo sfondo di un immaginario futuristico.

A completare il quadro, un combat system intrigante, che mira a proporre soluzioni e abilità variegate.



Bonus track: Indie al day one su Xbox Game Pass

In chiusura, una menzione particolare per uno degli annunci condivisi da Microsoft durante la Summer Game Fest. Il colosso di Redmond ha infatti confermato il futuro arrivo al day one di dieci indie su Xbox Game Pass. Un annuncio che ci ha reso particolarmente felici, poiché nell'elenco dei titoli selezionati hanno trovato spazio diversi giochi a cui abbiamo dato visibilità sulle pagine di Everyeye e INDIEspensabili.



Tra questi, segnaliamo rapidamente Another Crab's Treasure, un coloratissimo soulslike ad ambientazione sottomarina, che metterà i giocatori nei panni di un paguro deciso a recuperare la sua casa-conchiglia. Tra riflessioni su inquinamento e distorsioni del sistema economico, vi invitiamo a recuperare tutti i dettagli nella nostra anteprima di Another Crab's Treasure. Riportiamo poi alla vostra attenzione anche la precedente anteprima di Harold Halibut, un'avventura che fonde stop-motion artigianale e atmosfere retro-futuristiche, per raccontare la storia di un'astronave sfuggita alla Guerra Fredda ma ora bloccata nelle profondità di un oceano alieno.

In arrivo su Xbox Game Pass anche The Wandering Village, peculiare gestionale che sfida a edificare un insediamento sul dorso di una creatura colossale. Accolto positivamente su PC, il city-builder è ora atteso su console. Porting in arrivo anche per Neon White (qui la recensione di Neon White), eccellente produzione edita da Annapurna Interactive nel 2021. Già menzionato tra gli Indie più interessanti in arrivo nel 2023, ricordiamo infine il prossimo debutto di Sea of Stars, ambizioso prequel di The Messenger in uscita il 29 agosto su PC e console.