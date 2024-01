Innamorati de Il Ragazzo e l'airone? Ecco 5 giochi in stile Studio Ghibli

Ancora estasiati dalla visione de Il Ragazzo e l'Airone, l'ultimo lavoro di Hayao Miyazaki che potete trovare al cinema in questi giorni, ci è venuta voglia di reimmergerci immediatamente in quelle atmosfere impugnando un controller (qui la recensione de Il Ragazzo e l'Airone). Esistono per fortuna diversi titoli ispirati all'immaginario e alla peculiare cifra stilistica dei capolavori del maestro dell'animazione nipponica. Qualche esempio? Ecco a voi cinque videogiochi in stile Ghibli che vi consigliamo di recuperare (o aspettare con ansia).

Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea

Non c'è un gioco più Ghibli di Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea di Level-5, un delizioso JRPG che durante il suo sviluppo ha potuto beneficiare della partecipazione attiva dello studio d'animazione di Hayao Miyazaki. La produzione narra del viaggio di Oliver, un ragazzo che si avventura in un altro mondo nel tentativo di riportare in vita la madre perduta in un tragico incidente.

Munito di una copia del prezioso Abbecedabra e con l'aiuto del fedele Lucciconio, dovrà dare prova del suo coraggio attraversando terre fantastiche, imparando a domare i famigli e affrontando nemici insidiosi con un sistema di combattimento che fonde azione in tempo reale ed elementi tattici a turni. La collaborazione è nata nel 2008, quando Naoya Fujimaki, un musicista che ha lavorato per entrambe le compagnie, ha favorito l'incontro tra il presidente di Level-5 Akihiro Hino e il presidente dello Studio Ghibli Toshio Suzuki.



Al tempo, lo Studio Ghibli aveva appena terminato Ponyo sulla scogliera e, non avendo ancora cominciato nuovi progetti, si è gettato di buon grado nella lavorazione di Ni No Kuni occupandosi della realizzazione delle scene animate, affidate alla direzione di Yoshiyuki Momose. Sebbene Level-5 avesse già gettato le basi della storia, l'entrata in scena dello Studio Ghibli ha influenzato in maniera consistente il look dei personaggi e delle ambientazioni, la cui fonte d'ispirazione è dunque evidente anche ad un occhio poco attento.

La ciliegina sulla torta è invece rappresentata dalla colonna sonora del leggendario Joe Hisaishi, già autore degli iconici accompagnamenti musicali delle opere di Miyazaki & co. Oggi potete recuperare Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea in versione Remastered dove vi fa più comodo, essendo disponibile all'acquisto su PlayStation Store, Xbox Store, Steam e Nintendo eShop.



Il suo seguito, Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, pur essendo un ottimo videogioco e beneficiando delle note di Hisaishi, non ha tuttavia goduto della partecipazione diretta dello Studio Ghibli.

Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale

Nuovamente Level-5, stavolta con Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale, un videogioco d'avventura lanciato nel 2013 su Nintendo 3DS. La storia narra di un ragazzo di nome Sohta che vive a Fuji no Hana, una piccola cittadina dove ogni venerdì appaiono i mostri degli show TV giapponesi noti come Tokusatsu.

Contrariamente a quanto accaduto con Ni no Kuni, qui il nome dello Studio Ghibli non compare da nessuna parte, ma è evidente come i personaggi (tridimensionali) e gli sfondi (bidimensionali) dell'avventura Kaz Ayabe sono ispirati al "realismo magico" tipico delle opere dello Studio Ghibli. Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale è un gioco dalla forte impronta narrativa, dove le poche battaglie tra mostri, che si conducono in salsa card game, fanno da collante ad una storia commovente sulla famiglia, sull'amicizia e sull'innocenza dell'essere bambino, che ha lasciato un indelebile segno nel cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di viverla.



Recuperare oggi Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale è molto difficile, dato che è stato distribuito solamente in formato digitale e il Nintendo 3DS eShop ha chiuso i battenti. Ci auguriamo che un giorno possa tornare sulle console moderne con una versione rimasterizzata.

Forgotton Anne

Forgotton Anne è ciò che succede quando il tratto dolce e delicato dello Studio Ghibli con una sceneggiatura cruda d'estrazione scandinava. Questo insolito ma interessante connubio tra Oriente e Occidente si traduce in un'opera dal forte stampo narrativo che propone una riflessione filosofica sulla società consumistica riuscendo a mantenere un'invidiabile dolcezza.

Anne e il suo maestro, Bonku, amministrano le Forgotten Lands, un luogo magico abitato dai Forgotlings, degli oggetti smarriti che non vogliono altro che essere ricordati. Quando un misterioso manichino da scherma di nome Mr. Fig dà il via ad una ribellione, la protagonista è chiamata ad intervenire. Per fortuna ha con sé l'Arca, uno strumento in grado di estrapolare dai Forgotlings la loro Anima, che rappresenta anche la principale fonte di energia delle Forgotten Lands.



Il gameplay non è certamente il punto forte di Forgotton Anne, essendo caratterizzato da un platforming basilare e da semplici enigmi ambientali basati sull'impiego dell'Anima come fonte di energia, ma non è un grosso problema in un videogioco di stampo fortemente narrativo dotato di una scrittura così eccelsa e di un tratto sublime. Lo sguardo è rivolto principalmente alle produzioni più "occidentalizzate" dello Studio Ghibli (a Il Castello Errante di Howl, per intenderci), come si evince dal character design e dagli sfondi, in cui i colori brillanti e vivaci fanno da contraltare al grigiore della zona industriale della città.

Forgotten Anne è disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco, dispositivi mobile inclusi. I ragazzi danesi di Throughline Games stanno ora lavorando a Forgotlings, un action/adventure a scorrimento orizzontale basato sul personaggio di Fig (qui la recensione di Forgotten Anne).

Behind the Frame

Behind the Frame è una delicata storia interattiva su un'artista intenta a completare il suo capolavoro sotto lo sguardo burbero del vicino e del suo pestifero gatto. Assisterla nella realizzazione del suo dipinto dà modo di vivere un'esperienza rilassante ed evocativa, arricchita da una storia sul valore del talento e l'importanza delle possibilità.

Nel realizzare i caldi e accoglienti ambienti casalinghi e i meravigliosi e vibranti paesaggi che li circondano, i ragazzi di Silver Lining Studio si sono dichiaratamente ispirati allo stille grafico di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli. Il bello di Behind the Frame è che permette di godersi gli elementi punta & clicca e le sequenze animate a mano seguendo il proprio ritmo, dipingendo, schizzando e ritoccando l'opera d'arte quando c'è l'ispirazione, in modo da calarsi appieno nell'atmosfera.



Behind the Frame è acquistabile su Nintendo eShop, PlayStation Store, PC e dispositivi mobili. È disponibile anche in versione VR per PlayStation 5 (con PS VR2) e Steam.

Europa

Previsto per il 16 aprile 2024 su PC via Steam, Europa è un promettente gioco d'esplorazione e avventura che guarda a Zelda per l'impostazione del gameplay e allo Studio Ghibli per la caratterizzazione dei personaggi e del mondo di gioco.

In fase promozionale i ragazzi di Helder Pinto non hanno mai fatto il nome dello studio d'animazione di Hayao Miyazaki, ma nei filmati e negli scatti condivisi fino ad oggi la fonte d'ispirazione appare piuttosto chiara. La storia è ambientata su Europa, la luna di Giove che in questo caso viene immaginata come un lussureggiante paradiso terraformato con laghi, prati e montagne all'ombra del gigante gassoso.



Il protagonista è un androide di nome Zee che si addentra tra le rovine di un'utopia decaduta alla scoperta della storia dell'ultimo essere umano in vita. Barcamenandosi tra segreti, enigmi e pericoli nascosti, può fare affidamento sul un jetpack, che una volta potenziato può spingerlo in aria fino a farlo volare liberamente nel cielo. Gli sviluppatori promettono una storia intima sulla crescita e sul rapporto dell'umanità con la natura, tematiche molto care allo Studio Ghibli. Potremo giocarci dal prossimo aprile su PC via Steam, unica piattaforma confermata per il momento.