Intervista a Jon Hare: Sensibile Soccer e tanti ricordi dell'epoca Amiga

Sociable Soccer 24 di Tower Studios arriverà su PC il 16 novembre, per poi approdare anche su Nintendo Switch, console PlayStation e Xbox. Per chi non lo sapesse, questa peculiare esperienza calcistica di stampo arcade è firmata da Jon Hare, creatore del leggendario Sensible Soccer e veterano della game industry. Abbiamo avuto il gran piacere di scambiare quattro chiacchiere in esclusiva italiana con Jon, non solo per ripercorrere la sua carriera e la nascita di Sensible Soccer e di molti altri dei suoi successi, ma anche per scoprire le ambizioni di Sociable Soccer 24.

L'alba di Sensible Software

Everyeye.it: Ciao John, come è cominciata la tua avventura nel mondo dei videogiochi?

John Hare: Nel 1981 avevo 15 anni e a scuola ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Chris Yates. Decidemmo di formare una band perché adoravamo il rock e la cosa è continuata fino al college, che poi abbiamo lasciato entrambi. Intanto ci siamo dati alla programmazione per il computer, ed è così che Chris ha trovato un lavoro presso una compagnia locale di videogiochi. Un giorno ero a casa sua e stava lavorando a un gioco dove si controllava una specie di Gandalf, mentre i draghi arrivavano per attaccare un castello.

Mi occupai io dell'aspetto grafico e la compagnia per cui Yates lavorava rimase colpita dal mio lavoro e mi assunse. Da lì ho cominciato a lavorare ad alcuni titoli finché non mi è stato proposto di partecipare allo sviluppo di un gioco chiamato Twister per ZX Spectrum. La compagnia che ci aveva dato l'incarico era Lt. Software ma a un certo punto realizzammo, "ehi, non fanno nulla, a noi tocca tutto il lavoro e prendono l'85% dei guadagni". Ci dicemmo che questo non sarebbe mai più successo. È così che abbiamo fondato Sensible Software.



Everyeye.it: e quali sono stati i primi titoli a cui hai lavorato nella tua compagnia in quegli anni?

John Hare: Quello di maggior successo del periodo è stato Wizball, che abbiamo realizzato per una compagnia di nome Ocean. La rivista ZAP 64 lo votò come il miglior titolo degli anni '80. Poi abbiamo fatto Shoot-'Em-Up Construction Kit, che credo alcuni usino ancora oggi. Serviva agli utenti per permettere loro di creare i loro giochi di quel genere. Arriviamo quindi al nostro primo gioco di calcio, Microprose Soccer del 1988... in pratica oggi sono 35 anni che faccio prodotti di questo genere...

Lo sviluppo ieri e oggi

Everyeye.it: Ma cosa è cambiato da allora nel modo di intendere lo sviluppo?



Jon Hare: Ah tutto, ogni singola cosa. Microprose Soccer era basato sul vincere la Coppa del Mondo. È stato un primo gioco di calcio "numero uno", ma in realtà era così semplice. Lo abbiamo realizzato in due, in amicizia. In generale, al tempo i team erano piccoli, la comunicazione era diretta e le macchine erano facili da controllare. Non dovevi far cose online. Oggi è tutto diverso, ci sono mille procedure e ogni operazione è diventata tre volte più lunga. Non sono un programmatore ma un designer e odio dover aspettare, non avere quel costante loop di feedback.

Oggi chiaramente abbiamo il vantaggio degli engine 3D come Unity e Unreal. Il peggio, per quanto mi riguarda, è stato negli anni '90. In quel periodo dovevi costruire il tuo engine grafico, come abbiamo fatto per la versione 3D di Sensible Soccer nel '98. Ci sono voluti quasi tre anni per sviluppare il gioco, e nel primo anno e mezzo potevamo solo assistere alla realizzazione dell'engine e non fare nient'altro. L'arrivo delle moderne soluzioni ha risolto il problema. Guardaci ora, Sociable Soccer è su una decina di formati. Certo, bisogna tener conto dei protocolli e delle caratteristiche di tutte le piattaforme, a partire da Apple ad esempio.



Comunque, al tempo dell'Amiga ti serviva un suonatore di violino, un nerd molto abile col computer. Oggi ci vuole un'orchestra, coi suoi componenti che suonano in contemporanea. E non sempre sono tutti capaci, a differenza di allora. Inoltre, ai tempi spendevi 20 euro e avevi il gioco, o non lo avevi. Semplice. Sì c'erano le copie pirata, ma ci siamo capiti. Oggi ci sono tanti schemi di monetizzazione differenti, che comportano anche sfide a livello di game design.

L'era di Sensible Soccer e l'avvento del 3D

Everyeye.it: Chiaro. E quindi poi, tornando a Microprose Soccer, come siete arrivati a Sensible Soccer?



Jon Hare: La rivista CVG definì Microprose il miglior gioco di sport disponibile su computer casalinghi. Il nostro primo numero uno. Nel 1990 abbiamo realizzato International 3D Tennis, che non è certo famoso. Io mi occupai del design del funzionamento del tennis in-game e dei tornei. Presi delle riviste di tennis e da bravo appassionato di sport studiai le competizioni, i premi in denaro che si vincevano di round in round. Quella struttura, unita a quella di Microprose, ci aiutarono molto nella creazione di Sensible Soccer.



Ah, Microprose volevamo già chiamarlo Sensible Soccer, ma la compagnia omonima non volle, quindi... Poi ci siamo occupati di Megalomania, il nostro primo gioco appositamente per Amiga, e primo al mondo a contenere l'albero delle tecnologie, per chi si chiedesse da dove vengono (sorride). Nel titolo avevamo questi piccoli personaggi che correvano da ogni parte tra miniere e fabbriche, con tanto di laboratori per la creazione di armi. Si attraversava la storia, dagli uomini delle caverne, ai romani, fino all'era Vittoriana. In quel periodo in ufficio giocavamo molto a Kick Off 2, il miglior calcistico dell'epoca.

Io e il Lead Programmer Chris Chapman apprezzavamo il gioco, ma sapevamo che avremmo potuto fare di meglio. Sono un tifoso del Norwich City, quindi vestii i personaggi di Megalomania con le tute della squadra e cominciammo a vederli correre in lungo e in largo. Concluso lo sviluppo del gioco, creammo un campo da calcio dalla medesima prospettiva di Megalomania, il che permetteva di avere le idee chiare sulle strategie da adottare in materia di passaggi, gestione delle ali, in un modo che semplicemente era impossibile in Kick Off, che invece aveva una visuale ben più ravvicinata.



Abbiamo quindi finalizzato le regole per prendere la palla, plasmato il nostro "football engine" e nel giro di due mesi era tutto lì, come una magia. Non avevo mai lavorato a un prodotto rivelatosi così buono in così poco tempo. Avendo in ufficio anche tifosi del Sunderland, il nostro primo match fu Norwich contro la loro squadra. Non sono mancati però grossi problemi finanziari...



Everyeye.it: Perché, cosa è successo?

Jon Hare: Ci aspettavamo molti soldi dalle royalties di Megalomania ma la compagnia che ci fece da publisher collassò. Fu una cosa grossa in UK, perché tutte le persone che avevano lavorato nel gruppo per 30-40 anni persero le pensioni. La branca software era relativamente nuova ma già comprendeva diversi team, e noi al tempo firmammo con loro anche per Cannon Fodder e Sensible Soccer. Riottenuti i diritti per i nostri giochi e firmammo con Virgin per il primo, e con una compagnia chiamata Renegade per Sensible Soccer. Fu grandioso: era la prima volta che riuscimmo a ottenere il 50% delle royalties e chiaramente il gioco andò molto bene. Poi abbiamo fatto Sensible World of Soccer e nelle classifiche UK tra il '92 e il '97 siamo stati il gioco numero uno per ben 52 settimane.



Insomma eravamo in cima. Il problema di esserlo però è che credi che resterai lì, e invece non è così. Poi è arrivata la grafica 3D, più o meno quando Mario 64 è uscito. Platform holder, publisher, tutti la volevano. Fummo forzati a procedere in questa direzione, anche perché ci offrirono quattro volte più soldi per fare prodotti di questo genere. Facemmo le versioni 3D di Sensible Soccer e di SS 98, che però non era buona. Avemmo difficoltà per diverse ragioni, in primis perché ci avvicinammo al 3D due anni dopo gli altri. Inoltre, ai tempi di Megalomania eravamo in sei nel team e funzionava ancora bene quella visione di "band" con cui io e Chris siamo cresciuti. Tornando al 3D, abbiamo sottovalutato il quantitativo di lavoro e di sviluppatori da ingaggiare, perché poi ci siamo resi conto che avremmo avuto bisogno di più artisti, programmatori e un livello di management intermedio per gestirli.

La nascita di Sociable Soccer

Everyeye.it: Facciamo un salto in avanti, verso Sociable Soccer 24...



Jon Hare: Sì, adesso ci arriviamo, voglio prima dirvi una cosa. Negli '80 siamo stati numeri uno con Microprose Soccer, nei '90 con Sensible, e poi nei 2000 con Tower Studios - la mia compagnia - abbiamo sviluppato Sensible Soccer e Cannon Fodder su mobile, ed entrambi hanno raggiunto la vetta. Poi nel 2019 Sociable Soccer è diventato il numero uno su Apple Arcade, insomma, uno ogni decade.

Con questa nuova versione che stiamo per lanciare potrebbero diventare cinque decadi. Ricordo di quando FIFA ha detronizzato Sensible Soccer in termini di successo e non riesco a credere che quest'anno Sociable Soccer 24 è quasi al debutto e... non ci sia più FIFA. Sapete, sono andato a parlare coi ragazzi di EA del nostro gioco. Lo hanno apprezzato ma mi hanno detto "sai, stiamo già facendo il nostro". Adesso è arrivato EA Sports FC e ho capito (qui la recensione di EA Sports FC 24).



Comunque, tra il 2000 e il 2010 ho fatto molto lavoro da consulente, anche con Codemasters su Sensible Soccer 2006, si, quello coi giocatori dalle teste grandi. Poi ho partecipato a Football Superstars, dove giocavi a calcio, potevi avere un bell'appartamento una supercar, una fidanzata e così via. Mentre stavo lavorando con Mev, un amico grande appassionato di calcio, nonché una figura fondamentale per la game industry turca, ho pensato che avrei voluto realizzare un altro gioco di calcio. Nel 2008 ero col mio amico a Istanbul e ho pensato "ehi, ci sono così tanti giochi adesso con i clan". Noi siamo appassionati di calcio, quindi se vogliamo siamo un clan.



Io sono un fan del Norwich, voi magari del Napoli, quindi all'entrata in un clan specifico trovi altri come te, no? Lo stesso vale per le nazionali come Italia e Inghilterra, possiamo supportare le nostre squadre pur esseno amichevoli coi nostri rivali. Ecco, volevo un gioco che riflettesse questa mentalità, questo equilibrio tra appassionati. Volevo che il prodotto fosse un po' come Sensible World of Soccer, ma con questi concetti all'interno e funzionante online. Questo era il concept in origine.



Everyeye.it: E quindi poi come si è concretizzata la cosa?

Jon Hare: Nel 2015 ero a Helsinki a una conferenza di videogiochi e sono stato avvicinato da tre sviluppatori finlandesi di una compagnia del luogo. Mi hanno fatto vedere un titolo di hockey sul ghiaccio ed era davvero carino. Qualche tempo dopo mi hanno ricontattato per mostrarmi una demo di qualcosa più vicino al calcio ed è lì che mi hanno convinto.

L'inizio del progetto stava andando bene e forse un po' incautamente abbiamo deciso di fare un Kickstarter, presi dall'entusiasmo. Le cose non sono andate come speravamo ma alla fine è stato meglio così, perché in seguito è arrivato l'accordo con Apple Arcade. Lì su non si possono avere acquisti in-app, niente add, perché sono bannati. È un modello più premium, in altre parole.

Un'esperienza calcistica a 360 gradi

Jon Hare: Ci siamo concentrati sull'avere tante squadre e giocatori come Suarez, e adesso siamo a un totale di 1000 team da tutto il mondo e 25.000 giocatori.

Parliamo di campionati da ben 17 paesi, con tornei internazionali che trovano posto nella World Mode di Sociable Soccer. Ci sono 77 trofei da vincere, anche se non tutto è sotto licenza. La Champions League non è chiamata così, ad esempio, ma il succo è quello. Abbiamo uno dei nostri, David, che lavora appositamente all'analisi dei dati e alle abilità dei giocatori, lo stesso che se ne occupava ai tempi di Sensible Soccer.



Everyeye.it: e sulle altre caratteristiche del gioco?

Jon Hare: Ci sono le amichevoli online, contro l'IA e in couch multiplayer, le mie preferite in assoluto, come ai tempi di Sensible Soccer, quando davi un pugno a tuo fratello perché segnava un gol.

Inoltre, devo parlare della licenza FIFPRO nel nostro titolo (la federazione internazionale dei giocatori professionisti). Paesi come USA e Germania non appartengono a questa federazione, ma abbiamo comunque 14.000 giocatori su licenza, dai nomi ai volti, dalle divisioni inglesi alla lega italiana. Quindi le nostre carte calciatori sono state aggiornate di conseguenza. Tra l'altro è incredibile, eravamo in trattative con FIFPRO da due anni e abbiamo firmato l'accordo con loro solo alcune settimane fa. È una cosa nuovissima. E tra l'altro, anche al netto di questa partnership, sappiate che non ci sono loot box o acquisti in app in Sociable Soccer 24. Le carte dei calciatori vanno vinte, non comprate. A questo proposito, il prezzo del gioco verrà annunciato presto, è piuttosto competitivo. EA Sports FC e PES, ora E-Football, sono più realistici da vedere e orientati verso la simulazione. Per questo posso dire che l'unico calcistico arcade con licenza FIFPRO è il nostro.



Everyeye.it: E come cambia l'esperienza di gioco rispetto a un FIFA/EA Sports FC?



Jon Hare: In primis, lo stile visivo dei personaggi è più vicino a un Fortnite, perché nessuno dei competitor è andato in questa direzione. E poi chi è abituato a FIFA troverà Sociable Soccer veloce per ritmo di gioco, del resto Sensible Soccer lo era. Poi c'è la possibilità di scattare, i giocatori vanno cambiati manualmente e in merito al sistema di controllo ci sono più opzioni. Quello hardcore è più vicino all'esperienza Sensible Soccer, ma per chi vuole assistenza c'è l'opzione casual, più simile a FIFA. Scegliendo quest'ultima si compiono meno errori in fase di tiro ma si ha un po' meno controllo di precisione.

È molto facile avvicinarsi a Sociable 24, bastano 10 minuti per abituarsi. Abbiamo avuto molto successo in passato coi calcistici e vogliamo dire ai fan di lunga data che sappiamo ancora regalare divertimento. È chiaro, parliamo di un gioco moderno, in 3D, di ciò che Sensible Soccer avrebbe potuto essere se fatto oggi. Tornando al discorso dell'esperienza di gioco, in un FIFA hai bisogno di 20 minuti per una partita. Con noi avrete bisogno di 3 o 4 minuti per terminarla, come fosse uno snack di grande qualità. Anche per la loro durata, sappiate che una partita con un amico chiama l'altra...



Everyeye.it: Chiaro.

Jon Hare: Tornando alle modalità di Sociable Soccer, la più grande di tutte è la Carriera, che è un po' l'esperienza single player. È composta da un set di 10 divisioni e neanche a dirlo si parte da quella più in basso per poi cominciare una scalata. Si comincia quindi con la registrazione del proprio nome e la selezione di un manager tra i 15 modelli disponibili. Una volta scelta la squadra a cui voler appartenere, si ottengono carte giocatore su licenza FIFPRO, ma non aspettatevi dei fenomeni da subito. Il nostro rating system arriva a 99, ma i calciatori iniziali sono quelli meno conosciuti con un rating medio di 25.

In ogni stagione di una lega ci sono circa 12 partite da disputare e ogni volta è possibile scegliere la difficoltà del match, da disputare sì con l'IA ma al comando del team di un utente come voi, appartenente alla vostra stessa lega. A seconda dei risultati ottenuti (pareggio, vittoria, sconfitta) e del livello di sfida selezionato si ottengono delle stelle con cui collezionare il prossimo giocatore. Oltre a veder crescere il rating del manager potrete ottenere ogni giorno ricompense come calciatori o monete per potenziare i vostri atleti (fino a un massimo di dieci punti). C'è un altro modo per migliorarli e cioè "mangiare" altre carte giocatore del medesimo tipo, ad esempio "attaccante".



Ma se una carta giocatore ha più punti di contatto con quella da potenziare, come nazionalità e squadra di appartenenza, allora l'upgrade che andrà a elargire sarà ancora maggiore. Avanzando di divisione vi troverete a fronteggiare squadre più agguerrite e scalare i ranghi della lega non sarà facile. Far arrivare il proprio manager a un determinato livello significherà sbloccare le Win Streak, che funzionano un po' come un minitorneo. 5 partite in sequenza per 5 carte in ricompensa. Se vinci il primo match, hai anche la prima carta, che poi puoi puntare in scommessa per la vittoria nella seconda partita. E così via. Continuare a trionfare vi garantirà premi in giocatori sempre più potenti, perdere però vi porterà via le ricompense. Non mancheranno poi le sfide tra clan, disputate sul campo tra giocatori appartenenti a tutti gli 850 club del nostro gioco, che ogni settimana verranno sorteggiati, divisi in gruppi da 8 e fatti concorrere tra loro nell'arco di sette giorni. Potrei continuare, ma avete capito ormai. C'è davvero tanto in questo gioco.

I piani per il lancio

Everyeye.it: Il lancio su PC e Switch è ormai dietro l'angolo...

Jon Hare: Pubblicheremo Sociable Soccer 24 prima su Steam, il 16 novembre 2023, e poco dopo su Switch, speriamo prima di Natale a seconda dell'andamento del processo di approvazione da parte di Nintendo. Poi ci saranno PlayStation e Xbox, che arriveranno all'inizio del 2024. Siamo un piccolo publisher e abbiamo preferito spostare queste ultime due versioni un po' più avanti, per far tutto bene. Per quanto concerne le copie fisiche, pure usciranno l'anno prossimo, per una questione di tempi di fabbricazione.



Sono molto contento di ciò che abbiamo ottenuto e so che c'è ancora molto altro da fare. Nello sviluppo di queste versioni console e PC, durato due anni e mezzo, abbiamo potuto potenziare pienamente il comparto grafico, affinare l'IA, ottenere la licenza FIFPRO, aggiornare gli stadi. Siamo stati fortunati perché Sociable era già su Mac, non solo su iPhone.

E poi sarò franco: con FIFA fuori gioco per un po', non vedo perché non potremmo trovare un posto a sedere di fianco a EA Sports FC e Football Manager, ovviamente in veste di un'esperienza calcistica ancora diversa da quelle che ho citato. Ai tempi di Sensible Soccer, il Regno Unito era il paese dove abbiamo fatto maggior successo. Sapete quale era il secondo? L'Italia.



Everyeye.it: Fantastico, speriamo che la cosa possa essere di buon auspicio per Sociable Soccer 24 e grazie mille per il tuo tempo Jon!

Jon Hare: Ma grazie a voi, è stato un piacere.