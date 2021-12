Killzone e Driveclub: giochi e generi che vorremmo rivedere su PS5

In quel che sarà uno scoppiettante 2022, l'utenza PlayStation potrà giocare a Horizon Forbidden West e God of War: Ragnarok - giusto per nominarne alcuni - e compiere viaggi memorabili in mondi brulicanti di dettagli. Quando si parla di avventure ad ampio respiro e dal taglio cinematografico, Sony ha ben pochi rivali ma al contempo non è sbagliato affermare che possa migliorare il proprio parco titoli all'interno di altri generi. A tal proposito, Hermen Hulst dei PlayStation Studios ha già manifestato l'intenzione di voler creare un quantitativo di esclusive sempre più diversificato (si pensi a Returnal) e in grado di accontentare i gusti di una vasta platea di fan.



Questa dichiarazione ci ha senza dubbio intrigato, anche perché è da anni che PlayStation non ospita uno sparatutto o un corsistico arcade in esclusiva, il che è un gran peccato e per dei motivi ben evidenti. Non ci stiamo riferendo solo ai successi ottenuti da Microsoft in questo senso (pensiamo agli oltre 12 milioni di giocatori di Forza Horizon 5), ma soprattutto al fatto che il colosso nipponico ha già esplorato questi generi in passato e con risultati promettenti. Ecco perché abbiamo deciso di soffermarci sulla serie Killzone e sui giochi di Evolution Studios, un collettivo che sarebbe potuto diventare una stella nel firmamento dei racing game.

Killzone 2: uno sparatutto degno di PlayStation

Nato con il compito di mostrare la potenza di PlayStation 4, Killzone Shadow Fall è stato l'ultimo titolo della serie di Guerrilla Games, che da quel momento in poi l'ha accantonata per dedicarsi al progetto che l'avrebbe consacrata una volta per tutte: Horizon Zero Dawn. Colpito dal mistero che circondava il magnifico mondo di Aloy, il pubblico non ha avuto troppi problemi a passare oltre Killzone, soprattutto perché Shadow Fall si è rivelato nel complesso un gioco di qualità altalenante, come testimoniato anche nella nostra recensione di Killzone Shadow Fall.



Al netto di un comparto grafico di assoluto spessore e di premesse narrative tutto sommato interessanti, il titolo del 2013 aveva perso - probabilmente per il passaggio al nuovo engine - tutte quelle attenzioni di natura ludica e sensoriale che avevano reso grande il chiacchieratissimo Killzone 2.

Ebbene, a nostro parere Guerrilla Games potrebbe utilizzare il gioco del 2009 come punto di partenza per capire come riportare in vita la serie e adesso vi spieghiamo il perché. Per non disattendere le aspettative dell'utenza, rimasta scottata dopo aver scoperto come il trailer d'annuncio del 2005 non fosse rappresentativo dell'esperienza di gioco, il team di Amsterdam ha compiuto un vero e proprio miracolo e pochi anni più tardi ha consegnato nelle mani dei fan uno sparatutto come pochi altri, forte di scontri a fuoco intensi, realistici e brutali.



Dalla sonorizzazione delle armi, che per diversi anni non ha avuto rivali, fino all'IA che muoveva i temibili Helgast, la spedizione in terra nemica di Sev, Natko, Rico e Garza, non smetteva mai di stupire, complice l'ottima (seppur parziale) distruttibilità degli ambienti e perfino il modo in cui i nemici stramazzavano al suolo esanimi.Se a ciò aggiungiamo degli effetti particellari fuori scala e più in generale un comparto grafico capace di stupire ancora oggi - il gioco è sul PS Now se volete ammirarlo coi vostri occhi - il fatto che Killzone 2 sia stato elogiato all'unanimità da pubblico e critica non dovrebbe stupire nessuno.



Tra l'altro, l'estrema solidità del gunplay rendeva la modalità multigiocatore di Killzone 2 la ciliegina sulla torta del pacchetto e non è un caso che circa un mese fa un gruppo di appassionati abbia deciso di riportare online i server del gioco.

Più in generale, al netto della partnership tra Sony e Deviation Games per uno sparatutto in esclusiva PlayStation (che al momento però non è ancora entrato in fase di produzione), Killzone potrebbe fare il suo ritorno con una campagna degna di questo nome e un multiplayer free to play basato sull'ormai classica formula del Battle Pass. Proprio all'inizio di dicembre un insider si è espresso in maniera criptica circa il possibile ritorno di Killzone su PlayStation 5, ma al momento ci sembra inopportuno esprimerci sulla faccenda. Che uno dei nuovi progetti in sviluppo presso Guerrilla Games abbia a che fare con la serie? Sperare non costa nulla.

Evolution Studios: da Motorstorm a Driveclub

Proprio come ha fatto con Killzone 2, di recente il gruppo di appassionati noto come PSONE ha riportato in vita il multiplayer di Motorstorm, il primo capitolo di una folle serie di corsistici arcade nata su PS3. Ambientato nei pressi della Monument Valley, il gioco chiamava i piloti in erba a tuffarsi in competizioni dedicate a moto, ATV, buggie e molti altri tipi di veicoli, che neanche a dirlo erano caratterizzati da diversi punti di forza e debolezze.



I giocatori PlayStation hanno apprezzato gli sforzi di Evolution Studios, che infatti ha realizzato altre due iterazioni a base di nuovi bolidi e tanto divertimento: Pacific Rift e Apocalypse. Con l'arrivo di PlayStation 4 e tutta l'esperienza accumulata negli anni, il collettivo britannico ha creato un gioco che aveva in mente da quasi un decennio, perché era così ambizioso da essere inadatto all'approdo su PS3.

Questo titolo si chiama Driveclub e, a nostro parere, avrebbe potuto essere il capostipite di un filone ancor più famoso di Motorstorm. In primis, bisogna dire che su PlayStation si trova una serie che ha letteralmente rivoluzionato i racing game e lasciato il segno nel mondo dell'Automotive in generale. Parliamo del Gran Turismo di Kazunori Yamauchi, che presto tornerà con una settima iterazione a base di "car collecting", grafica spaccamascella e comportamenti realistici delle auto.



Al contempo il colosso nipponico - proprio con la fine di Driveclub ed Evolution Studios - sembra aver abbandonato la possibilità di esplorare il sottogenere arcade, con un prodotto a base di corse dall'alto profilo grafico ma capace di distanziarsi sensibilmente dall'esperienza offerta da Gran Turismo.



Driveclub andava proprio in questa direzione e aveva tutti i numeri di un corsistico arcade pienamente "next-gen", come stiamo per vedere. Il profilo sonoro di ogni bolide presente era curato nei minimi particolari, coi rombi del motore che - uniti a una riproduzione semplicemente maniacale delle vetture - sbalordivano in continuazione.

Il ciclo giorno/notte e l'ottima gestione dei mutamenti climatici, rendevano speciale e avvolgente ogni gara e restano ancora oggi tra i primi della classe. Gareggiare con un'Alfa Romeo 4C per le strade di campagna della Scozia, magari con la pioggia battente sul parabrezza, non aveva prezzo, ed era solo una delle tante chicche offerte da un'esperienza che si distingueva anche per un solidissimo modello di guida.



Purtroppo Driveclub, uscito dopo un pesante rinvio alla fine del 2014, era caratterizzato da una certa carenza contenutistica, che l'espansione dedicata alle motociclette non è riuscita a colmare. Forte di nuove tecnologie e consapevolezze - a partire dall'introduzione del modello open world - la serie avrebbe avuto la seria chance di prosperare ma, come ben sappiamo, gli insuccessi commerciali più cocenti possono portare il publisher a perdere fiducia nei "risultati a lungo termine". Nella speranza che PlayStation dia seguito alle parole di Hulst, impegnandosi nell'assemblare un parco titoli per tutti i gusti, vogliamo passare la palla a voi: quali dovrebbero essere i generi a tornare in esclusiva su PlayStation e a opera di chi?