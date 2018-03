Kingdom Come Deliverance: l'avventura semi-seria di Enrico di Boemia

ha iniziato a venerare i videogiochi e il cinema quando, a soli 4 anni, è rimasto folgorato dalla schermata d’avvio del Sega Mega Drive e dai titoli di testa di Toy Story. Nato con un pad tra le braccia, vorrebbe morire con un Oscar. Non ama molto i social network e bazzica raramente solo su Google Plus

Nel poemetto che Arace dedica all'ascesa cavalleresca del giovane Enrico di Boemia è facile trovare reminiscenze del ciclo carolingio e della materia di Bretagna. Anche se, in questo caso, l'impasto che solitamente mescolava racconti d'avventura, di magia e d'amore vira bruscamente in direzione del realismo, eliminando d'un colpo l'elemento prodigioso per concentrarsi su una dimensione più terrena, laica e folcloristica.

Verrebbe quasi da mettere in diretta connessione il poemetto dell'Arace, più che con le Chansons de Geste di Carlo Magno e dei paladini francesi, con l'opera - più tarda - dell'Ariosto, che nel suo Orlando Furioso racconta appunto le furie amorose dell'eroe bretone. È un diverso tipo di amore, tuttavia, quello che anima il nostro Enrico: un amore terreno (o terricolo?), profano, incarnato dalle vigorose ragazze dei bagni e dalla formosa Teresa. Eppure è proprio questo sentimento che resta il primo motore delle gesta, epiche e al contempo farsesche, narrate dagli endecasillabi (tutti meravigliosamente piani, con accenti di quarta e sesta), in un componimento che assomiglia ad un rutilante simulatore di vita medievale.





Prefazione a cura di Francesco Fossetti

L'Enrico Sfortunato (Le avventure semi-serie di Enrico il boemo)

I



Canto d'arme, d'amor e meretrici,



di fabbri che si fecer cavalieri,



d'epoche buie e di giorni felici,



di nobili atti e d'altri poco seri,



d'una storia che affonda le radici



nella terra contesa dai poteri



di Venceslao ch'era ‘l re del mondo



e del suo fratellastro Sigismondo.



II



Narro le gesta d'Enrico di Boemia



ch'arse d'amor per la bella Teresa



e fuggì a lungo da una vita astemia.



Col giocatore creò grand'intesa



intr'a quel gioco ove calma si premia.



Nella sua prima e roboante impresa



da prode cavalier scagliò letame



sulla dimora d'un tedesco infame.

III



Al suo villaggio viveva allegrotto



con in testa soltanto ‘l fondoschiena



di Teresa, e di birra un barilotto,



col qual placar la sua sete oscena.



Di tale accidia poi pagò lo scotto



e disse addio alla sua vita amena



quando tentò di fermare, ma invano,



l'arrivo del barbarico cumano.



IV



Corse al galoppo lontano dal nido:



mentre il nemico feroce incombeva,



lo colse un dardo. E non fu di Cupido.



Sotto al suo sguardo la gente cadeva:



a ciascun morto si levava un grido



e ogni speranza in lui s'estingueva.



Sentì nel ventre montare una rabbia



com'una belva ch'è tenuta in gabbia.

V



Senza denaro e pregno d'umiltà,



tutto l'opposto d'un signor abbiente,



vagava Enrico implorando pietà.



Ma l'unica risposta fu "pezzente!"



da chi ansimar lo vedeva in città,



lercio, ferito, zoppo e puzzolente.



Decise allor di divenir ladrone



mandando in vacca senno e religione.



VI



Mosso dal desiderio di ricchezze



e armato di sottili grimaldelli



compì diversi furti e nefandezze.



Di giorno bazzicava nei bordelli



per cercar tante docili carezze



ma finiva prigioniero di duelli



dove a parlar eran calci e cazzotti,



lividi e schiaffi, mani e denti rotti.

VII



Dopo una notte passata all'addiaccio



vide dei bagni che parevan fogna



pieni di donne dal grosso avambraccio



pronte a donar quel ch'ognuno abbisogna.



Ma appropinquandosi udì un campanaccio,



e anch'una voce ch'urlava "vergogna!".



Sulla croce, così, giurò solenne



di partir verso la gloria perenne.



VIII



Brandì adunque una spada luccicante



ma non sapeva, ahimè, tirar di scherma



né possedeva un fisico prestante.



Quando colpiva con la man malferma



veniva giù ‘l Paradiso e ogne sante.



Pur non badando a la salute inferma



vestì l'usbergo e la cotta di maglia.



e a capofitto si lanciò in battaglia.

IX



Poi vigoroso s'involò a la pugna



lottando forte per riconquistare



il proprio onor che la morte ripugna.



E coraggioso continuò a duellare



finché ferito non gettò la spugna.



Fortuna volle che prima d'andare



contro la falce che la vita strappa



brindato aveva con un po' di grappa.



X



La sua missione ancor non è finita



in questa vasta landa medievale.



Noi siam pronti a riprender la partita



ogni qual volta ‘l desider c'assale.



E simil storia mai vista né udita



tesse le fila d'un regno immortale.



Solo preghiamo non resti un miraggio



un gioco rimirar di tal lignaggio.