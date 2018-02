Kingdom Come: Deliverance: un videogioco unico e prezioso

È spinti da un incontenibile moto d'amore cavalleresco che oggi ci presentiamo a voi per celebrare un titolo che, nel bene o nel male, ci sta regalando un sogno. Da masticatori pressoché quotidiani di pane e RPG non abbiamo infatti potuto fare a meno di accogliere Kingdom Come: Deliverance come un precursore dal valore inestimabile, condottiero di un movimento che grida al mondo videoludico di come la libertà integrale, la cura del dettaglio e - perché no? - un profondo intento "accademico" siano fondamentali e necessari per un videogioco che vuole trascendere i confini di genere. Prima di essere il racconto dell'epopea drammatica del giovane fabbro Henry, infatti, Kingdom Come: Deliverance è una (in)credibile trasposizione virtuale della Boemia del 1400.

Un vero e proprio simulatore medioevale che permette al giocatore di plasmare la sua avventura nel modo che più lo aggrada. Nessuno gli dirà di buttarsi a capofitto nelle vicende principali legate al conflitto tra Sigismondo e Venceslao, e nessuno lo obbligherà a vivere da cavaliere valoroso, se preferisce abbracciare una condotta all'insegna della sregolatezza. Il mondo di Kingdom Come: Deliverance è un parco giochi composto da tante, piccole realtà indipendenti ma sempre comunicanti, pronte ognuna a ospitare a lungo coloro che sono guidati dalla curiosità, dal desiderio esplorativo e dall'amore per la ricostruzione minuziosa di un mondo che ormai esiste solamente tra le pagine ingiallite dei libri di Storia.

Insomma, quello che ci troviamo tra le mani è un GDR importante, che arriva a bussare alle porte dell'industria con l'intento di rivoluzionare il mondo dei giochi di ruolo.

Ci sembrava quindi doveroso celebrare questo avvento con un articolo onesto ma appassionato, che inquadrasse i motivi principali per cui Kingdom Come: Deliverance è, a nostro modo di vedere, un gioco preziosissimo per il mercato e per tutti i giocatori.

Realismo Ludico

Fin dalle prime presentazioni, quando il sogno di Daniel Vavra (director del primo Mafia e poi di Mafia II) era ancora un piccolo ma ambiziosissimo progetto Kickstarter, era chiaro che Kingdom Come: Deliverance avrebbe offerto ai suoi sostenitori un'esperienza fortemente improntata sul realismo. Un videogioco che avrebbe spinto nuovamente gli utenti a vivere una sfida complessa e appassionante, in cui sfruttare solamente il proprio intuito e la propria dedizione per interfacciarsi con un mondo spietato e tutto da "imparare".

A cominciare dal suo sistema di combattimento, fondato per metà sull'uso tecnico dell'arma bianca, assai complesso ma proprio per questo tanto appagante, e per l'altra sul tiro con l'arco, difficilissimo per via della mancanza integrale di crosshair o indicatori.

Ma anche riempirsi le tasche di Groschen (la sonante moneta di gioco) è tutt'altro che facile: che lo si faccia onestamente, andando a caccia, svolgendo degli incarichi per la guardia cittadina, sbarazzandosi dei banditi o aiutando i popolani in difficoltà, oppure che si agisca in modo disonorevole, borseggiando e scassinando, il titolo invita costantemente il giocatore a sudarsi - come si suol dire - la pagnotta. Nel farlo, inoltre, lo mette di fronte a una dinamica centralissima nell'economia di gioco: il sistema di reputazioni. Ogni azione che si compie, infatti, ha una conseguenza più o meno tangibile sul mondo circostante e sul modo in cui questo si relaziona con noi. Desideriamo strappare un prezzo di favore per un'armatura pregiata? Prepariamoci a ricevere dal mercante di turno un servizio sempre meno cordiale ogni qual volta visiteremo il suo negozio (oltre a prezzi molto più salati). Vogliamo andare in giro per le strade cittadine vestiti alla bell'e meglio? Neanche per sogno: in base agli indumenti che indosseremo, alla loro fattura, alla loro pulizia (le macchie di sangue, ad esempio, vanno lavate) e alla loro condizione, verremo trattati differentemente dalla popolazione, che ci si rivolgerà appunto con toni più amichevoli o più irrispettosi a seconda del nostro outfit (voi non sapete quanti "pezzente!" ci sono piovuti addosso).

Non si può poi non citare quel realismo "survival" che anima la produzione. Per sopravvivere infatti alle lunghe giornate boeme di Kingdom Come: Deliverance è necessario dormire e mangiare, tenendo conto sia della qualità dei giacigli sia di quella del cibo, con entrambi questi parametri che potrebbero incidere sulle nostre prestazioni atletiche e combattive.

Non riposarsi influisce molto negativamente sul campo visivo (che viene occluso anche dagli elmi), mentre mangiando fino a scoppiare (o non nutrendosi affatto) si rischia di ridurre drasticamente stamina e salute.

Certo, non tutte le scelte del team si sono rivelate ugualmente efficaci. Ci sono infatti alcune meccaniche di gioco che danno la sensazione di essere un po' forzate, come il sistema di salvataggio (a cui in realtà basterebbe una meccanica di save & quit per essere perfetto) e lo scassinamento (che all'inizio porta facilmente all'imprecazione). Ma si tratta di piccoli cavilli che non inficiano minimamente il valore dell'esperienza vissuta.

Progressione Libera

Per andare incontro a questo fervente culto del realismo, Warhorse Studios ha deciso di imbastire una progressione tanto profonda quanto libera. Sebbene infatti le prime ore dell'avventura appaiano più lineari e inquadrate, fondamentali per calarsi nei drammatici eventi della storyline, superato il prologo e giunti a Rattay, la prima vera città di gioco, il titolo esplode: al giocatore viene concessa una libertà entusiasmante, quasi inedita, che lo fa sentire come se di punto in bianco si fosse recato nel 1400 a bordo di una macchina del tempo, approdando in una dimensione credibile e fantasticamente immersiva (e non solo per l'azzeccatissima visuale in prima persona). Anche Skyrim tentò un approccio simile, con la sola eccezione che nel titolo Bethesda la libertà concessa era molto meno punitiva. Il titolo, infatti, non si risparmia sotto nessun punto di vista, ponendoci sempre di fronte a meccaniche particolarmente complesse. Racimolare soldi, giocare a dadi, affilare le lame, preparare le pozioni: ogni attività richiede una partecipazione attiva e concentrata, necessaria per diventare "uomini medioevali" più consapevoli. Bisogna persino imparare a leggere, così da poter decifrare quegli strani simboli (spesso le parole non sono altro che anagrammi - in lingua italiana - dei reali vocaboli) presenti nelle pagine dei libri, dei sermoni e dei ricettari.

Il grande merito del team di sviluppo, insomma, è stato quello di aver realizzato una progressione che riesce a fondere alla perfezione l'evoluzione statistica del personaggio tipica dei giochi di ruolo con il miglioramento concreto e tangibile della propria esperienza e delle proprie conoscenze. Vogliamo diventare dei buoni spadaccini? Non ci basta migliorare gli attributi di Forza e Spada: dobbiamo apprendere i talenti giusti e padroneggiare diverse combinazioni d'attacco, ognuna delle quali varia in base alla tipologia di lama equipaggiata (lunga, corta, da caccia, sciabola ecc.). Vogliamo aumentare la nostra riserva di Grappa del Salvatore, così da poter salvare la partita manualmente ogni volta che ne abbiamo bisogno?

Non ci basta migliorare le statistiche di Erboristeria e Alchimia: dobbiamo recuperare la formula, impararla a memoria, studiare a menadito tutti i diversi passaggi e le tempistiche necessarie per governare la postazione alchemica, dosare le giuste quantità degli ingredienti, controllare l'alimentazione della fiamma, e, infine, imbottigliare la pozione. Sono tutte scelte di design che coinvolgono il giocatore, lo fanno sentire presente nel tessuto ludico, lo educano, e gli permettono anche di esperire quella soddisfazione incommensurabile che si avverte solamente quando finalmente si padroneggia una dinamica ritenuta all'inizio assai tediosa.

Lo sforzo investito nell'ideazione dei diversi talenti è altresì lodevole, soprattutto per la loro capacità di rendere la specializzazione del personaggio molto più profonda e diversificata di quanto facessero gli skill-tree di Skyrim, da cui Kingdom Come: Deliverance attinge a piene mani. Alcuni di questi talenti, peraltro, sono veramente spassosissimi. Ve ne citiamo alcuni: Tanfo Vitale (che, se non vi lavate, vi rende più attraenti alle donne, ma anche più facili da scoprire durante le azioni furtive, per via del vostro pessimo olezzo), Vagabondo (che, se avete abbracciato una vita zotica e di povertà, vi permette di ricevere un bonus maggiore al riposo più sono scomodi i giacigli su cui vi appisolate) e Dieta Corretta (che vi garantisce un +1 in Agilità e Vitalità se riuscite a non ingozzarvi per cinque giorni di fila).

Manuale di vita medioevale

Come avrete ormai capito, Kingdom Come: Deliverance è un gioco che si è messo letteralmente nelle mani della Storia, permeando ogni sua singola sfaccettatura - narrativa e di gameplay - di un profondissimo amore per l'autenticità storica.

Basti solo pensare ai cibi presenti nel mondo di gioco, tra i quali non figurano - giustamente - alcune verdure che sarebbero state scoperte solamente un secolo più tardi, nel 1492, in seguito alla scoperta dell'America. Ma anche tutte le ambientazioni trasudano veridicità storica.

Le città, ad esempio, sono state strutturate alla maniera dei vecchi borghi medievali, con piazze, chiese, torri, armerie, vie commerciali, taverne, bagni, fabbri, e gli immancabili castelli. E sebbene alla fine ognuna di queste città possegga una struttura comune, il team di sviluppo è riuscito a renderle quasi tutte uniche e indimenticabili. Una volta visitate per la prima volta, infatti, è difficile non ricordarsi della salita che porta al castello di Talmberg, della piazza con la gogna di Rattay, della forgia e del tiglio di Skalica, delle scuderie di Neuhof, o della chiesa in costruzione di Sasau, dai cui ponteggi è possibile osservare di nascosto i frati che passeggiano nell'atrio del Monastero a noi precluso.

Come non citare, poi, la necessità di dover imparare diverse mestieri per sopravvivere. Durante le nostre prime 20 ore di gioco siamo stati una guardia di pattuglia a Rattay, un cacciatore di animali, di taglie e di belle fanciulle; abbiamo sfidato dei lord con la spada e con l'arco, e abbiamo fatto il medico, imparando a fasciare le ferite e a sistemare delle fratture scomposte.

Siamo anche stati investigatori per conto del signore di Talmberg, con il compito di far luce su uno strano incidente edilizio presso il cantiere della chiesa sopramenzionata. E come dimenticarsi quella volta nella quale ci siamo presi l'onere di condurre un prigioniero Cumano fino alla gogna di Rattay, per poi recuperare la ricompensa dal balivo, il quale girava ancora in sottoveste per via di quella volta che l'avevo stordito di nascosto per rubargli una chiave. E dei mugnai vogliamo parlare? Essi agiscono quasi come se fossero membri di una segretissima gilda di ladri, comprando la refurtiva rubata e fornendo lavoro (e insegnamenti) a coloro che non hanno paura di sporcarsi le mani.

Tutti questi sono solo alcuni degli esempi di come Kingdom Come: Deliverance sfrutti la libertà integrale e l'autenticità storica per generare e arricchire gameplay. A cui poi vanno naturalmente sommate tutte quelle informazioni e conoscenze che si apprendono per strada, nelle conversazioni, nei libri, nello straordinario Codex di gioco e in tutte quelle splendide - narrativamente parlando - quest secondarie sparse per il mondo, andando a costituire un vero e proprio manuale interattivo di vita medievale.

L'eroe tra i due mondi

Considerato il contesto storico di gioco, la sfida di Kingdom Come: Deliverance, oltre che ludica, non poteva che essere anche umana. Per tutto l'avanzamento, infatti, si entra in contatto con un'innumerevole successione di momenti in cui a far da padrone è l'eterno conflitto tra il bene e il male, tra i nobili e il volgo, tra i cristiani e gli infedeli, tra il potere temporale e quello spirituale. E noi, nei panni del povero Henry, non possiamo fare altro che sentirci degli uomini qualunque.

Piccoli ingranaggi di un mondo che difficilmente ci degna di uno sguardo, se non in rarissimi casi, e solamente dopo averci costretto al sacrificio. In Kingdom Come: Deliverance, del resto, vige una regola imprescindibile: prima parlano i nobili, i comandanti, i preti e i balivi, poi, quando il silenzio cala e si è ricevuto finalmente il permesso di aprire bocca, si può proferire verbo, ma mai aspettandosi qualcosa in cambio. E non fa certamente eccezione il figlio perdigiorno di un fabbro slovacco, che non sa né combattere né esercitare la favella. Ecco dunque che da fedeli quadrupedi, mentre ci alterniamo al servizio di diversi signori feudali, siamo costretti a vivere da spettatori la Storia che si compie inesorabilmente di fronte a noi, lasciandoci soltanto l'opportunità di sopravvivere, barcamenandoci tra la completa solitudine e un'asfissiante sensazione di inettitudine.

In una situazione così sconfortante, che riesce però a mantenersi sempre coerente con il contesto di gioco, non ci resta che provare empatia. Ma non per Henry, che alla fine ci si cuce addosso come un vestito fino a non sentirlo più, ma nei confronti del contesto di gioco. Difficilmente ci dimenticheremo di quando, dopo essere fuggiti di nascosto dal castello del signore feudale che ci aveva preso al suo servizio, ci siamo trovati di fronte a una distesa di corpi ammassati, che abbiamo poi iniziato a saccheggiare, prima di doverci fermare perché la situazione si era fatta sinceramente desolante. E nemmeno ci scorderemo di quella nobildonna, moglie di un signorotto, che si è intrattenuta a parlare con noi più di quanto le fosse consentito, il tutto per ricevere fugacemente quella parvenza di calore umano che riteneva ormai dimenticata.

Per quanto quindi si focalizzi maggiormente sulla sua ferrea simulazione, Kingdom Come: Deliverance non si sottrae mai dal torbido gioco dell'animo umano, ponendoci spesso di fronte alle situazioni più contrastanti e intollerabili, e proprio per questo in contatto diretto con la nostra parte più intima e critica. Uccidere o risparmiare? Rubare o guadagnare onestamente? Fornire aiuto o ignorare? Tante piccole, grandi scelte che si avvertono sulla pelle, e che finiscono per delineare il nostro ruolo all'interno del mondo di gioco.

Inno alla pazienza

Non è mistero che la fruizione moderna dell'intrattenimento (digitale e non) sia diventata un'inarrestabile corsa compulsiva; non riusciamo più a prenderci il giusto tempo per goderci una nuova proprietà intellettuale, finendo inesorabilmente per perderci alcune delle sue sfumature più importanti.

Kingdom Come: Deliverance, tuttavia, in barba a questi ritmi forsennati, invita il giocatore alla pazienza: per poter godere a pieno del lavoro maniacale svolto da Warhorse nella caratterizzazione del mondo di gioco e delle sue meccaniche, è necessario essere disposti ad abbandonarsi a una sana contemplazione, traendo soddisfazione anche solo dall'osservazione sia della natura, con i suoi boschi dove andare a caccia e i suoi fiumiciattoli costeggiati dagli accampamenti dei taglialegna, sia delle città, con i popolani intenti a svolgere le loro attività quotidiane per dimenticarsi per qualche secondo della guerra e di tutto il male che c'è nel mondo.

Abbiamo insomma il piacere di riscoprire parte di quel quel fascino "culturale" ed esplorativo che ci aveva letteralmente stregati in The Witcher 3, per quanto naturalmente il titolo di CD Projekt RED, oltre a potersi avvalere di un budget notevolmente superiore, poggiava buona parte di quel coinvolgimento sui suoi avvolgenti e stimolanti elementi fantasy.

Noi, ad esempio, abbiamo passato due settimane (di gioco) a Rattay, una delle città iniziali, vivendo la vita medioevale completamente immersi nelle attività che vi abbiamo raccontato nei paragrafi precedenti, e tutto questo senza mai avvertire la noia o l'impellenza di dover proseguire con la trama principale. Ma abbiamo anche camminato a lungo per le stradine di campagna, e ci siamo lanciati al trotto con il nostro fedele ronzino nel bel mezzo delle foreste, agitando la testa a destra e a manca per non perderci nessun dettaglio.

Non fate perciò l'errore di tuffarvi nel titolo, se non possedete tempo e curiosità: finireste per tradire un'opera che merita il vostro rispetto e la vostra attenzione, anche solo per scovare e assaporare una piccola parte di quei pregi che le pulsano sottopelle.

Il precursore

Ed eccoci finalmente all'ultimo punto della nostra analisi, quello che ci apre ai possibili (e auspicati) scenari futuri per il nostro amato mercato videoludico.

Con la sua opera ardita, Daniel Vavra ha voluto comunicarci un messaggio estremamente prezioso: si possono sviluppare dei giochi di ruolo coinvolgenti e dinamici anche senza il bisogno di utilizzare elementi fantasy. Un cambio di paradigma certamente difficile da metabolizzare, specialmente quando nello stesso arco generazionale sugli scaffali sono approdati titoli del calibro di The Witcher 3, Divinity: Original Sin (I e II) e Dragon Age: Inquisition. Ma è fondamentale crederci. Bisogna capire che non servono draghi, razze antropomorfe, maghi o foreste incantate per dare vita a dei mondi digitali immersivi, oppure per creare del gameplay emergente.

Talvolta, davvero, basta solo mettere in secondo piano questi elementi e lasciare spazio alle storie degli uomini, alle sue tradizioni, al suo millenario pregresso. Lo si deve fare soprattutto per continuare nell'opera di valorizzazione di questo medium, che è uno dei pochi capaci oggigiorno di farci esplorare - interagendo attivamente - il nostro passato e la nostra storia.

Cosa aspettarci, dunque, dal futuro prossimo? Di certo che molte più software house, specialmente le più blasonate, credano maggiormente nel valore del realismo e dell'autenticità storica. Ma soprattutto che si riaccenda l'interesse per la sfida ludica che queste filosofie possono portare in dote. Ci aspettiamo inoltre che sempre più persone approccino il videogioco in cerca di "virtute e canoscenza", cavalcando il profondo amore "accademico" che solo certe esperienze sanno inscenare.

Non facciamoci dunque sfuggire questa irripetibile opportunità: sarebbe davvero un peccato mortale.