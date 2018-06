Kingdom Hearts 3: da Frozen a Rapunzel, l'analisi del trailer E3 2018

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Che Kingdom Hearts sarebbe stato uno dei protagonisti indiscussi dell'E3 2018 era ormai ben più che una supposizione. Le novità sul nuovo, atteso capitolo della serie erano attese principalmente in occasione degli annunci di Square-Enix dell'11 giugno, nel corso dello streaming previsto dalla compagnia per presentare la propria line-up; e invece Tetsuya Nomura e soci ci hanno stupito non una ma ben due volte. Svelando, cioè, la fatidica data di uscita e mostrando un primo trailer: grazie alla Kingdom Hearts Orchestra, evento che nel corso del 2018 farà tappa in tutto il globo, abbiamo saputo che Kingdom Hearts 3 uscirà il 29 gennaio 2019, mentre il video diffuso all'E3 proviene dallo showcase di Microsoft. Il colosso di Redmond si è reso protagonista con una conferenza memorabile, presentando una line-up di esclusive solida - soprattutto per il prossimo anno - e assicurandosi una serie di reveal World Premiere di enorme spessore. Nel marasma di titoli mandati a profusione da un sorridente Phil Spencer sugli schermi del palco è apparso proprio Kingdom Hearts 3, più smagliante che mai, forte anche di un nuovo mondo Disney presentato in esclusiva durante lo show: Frozen.



Il regno di ghiaccio



Il nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 si apre con Sora che regge un Keyblade di ghiaccio, intento ad affrontare un nemico che sembra un Heartless. Il nostro eroe e i suoi due compagni, Paperino e Pippo, si trovano in una foresta innevata e assistiamo a un simpatico scambio di battute tra i protagonisti: Sora non sopporta il freddo e, a parer di Pippo, è perché il giovane è abituato al clima tropicale tipico delle Isole del Destino. Lo stesso Sora, peraltro, ammette di essere più un tipo da isole...

L'eroe del Keyblade si ferma poi ad ammirare il lago che gli si para dinnanzi, che inizia a ghiacciarsi a vista d'occhio al passaggio di una giovane apparentemente in fuga. La ragazza indossa abiti scuri, porta i suoi capelli biondi raccolti e indossa abiti scuri: è chiaramente Elsa, la protagonista del classico Disney Frozen. Il celebre film del 2013, i cui protagonisti sono tutt'oggi un'icona imprescindibile del merchandise della Disney, si aggiunge quindi ai mondi visitabili in Kingdom Hearts 3 insieme a quelli di Hercules, Rapunzel, Toy Story, Monsters & Co. e Big Hero 6. In seguito la scena si sposta a un altro momento, sempre in compagnia dei tre protagonisti, i quali stavolta si ritrovano di fronte altri personaggi provenienti da Frozen: Anna, co-protagonista e sorella di Elsa, il giovane e aitante Kristoff insieme alla sua renna Sven e, immancabile, il piccolo e simpatico Olaf, il pupazzo di neve che ha preso vita grazie ai poteri di Elsa.

Concentrandoci ancora un po' sulla trama, dopo aver visto alcune sequenze di gameplay, la seconda parte del trailer ci mostra ulteriori elementi narrativi sia su Frozen che sugli altri mondi: assistiamo a un dialogo tra Sora ed Elsa, durante il quale il protagonista esprime ammirazione per i poteri della principessa in fuga; proprio come avviene nel 53° classico Disney, Elsa tuttavia rifugge le sue capacità e ha paura di usarle: corregge infatti Sora, spiegandogli che non può semplicemente controllare il ghiaccio, ma possiede il potere di far del male al prossimo.

Frozen è chiaramente il franchise protagonista nel video su Kingdom Hearts 3, ma anche gli altri franchise della Disney hanno trovato ampio spazio nel materiale mostrato durante lo showcase di Microsoft: è comparso Ercole, che è sembrato in evidente difficoltà proprio nel momento in cui Sora si è presentato al suo cospetto, ma abbiamo appreso anche qualche dettaglio su Rapunzel utile a capire quale storia potrebbe raccontare la trama del suo mondo. Si intravedono, infatti, alcune sequenze che ben riproducono gli eventi della pellicola cui si ispirano: nel caso di Raperonzolo, assistiamo al momento in cui la giovane intreccia i suoi lunghissimi capelli con nastri e fiori e posa lo sguardo su un murale presente nella città che sta visitando. Un'illustrazione che mostra i reggenti del Regno con in braccio una neonata, che sembra venerata da tutti: chi ha visto il film del 2010 saprà bene che la composizione rappresenta la Principessa Perduta, e cioè la stessa Rapunzel, a dimostrazione che il mondo Disney ispirato al 50° classico si ispirerà totalmente alla vicenda narrata nel film. Così dovrebbe essere per Frozen, come si evince dalle scene di Elsa in fuga e dal fatto che Anna, Kristoff e Olaf si ritrovano a vagare nel bosco, probabilmente in cerca della principessa.

Come se non bastasse, sembra la leva che tenterà di far scattare una telefonata vena di oscurità nel cuore di Elsa sarà Larxene: la donna, membro dell'Organizzazione XIII, torna in Kingdom Hearts 3 con l'intenzione apparente di irretire la protagonista di Frozen trasformandola in un Heartless. A proposito di Oscurità, la scena finale del trailer mescola ulteriormente le carte in tavola: Aqua, sperduta ormai da anni nel Regno Oscuro, si ritrova dinnanzi a Riku e Topolino sotto forma di ombra. Una volta afferrato un Keyblade mai visto (che sembra essere una sorta di fusione tra la nuova arma di Riku e il Cercastelle di Mickey), l'ex Maestra del Keyblade si rivela, ma la sua fisionomia è ormai lontana da quella che ricordavamo: i suoi capelli sono grigi, gli occhi di un cupo dorato e lo sguardo appare quanto mai malvagio. Anche Aqua ha infine ceduto all'Oscurità...



Prove generali



Il trailer di Kingdom Hearts 3, come illustrato finora, ha mostrato delle corpose sezioni narrative, ma nella prima metà della clip mostrata da Phil Spencer a Los Angeles c'è stato spazio anche per del convincente gameplay. Alle sequenze video di Frozen si è accompagnato qualche breve ma esaustivo footage dedicato al combat system e all'esplorazione del neo-annunciato mondo Disney: sembra che la Power Form del Keyblade di Sora in questo livello sia capace di trasformare l'arma del protagonista in delle taglienti protesi di ghiaccio, che vanno ad applicarsi agli avambracci e alle gambe permettendo di sferrare veloci colpi a distanza ravvicinata e di scivolare sulle superfici ghiacciate come se si stesse pattinando. Passando alle fasi esplorative, il mondo di Frozen si estende attraverso mappe ambientate in foreste innevate o grandi distese di ghiaccio, percorribili anche a dorso dello scudo di Pippo come se si stesse surfando: sequenze, quelle appena descritte, che ci hanno ricordato moltissimo le sezioni scriptate nel primo Kingdom Hearts, quando nel mondo di Tarzan era possibile attraversare la giungla scivolando sugli alberi tra le liane - ed è probabile che, proprio come il surf sui rami, anche queste sezioni in Frozen potrebbero dar vita a minigiochi di sorta. Quel che stupisce, principalmente, sono due elementi in particolare: l'ampiezza delle mappe di gioco e la verticalità delle stesse.

Nel trailer vediamo scontri con Heartless minori e alcuni boss consumarsi in aree piuttosto ampie, ma le fasi esplorative tra le montagne innevate di Frozen, nella foresta di Rapunzel o nei pittoreschi mondi di Toy Story e Monsters & Co. presentano uno sviluppo verticale che apre a diverse e variegate soluzioni di gameplay - su tutte, la già citata feature dello scudo-sci sulla neve, la possibilità di arrampicarsi verso superfici molto alte con i capelli di Rapunzel o le mille possibilità che offrono il mondo dei giocattoli e la Centrale Elettrica di Mostropoli. Come abbiamo già evidenziato nel nostro hands-on il mese scorso, il gameplay di Kingdom Hearts 3 sembra confermare anche dal trailer un'ottima profondità e varietà e, sul versante ludico, la nuova avventura di Sora, Paperino e Pippo rappresenterà una summa pressoché totale di ciascuno dei capitoli precedenti usciti negli ultimi 13 anni: tra Evocazioni (nel video fa capolino anche un ruggente Simba de Il Re Leone, oltre che Ralph Spaccatutto), Power Form e ulteriori elementi scenici che impreziosiranno il combat system, Kingdom Hearts 3 promette senza dubbio grande spettacolo sul versante tecnico.

A tal proposito, il gioco diretto da Tetsuya Nomura ci è sembrato in gran forma dal punto di vista visivo, seppur rimane qualche minuscolo elemento di perplessità: il design di personaggi e ambientazioni sembra quanto mai ispirato e, soprattutto per quanto riguarda i franchise di animazione moderni realizzati al computer, il colpo d'occhio è notevole e sembra di trovarsi di fronte alla pellicola vera e propria piuttosto che al videogioco.

Meno d'impatto, invece, l'estetica dei classici Disney più datati: se Simba, dal canto suo, sembra volutamente stilizzato per nascondere un design più raffazzonato rispetto al resto, è soprattutto l'estetica di Hercules che non convince totalmente. L'estetica in computer grafica per un prodotto che, ormai oltre vent'anni fa, fu realizzato con la tecnica del disegno a mano sembra non giovare moltissimo al character design del mitico eroe greco. È probabilmente anche per questo motivo, oltre che per una questione "commerciale" volta a fidelizzare il pubblico dell'ultima decade, che il team di sviluppo ha scelto di includere solo i più recenti franchise Disney: l'eccezione per Hercules è evidente, poiché il personaggio sembra essere destinato a un ruolo chiave nelle premesse narrative del gioco, in quanto sarà suo compito addestrare nuovamente Sora per risvegliare i suoipoteri precedentemente sopiti.



Infine, il trailer di Kingdom Hearts 3 ci ha anche mostrato alcune, brevi sezioni a bordo della Gummiship, una novità assoluta che finora non era ancora stata svelata: tali sequenze, a differenza del design generale, sembrano non essere mutate particolarmente rispetto al passato: tuttavia, se da un lato i fan di vecchia data ritroveranno nelle sezioni a bordo dell'iconico mezzo una piacevole, vecchia, conoscenza, gli scenari sembrano ancora troppo stilizzati e il gunplay unito ai sistemi di controllo della nave ancora eccessivamente statici per definirci (almeno stando a una prima occhiata) davvero soddisfatti.

Ormai ci resta poco da scoprire su Kingdom Hearts 3: saputa la data di lancio e assodato che la direzione intrapresa dal gameplay sembra essere quella giusta, ciò che più preme ai fan della serie è conoscere quali saranno i prossimi mondi Disney oltre il neo-annunciato Frozen, Rapunzel, Toy Story, Monsters & Co., Big Hero 6 ed Hercules. Quello mostrato durante lo showcase di Microsoft è stato un video denso di narrazione, colpi di scena e scorci interessanti sotto il profilo tecnico. Il 29 gennaio non è poi così lontano: all'orizzonte si inizia a intravedere una Luce, non ci resta che seguirla puntando la nostra chiave verso il Regno dei Cuori...