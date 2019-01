Kingdom Hearts 3: i mondi Disney sono davvero troppo pochi?

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Kingdom Hearts nasce dall'incontro tra la poetica di Tetsuya Nomura, delicata e sospesa, con l'estro delle migliori produzioni Disney. Topolino e Square-Enix hanno stretto un sodalizio davvero remunerativo negli ultimi quindici anni: un cammino lungo, tortuoso e complesso, che si è fatto via via più stratificato, ma che non ha mai smesso di mettere a fuoco la propria anima. L'obiettivo della creatura di Nomura-sensei è sempre stato, innanzitutto, quello di avvolgere il proprio pubblico in un vortice di musiche, colori e riferimenti all'immaginario Disney.

Dalle meraviglie artistiche del team di sviluppo, e dalla collaborazione con il colosso americano, ci si aspetta un impegno solenne, una promessa in grado di ripagare più di un decennio di attesa. Tradotto in termini videoludici: oltre alla forma, occorre la sostanza; oltre alla qualità, è necessaria la quantità; oltre a un gameplay che sembra confezionato in maniera spettacolare, ci vuole un numero di mondi Disney capace di farci tuffare in un mare di magia, come avvenuto nei precedenti titoli della saga.



L'incantesimo, per alcuni, sembra essersi spezzato: nel corso di una recente intervista, il co-director di Kingdom Hearts 3 ha dichiarato che all'interno del gioco non ci saranno altri mondi Disney rispetto a quelli annunciati. Una verità che, per molti fan, fa male come una pugnalata al cuore, che odora, anche se alla lontana, di probabili DLC. Una notizia, insomma, che lascia presagire un titolo quantitativamente misero in confronto a ciò che moltissimi estimatori si aspettavano. Noi, in realtà, la pensiamo diversamente: con lo scopo di fare il punto della situazione sui regni che troveremo nel prodotto finale, vogliamo illustrare quanto Kingdom Hearts 3 si prepari ad essere più ricco che mai.

Mondi a confronto

Partendo da un banale ma doveroso ragionamento, è opportuno tenere a mente quanto sappiamo, fino a questo momento, sulla struttura e sul numero dei mondi Disney. Quest'ultimi, salvo grandi sorprese dell'ultimo minuto, saranno Il Monte Olimpo, I Caraibi, Arendelle, Corona, Mostropoli, La Scatola dei Giocattoli, San Fransokyo e (come "bonus", esplorabile sicuramente tramite il solito stratagemma del libro di favole) Il Bosco dei Centro Acri. Essi corrispondono, rispettivamente, ai franchise di Hercules, Pirati dei Caraibi, Frozen, Rapunzel, Monsters & Co, Toy Story, Big Hero Six e Winnie the Pooh. Ai quali potremmo aggiungere il mini-gioco dedicato a Ratatouille.

A questo parco di Regni vanno poi affiancati almeno altri tre, che sono mondi originali della saga di Kingdom Hearts: Crepuscopoli, Il Cimitero dei Keyblade e Scala ad Caelum. Sappiamo, grazie alle dichiarazioni da parte dei producer giunte in questi mesi, che ciascun reame sarà molto più vasto in rapporto al passato, che le mappe di gioco si svilupperanno anche in verticale e che ogni location sarà caratterizzata da una profondità senza precedenti.



Nell'ipotizzare che le promesse per un titolo così sontuoso verranno effettivamente mantenute, immaginando che ciascun Regno possa essere grande ed esplorabile come mai prima d'ora, è anche giusto ricordare che i mondi Disney inclusi nel primo capitolo della saga erano in totale otto, di cui uno (proprio l'Olimpo) era strutturato come livello opzionale dall'anima puramente arcade, con l'espediente dei Tornei indetti da Filottete.

Al di fuori di quelli citati, il gioco poi proponeva La Città di Mezzo, La Fortezza Oscura e I Confini del Mondo come location originali. Allo stesso modo, anche in Kingdom Hearts 2 abbiamo avuto in totale otto reami (più i due bonus rappresentati dal Bosco dei Cento Acri e da Space Paranoids), distribuiti tra new entry e qualche opzione "riciclata" e rimessa a nuovo per l'occasione, come (ancora una volta) l'Olimpo, Agrabah, La Città di Halloween e Atlantica. Oltre a queste, il secondo episodio della serie si distingueva per la longevità della campagna e il numero di mondi originali: a parte il Castello Disney, ricordiamo Crepuscopoli, la torre di Yen Sid, Radiant Garden e il Mondo Che Non Esiste. Tenendo conto della sua struttura, che dovrebbe rivelarsi enormemente più complessa, Kingdom Hearts 3 non sarà assolutamente da meno.

Oblio, Oscurità, Luce

Ed è qui che arriviamo all'assioma fondamentale del nostro discorso: è proprio nella quantità dei mondi originali, cioè non appartenenti al brand Disney, che la nuova avventura di Sora, Paperino e Pippo potrebbe differenziarsi prepotentemente rispetto ai suoi predecessori. L'ultimo viaggio dei nostri eroi è destinato a chiudere un intero arco, quello del Cercatore dell'Oscurità, e per questo motivo Kingdom Hearts 3 incarna una summa stilistica, narrativa e tecnica di tutto il franchise imbastito da Tetsuya Nomura .

Pertanto, tra le location partorite direttamente dall'estro visionario del sensei, a nostro parere c'è la possibilità di rivedere alcuni luoghi iconici che - nonostante non siano stati annunciati - non possono davvero mancare anche ai fini del racconto.



Abbiamo già citato Crepuscopoli, comparsa ufficialmente nel materiale promozionale del gioco: la città creata artificialmente con i ricordi di Sora, il luogo in cui è stato plasmato e imprigionato Roxas - una parabola narrata in Kingdom Hearts 358/2 Days e nel prologo di KH2 - e probabilmente il reame in cui assisteremo al ritorno del Nessuno del protagonista. In passato Nomura dichiarò che le dinamiche connesse alla ricomparsa del tredicesimo membro dell'Organizzazione XIII rappresentano il più grande segreto della nuova avventura, ma è possibile che proprio il regno di Crepuscopoli giochi un ruolo importante per garantire a Sora di risvegliare la sua potente metà.



A tal proposito riteniamo che ci sia un altro mondo che non dovrebbe essere sottovalutato: Il Castello dell'Oblio. Una volta chiamato Terra di Partenza, nonché dimora del maestro Eraqus insieme ai suoi allievi Terra, Aqua e Ventus, la magione fu poi trasformata in un luogo dimenticato, al cui interno (nella Stanza del Risveglio) riposa proprio il povero Ventus, che negli eventi conclusivi di Birth by Sleep ha dovuto affrontare la perdita del suo cuore scivolando in un sonno potenzialmente eterno.

In seguito la fortezza divenne una delle tante basi dell'Organizzazione XIII, ed il quartier generale in cui l'ambiguo Marluxia ha covato insieme a Vexen, Zexion, Larxene e Lexaeus una rivolta contro il gruppo guidato da Xemnas. Sappiamo che la missione dei protagonisti è divisa tra Sora, Paperino e Pippo, intenti a viaggiare per i mondi per ritrovare i Sette Guardiani della Luce, e il duo composto da Riku e Topolino, che invece dovranno percorrere i Reami dell'Oscurità per riportare alla vita i tre maestri perduti del Keyblade, gli allievi del leggendario Eraqus.



È noto anche che, all'interno della Stanza del Risveglio, il giovane Ventus sta pian piano aprendo di nuovo gli occhi, come dimostra uno dei finali di Dream Drop Distance: considerato il legame che l'eroe condivide con Sora e Roxas, e visto che il Castello dell'Oblio è il luogo in cui "trovare significa perdere e perdere significa trovare", potrebbe giocare un ruolo importante nel risveglio di questi personaggi, oltre che nel potenziamento delle abilità del protagonista.

Non solo: visto che il Castello dovrebbe essere parte della missione di Riku, e considerato che il tenebroso eroe sarà un personaggio giocabile, possiamo ipotizzare che durante la sezione in cui controlleremo il migliore amico di Sora avremo modo di accedere ai vari mondi del buio. Oltre al Castello dell'Oblio, quindi, lo stesso Regno dell'Oscurità potrebbe rappresentare un reame giocabile, alla stregua di quanto allestito dagli sviluppatori in A Fragmentary Passage, l'episodio breve incluso nella collection 2.8 Final Chapter Prologue.



L'incontro tra Riku, Topolino e Aqua, ad esempio, sembra essere uno dei momenti topici del nuovo viaggio, dunque è davvero lecito sperare che il reame dell'Oscurità sia un ulteriore mondo esplorabile. Tra le aree di cui è composto il Regno, inoltre, non è affatto escluso che il gioco ci riporti anche a solcare le Isole del Destino: imprescindibile e simbolico luogo che, a nostro parere, potrebbe diventare nuovamente visitabile nel corso della battaglia conclusiva contro Xehanort.

Infine non bisogna dimenticare un elemento essenziale: Il Giardino Radioso, o Radiant Garden, o La Fortezza Oscura, che dir si voglia. Apparso praticamente in tutti i giochi del franchise, seppur in circostanze e sembianze diverse, si tratta senz'ombra di dubbio del reame più iconico di tutti quelli imbastiti dal team di sviluppo. Ci sembra francamente impossibile che, in quella che prospetta di essere l'avventura più epica per i nostri eroi del Keyblade, una location come Radiant Garden possa essere esclusa dai radar dei protagonisti. Soprattutto tenendo conto che la città fortificata, così come il castello, è stata a lungo la base operativa di Malefica (che comparirà nel gioco), nonché luogo natale e quartier generale dei personaggi di Final Fantasy (la cui presenza non è stata ancora confermata), senza contare l'importanza che riveste all'interno della Lore di Kingdom Hearts.

Dimora degli antichi maestri e custodi del keyblade ai tempi della grande guerra, il luogo in cui Ansem il Saggio creò gli Heartless e da cui provengono gli apprendisti che, una volta trasformati in esseri senza cuori, hanno dato vita ai potenti Nessuno che compongono l'Organizzazione XIII. Non ultimo, infine, la patria di Kairi, terza eroina che si candida a diventare un ulteriore personaggio giocabile: Nomura, d'altronde, aveva dichiarato che ci sarebbe stato un altro guerriero da controllare, oltre Sora e Riku.

La magia di Kingdom Hearts 3, insomma, ha soltanto scalfito i cuori degli appassionati. A nostro parere, i Sette mondi Disney principali (così come sono 7 i Guardiani della Luce da ritrovare, peraltro...) sono soltanto la punta di un iceberg che affonda i suoi cristalli in profondità nell'immaginario partorito da Tetsuya Nomura. Perché è giusto avere fede, affinché la Luce pervada anche i nostri animi e ci porti a credere che l'universo del terzo capitolo sia epico e memorabile come promette di essere.