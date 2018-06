Kingdom Hearts 3: la storia dei mondi Disney annunciati finora

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

C'è ancora tanto da scoprire su Kingdom Hearts 3: oltre all'elemento più ambito, ovvero la data di uscita del terzo capitolo firmato Square-Enix, restano da svelare diversi dettagli sulla trama, compresi i mondi Disney presenti nella nuova avventura di Sora, Paperino e Pippo. In attesa di pregustare nuovi annunci che potrebbero riservarci sorprese circa le ambientazioni di gioco, vogliamo ripercorrere tutto ciò che sappiamo sui mondi finora annunciati. Rinfreschiamoci la memoria, quindi, su tutto ciò che occorre sapere sui franchise targati Disney presenti in Kingdom Hearts 3: Hercules, Rapunzel, Toy Story, Monster & Co. e Big Hero 6.

Hercules

Hercules è il 35° film della Disney e uscì nell'agosto del 1997: il cartoon si ispira ovviamente alla figura mitologica di Eracle, utilizzando però la nomenclatura latina del semidio greco. Hercules percorre alcuni degli avvenimenti salienti riguardanti il personaggio del mito, soffermandosi in particolar modo sulla Gigantomachia piuttosto che sulle più celebri Dodici Fatiche (accennate, però, durante una sequenza musicale nella parte centrale del film, in cui il famigerato Leone di Nemea ha le sembianze di Scar de Il Re Leone): la Gigantomachia, per chi non lo sapesse, è la guerra tra i Titani e gli Dei dell'Olimpo, che nel film della Disney viene infarcita dallo zampino di Ade e dal percorso di formazione del protagonista per diventare un vero eroe. A differenza di quanto narrato nel mito, in cui Eracle è figlio di Zeus e dell'umana Alcmena, l'Hercules della Disney nasce come dio a tutti gli effetti dall'amore tra il sovrano dell'Olimpo e sua moglie Era. Il piccolo viene poi rapito da Pena e Panico, due demoni dispettosi e imbranati ingaggiati da Ade, il Signore degli Inferi nonché fratello di Zeus, desideroso di vendicarsi degli dei dell'Olimpo che l'hanno sempre deriso e con l'obiettivo di sterminare l'erede del suo consanguineo: il villain, infatti, ha ricevuto una profezia dalle tre Parche, secondo le quali un Ercole ormai adulto lo avrebbe sconfitto 18 anni dopo nel suo tentativo di conquistare l'Olimpo alla guida dei Titani, quando i pianeti sarebbero stati allineati e la prigione dei colossi (che furono rinchiusi da Zeus eoni prima) si sarebbe aperta. Pena e Panico, inoltre, hanno il compito di far bere al piccolo dio uno speciale infuso che gli farà perdere il suo spirito divino, rendendolo un mortale.

Tuttavia, prima che Ercole finisca di bere la pozione, vengono interrotti da due contadini e scappano via, lasciando il piccolo nella condizione di semidio: Anfitrione e Alcmena trovano quindi il bimbo e decidono di crescerlo come se fosse loro figlio. Gli anni passano e un Ercole ormai 16enne fa fatica a trovare il proprio posto nel mondo, sentendosi emarginato rispetto ai suoi coetanei a causa della sua forza spropositata: seguendo le indicazioni presenti sul medaglione che indossava quando fu trovato dai suoi, il protagonista decide di partire per il tempio di Zeus, convinto che gli dei gli riserveranno le risposte che cerca. Giunto al luogo designato, Zeus parla al giovane tramite un'imponente statua e gli rivela le sue origini: per tornare a essere un dio, Ercole dovrà dimostrare di essere un vero eroe sulla Terra, per cui il nostro parte in groppa a Pegaso (il cavallo alato che gli fu donato dal padre quando era in fasce) alla volta della dimora di Filottete, il leggendario allenatore di eroi. Fil ormai è solo un vecchio satiro, disilluso dalla perdita di ognuno dei suoi precedenti pupilli: Achille, Perseo, Teseo, tutti i più grandi eroi della storia furono allenati da lui, ma morirono tragicamente durante le loro imprese. Saputo che Ercole è il figlio di Zeus, però, il satiro decide infine di allenarlo.

Dopo una lunga formazione, temprato nel corpo, Ercole è pronto per palesarsi al mondo come eroe: conosce Meg, una giovane che salva goffamente dalle grinfie di un centauro, e in seguito si reca a Tebe per cercare fortuna. Qui, su artificio di Ade, si ritrova ad affrontare una possente Idra, ma esce infine vittorioso da uno scontro drammatico: da qui la strada diventa in discesa, Hercules viene acclamato come eroe in tutta la Grecia ma il giovane finisce per diventare più un fenomeno da baraccone che un vero paladino. Intanto sboccia l'amore con Meg, la cui anima tuttavia è legata al malvagio Ade. Il Signore degli Inferi sfrutta il sentimento tra i due per spingere il protagonista a rinunciare alla sua forza per 24 ore: in questo modo Ade, raggiunto il fatidico giorno designato, dà il via alla rivolta dei Titani liberandoli dalla prigione. Nel tentativo di salvare i tebani da un ciclope, Ercole assiste alla morte di Meg e, recuperata la sua forza, decide di recarsi negli Inferi per salvarla. Stringe quindi un patto con Ade: si getterà nel fiume Stige, che racchiude le anime dei morti, e salverà l'anima di Meg in cambio della sua.

Tuttavia, nell'attimo in cui Erc riesce a salvare la sua amata tra le acque dello Stige, la sua aura divina si risveglia e il giovane emerge dal fiume con in braccio Meg. L'eroico atto di sacrificio ha infatti risvegliato lo status da dio di Ercole, che ormai è un vero eroe e si prepara a entrare di diritto nell'Olimpo. Il protagonista sceglie però di rimanere mortale, legato all'amore per Meg e alla voglia di continuare a difendere l'umanità; e infine, mentre tutto il mondo osanna il suo più grande eroe, Fil corona il suo sogno: vedere l'immagine di un suo allievo impressa nel firmamento.

Hercules ha ispirato anche una serie animata, prodotta da Disney Channel e distribuita sul network dal 1998 al 1999: i 65 episodi di cui è composta funge da midquel al film, e racconta gli anni dell'adolescenza del protagonista durante il suo allenamento con Filottete. In particolare, nei due anni trascorsi dall'inizio dell'allenamento agli esordi della carriera da eroe (quando poi incontrerà Meg e affronterà l'Idra nel film), il protagonista ha frequentato un Accademia per aspiranti eroi, vivendo una serie di avventure prima di tornare all'isola con il suo maestro e concludere la sua formazione.



Nei giochi finora prodotti di Kingdom Hearts, il mondo di Hercules (Il Monte Olimpo) è comparso sia nei due capitoli numerati del franchise che in Birth by Sleep: in queste occasioni, tuttavia, nessuna delle trame proposte ha trasposto gli eventi della pellicola, dandoli probabilmente per scontati nonostante ci siano stati alcuni elementi in comune con il celebre cartoon - come la battaglia contro l'Idra, che tuttavia in Kingdom Hearts II si svolge all'esterno dell'Arena dell'Olimpo. Il mondo di Hercules tornerà anche in Kingdom Hearts 3 con una mappa molto più grande rispetto al passato: se prima abbiamo esplorato l'arena dell'Olimpo, gli Inferi o le strade di Tebe, questa volta Sora, Paperino e Pippo, ci accompagneranno sull'Olimpo vero e proprio, lungo la montagna che porta alla dimora degli dei greci.

Toy Story

Toy Story uscì addirittura prima di Hercules, nel 1995: fu il primo film Disney , che acquisì anni dopo lo studio di produzione della Pixar, a essere realizzato in computer grafica e tutt'oggi risulta uno dei più amati in assoluto di tutto il franchise. La saga si compone di tre pellicole, ma nel 2019 ci sarà anche la quarta: la trama racconta le vicissitudini di un gruppo di giocattoli, i quali prendono vita quando nessun umano è presente nella stessa stanza.

Woody è un pupazzo cowboy ed è il giocattolo preferito di Andy. Un giorno, però, il bambino riceve come regalo di compleanno un personaggio spaziale di ultima generazione: Buzz Lightyear, un astronauta guerriero interattivo che emette luci e suoni ed è ultra-accessoriato. Col tempo Andy finisce col disinteressarsi a Woody, il quale dà vita ad un'aspra rivalità con Buzz: quest'ultimo, peraltro, è ignaro della sua natura di giocattolo e crede di essere un vero Space Ranger, dando vita a una serie di siparietti comici con gli altri personaggi. Woody, allora, arriva a nascondere Lightyear quando Andy deve recarsi a cena fuori e deve scegliere un giocattolo da portare con sé: la situazione, però, sfugge di mano e Buzz viene scaraventato per sbaglio fuori dalla finestra della camera del suo padrone.

Quando Woody e Buzz si ricongiungono danno vita a una rissa, ma finiscono fuori dall'auto di Andy e si ritrovano sperduti nel mondo reale: il loro obiettivo sarà dunque quello di tornare dal loro padrone, ma per farlo dovranno collaborare. Finiscono però nelle grinfie di Sid, un ragazzino perfido che ama torturare i giocattoli: Woody e Buzz si alleano con i pupazzi martoriati del bambino e, infine, riescono a scappare raggiungendo la casa di Andy proprio pochi minuti prima che il piccolo traslocasse con la sua famiglia.

La storia continua in Toy Story 2, uscito nel 1999: Woody, un giorno, si danneggia il braccio e per questo non può partire per il campo estivo con Andy. Intanto la madre del ragazzo decide di allestire un mercatino dell'usato, e tra gli oggetti messi in vendita finisce Wheezy, un vecchio giocattolo che il protagonista decide di salvare. Finisce tuttavia nelle grinfie di Al, un avaro collezionista che riconosce un Woody un giocattolo d'epoca estremamente raro e che decide quindi di rapirlo.

A casa di Al, mentre i suoi amici cercano un modo per raggiungerlo, Woody conosce giocattoli a lui affini: la cowgirl Jessie, il cavallo Bullseye e il vecchio minatore Stinky Pete. Viene a sapere che i quattro facevano parte di un vecchio e famoso show degli anni Cinquanta, fino a che la frontiera spaziale e lo sbarco dell'uomo sulla luna non fecero appassionare i bambini agli astronauti, determinando la nascita dei giocattoli spaziali a discapito di quelli tradizionali. Pete spiega a Woody che Al li venderà a un museo giapponese, nel quale potranno vivere in eterno adorati dai bambini: il vecchio giocattolo fa notare al nostro eroe che il rapporto con Andy prima o poi è destinato a finire, esattamente come Jessie e Stinky furono abbandonati dai rispettivi padroni. Woody acconsente a far parte del museo con i suoi nuovi amici, ma quando incontra nuovamente i suoi vecchi compagni ritrova la voglia di far parte della vita di Andy, invitando gli altri giocattoli ad andare con lui. Stinky Pete però è contrario e, durante il passaggio in aeroporto, ingaggia uno scontro con Woody. I nostri eroi usciranno vincitori e torneranno a casa giusto in tempo per la fine del campo estivo di Andy, che al suo arrivo trova due nuovi giocattoli ad attenderlo: Jessie e Bullseye.

Infine, Toy Story 3 uscì al cinema nel 2010: la trama affronta l'adolescenza di Andy che costringe il giovane a dire addio ai suoi vecchi giocattoli: a causa di un malinteso durante il trasloco del giovane verso il college, tuttavia, Woody e gli altri finiscono in un asilo dove fanno la conoscenza di nuovi amici.

Scopriranno ben presto, però, che i giocattoli vivono sotto il regime di Lotso, un grosso orsacchiotto rosa che ha fatto della struttura un vero e proprio lager per giocattoli, reso insensibile dal fatto che i genitori della sua vecchia padrona lo sostituirono senza pietà quando la piccola lo smarrì in campagna. Woody, che intanto è finito in casa di Bonnie, la figlioletta della proprietaria dell'asilo, apprende la verità su Lotso e si precipita a salvare i suoi amici: la fuga, infine, si conclude con la sconfitta dell'orso e con i protagonisti che vengono salvati da un inceneritore dai figli di Mr. E Mrs. Potato, due dei giocattoli preferiti di Andy.

Tornati a casa, Woody si rende conto che il loro percorso con il loro storico padrone è giunto alla fine: ormai 18enne, Andy è costretto a dare via i suoi amici d'infanzia, ma un biglietto lasciato da Woody convince il giovane a regalarli alla piccola Bonnie. Le sequenze finali del film stringono il cuore, con Andy che si concede un ultimo pomeriggio nel giocare con i suoi vecchi pupazzi e con Woody che, infine, saluta da lontano il suo vecchio padrone, pronto a vivere una nuova vita con una nuova bambina.

Per quel che abbiamo visto finora, il mondo di Toy Story in Kingdom Hearts 3 si dividerà tra la camera di Andy, l'esterno della casa del bambino e il negozio di giocattoli: tra i livelli provati in occasione del nostro hands-on, peraltro, la mappa dedicata alla saga targata Pixar ci è sembrata tra le più ispirate grazie all'ottimo level design e alle possibilità di gameplay che offre l'avventura. Sembra, inoltre, che in un punto non meglio precisato di questa storyline i nostri eroi si imbatteranno in una versione giovane del malvagio Xehanort.

Monster & Co.

Sempre la Pixar rilasciò, nel 2001, Monster & Co. ennesimo capolavoro della futura acquisizione Disney che ispirò in seguito anche un prequel, Monster University. La storia ci porta a Mostropoli, una realtà in cui i mostri vivono sostenendosi con le urla generate dalla paura dei bambini: quello di "spaventatori" è un vero e proprio mestiere, che consiste nell'introdursi nelle case dei piccoli tramite delle porte speciali e terrorizzarli nei modi più disparati. Un giorno Mike e Sully, i protagonisti del film, ritrovano tra i piedi la piccola Boo, che ha attraversato per errore la porta ed è finita a Mostropoli. I due, nel tentativo di riportarla a casa, finiscono però per affezionarsi alla piccola, scoprendo che i bambini umani non sono terribili e infetti come i mostri sono portati a pensare: intanto la presenza di Boo viene palesata a Mostropoli e i due, mentre cercano di capire come fare per permetterle di tornare nel mondo reale, la nascondono in casa propria. Col tempo Mike e Sully scoprono che è stato orchestrato tutto da un loro collega, Randall, che intendeva rapire Boo per fare esperimenti su di lei ed estrarre una maggiore quantità di urla.

Dopo un folle inseguimento lungo la centrale elettrica in cui lavorano, Randall e il suo capo (il direttore Waternoose) vengono arrestati e Sully diventa il nuovo direttore dell'azienda. Il protagonista decide di rivoluzionare il modus operandi della compagnia, poiché ha scoperto che le risate dei bambini sono estremamente più potenti del loro spavento: d'ora in avanti, quindi, i mostri diventano dei clown la cui missione è quella di far ridere i bambini.

Nell'epilogo del film vediamo Mike che ha finalmente recuperato la porta per la stanza di Boo, che era andata distrutta, con Sully che può finalmente rincontrare la piccola.

Nel 2013 la Pixar ha prodotto Monsters University, un prequel che narra di come Mike e Sully si sono conosciuti diventando grandi amici. I due hanno infatti frequentato la Facoltà di Spavento della Monsters University, appunto, ma inizialmente il loro rapporto era conflittuale. Il film racconta di come i due sono poi diventati inseparabili, grazie soprattutto a un'avventura vissuta nel mondo umani in cui Sully ha imparato come essere un abile spaventatore grazie all'ingegno del piccolo Mike.

Sembra che, in Kingdom Hearts 3, i giocatori potranno esplorare in toto la centrale elettrica, anche se non abbiamo alcuna informazione sulla trama che Square-Enix proporrà per questo mondo Disney: vedremo Sora, Paperino e Pippo assumere le sembianze di mostri per adeguarsi alla realtà in cui si trovano, inoltre pare che nel corso di questa storyline incontreranno persino Vanitas.

Rapunzel

Rapunzel è il 50° Classico Disney e uscì nel 2010: la pellicola si ispira liberamente alla fiaba originale di Raperonzolo, rielaborandone la trama in chiave maggiormente fantasy. La storia narra appunto di Rapunzel, una piccola principessa nata con un potere miracoloso nei propri capelli, intrisi della magia di un fiore magico sul quale un tempo si posò una goccia di Sole. La pianta fu trovata dai servitori della Corona quando la Regina del Regno si ammalò mentre era incinta: il fiore, che aveva poteri curativi, fu sottratto alla vecchia Gothel, una potente strega che utilizzava la sua magia per mantenersi sempre giovane. La donna, quindi, si intrufolò nel castello e rapì la piccola, rinchiudendola in un'alta torre ed emarginandola dal resto del mondo con il solo obiettivo di preservarne i capelli ed essere per sempre giovane e bella.

Passano gli anni e una Rapunzel ormai 18enne e con dei chilometrici capelli biondi, desidera lasciare la torre per esplorare il mondo esterno: Gothel, tuttavia, glielo impedisce di continuo, causando una forte sofferenza nella ragazza. Un giorno, mentre la strega non c'è, giunge nella torre Flynn, un giovane furfante il cui vero nome è Eugene e che ha rubato il Diadema della Principessa Perduta. Rapunzel sfrutta l'occasione per fuggire dalla torre, causando le ire di Gothel che si precipita al suo inseguimento.

Durante il suo viaggio la protagonista raggiunge il Regno in cui è nata e finisce con l'innamorarsi di Eugene, ma i raggiri di Gothel le fanno credere che il giovane l'abbia abbandonata: solo in seguito la protagonista capisce di essere la Principessa Perduta ed estorce alla strega la verità, apprendendo di essere stata rapita da neonata. Nel corso della battaglia finale, Eugene viene pugnalato da Gothel e Rapunzel intende curarlo con i suoi capelli, ma in cambio dovrà abbandonarlo e partire per terre lontane con la matrigna: prima che potesse guarirlo, Eugene taglia la chioma della sua amata, annullando il potere magico e facendo tornare Gothel una vecchia decrepita. La strega cade poi dalla torre e muore, mentre Rapunzel riesce infine a curare Eugene con le sue lacrime, anch'esse intrise del potere magico del fiore. Infine, Eugene riporta Rapunzel dai suoi veri genitori e, come si suol dire, vissero tutti felici e contenti. Il 50° classico Disney ha poi ispirato un cortometraggio dedicato alle nozze tra i due protagonisti: la clip fu trasmessa nei cinema come preview in occasione dell'uscita del film live-action de La Bella e la Bestia. In seguito il franchise ha prodotto una serie animata, che si pone cronologicamente tra il finale del film e le nozze del cortometraggio.

Il mondo di Rapunzel in Kingdom Hearts 3 si è mostrato finora in pochi e brevi footage, ma è chiaro che sarà possibile esplorare la foresta che conduce alla valle in cui si trova la torre in cui è chiusa la protagonista. Non sappiamo niente sulla trama che proporrà il gioco, ma è possibile che Sora, Paperino e Pippo si ritrovino a vivere la fuga di Rapunzel dalle grinfie di Gothel. Una cosa, però, è certa: nel corso di questa parte, i protagonisti incontreranno l'ennesimo, losco ma ben noto figuro sulla propria strada: Marluxia, membro dell'Organizzazione XIII nonché leader dei Nessuno ribelli che si riunirono al Castello dell'Oblio.

Big Hero 6

Big Hero 6 è il mondo Disney su cui finora conosciamo meno elementi: anzi, Square-Enix non ha ancora mostrato video o immagini di questo livello, se non tramite una concept art rilasciata ormai un bel po' di tempo fa e affermando che Sora, Paperino e Pippo incontreranno i protagonisti in un momento cronologico successivo alla trama del cartoon di riferimento. Il film uscì nel 2014 ed è il 54° classico Disney: si ispira, inoltre, all'omonimo fumetto Marvel che fu rilasciato nel 1998 sulle pagine della testata di Alpha Flight e creato da Steven T. Seagle e Duncan Rouleau. Il comic americano tornò poi in una serie chiamata Big Hero Six, ma ciascuno degli albi che compongono il fumetto Marvel rimane tutt'ora inedito in Italia: la storia si svolge nella città immaginaria di San Fransokyo (una sorta di unione tra San Francisco e Tokyo) e segue le vicende di Hiro Hamada, un quattordicenne appassionato di tecnologia. Un giorno suo fratello Tadashi lo porta a conoscere i suoi colleghi del San Fransokyo Institute of Technology e gli fa conoscere la sua più recente invenzione: Baymax, un paffuto robot in grado di fornire ogni tipo di assistenza medica. Convintosi a entrare nello staff dell'istituto, Hiro progetta dei nanobot che possono essere controllati telepaticamente, ma la sera della mostra un grave incidente provoca un'esplosione nel complesso e Tadashi, nel tentativo di salvare il professor Callaghan, muore. Molte settimane dopo Hiro, depresso per la perdita del fratello, riattiva incidentalmente Baymax e trova un vecchio messaggio di Tadashi.

Il giovane inizia a investigare su alcuni nanobot sopravvissuti all'esplosione e scopre che un misterioso individuo, che indossa una maschera giapponese Kabuki , ha iniziato a controllarli per scopi malvagi. In seguito si scopre che l'uomo è proprio il professor Callaghan, che intende sfruttare una tecnologia basata sui portali su cui stava lavorando il magnate Alisteir Krei: il villain, infatti, perse sua figlia a causa delle ricerche condotte dalla compagnia di Krei, e intende far sprofondare l'edificio in uno dei portali. Hiro e Baymax intervengono, scoprendo che la figlia di Callaghan, Abigail, non è morta, ma versa in uno stato di criogenia dal giorno dell'incidente: Baymax, sacrificandosi, riesce a spingere sia Hiro che Abigail al di fuori dei portali, mentre l'antagonista viene arrestato. Molto tempo dopo, Hiro riesce a recuperare il chip sanitario tra i pezzi di Baymax e a ricostruirlo: insieme ai suoi amici dell'Institute of Technology, fonda la squadra di supereroi nota con il nome di Big Hero 6. Il franchise di Big Hero 6 è poi tornato nel 2016 su Disney XD, che ha prodotto una serie animata le cui vicende si svolgono dopo la trama della pellicola.

Non abbiamo ulteriori informazioni sugli altri mondi Disney che saranno inclusi nel nuovo action RPG di Square-Enix: quel che è certo è che potremmo vederne molti altri, e in tal senso non resta che attendere eventuali annunci.