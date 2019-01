Kingdom Hearts: musica per il cuore, un viaggio nelle canzoni della serie

Disponibile per PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Una "storia videoludica" degna di questo nome non dev'essere raccontata solo dalle voci dei protagonisti o dalla connessione con le meccaniche di gioco. Anche l'accompagnamento sonoro infatti è chiamato a delinearne i momenti memorabili, le pause più intime, la gioia del successo o il dolore di una perdita. A tal proposito, le mitiche soundtrack di Kingdom Hearts rientrano indiscutibilmente a pieno titolo tra le più ispirate della storia del medium. Senza di esse, le vicende intricate e i personaggi del brand non ci avrebbero colpito allo stesso modo, perdendo una parte significativa del loro fascino. Siccome Kingdom Hearts III è a pochi giorni dal debutto, abbiamo pensato di riascoltare le colonne sonore dei capitoli numerati, proponendovi un viaggio sonoro per riscoprirne l'immutata bellezza. Posto che non abbiamo mancato di citare le tracce dell'universo espanso, vorremmo fare un'importante premessa: non ripercorreremo interamente le avventure di Sora ma forniremo un contesto ai brani da noi selezionati. In altre parole il nostro sarà un percorso all'insegna dei ricordi agrodolci, come ben si addice alla saga di Nomura.

L'alba del Regno dei Cuori: Kingdom Hearts

Le onde che si rompono sulla sabbia delle Isole del Destino, solleticando i piedi di un ragazzino pensieroso: questa è l'immagine che ci si para dinanzi dopo aver avviato Kingdom Hearts. Il menù del gioco è minimale e non offre alcun motivo per attardarsi. Potremmo andare avanti, dare inizio alla nostra avventura, eppure - come stregati - ci fermiamo ad ascoltare le dolci note di "Dearly Beloved".

Trattasi di una composizione semplice e "magica", capace di far nascere in noi una consapevolezza: stiamo per vivere un'esperienza unica. Poco dopo, i loghi di Disney Interactive e Squaresoft si sovrappongono a una coltre di nubi nere, precedendo il filmato d'apertura. Il ragazzino dell'immagine iniziale sembra cadere in un abisso profondo, destandosi un attimo dopo in compagnia di un amico. Di chiara matrice J-Pop, le sonorità elettroniche di "Simple and Clean" fanno da sfondo a una sequenza di sicuro impatto ma al contempo incomprensibile. Il giovane tenta di afferrare i suoi compagni, i quali - come in un sadico gioco - continuano a sfuggirgli.

Vicino a stringere la mano dell'amica, sente di star cadendo in un abisso al quale sembra non esserci fine. Ancora frastornato, giunge su di una specie di rosone decorato che raffigura Biancaneve: la musica si abbassa e finalmente arriva il momento di impugnare il pad.

"Prenditi il tempo che desideri. Non aver paura. La porta è ancora chiusa."

"Dive into the Heart" non è solo il pezzo che accompagna il tutorial del gioco ma è anche ciò che accade al protagonista. Si trova all'interno del suo stesso cuore, un luogo il quale - come sottolineato dalla composizione di Yoko Shimomura - possiede un'aura di sacralità. Il commento strumentale e corale ci guida nel corso di tutta la sezione, aiutandoci a prendere il nostro tempo per effettuare un'importante scelta.

Dopo aver selezionato l'arma del giovane eroe, lo vediamo cadere sempre più in profondità, arrivando a lottare con un gigantesco essere affamato di luce. Uscito vittorioso dallo scontro con il mostro, si risveglia sulla spiaggia in compagnia di Kairi: il suo nome è Sora e la sua storia è appena iniziata. La terra natia del ragazzo è un luogo antitetico rispetto alle oscure sale del cuore e il brano "Destiny Islands" lo evidenzia alla perfezione. Le sonorità dal retrogusto tropicale sprizzano spensieratezza da tutti i pori, costituendo i momenti finali dell'infanzia di Sora. Benché ci venga concesso qualche momento per assaporare la vita dei tre amici, Kingdom Hearts non ci mette molto a colpire duro, inscenando il collasso dell'isola ad opera degli Heartless.

Spetta a "Night of Fate" e "Destiny's Force" incidere i tragici attimi nei nostri cuori, sconvolti dalla perdita di Riku e Kairi e fiaccati dalla dura lotta contro gli esseri oscuri.

L'arrivo di Sora a Traverse Town è un momento memorabile e sancisce l'incontro con altri due immancabili protagonisti: Pippo e Paperino. Sarebbe perciò delittuoso non citare il brano omonimo dedicato alla cittadina, in grado di conferirle una dimensione "casalinga" e rilassata. Da qui in poi Sora inizierà a visitare una miriade di mondi "collegati", appartenenti ai classici targati Walt Disney. Le sonorità ritmate di "Blast Away Gummiship" sono protagoniste di tutti i viaggi a bordo dell'astronave e, tra un nemico da abbattere e una meteora da evitare, ne amplificano il feeling avventuroso.

Ad ogni modo, il lavoro di Shimomura mostra i suoi evocativi muscoli nei singoli livelli, commentandone gioie e peripezie in modo attento e calzante. "Welcome to Wonderland", ad esempio, riesce nel difficile compito di raccontare le stranezze del Paese delle Meraviglie, un luogo fatato ma irto di pericoli. Le cattiverie della Regina di Cuori e le strambe ambientazioni, si sposano perfettamente con il brano di riferimento, che a parer nostro è uno dei più convincenti della produzione.



Abbandonati i "violini" di Alice, passiamo a un'altra traccia di indubbio spessore, la quale - per altro - è ingiustamente caduta nel dimenticatoio. Ad un certo punto del loro viaggio, Sora, Pippo e Paperino, vengono inghiottiti dalla famosa balena di Pinocchio, finendo in compagnia di Geppetto e dello stesso burattino. Quest'ultimo si allontana dal suo papà, addentrandosi nelle profondità del gigantesco capodoglio. Sora e i suoi tentano di fermarlo ma incappano in Riku, il quale costringe l'amico a spingersi nelle viscere della balena: c'è qualche cosa che non va in lui e Sora se ne accorge.

"A Very Small Wish" ci guida per tutta la durata del livello, dandoci la netta impressione di trovarci in un organismo vivente, noncurante della nostra presenza e impegnato nei normali processi digestivi. Senza questo peculiare intervento sonoro - complice la relativa semplicità degli scenari - la sezione non ci avrebbe regalato lo stesso impatto scenico.

Col passare del tempo l'Odissea dei difensori della luce va ad inasprirsi, giungendo alle battute finali. I combattimenti nella Hollow Bastion al fianco di Bestia, la lotta amara contro Riku/Ansem e la resa dei conti finale, rappresentano un crescendo di emozioni, fregiandosi di alcuni brani d'antologia.



"Hollow Bastion" e "Scherzo di Notte" tradiscono un'anima legata all'universo di Final Fantasy: non a caso è proprio in questo mondo che incontreremo Cloud, Squall, Cid e gli altri in Kingdom Hearts II. "End of the World" e "Fragments of Sorrow" appaiono ancor più slegate dal mood cartoonesco che caratterizza la OST, rivolgendosi al confronto finale con Ansem. Nell'ora più buia di tutte, Sora deve dimostrarsi un vero custode del keyblade, lottando con tutte le forze contro una soverchiante oscurità.

Chiusa da ambo i lati la Kingdom Hearts, Sora deve ora ritrovare Topolino e Riku, i quali sono intrappolati nel Reame Oscuro. Pippo e Paperino non sanno da dove iniziare la ricerca, finché non scorgono Pluto correre verso di loro. Il cane stringe una lettera con il sigillo del Re e non esita a consegnarla con una certa urgenza: dopo averne letto il contenuto, gli eroi sono pronti a partire per l'ennesima avventura, accompagnati dalle note di "Hand in Hand". Un primo viaggio è giunto quindi alla conclusione ma un'intera saga ha appena visto la luce.

La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno: Kingdom Hearts II

Sora siede sul tronco di una palma con Riku e Kairi: uno splendido tramonto tinge d'arancio il mare, regalando un attimo di serenità al trio. Forte di una nuova consapevolezza, l'eroe del Keyblade non perde la calma quando vede scomparire i suoi amici, anzi si tuffa nel vortice che - ancora una volta - inghiotte la sua terra.

Grazie alle note di "Passion", l'opening di Kingdom Hearts II riassume in modo toccante gli avvenimenti del capitolo precedente, spingendosi anche oltre. Il filmato include gli eventi di Chain of Memories, durante il quale Sora, Pippo e Paperino esplorano il misterioso Castello dell'Oblio. Dopo aver incontrato la strega Naminé, Sora cade in un sonno profondo della durata di un anno: questo è l'unico modo che ha per recuperare le tante memorie perdute. In questo lasso di tempo, Roxas - il Nessuno di Sora - si affaccia alla vita, trascorrendone gli ultimi mesi in una Crepuscopoli fittizia. La replica virtuale costruita da DiZ costituisce l'unico modo per restituire a Sora l'integrità, spingendo Roxas a tornare dalla sua metà per fondervisi.



Per quanto la scelta delle armi ci venga presentata allo stesso modo del primo Kingdom Hearts, la sezione introduttiva in sé è ben diversa da quella del predecessore. Ci accorgiamo sin da subito, infatti, che il nostro tempo in compagnia di Roxas è molto limitato, perché questi dovrà "smettere di esistere" e riunirsi al suo "vero io". Ma perché Roxas è condannato a un destino tanto amaro? Perché le sue esperienze di vita sembrano non contare se paragonate a quelle di Sora?

Torturandoci con queste domande, non possiamo far altro che divertirci con Hayner, Pence e Olette, cullati dalle malinconiche note di "Lazy Afternoons". Passo dopo passo, Roxas arriverà a intuire il suo ineluttabile destino, sebbene il suo amico Axel tenti di cambiarlo. Infine il biondino dagli occhi azzurri accetta di fare la sua parte, spingendosi fino al luogo in cui Sora sta riposando. In questo punto di svolta della trama, Shimomura compie un altro miracolo, narrando una storia senza aver bisogno di parole.

"Sei fortunato, Sora. Sembra proprio che la mia vacanza estiva sia finita".



Il tema musicale di Roxas rispecchia il suo stesso stato d'animo: è triste per non poter continuare a esistere ma calmo per aver accettato il suo fato. A quel punto il logo di Kingdom Hearts II illumina l'intera schermata, segnando la fine delle "vacanze" di Roxas e il risveglio di Sora. Dinanzi agli occhi increduli degli appena destati Pippo e Paperino, il loro amico gli regala un sorriso sornione, ignaro di ciò che si è verificato qualche attimo prima. Non basta la positività del tema di Sora a risollevare gli animi dei giocatori, i quali sono ancora scossi per aver assistito al sacrificio del Nessuno.

Quella che udiamo durante la permanenza nella vera Crepuscopoli - coi suoi vicoletti e le strutture in mattoni - è una composizione dai toni più rilassati, eppure conserva quel retrogusto malinconico che ci riporta, in un baleno, ai tempi delle "vacanze estive". Salutati i veri Hayner, Pence e Olette, Sora si precipita alla Torre di Yen Sid, per poi fare ritorno alla Hollow Bastion. Senza soffermarci oltremodo sul brano dedicato al livello - che poi è una versione aggiornata dell'originale - andiamo a concentrarci sulle musiche degli altri mondi.

Senza girarci intorno, la colonna sonora di Kingdom Hearts II delinea con ancor più efficacia le particolarità degli universi Disney, caratterizzandoli in modo impeccabile.



"The Home of Dragons", per dirne una, è la traccia che qualsiasi patito di Mulan vorrebbe udire, ricca di sonorità tipicamente asiatiche e una melodia in grado di superare le resistenze di un metallaro: che ci si trovi sui monti a fronteggiare gli Unni o al cospetto dell'imperatore cinese, il risultato resta potente e memorabile. Giunti al mitico castello Disney, veniamo accolti dall'indimenticabile "Marcia di Topolino", ripensata per avvicinarsi allo stile di Kingdom Hearts.

Per quanto questa sia piacevole, è niente al cospetto di "Monochrome Dreams", la quale - senza ombra di dubbio - costituisce uno dei punti più alti dell'intera OST. Quest'ultima funge da tema principale a Timeless River, un mondo basato su Steambot Willie, il famoso corto d'animazione del 1928. Considerato come il debutto di Topolino, il cartone rappresenta non pochi grattacapi per le versioni "vecchia scuola" di Sora, Pippo e Paperino, che dovranno sventare i piani di Gambadilegno. Forte dell'incontro tra lo stile di Shimomura e le composizioni dei cartoni anni '30, Monochrome Dreams è un "matrimonio" tanto insolito quanto riuscito, capace di trattenere i giocatori nel livello ben oltre la fine delle vicende narrate.



Da citare anche le edizioni "Kingdom Hearts" di "He's a Pirate", "One Winged Angel" e "This is Halloween", le quali sono state perfettamente integrate nel mondo partorito di Nomura. Quest'ultima, ad esempio, ci riporta dritti al 1993, favorendo l'esplorazione della lugubre città di Halloween e coccolandoci mentre visitiamo le casette colorate della città del Natale.

La fase conclusiva del gioco - come da tradizione - vede un sostanziale cambio di direzione dei brani proposti, che virano verso toni capaci di trasmettere sensazioni d'incertezza: avvertendo la gravosità del suo compito, Sora raggiunge il Mondo che non Esiste, fortezza dei Nessuno di Xemnas e culla dell'Organizzazione XIII.

Sopra le note di "Sacred Moon", ci addentriamo tra le costruzioni di una cittadina silenziosa, fino ad arrivare a un castello pallido come la morte stessa. Il ritmo incalzante di "Flight to Death" e "Darkness of the Unknown" vede Sora e Riku - finalmente ritrovati - unire le forze per sconfiggere il Nessuno di Xehanorth, che non esita ad attingere al potere dell'oscurità per contrastarli. Dopo una battaglia intensa e sfiancante, i due amici prevalgono sul nemico, restando però intrappolati nel Reame dell'Oscurità.

A questo punto, credendo di essere ormai perduti, Sora e Riku si rallegrano per aver salvato il Reame della Luce ma, d'improvviso, succede qualcosa di incredibile: leggendo una lettera di Kairi, i due trovano una porta di luce per tornare a casa, riunendosi all'amica nelle Isole del Destino. In un misto tra chitarra, pianoforte e flauto, l'inedita incarnazione di "Destiny Islands" conclude in modo evocativo e toccante l'epopea dei custodi del Keyblade, che possono finalmente godersi un breve momento di riposo.

Frammenti di luce in un mare di oscurità: la musica dell'universo espanso

Quello di Kingdom Hearts è un universo sconfinato e ricco di composizioni d'alta classe, quindi non avremmo potuto concludere senza averne citate alcune. Per iniziare in grande stile, partiamo con un titolo molto apprezzato dai fan: Birth By Sleep. Tanto per cominciare, se non si fossero consumati i destini di Terra, Aqua e Ventus, gli eroi che abbiamo amato nei capitoli numerati non sarebbero neanche esistiti.

Per ricordare le gesta degli allievi di Eraqus, porteremo alla vostra attenzione tre brani fondamentali, i quali hanno conferito un inizio e una fine alle loro storie. "The Promised Beginnig" ci riporta all'esame di Maestria di Terra e Aqua, i quali - sotto lo sguardo vigile di Xehanorth - si sfidano per scoprire chi diverrà un maestro del Keyblade. Dando seguito a un perfido piano, il vecchio dagli occhi gialli spinge Terra a utilizzare il potere dell'oscurità, facendogli fallire la prova: sarà proprio questo il primo tassello che porterà il giovane guerriero nel saldo pugno di Xehanorth.

Durante le fasi finali del gioco, le note di "Black Powder" fanno da sfondo alla feroce lotta tra Terra e il vecchio maestro, che purtroppo si conclude con la sconfitta del primo. Xehanorth riesce a impossessarsi del corpo di Terra e a riacquistare l'antico vigore, portando a termine ciò che aveva iniziato durante l'esame di Maestria.

"Il tuo corpo si sottomette. Il tuo cuore soccombe. Perché la tua mente continua a resistere?".



Eppure, quando ogni speranza sembra vacillare, Terra - o meglio, la sua armatura - si rialza per opporsi nuovamente al nemico. Con la bocca spalancata dinanzi allo schermo, il giocatore è portato a raccogliere il pad e a tornare sul campo di battaglia, compiendo un miracoloso (e disperato) assalto finale. "Rage Awakened" gli infonde la carica giusta per sopravvivere al difficilissimo scontro, il cui esito - se vogliamo - sarà un punto di svolta nell'intera saga "Dark Seeker".

Sebbene sia uno spin-off per Nintendo DS, 358/2 Days è a tutti gli effetti il prequel di Kingdom Hearts II e narra le tristi vicende di Roxas, Xion e Axel. Senza dilungarci oltremodo, ricordiamo - con velata tristezza - una consuetudine dei tre ragazzi. Concluse le rispettive missioni giornaliere, questi si davano appuntamento in cima alla torre di Crepuscopoli per passare del tempo insieme. "At Dusk, I Will Think of You" è l'incarnazione musicale della loro amicizia e ha il sapore agrodolce di un gelato al sale marino. Ascoltarla è un vero colpo al cuore per chiunque abbia mai vissuto le loro storie.