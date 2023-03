Kirby's Return to Dream Land Deluxe è perfetto per le sfide genitori-figli

Nintendo Switch è senza dubbio la console ideale per far giocare insieme genitori e figli. Lo sconfinato catalogo della casa di Kyoto mette a disposizione una pletora di titoli per far divertire grandi e piccini. Gli ingredienti utilizzati dalla grande N sono sempre i soliti: un po' di creatività, tanta originalità e una certa flessibilità di pensiero. Completare un livello o sconfiggere un nemico in un prodotto Nintendo equivale spesso a "pensare fuori dagli schemi": sono davvero pochi i team di sviluppo in grado di realizzare il titolo perfetto capace di stimolare da un punto di vista audiovisivo e mentale grandi e piccini ma quelli della "Grande N" spesso ci riescono.

Kirby, l'eroe paffuto che piace ad adulti e bambini

Uno dei personaggi più iconici e amati di casa Nintendo è Kirby, il paffuto eroe rosa creato dalla geniale mente di Masahiro Sakurai. Lanciato nel 1992 per il Game Boy originale (possiamo rigiocare i primi due episodi sul servizio Nintendo Switch Online), lo scorso anno il longevo franchise si è arricchito di un nuovo capitolo: Kirby e la Terra Perduta.

Quest'anno Nintendo ha riproposto il dolcissimo personaggio in una riedizione "Deluxe" di Kirby's Return to Dream Land, titolo pubblicato nel lontano 2011 per Wii. Il remake è stato affidato - ancora una volta - ad Hal Laboratory, il team di sviluppo che aveva confezionato il primo episodio della serie per Game Boy.

Kirby Super Star e il co-op richiesto da Miyamoto

Il mio primo contatto con la serie risale all'estate del 1996 con una cartucciona americana per SNES di Kirby Super Star (Kirby's Fun Pak nella versione europea, Kirby of the Stars: Super Deluxe in quella giapponese). Oltre a essere uno degli ultimi grandi titoli pubblicati per Super Nintendo (il Nintendo 64 fu lanciato nello stesso anno), il terzo episodio della serie creata da Sakurai si faceva apprezzare per un'innovativa modalità cooperativa a due giocatori, richiesta a gran voce da Shigeru Miyamoto in persona. Kirby Super Star era un concentrato di originalità sublimata da colori morbidi e sgargianti e da uno stile cartoonesco utilizzato per riproporre alcuni dei livelli più belli pubblicati nei primi due giochi della serie per NES e Game Boy.

Il primo giocatore si trovava a vestire i panni del batuffolo rosa di casa Nintendo, il secondo quelli di un aiutante mutaforma: un brillante escamotage che rendeva accessibili le meccaniche tipiche dei platform 2D anche a chi le trovava abitualmente indigeste. L'obiettivo di Masahiro Sakurai era quello di ricreare un'esperienza di gioco piacevole e mai frustrante: Kirby Super Star era un titolo davvero accessibile - per chi volesse recuperarlo è attualmente disponibile sul servizio Nintendo Switch Online - e la presenza di un secondo giocatore lo rendeva ancor più divertente (lo avevo finito in un paio di pomeriggi in compagnia di un amico).

Ritorno al futuro per un classico Wii

Sono passati più di venticinque anni da quelle partite pomeridiane e mi sono trovato a ripetere l'"operazione Kirby" con l'ultimo Kirby's Return to Dream Land Deluxe: questa volta in compagnia di mio figlio dodicenne, fan della serie e di qualsiasi cosa creata da Nintendo. Io e mio figlio abbiamo adorato i precedenti capitoli della saga - riesumando diverse console per recuperare assieme i classici - e non siamo rimasti delusi da quest'ultima riedizione del gioco per Wii.

Solitamente le sfide "padre-figlio" avvengono in ambito sportivo - calcio, basket e F1 - o nei giochi alla Mario Party o nella serie Mario + Rabbids (qui la recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope). Lo scorso anno abbiamo completato Kirby e la Terra Perduta con l'aiuto di mia moglie (si è alternata più volte con il sottoscritto): condividere un'avventura con i propri figli è un'esperienza davvero speciale. Certo è fondamentale trovare il gioco "giusto": Kirby's Return to Dream Land Deluxe sembra essere perfetto per questo scopo. La versione per Switch ha riproposto la stessa storia del titolo originale per Wii aggiungendo nuove abilità per Kirby e dando una risistematina qua e là al gameplay, oltre ad aggiungere una nuova modalità dedicata a Magolor e alcuni nuovi mini-giochi. Pur giocando da più di 30 anni sono rimasto basito di fronte ai suoi preziosi suggerimenti su come padroneggiare le nuove abilità speciali di Kirby (Mecha, Sabbia e Festival), sui mini-giochi disponibili nel Parco Magolandia e su come configurare al meglio i Joy-Con. Kirby's Return to Dream Land Deluxe offre infatti la possibilità di affrontare la modalità storia fino a quattro giocatori: noi abbiamo giocato in tre in alcuni frangenti (si è aggiunta saltuariamente anche mia moglie).

Dai biscotti alle frittelle

Considerando la mia innata abilità nei platform (stendiamo un velo pietoso), mio figlio ha optato per attivare una serie di aiuti per non vanificare i suoi sforzi e non lasciare il padre disperso in qualche livello di gioco: Magolor Aiutante (il viaggiatore interdimensionale) è apparso diverse volte nelle nostre partite, soprattutto per salvare il sottoscritto da qualche salto nel vuoto e per offrire oggetti curativi o stelle abilità negli scontri più impegnativi. Al grido di "seguimi papà" è iniziata la nostra avventura per ricostruire l'Astrobarca Lor sul Pianeta Pop.



Io nei panni di Meta Knight (è possibile prendere i nemici a martellate con King Dedede o punzecchiarli con la lancia di Waddle Dee), mio figlio in quelli del paffuto eroe rosa, neanche a dirlo. Avere un aiuto nei salti più impegnativi o la possibilità di ripristinare l'energia nei combattimenti più frenetici è una manna del cielo per chi non ha molta dimestichezza con i platform e, in generale, con Joy-Con di Nintendo. Kirby's Return to Dream Land Deluxe resta un gioco estremamente semplice e lineare ed è tutt'altro che impegnativo. I primi livelli del mondo "Bosco Biscotto" ci sono serviti per familiarizzare con il sistema di controllo e con le meccaniche di gioco. Nel giro di qualche ora ci siamo ritrovati nel Deserto Dattero a lottare contro i serpenti di Mr. Turbantik, ad affrontare il simpatico Gorilla Polare nel Monte Meringa sfruttando l'abilità Lottatore di Kirby e a fare a fette la Fenix di Fuoco con la mega Spada e l'abilità Mecha nella Frontiera Frittella. Completato il veliero e collezionato un'ottantina di sfere di energia, Maligor ci ha teletrasportati in un battibaleno sul pianeta Halcandra ad affrontare il drago Landia nei tre mondi disponibili (Industrie Involtino, Cena Cimentosa e Un'altra dimensione). A parte qualche enigma ambientale non abbiamo incontrato molta resistenza nello sconfiggere i mini boss presenti nella maggior parte dei livelli.

I combattimenti con i boss, invece, hanno hanno richiesto maggiore attenzione. Gorilla Polare, per esempio, si è rivelato più tosto della Fenix di Fuoco e del Pesce Pallone. Ricapitolando, basta trovare l'abilità giusta per Kirby e si superano senza grossi problemi. E così in meno di 7 ore siamo riusciti a completare la storia principale - sono quasi una quarantina i livelli proposti, compresa l'avventura epilogo dedicata a Magolor - anche se non abbiamo centrato l'obiettivo delle 120 sfere di energia recuperate.

Tutti al parco giochi

Il Parco Magolandia è il punto di forza del multiplayer di Kirby's Return to Dream Land Deluxe. In questo coloratissimo hub sono disponibili una decina di mini-giochi (alcuni ripresi direttamente dal titolo originale per Wii, altri inediti) semplicemente perfetti per serratissime battaglie tra genitori e figli. La selezione proposta è in grado di accontentare un po' tutti i palati e farà la felicità collezionisti (timbri e maschere nel caso specifico).

La possibilità di sfidarsi in Tour, 4 mini tornei senza interruzioni, è un bel plus: alla fine delle prove si fa la conta dei punti, dei timbri e delle maschere conquistate. Al grido di "completiamo tutti i timbri!" mio figlio mi ha lanciato l'immancabile Joy-Con di sfida. E così è stato. La prova shuriken-bersagli del "Dojo Ninja" è stata vinta più volte dal sottoscritto: un dominio che potrei definire totale. Mi sono difeso bene anche ad "Acchiappauova", "Spaccatutto" e "Blaster Esplosivi", mentre sono capitolato a "Caccia al tomo di Magolor" (sono stato massacrato!), "Kirby Samurai", "Kirby Pistolero" e "Sfida sulla scacchiera", con quest'ultimo che considero il più divertente in assoluto.



Abbiamo chiuso con un bel pareggio le sfide in "Scontri volanti" e "Bomba Pazza". Dopo aver rigiocato negli ultimi anni con mio figlio praticamente a tutti gli episodi di Mario Party disponibili per Wii U e Switch (persino per Nintendo 64), non avrei mai pensato di divertirmi così tanto con i mini-giochi di Kirby's Return to Dream Land Deluxe.

Alcune sfide richiedono una buona coordinazione, altre solo ottimi riflessi: le mie risate isteriche mentre venivo massacrato senza pietà a Kirby Samurai confermano l'ottimo lavoro fatto da Hal Laboratory. Tirando le somme, Nintendo ha fatto ancora una volta centro con questa riedizione ed è impossibile resistere alla simpatia e alla dolcezza del paffuto eroe rosa: pur non essendo certo un capolavoro assoluto, Kirby's Return to Dream Land Deluxe è il titolo ideale per chi vuole passare qualche ora spensierata in compagnia dei propri figli.



La sezione di platform permette a veterani e neofiti di godersi in totale spensieratezza (e senza grosse arrabbiature) l'avventura proposta, e dai minigiochi di Kirby's Return to Dream Land Deluxe risulta difficile staccarsi.