Kirby's Return to Dream Land Deluxe è molto più di una semplice riedizione

A distanza di più di 10 anni dalla sua pubblicazione originale, Kirby's Return to Dream Land torna su Switch (per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Kirby Return to Dream Land Deluxe). Per l'occasione, Nintendo e Hal Laboratory hanno confezionato una riedizione "Deluxe" ricca di miglioramenti e contenuti aggiuntivi che sapranno cogliere di sorpresa anche chi ha estrema familiarità con il platform. Scopriamo quindi le principali differenze con l'originale apparso su Wii e quali sono gli elementi che rendono Kirby's Return to Dream Land Deluxe un ritorno da non lasciarsi sfuggire.

Una nuova presentazione

Graficamente il titolo ha ricevuto un lifting massiccio che va ben oltre il semplice trattamento in HD. Mentre il level design e il gameplay dell'avventura base rimangono sostanzialmente invariati, l'art style ha subito numerose modifiche. Questo ibrido fa leva da una parte sull'effetto nostalgia, nato in seno a chi conosce già l'opera originale, e dall'altra su tutti i novizi che si approcciano all'esperienza per la prima volta. Innanzitutto le texture sono state aggiornate e in alcuni casi sostituite completamente.



Questa scelta, insieme all'utilizzo di un sistema di illuminazione completamente riscritto da zero, crea una resa grafica che dona incredibile risalto ai colori accesi in continuità con lo stile adottato già su Wii.

Su Switch però il colpo d'occhio è ancora più marcato e la gamma cromatica riesce a restituire un maggiore senso di profondità, mettendo ancor più in risalto gli sfondi pieni di dettagli. Il maggiore controllo delle fonti di luce ha permesso agli sviluppatori di trasformare alcuni passaggi, in particolare le sezioni dove si procede al buio accompagnati solo dalla fioca luce di una candela: ora queste sequenze sono molto più caratteristiche e hanno anche un certo impatto sul gameplay.



Si tratta infatti di cambiamenti molto spesso adottati seguendo dei criteri precisi: ad esempio la scelta di donare uno spesso contorno nero a tutti i personaggi su schermo ha l'obiettivo di aumentare la leggibilità dell'azione soprattutto in un ipotetico scenario dove giocando in portabilità lo schermo di Switch viene occupato da quattro giocatori contemporaneamente. Allo stesso tempo però questo nuovo look in simil cel shading si sposa bene con l'estetica di Kirby e in particolare con le cutscene pensate come un libro animato.

Se poi è vero che Return to Dream Land conserva una certa importanza all'interno dell'economia della saga, la versione Deluxe apporta tanti piccoli aggiustamenti grafici per incorporare elementi e suggestioni provenienti dai capitoli più recenti. Ci sono alcuni elementi più evidenti, come il redesign di King Dedede, ma anche piccole variazioni che solo gli appassionati di lunga data e gli osservatori più attenti riusciranno a cogliere, come ad esempio le nuove forme inserite nella trasformazione dell'abilità roccia o le nuove animazioni pensate per le Super Abilità.

Abilità inedite e qualche aiuto

Anche nel gameplay le novità apportate su Switch si muovono sempre su un doppio binario, aggiungendo sia novità macroscopiche sia piccoli miglioramenti che modificano impercettibilmente l'esperienza originale. Tra le novità più importanti ci sono tre nuove abilità copia, due nuove di zecca e una proveniente dal recente Star Allies. Sabbia e Mecha (questa un chiaro rimando a Planet Robobot) presentano dei moveset inediti tanto articolati quanto le abilità già note.

Nonostante questo però le oltre 20 abilità originali fanno tutte il loro ritorno, con alcune che hanno ricevuto dei piccoli aggiornamenti presi direttamente da Triple Deluxe e altri episodi recenti. Lo stesso discorso vale per gli altri personaggi selezionabili dai giocatori aggiuntivi: anche loro hanno subito un sostanziale ammodernamento del loro moveset. Queste novità non alterano in modo significativo l'equilibrio del gioco ma per l'approdo di Return to Dream Land su Switch sono stati inseriti alcuni aiuti pensati per facilitare la progressione ai giocatori meno esperti. Proprio come accaduto in altri platform ripensati per la console ibrida, la versione Deluxe aggiunge una sorta di modalità "facile" incarnata dall'intervento di Magolor Aiutante, un personaggio di supporto che fornisce il suo aiuto ai giocatori evitando le cadute nel vuoto e donando oggetti curativi durante le fasi più complesse. Inoltre, riprendendo un sistema simile a quello visto in Kirby e la Terra Perduta, i giocatori possono mettere da parte dei consumabili chiamati "souvenir" utilizzabili a piacimento durante la modalità storia per tenere testa agli scontri più impegnativi.



L'epilogo di Magolor

I giocatori più esperti saranno felici di scoprire che tutti i contenuti sbloccati nell'end game sono presenti anche nella versione Deluxe. Inoltre la modalità Extra, una sorta di hard mode pensata per i veterani dei platform, ha subito anche un parziale riposizionamento di nemici e oggetti curativi presenti nei vari livelli. Sono però i contenuti aggiuntivi a trasformare nettamente l'esperienza di Return to Dream Land. Una delle novità principali risiede nell'aggiunta del Magolor-Epilogo una nuova avventura (affrontabile fino a 4 giocatori contemporaneamente) che segue da vicino le gesta di Magolor dopo la chiusura della modalità storia.

Qui il gameplay cambia radicalmente: si abbandona infatti la classica impostazione del platforming di Kirby per dare spazio a una leggera componente da rpg. Magolor infatti ha bisogno di riacquistare i suoi poteri tramite l'ottenimento di punti magia guadagnati sconfiggendo i nemici. Questi punti poi possono essere utilizzati in un albero delle abilità che permette al protagonista di apprendere nuove mosse e anche di potenziare quelle già attive. Sebbene l'epilogo non sia longevo come l'avventura principale, la possibilità di portare al massimo tutte le abilità di Magolor unita a un sistema di combo e di ranking dei livelli garantiscono una buona dose di rigiocabilità che sprona gli utenti più tenaci a perfezionare i propri punteggi.

Tanti nuovi minigiochi

Se il Magolor-Epilogo può essere visto come un'estensione dei contenuti singleplayer, anche il multigiocatore è stato ampliato in Kirby's Return to Dream Land Deluxe.

Su Wii erano infatti presenti solo due minigiochi pensati per sfruttare il sistema di puntamento del Wiimote ma ora su Switch c'è molta più varietà. Sono ben dieci i minigiochi che completano l'offerta ludica di Return to Dream Land Deluxe: due di questi sono completamente inediti, con "Blaster Esplosivi" che va a sostituire "Colpisci il Robottone", mentre i restanti otto sono tutti presi dalla storia della serie. Si spazia dagli albori con "Acchiappauova" da Kirby's Adventure, fino ad arrivare ai tempi del Nintendo64 con "Sfida sulla scacchiera" di Kirby 64. La selezione è ben curata e va oltre il semplice valore nostalgico: i 10 minigiochi, nella loro semplicità, garantiscono un piacevole diversivo dalla modalità storia e tanti di questi son ostati implementati a dovere su Switch, con la possibilità di utilizzare il giroscopio dei Joycon e del Pro Controller per simulare i motion control della Wii.

Il parco Magolor

La funzionalità di questi minigiochi non si esaurisce però in delle partite mordi e fuggi perché come ulteriore novità della versione Deluxe è stato introdotto il parco Magolandia. Questo hub esplorabile ricorda la città dei Waddle Dee vista in Kirby e la Terra Perduta e aggiunge cento missioni che richiedono di completare specifici obiettivi in ogni minigioco. Le sfide abbracciano tutti i livelli di difficoltà ed alcune di queste richiedono una certa padronanza delle semplici meccaniche di gameplay proposte nei dieci giochi.

Partecipare a delle attrazioni nel parco e completare le sfide garantisce poi l'ottenimento di due tipi di collezionabili. I primi sono i timbri, degli strumenti che permettono di completare delle cartoline all'interno delle quali si nascondono ulteriori premi. E poi ci sono le maschere, l'ennesima spinta al completismo offerta da Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Queste sono dei semplici ornamenti estetici che possono essere indossati a piacimento anche nella modalità principale e sono dei travestimenti che coprono tutta la storia della serie di Kirby e dei suoi buffi e teneri protagonisti.



Con oltre ottanta maschere da sbloccare, parco Magolandia trasforma il platforming di Kirby's Return to Dreamland in un vero party game, tanto che è possibile addirittura partecipare a dei tour guidati. Si tratta di mini tornei dove i giocatori si sfideranno senza interruzioni in quattro minigiochi scelti casualmente da Magolor, con l'obiettivo di guadagnare più punti possibili a fine Tour. In ogni caso, se non si dispone di amici con cui affrontare questa modalità, il parco offre comunque un sistema di ranking globale che permette di confrontare i propri punteggi con quelli dei giocatori provenienti da tutto il mondo.

Sono queste tutte le novità introdotte in Kirbys' Return to Dream Land Deluxe. Il platform, uno tra i più amati dai fan della serie, torna in forma smagliante su Switch con una nuova veste grafica e con numerosi contenuti aggiuntivi pensati per espandere sia l'esperienza singleplayer che quella multigiocatore. Un ritorno che anche gli appassionati di lunga data potranno vivere come una nuova avventura, all'insegna di citazionismo, opzioni inedite e un pizzico di nostalgia. Nel frattempo, qui troverete anche la recensione di Kirby e la terra perduta.