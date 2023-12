OD di Kojima fa già impazzire: gli enigmi del trailer lasciano tanti indizi

L'orrore a marchio Hideo Kojima si appresta a infestare i server di casa Microsoft. Dopo il timido annuncio datato giugno 2022, i The Game Awards di quest'anno hanno ospitato il reveal del criptico trailer di OD. Un video inquietante e colmo di segreti, che la community si sta divertendo ad analizzare nel minimo dettaglio, soprattutto su Reddit. Tra pangrammi, dinosauri viola, urla strazianti e usci familiari, la nuova produzione del padre di Metal Gear Solid e Death Stranding pare destinata a trascinare i giocatori in un vorticoso incubo interattivo.



E se il coinvolgimento di personalità del calibro del regista Jordan Peele o degli attori Sophia Lillis, Hunter Schaffer e Udo Kier non fossero già un richiamo sufficientemente intrigante, OD non esita a giocare con il ricordo dei claustrofobici scenari di PT. Il progetto tristemente cancellato da Konami e destinato a offrire un rilancio della serie Silent Hill sembra infatti destinato a trovare nuova vita nella futura esclusiva Microsoft. Potevano le nostra sinapsi restare indifferenti di fronte alla follia surreale emanata dal reveal trailer di OD? Che domande. Lettori e lettrici, aguzzate i sensi: è tempo di tornare a speculare.



I sette samurai di Hideo Kojima

Il concept di OD aleggiava nella mente di Kojima da oltre sei anni, come raccontato dallo stesso game director in un'intervista rilasciata nell'inverno 2022. Per poter realizzare il progetto - raccontava l'autore nipponico - era necessaria un'infrastruttura tecnologica mai vista. "Ne ho discusso con molte grandi aziende, facendo anche delle presentazioni, - spiegava ai tempi Kojima - ma tutti sembravano pensare che fossi un pazzo. Alla fine è stata Microsoft a comprenderne il potenziale".



Come ribadito sul palco dei The Game Awards, OD sarà un'esclusiva Microsoft, confezionata appositamente per sfruttare il cloud. Ricordiamo infatti che gli investimenti attuati nel settore dal colosso di Redmond sono stati notevolmente ingenti: un'operazione condotta di pari passo all'ampliamento dell'offerta di Xbox Game Pass e all'approdo delle produzioni verdecrociate in streaming su console, PC, smartphone, TV, Steam Deck e - proprio di recente - anche su Meta Quest 3. Alimentati dallo sterminato ecosistema dei server Azure, il cloud gaming rappresenta un tassello essenziale della strategia di crescita videoludica in casa Microsoft.



Il regno di Phil Spencer non è però l'unico partner tecnologico al fianco di Kojima Productions. Per la realizzazione di OD, la software house ha infatti rivolto lo sguardo anche a Epic Games. Come confermato dal reveal trailer, l'horror game sarà infatti confezionato in Unreal Engine 5. Nello sfruttare l'innovativo motore grafico, Hideo Kojima ha inoltre rivolto la sua attenzione alle incredibili potenzialità di MetaHuman, uno strumento di modellazione in grado di plasmare volti umani al limite del fotorealismo.

Presente all'appello anche 3Lateral, azienda di proprietà di Epic Games specializzata nella digitalizzazione ad altissima qualità di fattezze e movenze umane. Tra i videogiochi che negli ultimi anni hanno fatto affidamento sui servizi offerti dall'azienda, possiamo citare GTA V, Ryse: Son of Rome, Marvel's Spider-Man, Resident Evil: Village, Horizon: Forbidden West e i futuri Senua's Saga: Hellblade II e Death Stranding 2.



Kojima Productions e Xbox Game Studios non hanno dunque risparmiato risorse sul

fronte tecnologico: una circostanza che non ha però ostacolato il coinvolgimento anche di grandi creativi. Tra questi, già confermato Jordan Peele, regista acclamato per il disturbante Scappa - Get out, film premiato con l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale nel 2017. Dopo aver firmato pellicole come Noi e Nope, Peele, già apparso in tempi non sospetti come ospite di Brain Structure, ha accettato di collaborare allo sviluppo di OD. Il regista non sarà però l'unico storyteller coinvolto nella realizzazione del nuovo gioco di Hideo Kojima. Al contrario, il game director ha promesso una squadra di autori degna dei protagonisti de I sette samurai di Akira Kurosawa. Non è da escludere che tra questi ultimi possa tornare a palesarsi Guillermo Del Toro, già parte del team creativo di Death Stranding e del fu Silent Hills, ma per ora non vi è nulla di certo su questo fronte.



Direttamente da Hollywood, si confermano parte del progetto anche gli attori Sophia Lillis, la giovane Beverly Marsh di It e parte del cast di Dungeons & Dragons: l'onore dei ladri, Hunter Schaffer, attrice e modella, oltre che attivista transgender, apparsa in Euphoria, e Udo Kier, attore tedesco apparso in molteplici horror, incluso Il mostro è in tavola...barone Frankestein. Il trio attoriale darà volto e voce ai protagonisti di OD, ma la sensazione - soprattutto dopo Death Stranding - è che Hideo Kojima abbia soltanto iniziato a svelare il cast del suo prossimo gioco.



Cos'è OD?

Il breve comunicato stampa che ha accompagnato il reveal di OD descrive la produzione come "un gioco di Hideo Kojima che desidera esplorare e testare i limiti delle vostre paure". Gli universi del gaming e del cinema tornano inoltre a collidere nella nuova opera dell'autore giapponese, determinato a dare vita a "uno stile di gioco unico, immersivo e totalmente inedito, o meglio, una nuova forma di media". Intenti notevoli, ma che si inseriscono con coerenza nel percorso creativo di Hideo Kojima, da sempre sinonimo di sperimentazione e innovazione.



In assenza di informazioni ufficiali su quello che sarà il gameplay di OD, un interessante indizio giunge da alcuni marchi depositati di recente da Kojima Productions. Dopo il Social Strand System testato in Death Stranding, la software house ha infatti coniato le diciture Social Scream System e Social Stealth System. I documenti di registrazione confermano che le due innovazioni sono attinenti al mondo del gaming e dello sviluppo videoludico, ma non offrono dettagli di rilievo.

Entrando nello scivoloso reame delle speculazioni, ci appare ragionevole ipotizzare che Kojima sia determinato a esplorare nuove declinazioni del multiplayer proposto dal già citato Death Stranding. Un'interattività asincrona dalle sfumature horror, volta a soddisfare la sete di brividi di - per citare il primo trailer di OD - "tutti i giocatori e gli urlatori". In questo quadro, è impossibile non ripensare alle indiscrezioni emerse negli anni in merito alle ragioni della cancellazione di Silent Hills. Tra queste si citavano infatti elementi di gameplay caratterizzati da una interattività estrema con la quotidianità dei giocatori, tra mail e SMS indirizzati ai coraggiosi fruitori del titolo. Elementi mai confermati ufficialmente da Kojima o Konami, ma che tornano comunque a stuzzicare la nostra immaginazione in vista del lancio di un horror costruito appositamente per sfruttare le potenzialità offerte dal cloud gaming.



E se in Death Stranding il game director edificava una società frammentata e in cerca di una nuova coesione, in OD potrebbe divenire centrale una riflessione sulla natura umana. A suggerircelo è in particolare la criptica frase pronunciata da Sophia Lillis, Hunter Schaffer e Udo Kier nel reveal trailer del gioco. Quest'ultima recita testualmente: "The hungry purple dinosaur ate the gentle and spicy fox, the chatty crab, and the crazy whale, and started selling and squawking".

Ovvero "L'affamato dinosauro viola mangiò la volpe gustosa e gentile, il granchio loquace e la balena folle, e iniziò a vendere e starnazzare". Difficile attribuirle un senso, se non con un radicale cambio di prospettiva. Tralasciando il significato delle parole e concentrandosi invece sul loro suono, ci si rende infatti conto che abbiamo a che fare con un pangramma, una breve frase di senso compiuto contenente tutti i fonemi di una lingua, in questo caso l'inglese. Il tono incerto e a tratti terrorizzato con cui i tre attori pronunciano questa sorta di frase in codice fanno a pensare una situazione di estremo pericolo, che ha spinto le nostre riflessioni nella direzione di inquietanti test e sperimentazioni. Qualcuno - o qualcosa - sta campionando i volti e le voci dei tre protagonisti di OD per ricrearne una versione digitale o fittizia? Vista la tradizionale attenzione di Kojima per i grandi temi della contemporaneità, non si sorprenderebbe veder spuntare nel gioco una forma di riflessione su Intelligenza Artificiale e sul confine tra IA e mente umana.



Nel corso del trailer, gli occhi di Lillis, Schaffer e Kier riflettono un'enigmatica geometria luminosa, forse proprio uno strumento di scannerizzazione e analisi, come del resto suggerito anche da alcuni segreti astutamente celati da Kojima nel trailer. Aumentando la luminosità del filmato, un breve passaggio rivela infatti un'immagine molto a simile all'esito di una risonanza magnetica al cranio.

E se proprio vogliamo addentrarci sino in fondo nella tana di Hideo Kojima, segnaliamo che un'istantanea molto simile costituiva nientemeno che la schermata di regolazione della luminosità proposta da P.T. Non si tratta peraltro dell'unico riferimento a Silent Hills nascosto nel trailer di OD. La sequenza che vede Udo Kier pronunciare il pangramma cela infatti alcune lettere celate nell'ombra. Una volta unite, queste compongono la parola Atami. Si tratta del nome di una città giapponese non troppo distante da Tokyo, una rinomata località termale utilizzata come reference per l'edificazione della città di Silent Hill nella serie di casa Konami. Vogliamo andare oltre? All'inizio dell'articolo abbiamo citato l'inclusione dei loghi di Unreal Engine, MetaHuman e 3Lateral nel trailer, ma accanto a questi compare anche un quarto simbolo, che assomiglia davvero molto al simbolo della città di Atami. Chiude il quadro l'apparizione di Hideo Kojima sul palco dei The Game Awards, con il game director che ha scelto di sfruttare una porta fittizia per raggiungere la scena. Una porta molto familiare a dire il vero, che ci riporta tra i claustrofobici confini dell'ormai iconico corridoio di PT.