Kraven Il Cacciatore: conoscete la storia a fumetti del brutale cacciatore?

Vivere per la caccia. Anzi, vivere per una caccia particolare, unica, irripetibile. Quella all'Uomo Ragno. Il personaggio di Kraven è uno dei villain che Spider-Man ha dovuto affrontare innumerevoli volte nel corso della sua storia editoriale, diventato iconico grazie a una particolare run considerata una delle migliori di tutte quelle dedicate all'Arrampicamuri. E visto che Kraven il Cacciatore è uno dei cattivi di Spider-Man 2 per PlayStation 5, vogliamo ripercorrere la sua storia editoriale dalle origini fino ad oggi, per ripassare e arrivare pronti allo scontro con il villain (a proposito, qui l'intervista alla voce italiana di Peter in Marvel's Spider-Man 2). Abbiamo anche uno speciale sulla storia di Venom, perciò se volete potete recuperare anche quella. Pronti a riscoprire le origini di Kraven?

La prima caccia di Kraven

Creato da Stan Lee e Steve Ditko, Kraven il Cacciatore è apparso per la prima volta nel numero 15 di The Amazing Spider-Man del 1964. Nato da una famiglia di aristocratici russi, Sergei Kravinoff si è trasferito da piccolo a New York nel 1917 dopo la rivolta bolscevica che ha portato alla fine degli zar.

La sua ossessione con Spider-Man deriva proprio dalla volontà di voler prevalere nella caccia più grossa al mondo, nel suo caso quella a un supereroe. Ha un concetto primordiale della caccia e preferisce usare le proprie abilità fisiche senza ricorrere per forza alle armi. Per riuscire a rivaleggiare con Spider-Man, Kraven ha sempre assunto un siero dai poteri mistici che ne aumentava esponenzialmente la forza fisica ma al tempo stesso ne accorciava la vita. In una delle prime lotte col Ragno, si è alleato con il Camaleonte, suo fratellastro che lo aveva convinto a provare a sconfiggere il supereroe. Da quel momento inizierà una sfida continua con Spidey, che porterà Kraven a fallire più volte fino a creare i Sinistri Sei con Doc Ock, l'Uomo Sabbia, l'Avvoltoio, Electro e Mysterio, per tentare di batterlo una volta per tutte.

L'ultima caccia di Kraven (ma non per davvero)

Ve ne avevamo parlato anche nel nostro speciale sull'Ultima caccia di Kraven, una delle run più conosciute e apprezzate dei fumetti legati a Spider-Man. Stanco di perdere contro l'Uomo Ragno, Kraven lo rapisce, lo droga e lo seppellisce vivo.

A quel punto indossa il suo costume per diventare uno Spider-Man migliore e catturare Vermin, cosa che Peter non era riuscito a fare da solo. Una volta che quest'ultimo riesce a uscire dalla tomba, Kraven spiega le sue azioni e libera Vermin, così che Spidey debba catturarlo di nuovo. A quel punto lascia una lettera- confessione dei suoi crimini e si toglie la vita. Solo che come sappiamo nella Marvel è impossibile rimanere morti, quindi Kraven viene resuscitato dalla sua famiglia, usando Kaine come sacrificio: Kraven ritorna "maledetto" e il suo spirito potrà trovare pace solo se verrà ucciso proprio da Spidey. Cosa che ovviamente non succede, col cacciatore che grazie all'Alto Evoluzionario crea dei cloni di sé stesso che si danno battaglia finché non ne rimane solo uno, l'Ultimo Figlio di Kraven. Assieme a lui iniza la Grande Caccia a Central Park per stanare prede dal tema animale (Rhyno, Avvoltoio, eccetera) ma con il tentativo sempre di farsi uccidere da Spider-Man per togliere la maledizione su di lui. Non riuscendoci nuovamente, si rimette il costume da Uomo Ragno facendosi uccidere dal figlio-clone, cosa che infine rompe la maledizione.

Avengers e Squirrel Girl

Nel mentre però si è scoperto che Kraven negli anni '50 era in una sorta di team pre-Avengers messo assieme da Nick Fury per trovare e sconfiggere Teschio Rosso, che stava cercando di radunare tutti i nazisti rimasti dopo la guerra. Nel team c'erano: Dominic Fortune, Namora, Dum Dum Dugan, Silver Sable, Sabretooth e Ulysses Bloodstone. Durante la sua maledizione, invece, ha avuto varie avventure con Squirrel Girl, supereroina che ha avuto un grande successo nelle ultime run della Marvel per aver riportato un tono scanzonato e leggero nei fumetti.

Kraven si è confrontato spesso con Squirrel Girl, cercando di capire il perché della sua ossessione per Spider-Man. Torna con Squirrel Girl anche in una run dove Kraven viene tirato via dal tempo poco prima della sua morte da Galactus in persona, per aiutare appunto Squirrel Girl a combattere villain che stavano minacciando lo spaziotempo.