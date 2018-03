La National Hockey League pronta a lanciare il primo torneo eSport con NHL 18

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

La NHL, la lega statunitense di hockey su ghiaccio, sta per fare la sua prima mossa nel mondo esport, lanciando un torneo internazionale one-on-one che si giocherà (non poteva essere altrimenti) utilizzando l'ultima interazione dell'omonima serie sportiva targata EA Sports. Il torneo, che si chiamerà NHL Gaming World Championship 18, è il frutto di una partenship tra la NHL e tre dei suoi partner storici per ciò che concerne il broadcasting a livello globale della lega - NBC Sports, Sportsnet e Viasat (che trasmette in Europa dalla Svezia). Giocatori provenienti da Stati Uniti, Canada ed Europa potranno partecipare a questo nuovo torneo, gareggiando per un prize pool totale di ben 100.000 Dollari e un viaggio tutto compreso agli NHL Awards di Las Vegas, dove i finalisti si sfideranno all'Esports Arena di Las Vegas ospitata dal Luxor Hotel. L'immenso sforzo organizzativo è sostenuto anche dai partner storici della NHL, con Bridgestone e Honda che fungeranno da sponsor globali in tutte e tre le regioni. Dunkin 'Donuts e Geico (compagnia d'assicurazioni statunitense), invece, sponsorizzeranno il campionato negli Stati Uniti, mentre PepsiCo Beverages Canada e Scotiabank lo sponsorizzeranno in Canada.

Keith Wachtel, Chief Revenue Officer di NHL, si è espresso in merito definendo la stagione inaugurale del campionato comunque una "fase di prova", rilevando che il desiderio della lega era quello di affacciarsi nel mondo esport fornendo la più grande opportunità per i giocatori di partecipare di tutto il mondo. La NHL ha trascorso buona parte dell'ultimo anno lavorando proprio al progetto. Le ambizioni, insomma, non mancano per un'iniziativa alla sua prima edizione. Ultimamente, infatti, pare proprio che in molti stiano puntando direttamente alle stelle proponendo eventi addirittura globali.

Come funzionerà il torneo

Il torneo, a quanto è dato sapere, verrà strutturato in tre fasi. Il primo passo sarà una qualificazione online aperta a qualsiasi giocatore residente negli Stati Uniti, in Canada o nell'Unione Europea che si svolgerà fino ad Aprile. FACEIT verrà sfruttata come piattaforma ufficiale per l'intera durata della competizione. Per ciò che concerne questa prima edizione del campionato digitale di hockey su ghiaccio, i giocatori saranno in grado di scegliere qualsiasi squadra del campionato tradizionale, così da permettere a tutti di poter divertirsi giocando con la squadra del cuore oppure selezionandone una maggiormente competitiva. I primi otto giocatori di ogni regione si qualificheranno, poi, a una finale regionale che si svolgerà nel mese di maggio, ospitati dai broadcaster che abbiamo citato poco fa per ogni regione (NBC Sports, Sportsnet e Viasat). Il vincitore, assieme al secondo classificato di ciascuna finale regionale, si sfideranno successivamente in un torneo in stile round robin presso l'Esports Arena di Las Vegas il 19 giugno. Il vincitore sarà incoronato in una finalissima al meglio delle tre (Bo3) e oltre al trofeo, ci sarà il denaro premio e sarà presentato agli NHL Awards. Oltre a ospitare gli eventi regionali, le tre emittenti produrranno inoltre anche contenuti unici ed esclusivi per tutte le fasi della competizione, che saranno rese disponibili sia sulle rispettive piattaforme digitali sia su quelle ufficiali di NHL, nonché sul canale Twitch della NHL, che è stato inaugurato per l'evento.

Chi trasmetterà l'evento?

NBC Sports, in un comunicato ha espresso la volontà di contribuire alla crescita e alla promozione del campionato attraverso diverse piattaforme, inclusi i propri canali digitali e social, nonché su NBCSN durante i giochi NHL e attraverso RSN che trasmette sempre le partite della NHL. NBCSN potrà contare su uno studio dedicato per ospitare il torneo regionale negli Stati Uniti e si occuperà della produzione di contenuti televisivi e di contenuti correlati ed esclusivi intorno all'evento.

I vertici di NBC Sports hanno anche fatto sapere che il torneo riceverà una copertura addiritura in diretta, durante le partite dei Playoff. Le partite dei maghi del pad verranno molto probabilmente trasmesse durante gli intervalli tra un tempo e l'altro. Questo, comunque, non è il primo evento esport in cui NBCSN è stato coinvolto, in quanto ha già avuto esperienze in passato, soprattutto con un torneo dedicato a Rocket League. NBCSN ha anche già collaborato con la piattaforma FaceIt e, forti del successo e dell'expertise maturato i vertici della rete hanno aperto a maggiori opportunità future per poter interagire con il mondo esport. Addirittura, anche gli stessi giocatori della NHL contribuiranno a promuovere il torneo, e la lega ha già provveduto a registrare qualche shooting in cui diversi giocatori professionisti hanno giocato a NHL 18 durante l'All-Star Weekend dello scorso gennaio. Se è chiaro che la copertura mediatica negli Stati Uniti e in Canada sarà degna di uno sport tradizionale, non invece così è chiaro quale sarà il trattamento del campionato per ciò che concerne un territorio difficile come quello europeo.

La lega, inoltre, pensa già alle prossime edizioni e sembra essere orientata anche a una ulteriore, grande espansione che andrà oltre il "semplice" campionato. È stato dichiarato che la stessa lega si impegnerà a organizzare sempre più eventi esport dedicati in futuro e continuerà a far evolvere il torneo sulla base dei feedback che riceverà direttamente dai giocatori. La NHL, prima di annunciare la stagione inaugurale, è rimasta a stretto contattato i giocatori nella scena competitiva di NHL 18 per diversi mesi per discutere sulle migliori modalità con cui iniziare a investire e per avere un'idea di cosa potrebbe funzionare o meno. Ovviamente, i dirigenti partono da un corretto presupposto, già seguito da altre realtà: bisogna partire dai bisogni dei giocatori.

Se manca il consenso e il favore di chi, poi, deve competere, allora qualsiasi evento di tale portata è destinato a un misero fallimento. La NHL crede che gli esport siano un'opportunità commerciale incredibile e slegata da ciò che la lega ha fatto sino a questo momento. Quasi tutti i soci della lega, pare si siano dimostrati molto favorevoli a questa nuova scommessa, nonostante non ci sia margine per un guadagno a breve termine. La prima edizione dell'NHL Gaming World Championship, infatti, con tutta probabilità comporterà più spese che introiti a breve termine ma, sul lungo periodo, il campionato parallelo potrebbe dare i suoi frutti, un po' come successo a molte altre realtà che hanno investito (e perso molto), prima di poter iniziare a guadagnare una montagna di soldi.