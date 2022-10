Da Labyrinth of Galleria a Trails to Azure, i nuovi giochi NIS America

Con l'arrivo dell'autunno, il publisher occidentale NIS America ci ha invitati al suo annuale "Virtual Press Tour", un evento virtuale che in questo preciso periodo dell'anno ci consente di dare una sbirciatina alla sua line-up. Da Void Terrarium 2 a GrimGrimoire OnceMore, passando per Process of Elimination e Raider IV x MIKANO remix, sono davvero parecchie le produzioni passate sotto i riflettori, ma dal momento che molte di queste le avevamo già viste poco prima del Tokyo Game Show 2022 (per tutti i dettagli rileggete il nostro speciale sui nuovi giochi di NIS America), il nostro resoconto si focalizzerà su The Legend of Heroes: Trails to Azure e gli altri titoli assenti al NIS America Showcase di settembre 2022.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Sviluppato da Nippon Ichi Sotware e anche noto in Giappone come Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk, questo curioso dungeon crawler è il sequel spirituale di Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, un titolo pubblicato in tutto il globo a cavallo tra il 2017 e 2018, ma che purtroppo passò abbastanza inosservato. Atteso su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch a partire dal prossimo 17 febbraio, il dungeon RPG porrà i giocatori nei panni di uno spirito errante che nelle battute iniziali della campagna verrà evocato dalla magnifica Madame Marta.

Supportati dall'assistente Eureka e da un vero e proprio esercito di pupazzi in cui la strega ha inserito delle anime, il nostro compito sarà quello di scavare nelle profondità di un labirinto sotterraneo e farci strada tra i suoi terrificanti mostri per recuperare gli oggetti desiderati da Madame Marta. Un'impresa tutt'altro che facile, che secondo quanto segnalato dal publisher potrebbe richiedere una cinquantina di ore circa.



Rispetto al già menzionato Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, il nuovo dungeon crawler di Nippon Ichi Software offrirà una carrellata di accorgimenti volti a migliorare la "quality of life" degli utenti e un profondo sistema di personalizzazione delle unità.

Non solo Labyrinth of Galleria: The Moon Society proporrà infatti una vasta selezione di soldati pupazzo da selezionare, al fine di formare un battaglione di massimo 40 sottoposti, ma questi potranno essere addirittura personalizzati a puntino, così da massimizzarne il potenziale ed elaborare delle articolate strategie di lotta.

The Legend of Heroes: Trails to Azure

Ambientato immediatamente dopo la conclusione di The Legend of Heroes: Trails from Zero, l'attesissimo Trails to Azure racconterà ai fan del franchise l'esplosivo finale della saga di Crossbell.

Mentre la Special Support Section accoglierà nuovi alleati tra i propri ranghi, al fine di adempiere alle nuove mansioni assegnatele dalle autorità della città-stato, la stessa Crossbell si ritroverà sotto pressione a causa delle potenti nazioni vicine che ne minacceranno l'indipendenza. Lloyd Bannings e i suoi compagni, che dopo le azioni eroiche compiute nel corso di Trails di Zero hanno ottenuto una certa fama, dovranno quindi fare i conti con coloro che minacciano la pace temporanea raggiunta dalla città-stato. Come se la storica faida tra l'Impero Ereboniano e la Repubblica di Calvard non fosse abbastanza, la comparsa di organizzazioni dai fini assai discutibili potrebbero fare di Crossbell il palcoscenico ideale di un terribile conflitto.



Atteso su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 17 marzo 2023, The Legend of Heroes: Trails to Azure permetterà di importare i salvataggi di Trails from Zero per sbloccare dialoghi inediti e leggermente diversi da quelli di default.

Se caricati in Trails into Reverie, i save di Trails to Azure sbloccheranno a loro volta dei contenuti extra nel gigantesco titolo in cui convergeranno le trame di Crossbell ed Erebonia, e che appunto riunirà in un solo gioco tutti i protagonisti del franchise.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana e Ys IX: Monstrum Nox

Già disponibili da qualche anno su PlayStation 4 e Nintendo Switch, l'ottavo e il nono episodio della longeva serie di Nihon Falcom si apprestano ad approdare su PlayStation 5.

Atteso sull'attuale ammiraglia Sony a partire dal prossimo 18 ottobre, Ys VIII: Lacrimosa of Dana è un action RPG di rara bellezza, quantomeno dal punto di vista ludico e narrativo. Come raccontato nella recensione di Ys VIII: Lacrimosa of Dana, il protagonista del brand, Adol Christin, naufraga sulla maledetta Isola di Seiren: un'isola deserta avvolta nel mistero, le cui acque sembrerebbero infestate da un gigantesco Kraken che affonda le imbarcazioni che entrate nel suo territorio. Coadiuvato dagli altri naufraghi, l'avventuriero dai capelli rossi cercherà di mappare l'inospitale isola per ritrovare tutti coloro che erano a bordo dell'imbarcazione Lombardia ed escogitare un piano di fuga. Quello che Adol ancora ignora è che, durante l'esplorazione di Seiren, si ritroverà a brandire la propria spada per proteggere il mondo da coloro che vorrebbero innescare una catastrofe in grado di annientare l'intero creato.



Ys IX: Monstrum Nox esordirà invece su PS5 nel corso della primavera del 2023 per raccontare ai fan dell'arresto di Adol avvenuto nei pressi della Prigione di Balduq. Gettato ingiustamente in una cella di quella che un tempo era considerata la più grande fortezza dell'Impero, il nostro eroe non esiterà un solo istante a evadere per poter dimostrare la propria innocenza e ripulire il suo nome. Durante la fuga, però, Adol verrà trasformato in un cosiddetto "Monstrum" da una figura incappucciata e acquisirà dei poteri sovrannaturali che, per il rovescio della medaglia, gli impediranno di abbandonare la città di Balduq (per tutti i dettagli rileggete la nostra recensione di Ys IX: Monstrum Nox).

Non avendo altra scelta se non quella di assecondare le richieste dell'enigmatica Aprilis, l'avventuriero riunirà gli altri Monstrum e cercherà di svelare il mistero del Grimwald Nox, ossia un piano ultraterreno che ogni notte viene invaso da orde di mostri spaventosi e a prima vista inarrestabili.



Le nuove edizioni di Ys VIII e Ys IX sono state ottimizzate per PlayStation 5, difatti i seppur spigolosi modelli poligonali dei personaggi appaiono assai più nitidi e definiti di quanto li ricordassimo. Oltre a vantare dei tempi di caricamento sensibilmente ridotti, le versioni PS5 includeranno tutti i DLC cosmetici realizzati negli anni, come appunto i costumi con cui personalizzare l'aspetto di Adol e compagni. Per il rovescio della medaglia, NIS America ci ha fatto sapere che i possessori delle edizioni PS4 non potranno aggiornarle e scaricare quelle per PS5.