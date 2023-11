Largo ai giovani? Macché, questi vecchi eroi sono ancora sprint

Che dimostrino o meno i propri anni e a prescindere dalla loro prestanza fisica, gli eroi attempati dei videogiochi non vanno assolutamente sottovalutati. Da quelli più famosi come l'anziano Altair e Old Snake, fino a figure meno in vista, ci hanno fatto vivere momenti che meritavano di essere ricordati. È bene premetterlo: proseguendo troverete alcuni spoiler relativi ai giochi da noi citati, come The Witcher 3 e The Order 1886 (qui la recensione di The Witcher 3 Next Gen).

Old Snake - Metal Gear Solid 4

Di recente, Hideo Kojima in persona ha spiegato il motivo che lo ha spinto a chiamare David "Old Snake" in Metal Gear Solid 4. Old infatti è l'anagramma della parola Solid priva di "Is" o essere in italiano, perfetto quindi non solo per segnalare l'invecchiamento del soldato, ma anche per definire il suo ruolo di arma biologica strappata alla condizione di essere umano.

Questioni filosofiche a parte, l'attempato Solid Snake è un personaggio amatissimo, un concentrato di forza di volontà con tutta l'intenzione di portare a termine il suo compito: porre fine alla minaccia di Liquid-Ocelot. Nel corso delle varie missioni di Guns of the Patriots, i giocatori controllano un protagonista costantemente tradito dal suo invecchiamento precoce, tra il mal di schiena, gli attacchi di vomito e le improvvise riduzioni della barra Psiche quando apprende brutte notizie circa le sue condizioni di salute. Alla sua innegabile resilienza Snake affianca le diavolerie di Otacon, che con l'OctoCamo gli fornisce non solo una tuta capace di ottenere alti gradi di mimetizzazione ambientale in ogni situazione ma anche un supporto di tipo muscolare. Battagliando al fianco di Raiden e in solitaria, il soldato leggendario è sempre più stanco e affaticato, ma non accenna a fermarsi: si tuffa in uno scontro tra Metal Gear a Shadow Moses, e - in una scena a dir poco memorabile - entra in un corridoio pieno di emettitori di microonde, che in poco tempo bruciano il suo equipaggiamento e la sua stessa pelle.



Negli istanti finali di questo doloroso attraversamento, si ritrova a strisciare come un serpente pur di raggiungere la sua destinazione e liberare il mondo dal controllo delle IA. L'eroismo di Old Snake, che allo stremo delle forze sostiene lo scontro conclusivo con Ocelot, viene in qualche modo ricompensato nel finale a sorpresa del gioco, che lo vede riconciliarsi con Big Boss.

L'anziano Altair - Assassin's Creed Revelations

Il leggendario Altair non è solo il protagonista del primo Assassin's Creed. È infatti al centro di alcune sezioni di Revelations, con Ezio Auditore che attraverso chiavi dai grandi poteri rivive i ricordi del protettore di Masyaf. L'italiano ripercorre la lotta intestina tra Altair e Abbas, un traditore che con un colpo di stato prese il controllo della confraternita degli Assassini, costringendo l'ex braccio destro di Al Mualim a un lungo esilio.

La scena giocabile del ritorno a Masyaf dell'anziano Altair resta tra le più memorabili della saga, perché la sua lotta per salvare la confraternita dalla corruzione è un crescendo di epicità. L'uomo si avvicina a un falò acceso da alcuni assassini e ascolta le loro opinioni contrastanti, tra chi non ha mai dimenticato Altair e chi invece è fedele al folle Abbas. Quando ascoltano le sue parole, alcuni soldati scoprono l'identità del vecchio, e decidono quindi di aiutarlo a riconquistare il posto che gli spetta.



Il possessore della Mela dell'Eden ordina agli alleati di trattenere la lama dalla carne degli innocenti e da quella dei veri seguaci del credo e pian piano si fa strada verso le sale principali della fortezza. La salita è lunga e al vecchio saggio basta accelerare il passo anche solo di un po' per andare in affanno.



Quelli che gli sono fedeli cercano di farlo combattere il meno possibile ed è anche grazie a loro che Altair si ritrova dinanzi al suo rivale. Per gran sorpresa di tutti, dopo aver confessato ad Abbas di aver appreso molto dalla Mela, anche sul futuro, Altair sconfigge l'avversario con una piccola pistola montata all'interno della sua lama celata, dimostrando agli astanti la veridicità di quanto aveva appena affermato sulle sue visioni del futuro.

Marcus Fenix - Gears of War 5

Marcus Fenix, il grande protagonista della prima trilogia di Gears of War è diventato un importante personaggio di supporto nelle successive iterazioni numerate della serie. Nel quarto capitolo suo figlio JD Fenix si reca a casa sua per ottenerne l'aiuto nella lotta alle mostruosità note come Sciame.

I due si vogliono bene, ma hanno un rapporto conflittuale e sulle prime il sessantenne Marcus è troppo arrabbiato con suo figlio per dare ascolto alle sue richieste e a quelle dei giovani Kait e Del. Realizzata la gravità della situazione, Fenix senior rispolvera il suo fucile e fa "ruggire" ancora una volta la motosega dell'arma. Da questo momento in poi, il vecchio Gear combatte come un leone e lascia dietro di sé una lunga scia di cadaveri dei nemici, non mancando di supportare i giovani soldati in una guerra allo Sciame che raggiunge un punto di svolta grazie alla potente arma nota come Martello dell'Alba. Nelle fasi finali della campagna di Gears 5 però il giocatore è chiamato a pagare un prezzo elevato e deve scegliere se salvare JD Fenix o Del, condannando l'altro a perire per mano della perfida regina dello Sciame. Guardare Marcus disperarsi per la morte del figlio, ma in silenzio - perché la battaglia continua - è straziante: ci mostra un momento di grande umanità vissuto da questo combattente instancabile.

Sebastien Malory - The Order 1886

Nel mondo di The Order 1886 i cavalieri della Tavola Rotonda esistono e grazie a una particolare sostanza contenuta nel Graal, nota come Linfa Nera, riescono a estendere i confini della loro vita naturale. Tra i membri più longevi e rispettati dell'Ordine troviamo l'amico fraterno e mentore del protagonista: ci stiamo riferendo a Sebastien Malory, che ha militato nell'organizzazione per oltre 600 anni, visto imperi sorgere e cadere, e passato la vita a combattere i mezzosangue, individui capaci di trasformarsi in creature mostruose. Il titolo di Ready at Dawn non si limita a mostrarci il suo valore sul campo, perché non tutte le battaglie si combattono ad armi spianate.

Negli eventi del gioco lo vediamo allontanarsi sempre di più dalle posizioni del Lord Cancelliere, la guida dell'Ordine, nel tentativo di far luce su una cospirazione messa in atto proprio da alcuni membri della Tavola Rotonda, assieme al capo della Compagnia delle Indie Unite. Nel corso della spettacolare missione a bordo del dirigibile Agamennone, nella lotta tra un gruppo di ribelli e i cavalieri dell'Ordine, Sebastien resta tragicamente ucciso quando l'aeronave si schianta su Hyde Park, un evento questo che spinge il protagonista a imboccare il difficile sentiero del suo mentore ed entrare in conflitto aperto con l'Ordine. È un peccato che, con ogni probabilità, non vedremo mai dove questo cammino l'avrebbe portato.

Vesemir - The Witcher 3

Pur non essendo un personaggio giocabile in nessuno dei capitoli della serie, Vesemir è una figura chiave nell'universo di The Witcher. Il burbero mentore degli strighi è una guida per gli allievi della scuola del Lupo e aiuta Geralt nella ricerca dell'amata Yennefer, nel terzo capitolo della saga videoludica a firma CD Projekt RED.

Nonostante sia vecchio quanto se non più della stessa Kaer Morhen, il castello dei witcher, Vesemir ha sempre goduto di ottima salute e grazie alla sua conoscenza e maestria nella scherma ha sterminato più mostri di chiunque altro. Convinto che nessun witcher possa perire nel proprio letto, il cacciatore ha sempre rifiutato il meritato pensionamento, offrendo i suoi servigi a chiunque fosse in grado di permetterseli.



Le gesta eroiche di Vesemir raggiungono l'apice durante la difesa di Kaer Morhen dall'attacco della Caccia Selvaggia, il temibile gruppo di elfi al servizio di Eredin. Dopo un estenuante scontro con questi formidabili nemici, Vesemir viene sopraffatto dal comandante Imlerith, che gli rompe il collo. Una morte da eroe la sua, l'unica degna di un personaggio così importante.

I personaggi avanti con gli anni che hanno reso indimenticabili scene specifiche e interi videogiochi sono chiaramente molto più numerosi: pensiamo anche solo allo zio Paperone di Ducktales, al Corvo Attano di Dishonored 2 e ovviamente al Kratos del filone norreno di God of War (qui la recensione di God of War Ragnarok). Quali sono i vostri preferiti? Ditecelo nei commenti!