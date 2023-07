Lavorare nel mondo dei videogiochi: parlano i professori di BigRock

In provincia di Treviso, in Veneto, esiste una scuola fuori dal comune. A qualcuno potrebbe ricordare la X-Mansion del professor Charles Xavier, l'elegante accademia che prepara giovani dotati a diventare degli X-Men, altri potrebbero intravedere qualche sfumatura della potteriana Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts - del resto anche nella scuola di cui parliamo esistono le casate. Il suo nome è BigRock, come abbiamo scoperto durante l'intervista con il suo creatore Marco Savini. Come spesso accade, però, la realtà è molto più semplice dell'immaginazione e per diventare un bigrocker non è necessario possedere poteri mutanti o preoccuparsi di essere dei semplici babbani.



L'obiettivo primario di BigRock è proprio democratizzare le possibilità, dare a tutti l'occasione di dare sfogo alla propria fantasia e lavorare nel mondo dell'intrattenimento. La scuola vi mette a disposizione diversi corsi, vi permette di creare videogiochi, effetti sonori, concept, effetti visivi per il cinema e le serie TV e molto altro - e oggi vogliamo parlarne in maniera più approfondita con Marco Giglio e Andrea Tessarin, rispettivamente Preside e Head of Education di BigRock - Institute of Magic Technologies.

Imparare a realizzare videogiochi in BigRock

Everyeye.it: Ciao Marco, ciao Andrea, questa volta siamo connessi tramite uno schermo ma in passato ci siamo incontrati proprio all'interno di BigRock, dove siamo venuti a curiosare fra le vostre aule e le vostre sale laboratorio, nelle quali sperimentate videogiochi, maquette e tanto tanto altro. All'epoca erano già attivi i corsi in Videogames, Concept Art e Computer Grafica, quali novità avete implementato di recente?



Marco Giglio e Andrea Tessarin: Le novità più importanti riguardano l'aggiunta di due nuovi corsi. Sound Production è del tutto nuovo e poi abbiamo il nostro percorso di Coding presso la nostra scuola gemella BigWave. Abbiamo anche modificato la struttura dei nostri corsi online, così che gli studenti possano seguire le nostre lezioni in tutta Italia. Fino all'ultimo corso Master la versione in presenza e quella online erano praticamente identiche, si facevano gli stessi esercizi, lo stesso programma, si impiegava lo stesso tempo, anche se gli allievi in remoto non potevano consegnare una tesi finale.

Oggi i corsi online sono stati rivoluzionati: sono meno costosi e le lezioni non sono più in live streaming. Al mattino gli studenti in remoto ricevono le lezioni registrate che possono seguire e riseguire quando preferiscono; il pomeriggio possono confrontarsi con i professori in videoconferenza ponendo domande o correggendo esercizi. Abbiamo anche una versione dei corsi online in lingua inglese, così che gli studenti stranieri possano partecipare rimanendo nei loro Paesi d'origine.



Everyeye.it: I corsi online rendono dunque gli insegnamenti di BigRock accessibili a tutti, chi riesce a seguire tutto in presenza però ha una marcia in più, è così?



Marco Giglio e Andrea Tessarin: In sede si può contare su una parte esperienziale davvero importante. Ogni cosa che insegniamo è accompagnata da informazioni pratiche, esempi, esercizi. Pensiamo all'animazione: magari devo muovere un personaggio e dare un senso a ciò che fa sullo schermo, senza conoscere le basi della recitazione però non posso creare soluzioni interessanti. (Nell'immagine in basso un lavoro di Ismaele Toniolo)

Per questo motivo organizziamo un corso di teatro, un corso di fotografia per far vedere ai ragazzi come gestire la luce nella realtà, così che poi in digitale tutto sia più naturale. Ogni corso ha lezioni aggiuntive di anatomia con una modella che viene in sede, i ragazzi possono fare prove, scattare fotografie e molto altro. Chi fa Concept Art prima modella delle maquette reali e poi passa al disegno digitale, insomma non insegniamo soltanto il funzionamento del software e basta.

Lavorare con la Marvel, la Pixar, la Disney

Everyeye.it: Quando si entra nelle strutture di BigRock si nota immediatamente una grande parete piena di locandine di film Marvel, Disney, Pixar... sono i poster dei film a cui hanno lavorato i vostri allievi, che appendete fieramente all'interno della scuola. A quali progetti hanno lavorato di recente i vostri ragazzi?



Marco Giglio e Andrea Tessarin: Quando i nostri ragazzi lavorano a un film prenotiamo una sala cinematografica tutta per noi e lo vediamo tutti assieme, così possiamo discutere dal vivo di ciò che è stato fatto. A giugno 2023 abbiamo visto il nuovo Transformers: Il Risveglio a cui hanno lavorato alcuni nostri allevi, ci siamo collegati con due di loro connessi via internet mentre un terzo era in sala, è una nostra tradizione. (In basso un lavoro di Giacomo Cervi)

Di recente altri ragazzi hanno lavorato a Spider-Man: Across the Spider-Verse, il film d'animazione uscito da pochissimo, l'ultimo film del Gatto con gli Stivali, c'è lo zampino di BigRock persino nel video di presentazione del visore per la realtà virtuale presentato da Apple. Alcuni nostri ex-allievi hanno curato gli effetti visivi di quel filmato.



Everyeye.it: A proposito di realtà virtuale e visori, siete già pronti per affrontare questo mondo?

Marco Giglio e Andrea Tessarin: La realtà virtuale ormai si studia come materia vera e propria, sviluppiamo tantissimi progetti interessanti. Abbiamo iniziato sviluppando "Holodeck", un sistema di lezioni virtuali all'interno del quale, semplicemente indossando un visore Oculus Quest (e senza l'utilizzo di controller) bastava ad esempio inquadrare le mani per vedere la versione 3D dell'interno del nostro corpo. Si potevano prendere oggetti digitali, passarli ai propri compagni e così via...

Dopo 5 anni di sviluppo e test abbiamo portato tutta la conoscenza pregressa in un nuovo progetto chiamato L.U.D.I. che sarà la sfida più grande e affascinante del prossimo anno. Immaginate tutto il sistema di lezioni come una sorta di Keynote in un ambiente virtuale dove un insegnante può prendere gli elementi digitali e lanciarli nell'ambiente... Ecco, tutto questo lo sta rendendo possibile il nostro team di produzione in collaborazione con i nostri ragazzi di BigWave.

Un confine sempre più sottile

Everyeye.it: In BigRock insegnate sia Computer Grafica che a realizzare videogiochi. Ormai il confine fra questi due mondi è sempre più sottile, non è così?



Marco Giglio e Andrea Tessarin: Certo, il corso di Computer Grafica è molto simile a quello sui videogiochi, ciò che cambia è l'output. In Computer Grafica bisogna renderizzare e creare un prodotto fatto e finito, mentre i ragazzi di Videogames devono fare tutto in tempo reale, utilizzano motori di rendering in real time ed è davvero eccitante.

In particolare l'ultima versione dell'Unreal Engine (siamo arrivati alla 5.1, ndr) è davvero pazzesca, la Disney ha creato alcune scene della serie TV The Mandalorian, giusto per capire quanto il confine fra cinema, TV e videogiochi ormai sia sottile. Al di là della Wall of Fame cinematografica, anche gli allievi di Videogames regalano tantissime soddisfazioni, i nostri ragazzi ad esempio hanno lavorato in giochi come Assassin's Creed: Odyssey, Ubisoft in particolare è piena di nostri ex-allievi. E poi ancora la saga di Rainbow Six, il nuovo capitolo di Gears of War, la serie Call of Duty di Activision...

Everyeye.it: Cosa potete dirci invece del corso in Concept Art? Potrebbe sembrare il vostro corso più astratto invece ha anche un approccio molto pratico...



Marco Giglio e Andrea Tessarin: Concept Art è il corso più artistico che abbiamo, è infatti dedicato ad artisti puri al 100%, quelli che decidono l'aspetto di ogni cosa perché prima la immaginano e poi la realizzano. Se c'è da realizzare un personaggio per un film o per un videogioco, loro lo disegnano e poi viene realizzato esattamente com'è stato concepito. In Computer Grafica e Videogames i ragazzi lavorano su modelli già definiti, mentre in Concept Art si parte da zero; dal classico foglio bianco si arriva alla creazione degli storyboard, poi il lavoro passa agli altri reparti.

Gli sbocchi professionali sono tanti e molto importanti, le case di produzione sono sempre alla ricerca di figure che diano un qualcosa in più, un tocco originale, i Concept Artist sono davvero tanto richiesti. Inoltre il loro non è solo un lavoro digitale: come accennato sopra, prima di passare alle tavolette grafiche insegniamo ai nostri ragazzi a creare fisicamente i modelli che hanno immaginato, abbiamo una collezione di maquette davvero sterminata, ogni anno cerchiamo di tenere solo le sculture più belle ma è sempre più difficile fare una selezione, i ragazzi sono bravissimi.

Artisti cercasi, musicisti inclusi

Everyeye.it: Anche il corso in Sound Production richiede tanta inventiva artistica, del resto prevedete anche una parte più compositiva, è così?



Marco Giglio e Andrea Tessarin: Si tratta di un corso molto vario, può iscriversi sia il musicista che il dj che ama occuparsi della produzione del suono. Tocchiamo entrambi gli ambienti, i ragazzi imparano a comporre la musica e a produrre suoni, ad arrangiare tutto insieme prima di passare alla parte più tecnica, il mix, il mastering e tanto altro. In questo modo il musicista riuscirà a comprendere meglio come realizzare i suoni, mentre chi già produce suoni avrà un'infarinatura di teoria musicale. I due mondi si completano e finiscono per lavorare in simbiosi. È un corso davvero interessante, del resto i film, le serie TV, i videogiochi sono pieni di musiche ed effetti sonori. In particolare i videogame hanno bisogno che i suoni si attivino in determinati momenti e ci sono dei software che si interfacciano con Unreal, è un corso molto stimolante.

Everyeye.it: I vostri corsi durano 6 mesi, in un anno riuscite a organizzare due cicli, il primo parte a settembre (il prossimo inizia l'11 settembre 2023 fra l'altro) e finisce a febbraio, il secondo inizia a marzo e finisce ad agosto. Esiste la possibilità che i ragazzi migliori restino all'interno della scuola alla fine del corso? Magari per diventare professori...



Marco Giglio e Andrea Tessarin: Certo, i ragazzi che si sono distinti per motivi particolari possono rimanere con noi per altri 6 mesi in forma gratuita. Si tratta di una sorta di stage formativo, con loro facciamo ricerca e sviluppo e svolgiamo lavori per aziende esterne. Li affianchiamo ai professori e loro stessi potrebbero un giorno insegnare. Attualmente abbiamo preso 30 ragazzi che stiamo testando su diversi aspetti e i migliori li assumiamo noi, è questo il percorso che si fa per lavorare in BigRock. Come ripetiamo spesso, al di là dell'aspetto tecnico ci piace molto il lato umano e dopo un anno di lavoro sanno alla perfezione come funziona BigRock, sono perfetti per andare in classe a insegnare.

Inoltre ogni anno organizziamo un grande viaggio negli Stati Uniti per compattare ulteriormente i gruppi di lavoro e abituare i ragazzi a cavarsela in situazioni particolari.



Noi prenotiamo solo il volo d'andata e quello di ritorno, sappiamo magari che atterriamo a New York giorno 1 (per dire) e ripartiamo da San Francisco giorno 15, nel mezzo tutto viene improvvisato. Noleggiamo dei SUV e viaggiamo attraverso gli Stati ed è l'auto numero 1 che decide cosa fare di giorno in giorno.

Ovviamente gli equipaggi vengono cambiati, così che tutti possano provare sulla loro pelle cosa significa prendere delle decisioni, essere dei leader.



Organizziamo spesso anche viaggi a Londra e lì ex-allievi che già lavorano possono incontrare i nuovi, per scambiare consigli e soprattutto p er creare network, è in questo modo che molti dei nostri ragazzi trovano contatti preziosi ancor prima d'aver finito il corso. La noia è una condizione totalmente sconosciuta in BigRock.