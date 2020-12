Le esclusive PlayStation più attese del 2021 per PS4 e PS5

Finalmente è sorta l'alba della next gen, e con essa è giunto anche un carico smodato di aspettative per il futuro del mondo videoludico. È ancora presto per sapere quali sorprese ci riserverà il prossimo anno, e pertanto questa nostra raccolta non può dirsi totalmente esaustiva, ma possiamo quantomeno già partire dalle (poche) certezze che abbiamo: in questo articolo abbiamo quindi deciso di elencare quali sono le produzioni più attese che arriveranno in "esclusiva console" (anche temporale) su piattaforme a marchio Sony. Nella lista sono presenti dunque anche opere che usciranno su PC, oltre che su PS4 e PS5, nonché titoli che potrebbero non vedere la luce nel 2021 ma che rivestiranno sicuramente un ruolo di grande importanza nella comunicazione dell'azienda giapponese per l'anno che verrà. Fateci sapere nello spazio dei commenti, come di consueto, quali sono i vostri personalissimi Most Wanted per PS4 e PS5!

Nioh & Nioh 2 Remastered Collection - 5 febbraio

Nioh e Nioh 2 del Team Ninja si apprestano a fare il loro debutto su PlayStation 5 con una versione completamente rimasterizzata.

I due giochi saranno disponibili separatamente o in un bundle che include entrambi i giochi, gli sviluppatori non si sono sbilanciati limitandosi a dichiarare che sia Nioh che Nioh 2 includeranno tutti i DLC ed i contenuti extra già pubblicati oltre ovviamente a varie migliorie tecniche e al pieno supporto per le funzionalità del DualSense di PS5. Una buona occasione per rigiocare le due avventure di una serie molto amata che nel 2021 festeggia il suo quarto anniversario.

Destruction All-Stars - febbraio

Inizialmente atteso al lancio di PlayStation 5, Destruction All-Stars è stato posticipato al febbraio 2021. Al momento manca un data di uscita precisa, ma è già stato confermato che il combat racer debutterà sin dal Day One come titolo PS5 riscattabile gratuitamente dagli abbonati PlayStation Plus. L'offerta si protrarrà per due mesi, con una strategia di distribuzione che potrebbe trasformare Destruction AllStars nel nuovo Rocket League o Fall Guys.

La produzione del team britannico di Lucid Games consente ai giocatori di cimentarsi con le folli competizioni della Federazione Globale della Distruzione. In qualità di piloti AllStars sarà possibile destreggiarsi in caotici confronti che vedono i partecipanti scontrarsi sia su bizzarre quattro ruote armate di improbabili arsenali sia fuori dall'abitacolo, grazie a un'inattesa abilità nel parkour. Con contenuti single player e multigiocatore, Destruction AllStars godrà di un supporto post-lancio completamente gratuito. Su PlayStation 5, la produzione sfrutterà le feature caratteristiche del DualSense, tra feedback aptico e grilletti adattivi.

Returnal - 19 marzo

Dopo Resogun, il team di Housemarque debutta su PlayStation 5 con quello che ritiene essere il suo titolo più ambizioso. Returnal cala il giocatore nei panni di Selene, esploratrice dello spazio rimasta intrappolata su di un pianeta ostile, vittima di un eterno ciclo di morte e resurrezione.

Con una struttura da action roguelike in terza persona, l'epopea spaziale punta a fondere azione e narrazione. Atteso in esclusiva sulla nuova console Sony, Returnal sfrutterà sia l'Audio 3D sia le peculiarità del DualSense. Il feedback aptico consentirà così di percepire i fenomeni naturali che circondano Selene, mentre i grilletti adattivi potranno essere sfruttati per passare rapidamente tra le diverse modalità di utilizzo delle bocche da fuoco a disposizione della protagonista.

Guilty Gear Strive - 9 aprile

I ragazzi di Arc System Works tornano alla carica con una delle serie che ha contribuito a portarli alla ribalta. La prima cosa di Guilty Gear Strive che giunge all'attenzione è senza ombra di dubbio lo spettacolare colpo d'occhio, con lottatori e stage dipinti con uno stile anime in 2,5D tra i più belli mai visti in un picchiaduro.

Le meccaniche di combattimento sono state descritte come facili da apprendere ma difficili da padroneggiare, mentre il cast dei personaggi vedrà numerose vecchie conoscenze, tra cui Leo Whitefang, Ramlethal Valentine e Millia Rage, affiancati da new entry come Nagoriyuki, Giovanna e Mito Anji. Il lancio di Guilty Gear Strive è fissato per il 9 aprile su PlayStation 5, PS4 e PC.

F.I.S.T. - aprile

Il gioco dello studio cinese TiGames è un metroidvania in cui il giocatore interpreta un coniglio antropomorfo di nome Rayton armato di un grosso pugno meccanico. F.I.S.T. alternerà fasi di combattimento bidimensionali, in cui il protagonista farà uso delle abilità del braccio meccanizzato, e sezioni dedicate all'esplorazione.

Il racconto è ambientato a Torch City, una città inizialmente abitata da animali che è stata invasa e conquistata da una legione di macchine: quando uno dei suoi amici viene imprigionato dalle forze meccanizzate, Rayton decide di tornare in azione. Così facendo finisce coinvolto, suo malgrado, in un grosso piano per liberare Torch Citry dagli invasori.

Deathloop - 21 maggio

Deathloop, il nuovo Immersive Sim degli autori di Dishonored, vi condurrà sull'isola senza legge di Blackreef, dove i due esperti assassini Colt e Aleksis Dorsey - entrambi giocabili - conducono una lotta eterna che si rinnova ogni giorno a causa di un loop temporale. Il primo vuole spezzarlo, la seconda, auto-proclamatisi Alpha Wolf, intende invece preservarlo a tutti i costi.

In questo originale setting troverete tutto ciò che ha reso famosi i ragazzi di Arkane Lyon, dal caratteristico stile grafico al peculiare level design che, valorizzato da un ampio campionario di poteri e armi, si presterà ad una grande varietà di approcci. Deathloop uscirà il 21 maggio 2021 su PC e in esclusiva temporale console PS5, dove offrirà il pieno supporto al DualSense.

Oddworld Soulstorm - primavera

Oddworld Soulstorm sarà una rivisitazione del celebre Oddworld Abe's Exoddus, ma ne modificherà in maniera sostanziale la narrazione. I toni si allontaneranno maggiormente dal classico black humor della saga, abbracciando tematiche più serie e drammatiche.

Seguendo questa scia, anche l'aspetto visivo sarà più rifinito e al contempo più realistico. Il gioco introdurrà inoltre un sistema di crafting, assente negli altri capitoli della serie Oddworld.

Horizon Forbidden West

In seguito alla positiva accoglienza riservata da pubblico e critica a Horizon Zero Dawn, Guerilla Games dismette temporaneamente la saga di Killzone e prosegue il proprio viaggio nell'immaginario post-apocalittico dipinto dall'epopea di Aloy. Sullo sfondo di Stati Uniti d'America riconquistati dall'ambiente naturale, l'eroina di ritroverà a calcare il suolo di un mondo la cui biosfera è prossima al collasso. Una venefica minaccia e violente tempeste rischiano di generare un'ulteriore estinzione di massa, mentre dozzine di inedite creature meccaniche popolano minacciose la superficie terrestre.

Stringendo alleanze con nuove civiltà e affrontando insidiosi pericoli, Aloy dovrà affrontare un epico viaggio verso l'Ovest Proibito, in direzione di una maestosa terra di frontiera. Il Decima Engine si appresta a sfruttare le possibilità offerte dall'hardware di PlayStation 5, Forbidden West già confermato per il 2021, con pubblicazione cross-gen su PS4 e PS5, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Horizon Forbidden West.

God of War II

Dopo lo straordinario successo riscosso dal ritorno di Kratos nel 2018, il team di Santa Monica è pronto a condurre l'icona videoludica sulla nuova PlayStation 5. L'epopea norrena che ha presentato al pubblico un Fantasma di Sparta ormai maturo, accompagnato dal giovane figlio Atreus, è dunque pronta a proseguire in God of War II.

Sony non ha ancora offerto al pubblico molti dettagli inerenti alla produzione, della quale resta del resto ignoto anche il titolo ufficiale. Quel che è certo - al momento - è che il gioco vedrà la luce nel corso del 2021. Dopo l'intrigante finale proposto da God of War su PlayStation 4, i giocatori possono iniziare a prepararsi ad affrontare il Ragnarok.

Gran Turismo 7

Annunciato all'evento di reveal dei giochi PS5 dello scorso giugno, Gran Turismo 7 è stato presentato come un'esclusiva della console di nuova generazione di Sony, confermando la volontà di Kazunori Yamauchi e dei ragazzi di Polyphony Digital di perseguire la massima fedeltà visiva possibile.

Del gioco vero e proprio sappiamo poco, ma è stato confermato che Gran Turismo 7 punterà a raggiungere un equilibrio tra innovazione e tradizione, includendo feature next-gen (tra le quali spicca il supporto completo al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense) e riportando in auge modalità di gioco dei vecchi capitoli della serie. Dopo averlo annunciato per la prima metà del 2021, Sony ha rimosso ogni riferimento alla finestra di lancio, che ora risulta ignota, se volete approfondire la natura del gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Gran Turismo 7.

Final Fantasy XVI

L'esordio di Final Fantasy XVI nel 2021 non è ancora certo, ma le intriganti premesse offerte dal team di sviluppo non possono che farci sperare in una sua prossima conferma. La nuova Fantasia Finale conduce i giocatori nel Regno di Valisthea, continente costellato di montagne note come Cristalli Madre, dalle quali la popolazione attinge inesauribili riserve di prezioso etere. Attorno a ogni vetta si è costituito nel tempo un potente reame, con un processo che ha definito per Valisthea una complessa geografia politica. L'equilibrio tra i popoli e i differenti stili di vita è stato faticosamente sancito da una pace tra i regni, ora minacciata dal diffondersi di una misteriosa Piaga.

A complicare il tutto, la presenza in Valisthea di individui noti come Araldi, nei cui animi risiedono gli Eikon, noti in altri Final Fantasy come evocazioni. A seconda del reame, questi speciali esseri umani possono essere venerati o perseguitati. E proprio agli Eikon è legato il destino del giovane protagonista di Final Fantasy XVI. Clive Rosfield, fratello e protettore dell'Araldo erede al trono dell'Arciducato di Rosaria, imboccherà infatti un sentiero di vendetta in seguito all'azione di Ifrit, un Eikon oscuro. Il nuovo capitolo dell'immortale saga Square Enix torna dunque a proporre un'ambientazione da medioevo fantasy, per raccontare un'epopea dai toni maturi.

Ratchet & Clank Rift Apart

Il dinamico due composto dal Lombax Ratchet e dal suo fedele compagno robot, Clank, si appresta a tornare sugli scaffali per la quarta generazione di fila con il capitolo più ambizioso di sempre. L'inossidabile Dr. Nefarious è tornato all'attacco, e armato di Dimensionatore ha scombussolato l'intero continuum spazio temporale. Spetta ai due protagonisti ripristinarlo, e per fortuna questa volta potranno passare da una dimensione all'altra in un battibaleno grazie alla potenza di PlayStation 5 e del suo prestante SSD.

Presenti all'appello anche la brillante comicità, le tonnellate di armi strambe, la propensione alla distruzione e i colpi di scena (qualcuno ha detto Lombax femmina?) tipiche della serie Insomniac Games. L'uscita è prevista in esclusiva PS5 all'inizio del 2021, maggiori dettagli nella nostra anteprima di Ratchet & Clank Rift Apart.

Ghostwire Tokyo

Dalla firma autoriale di Shinji Mikami, prende vita una Tokyo spettrale e funestata da inquietanti fenomeni paranormali. Il 99% della popolazione della metropoli nipponica è scomparsa nel nulla e al protagonista tocca in sorte la necessità di fronteggiare un'arcana e letale minaccia. Scoprire cosa si cela dietro le sparizioni di massa è ovviamente il suo obiettivo principale, ma il percorso che gli consentirà di apprendere la verità promette di essere irto di inquietanti ostacoli.

Fortunatamente, per fronteggiarli il giocatore potrà fare affidamento su di un ricco arsenale di abilità spettrali. Ghostwire Tokyo, produzione Bethesda - Tango Gameworks, è destinato ad arrivare su PC e PlayStation 5. Su console, il gioco sfrutterà sia le peculiarità del DualSense sia le possibilità offerte dall'audio 3D, con l'intento di avvolgere il pubblico in una Tokyo mai così spaventosa.

Kena Bridge of Spirits

Con trascorsi che spaziano tra campagne pubblicitarie, animazione ed esperimenti cinematografici, il team di Ember Lab ha deciso di compiere una prima sortita nel mondo dello sviluppo videoludico. Da questa aspirazione è nato Kena Bridge of Spirits, intrigante action adventure che ha saputo conquistarsi rapidamente l'attenzione di un vasto pubblico.

Tra foreste lussureggianti e panorami suggestivi, la giovane Kena - affiancata da tenere creaturine note come Rot - dovrà sconfiggere pericolosi spiriti corrotti, liberandoli dalla prigionia del mondo terreno.



Combattimenti, esplorazione e puzzle si prospettano essere gli ingredienti principali della produzione . Originariamente atteso su PS4, PS5 e PC entro la fine del 2020, Kena: Bridge of Spirits è stato posticipato ai primi mesi del 2021.Con la promessa di sfruttare al massimo le potenzialità del DualSense della nuova console Sony, l'opera prima di Ember Lab si qualifica come una delle produzioni più attese dell'inizio del nuovo anno.

Project Awakening

Di Project Awakening si sa molto poco, l'unico materiale diffuso è un breve video che mette scena una battaglia tra uomini e draghi.

La formula di gioco sarà di stampo cooperativo e dal video si avvertono alcune somiglianze con Monster Hunter. Del gioco di Cygames non abbiamo altre informazioni succose, forse il 2021 si rivelerà determinante sotto questo punto di vista. E magari verrà comunicato ufficialmente anche il titolo definitivo.

Babylon's Fall

Annunciato nel 2018, Babylon's Fall di Platinum Games e Square Enix è quasi completamente sparito dai radar (salvo un teaser gameplay trailer mostrato alla fine del 2019) ma ci sono sicuramente buone probabilità di vederlo nel corso del 2021, o almeno di saperne qualcosa di più.

La pandemia Covid-19 potrebbe aver rallentato la realizzazione del progetto e non sappiamo se effettivamente Babylon's Fall arriverà il prossimo anno o se lo vedremo nel 2022. Noi però vogliamo essere fiduciosi, considerando che il gioco dovrebbe in fase di sviluppo almeno dal 2017: di fatto ci troviamo di fronte ad uno dei lavori più ambiziosi del team autore di Bayonetta e altri classici del genere action.

Gungrave G.O.R.E.

Presentato per la prima volta al pubblico nel corso dell'edizione 2018 del Tokyo Game Show, Gungrave G.O.R.E. avrebbe dovuto vedere la luce in esclusiva PS4 nel 2019, finestra di lancio poi posticipata ad un generico 2020. La produzione, tuttavia, non si è palesata al pubblico nemmeno quest'anno, lasciandoci soltanto con la speranza di poter vedere il titolo esordire sul mercato videoludico durante il 2021.

Gungrave G.O.R.E. promette azione a tutto spiano, per un'operazione di smantellamento del clan Raven, responsabile della produzione della droga nota come "SEED". Contestualmente alla pubblicazione del primo trailer, il team di Iggymob ha confermato il coinvolgimento nel progetto del mangaka Yasuhiro Nighthow, nientemeno che autore dell'iconico Trigun.

Stray

Dal sud della Francia, gli sviluppatori di BlueTwelwe propongono un "cat adventure game" in terza persona, in cui i giocatori si ritroveranno a vestire il pelo di un felino randagio. Non privo di suggestioni cyberpunk, Stray è ambientato in una città decadente, illuminata da tremolanti luci al neon e popolata unicamente da droidi e pericolose creature.

Per scoprire i misteri di questo luogo inospitale e trovare una via di fuga, il gatto protagonista potrà contare sull'aiuto di B12, un piccolo drone volante destinato a divenirne un prezioso amico e alleato. Atteso per il 2021, Stray si farà strada su PC e PlayStation 5.

Little Devil Inside

Dopo una campagna Kickstarter conclusasi con successo, il team di Neostream ha avuto modo di ripresentare al grande pubblico il proprio Little Devil Inside in occasione di un PlayStation State of Play. Gli autori dell'indie hanno così confermato che l'intrigante produzione troverà spazio su PC e - in esclusiva temporale console - PlayStation 4 e PlayStation 5. Con una direzione artistica che si è rapidamente conquistata l'attenzione del pubblico, Little Devil Inside dà forma a una realtà surreale, tra mostri e strane creature alle prese con un'insolita quotidianità.

Nei panni di un professore, dovremo studiare ed esplorare il mondo di Little Devil Inside, allo scopo di creare nuove tecnologie. Per farci assistere nell'incarico, potremo assumere assistenti e collaboratori, così da inviare in missione anche questi ultimi. Tra elementi action, survival e RPG, l'avventura confezionata da Neostream promette di mettere in campo un interessante mix videoludico.