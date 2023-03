League of Legends: le abilità di Milio, il primo campione di LoL del 2023

League of Legends continua a evolversi ed espandersi. Il MOBA più famoso al mondo ha da tempo superato i confini del medium videoludico. Dopo essere diventato un fenomeno POP grazie alla serie Netflix Arcane (se volete approfondire ecco la nostra recensione di League of Legends Arcane) e aver conquistato una platea di utenti ancora più ampia attraverso la partnership tra il colosso californiano Riot Games e Microsoft, LoL appare insomma sempre più un universo caratterizzato da un'espansione irresistibile. Libri, spin off, una scena esport seguitissima non hanno però fermato la crescita del videogioco: League of Legends da oltre un decennio accoglie infatti anche nuovi contenuti, per la gioia di tutti i fan della prima e dell'ultima ora.



Il team di sviluppo è d'altronde una fucina di talenti che non si ferma mai e sforna a profusione campioni ed eventi speciali, come vi abbiamo anticipato qualche tempo fa nel nostro approfondimento sul futuro di League of Legends. A tal proposito, abbiamo avuto l'opportunità di dare uno sguardo al prossimo combattente in arrivo, Milio, il primo del nuovo corso. Per l'occasione abbiamo anche chiacchierato con una nutrita squadra di sviluppatori: il designer Myles Salholm, il narrative director Elyse Lemoine, l'art designer Nancy Kim, Art e il lead producer Lexi Gao. Stando a quanto ci hanno raccontato, Milio ha tutta l'aria di essere una grossa scommessa per il team e adesso vi spieghiamo il perché.

League of Legends: alla fine arriva Milio

Milio è un giovane proveniente da un remoto villaggio al confine di Ixtal (regione appartenente al misterioso impero Shurima), dove la sua famiglia è stata esiliata molte generazioni fa. Qui ha imparato a padroneggiare l'Assioma del fuoco, che usa per aiutare e guarire gli altri. Incaricato di riportare la famiglia alla sua antica gloria all'interno degli Yun Tal, abbandona la tranquillità del suo villaggio e si avventura nelle zone selvagge di Ixtal, sino alla capitale del regno, Ixaocan.

Milio usa la padronanza del fuoco guaritore per creare una fiamma eterna, la quale brucia all'intero dello zaino - di sua creazione - che porta sempre con sé. La fiamma di Milio assume le sembianze antropomorfe, e il ragazzo la chiama "fuemigo". Con la furnasita, come viene definito il "calderone" che Milio porta sulla schiena, è anche in grado di creare dei fuemigo più piccoli e di usarli come estensione della sua magia.



Non avendo ricevuto un addestramento, l'espressione dell'Assioma del fuoco di Milio è meno rigida rispetto a quella di una persona allenata, come Qiyana. Inoltre, poiché è molto lontano da casa, infonde in ogni fuemigo un aspetto delle personalità dei membri della sua famiglia, tanto da arrivare perfino a parlarci.

Le abilitò di Milio di LoL

I ragazzi del team di sviluppo, nel corso della presentazione, hanno voluto approfondire la genesi del campione. Stando a Myles Salholm, il loro intento era quello di "creare un enchanter più puro, con cui i giocatori potranno davvero divertirsi, supportare i propri compagni, curarli e proteggerli".



Aggiunge Myles: "Volevamo che il feeling dei giocatori con Milio fosse sì simile a quello degli altri incantatori ma, allo stesso tempo, con uno stile estremamente unico e personale. Una novità per quanto riguarda il nostro parco campioni. Milio può gestire la situazione dalle retrovie, oppure prendere il controllo degli scontri, o ancora curare e potenziare i propri compagni. Insomma, questo nuovo campione vuole essere davvero versatile e giocabile a tutto tondo".

Inoltre Milio ha pur sempre 12 anni. Il team, a questo proposito, ha voluto assicurarsi che tutta l'energia gioviale - e giovanile - del piccolo combattente trasparisse in maniera evidente e ne fosse anche il tratto distintivo. Oltre a nomi delle abilità come "ultra mega calcio di fuoco" e "fuocherello ristoratore", il suo stile è caratterizzato da un'esuberanza che pochi altri campioni posseggono.



"L'idea era quella di dargli un tocco un po' fastidioso, come fosse un fratello minore un po' monello. Continuerà in pratica a infastidirvi finché non sarete così stufi da provare a ucciderlo". Prima di lasciare interamente la parola agli sviluppatori, passiamo in rassegna le sue abilità:



Passiva - Fiammeggiante!

Le abilità di Milio incantano gli alleati, i cui talenti o auto-attacco successivi infliggono una raffica di danni aggiuntivi e bruciano il bersaglio.



Q - Ultra mega calcio di fuoco

Milio calcia una palla che respinge un nemico. Quando colpisce, la sfera sale verso l'alto e ricade sull'avversario, infliggendo danni e rallentando gli ostili nell'area di impatto.



W - Fuocherello ristoratore

Milio crea una zona di potenziamento che cura gli alleati e aumenta la gittata d'attacco di chi si trova al suo interno. La zona segue l'alleato più vicino al punto di lancio.



E - Caldi abbracci

Milio applica uno scudo a un alleato, incrementando temporaneamente la sua velocità di movimento.



R - Soffio di vita

Milio scatena un'ondata di fiamme lenitive che curano e rimuovono gli effetti di controllo dagli alleati.

Alla scoperta di Milio, nuovo eroe di LoL

Una volta terminata la presentazione, il team ha risposto esaustivamente alle nostre domande. Ecco cosa ci ha raccontato.



Everyeye.it: Cosa vi ha portato allo sviluppo di Milio? Da dove avete iniziato? C'era qualcosa di particolare da cui volevate partire?



Riot Games: Siamo partiti da un po' di idee che il team aveva sviluppato, relative sia all'aspetto "eroico" del personaggio, sia alle sue origini.

Volevamo dare una visione diversa della regione, inedita e più profonda. L'idea era dunque quella di accompagnare Milio in un'avventura di "scoperta".



Everyeye.it: Quando stavate sviluppando Milio avevate in mente delle sinergie con uno specifico tipo di AD Carry in particolare?



Riot Games: Sì, decisamente. Avevamo intenzione di creare delle sinergie con i long range ADC. Dipende comunque molto da quali alleati si trova a supportare. Non può gestire da solo una Lane, questo è chiaro, ma diciamo che può rendere la vita difficile a determinati tipi di Campioni avversari, soprattutto grazie alla sua capacità di estendere il raggio di attacco, che gli permette anche di rimanere lontano dalle zone calde.



Everyeye.it: Qual è stata l'idea più strana a cui avete pensato durante la creazione del campione? Cosa avete scartato dal processo di sviluppo?



Riot Games: Una delle idee più folli che ci erano balenate in mente - ma si parla ancora delle fasi iniziali - era quella di far utilizzare a Milio un calderone - quello che poi si è trasformato nella sua Furnasita - con ingredienti e ricette per lanciare gli incantesimi.

Abbiamo poi anche attraversato la fase in cui Milio era un semplice incantatore basato sul fuoco, prima di farlo divenire anche un guaritore. Non sono mancate, sul tavolo creativo, soluzioni molto complesse, che abbiamo tolto, sfoltito e aggiustato, fino ad arrivare alla forma finale. Tra l'altro combattendo contro bug piuttosto divertenti.



Everyeye.it: Quali riferimenti avete sfruttato nella creazione del personaggio? Possiamo notare ad esempio alcune influenze disneyane come Encanto. C'è altro?



Riot Games: Sì, abbiamo attinto da diverse serie animate per bambini e anche da film Disney come Encanto e Coco, ma anche da Pokemon.

Everyeye.it: Milio sembra essere un campione davvero "friendly" per i casual gamer. Potrebbe per questo attirare nuovi giocatori o, almeno, quelli meno esperti?



Riot Games: Dipende molto dalla popolarità dei campioni nella community, in realtà. Bisognerebbe vedere quanti vorranno giocarlo e soprattutto dedicargli il tempo necessario. In questo momento non possiamo far altro che cercare di prevedere ciò che potrebbe succedere. Ma siamo fiduciosi del fatto che il campione potrà diventare popolare al momento del suo esordio.