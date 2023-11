League of Legends: analizziamo Hwei, il più complesso campione di sempre

Per svelare il suo nuovo campione Riot Games non avrebbe potuto scegliere momento migliore: la finalissima dei Worlds 2023. La quattordicesima edizione della competizione e-sport più importante dell'intero calendario di League of Legends verrà ricordata sicuramente per i suoi record. I grandi risultati in termini di pubblico e visualizzazioni affiancano l'altro aspetto di rilievo dell'evento, legato alla presenza sul palco di grandi protagonisti come Faker, giunto a giocarsi - assieme ai "suoi" T1 - l'ennesima finale della sua portentosa carriera.

Il pittore arcano

Hwei è il nuovo campione in arrivo sulla Landa e promette di essere il personaggio più complesso mai ideato da Riot Games. Possiamo definire questo combattente come il "pittore della magia". In sostanza infatti dipinge le visioni che gli passano per la testa, ma non su tela: le opere di Hwei sono immagini dinamiche e vive che influenzano chiunque ne divenga - suo malgrado - protagonista. Con il suo pennello incantato, il campione esegue magie di distruzione, di cura o di supporto, controllando i pensieri e le emozioni di coloro che lo circondano.



Stando al background del personaggio, i primi anni di vita Hwei li ha trascorsi in un tempio sulla piccola isola di Koyehn, dove ha imparato l'arte della pittura. Parliamo di un luogo sacro, di un rifugio sicuro in cui gli allievi apprendono la precisione e l'equilibrio necessari a esercitare il potere della magia grazie all'arte scaturita dai loro pensieri.



Nel corso del suo addestramento, Hwei si è reso conto di possedere una visione artistica fuori dal comune, ed è proprio per questo che in gran segreto ha imboccato la via della perfetta commistione tra arte e magia, viste le sue abilità che lo affascinavano e intimorivano al tempo stesso. Un punto di rottura nel percorso di formazione del brillante giovane si verifica a causa di un misterioso artista giunto al tempio. Nel corso della sua permanenza a Koyehn questo visitatore apre a un vortice di distruzione e morte, segnando per sempre Hwei.

Un percorso creativo tortuoso

Il team al lavoro sul personaggio ha svelato interessanti dettagli sulle idee alla base della nascita di Hwei: si voleva realizzare un mago, che al contempo doveva essere un antieroe tormentato e un mid laner efficace.

Nello specifico, non è stato per nulla semplice ideare e sviluppare un parco abilità che fosse complesso e difficile da padroneggiare e che si adattasse al peculiare background di Hwei. Tre designer diversi hanno partecipato a questo processo di creazione che, da quanto ci è stato detto, è iniziato molto tempo fa.



Nel tempo le skill e le magie di Hwei - all'insegna di colori vivaci - hanno preso una forma sempre più definita e "iconica", e molte sono state le soluzioni scartate in tal senso (magari verranno utilizzate nel caso di futuri campioni, chi lo sa).

Il kit del campione si suddivide infatti in tre specializzazioni arcane diverse, ognuna connessa a un comando: Q per le magie di danno puro, E per quelle di controllo, W invece per gli incantesimi di supporto e cura. In tutto, pensate, Hwei può contare su dieci incantesimi diversi. Un record, per il roster di League of Legends.

Tutte le combinazioni possibili

Dato che le specializzazioni sono tre e gli incantesimi dieci (più una Ultimate), come potete immaginare il giocatore che deciderà di padroneggiare questo campione avrà il suo bel da fare nell'imparare tutte le combinazioni di tasti. La Q, dicevamo, permette di accedere alle magie di danno puro. Una volta "aperto" questo libro di incantesimi il giocatore potrà avere accesso a quattro colpi differenti, che si possono lanciare con una rapida pressione dei tasti Q, E, W, R.

Con la doppia pressione Q + Q , Hwei produce una fiamma ardente che esplode a contatto col bersaglio. Q+W, invece, lancia un fulmine che danneggia in modo piuttosto grave un obiettivo isolato. Q+E permette al campione di far fuoriuscire lava incandescente dal terreno, che brucia i bersagli e li rallenta. Q+R, infine, serve solamente per tornare alla scelta di uno dei tre rami.



Riguardo alle magie di Supporto, legate alla W, ecco cosa è possibile fare con Hwei. Con la pressione di W+Q, il combattente aiuta gli alleati donando loro un boost alla velocità di movimento. W+W traccia un'area entro cui il campione e i suoi alleati acquisiscono scudo e protezione.

Con W+E Hwei incanta i prossimi tre attacchi o abilità, infliggendo danni bonus e ripristinando il mana. Infine, le magie di Afflizione (corrispondenti alla E). E+Q vede Hwei lanciare un simulacro dalle fattezze umanoidi che danneggia e spaventa il primo nemico con cui entra in contatto.



La pressione di E+W permette all'incantatore di disegnare un occhio che intrappola un avversario nelle vicinanze. E+E infine crea una serie di tenaglie che afferrano e tirano i nemici verso il punto in cui viene lanciato l'incantesimo.

La Ultimate, ossia la R, è un'abilità che in sostanza somma tutte le discipline del campione. Una spirale di disperazione che una volta lanciata su un bersaglio arriva a inglobare porzioni di terreno sempre maggiori per danneggiare e ridurre la velocità di tutti coloro che incontra.



Hwei arriverà tra pochissimo nel PBE, per cui potremo finalmente testare il suo ampio ventaglio di incantesimi, cercando di dominare la mid lane. Anzi, cercando di capire se effettivamente il pittore arcano avrà la forza per farsi spazio nell'enorme roster di League of Legends.