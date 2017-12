League of Legends: il caso Golden Guardians e la nuova NA LCS

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

È quasi tutto pronto per l'avvio della nuova North American League of Legends Championship Series. Le squadre non dovranno più temere un'eventuale retrocessione, potendo così concentrarsi sul costruire fanbase più larghe, acquisire nuove partnership e fornire maggiori garanzie ai giocatori, similmente a ciò che avverrà alla controparte europea.

Oltre a diversi nomi già conosciuti nell'ambiente ci sono anche alcuni nuovi brand che si sono uniti solo recentemente alla lega, tra i quali spiccano i Golden Guardians, un'organizzazione fondata dalla famiglia Lacob, proprietari di maggioranza della squadra NBA Golden State Warriors.

Per assicurarsi uno degli ambiti posti nella nuova lega, oltre al fornire una quota d'ingresso multimilionaria, alle organizzazioni è stato richiesto di presentare delle domande d'iscrizione estremamente dettagliate nelle quali spiegare come la loro presenza nel torneo avrebbe potuto portare benefici all'intero ecosistema creato da Riot Games.

Un nuovo franchise: il caso Golden Guardians

Per i team storici già presenti nella lega come TSM, Cloud 9, CLG e Team Liquid, presentara la richiesta per assicurarsi un posto è stata, chiaramente, una pura formalità. Entrare a far parte NA LCS significava infatti mantenere le proprie squadre, i propri brand e soprattutto i propri investimenti al sicuro.

Per quanto riguarda le nuove organizzazioni, invece, l'iter si è posto in termini differenti.

Ad esempio, la famiglia Lacob oltre a decidere se fare domanda per entrare negli NA LCS doveva addirittura soppesare i pro e i contro sull'entrare nel mondo degli esport. I Golden Guardians, ufficialmente uno dei nuovi franchise degli LCS, sono infatti la prima scommessa dei Warriors nella scena dei videogiochi competitivi, se escludiamo il torneo di NBA 2K organizzato dalla stessa federazione e che prenderà avvio la prossima primavera.

Per i Golden Guardians, iniziare direttamente con League of Legends non sarà facile. Si sta parlando di un investimento multimilionario sul lungo periodo nella comunità esport più grande del settore. La squadra californiana dovrà costruirsi una fan base praticamente dal nulla, reclutare un'intera squadra (due, se consideriamo l'Academy) compreso lo staff e provare a emergere come una delle squadre migliori del torneo, tutto nel giro di pochi mesi.

Secondo Kirk Lacob, Assistant General Manager dei Golden State Warriors, i Golden Guardians sono pronti. "Ci era già chiaro che se fossimo entrati nel mondo degli esport il nostro obiettivo sarebbe stato League of Legends, per cui la decisione è stata facile".

Quello che ha catturato l'attenzione dei proprietari dei Warriors, dunque, è stato proprio il modo di intendere la competizione del titolo Riot Games: LoL è un gioco in cui squadre formate da 5 membri formulano ed eseguono strategie per cercare di superare gli avversari. È un gioco in cui c'è spazio per i campioni ma in cui allo stesso tempo per vincere il titolo serve una squadra forte nel suo insieme. Insomma, le connessioni con il basket sono evidenti e non ci è voluto molto prima che i Lacob si convincessero di iniziare questa nuova avventura.

Costruire un brand

La famiglia Lacob (e i Warriors) dovevano, prima di tutto, scegliere un nome e un aspetto. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Lacob, uno dei focus primari era quello di ridurre sempre più la distanza tra sport tradizionali ed esport. Ciò significava raggiungere i fan (soprattutto i giovanissimi) di entrambi i mondi.

Per aiutare i fan dei Warriors a identificarsi nel brand, volevano creare un nome che fosse strettamente legato al brand originale di Golden State, in modo che l'identità dell'organizzazione rimanesse nell'NBA e negli esport. Il regolamento NBA impediscealle squadre, in linea teoria, di utilizzare il proprio logo in competizioni non autorizzate dalla Lega. In questo caso, il nome Golden Guardians possiede delle assonanze con quello dei Golden State Warriors, pur senza copiarlo esplicitamente. "Era importante riprendere ciò che i Warriors rappresentano e chi sono" ha dichiarato Lacob. "Un Guardian è un tipo di guerriero forte e con una denotazione particolare. Vogliamo che i nostri fan capiscano che possono essere guerrieri, o in questo caso "Guardiani", a modo loro".Per quanto riguarda il logo, Lacob ha affermato che c'erano due cose importanti da includere nel design. Per prima cosa, il logo del team doveva avere qualcosa che potesse ricordare un guerriero, come una lancia o l'elsa di una spada, e, in secondo luogo, i Warriors hanno sempre amato i loro ponti.

"Abbiamo costruito un certo ethos e simbolismo attorno ai nostri loghi e abbiamo pensato che questo nuovo logo si inserisse molto bene nel mondo di League of Legends. Assomiglia davvero all'elsa di una spada o a una lancia, quindi ci ha dato davvero la sensazione di rappresentare a dovere quello che stiamo provando a creare. Un'altra cosa che si può notare è che amiamo davvero questo tipo di tema legato ai ponti. Amiamo l'idea di unire i fan e, in questo caso, gli sport tradizionali e gli esport".

Una dura sfida

Ciò a cui i Guardians tengono di più, però, è riuscire a raggiungere il successo. Secondo le parole di Lacob, i Warriors hanno intenzione di dedicare moltissime risorse per portare il brand a essere il migliore di sempre.

Sfortunatamente per loro, però, si troveranno in un mondo dominato da brand e community di lunga data e ben affermate come i già citati TSM, i Cloud 9, il Team Liquid e i CLG. Anche Echo Fox e FlyQuest, che non hanno una storia nemmeno lontanamente paragonabile alle controparti citate in precedenza, possiedono fanbase di dimensioni considerevoli. Per costruire un nuovo brand, insomma, i Guardians dovranno "rubare" qualche fan ai loro concorrenti già affermati, il che significa mirare dritti al cuore degli avversari.

"Cloud 9, Tsm e Liquid sono un esempio per noi. Nutriamo grande rispetto e speriamo di imparare molte cose da loro" ha affermato Lacob. "Ma la realtà è che siamo competitivi e ci devono temere. Proveremo a prendere una parte dei loro fan e proveremo a crearne di nuovi... siamo molto emozionati per questa nuova sfida".

Un interesse condiviso

Kirk Lacob e la sua famiglia, comunque, non sono gli unici proprietari dei Warriors ad avere degli interessi economici in squadre degli NA LCS.

Peter Guber, co-proprietario dei Warriors, ha aperto un gruppo esport chiamato aXiomatic e, attraverso quella società, lui e il co-investitore Bruce Stein la scorsa estate hanno acquistato il Team Liquid. Chamath Palihapitiya, altro componente nel consiglio di amministrazione dei Warriors, possiede una quota di minoranza nei Cloud 9. Addirittura, lo stesso Kirk Lacob ha investito, tempo fa, nel Team Liquid.

Con tre proprietari dei Warriors in possesso di quote in tre diverse squadre degli NA LCS, la community ha giustamente espresso il proprio timore riguardo l'ipotesi di una possibile collusione tra i vari team. In questo contesto, per collusione, si intende un caso in cui i proprietari dei Warriors coinvolti in due diverse squadre si accordassero per portare avanti i propri interessi, ad esempio facendo perdere di proposito una partita. L'ambiente esport è da tempo percorso da queste criticità. Le abbiamo ricordate anche noi in un precedente editoriale dedicato alla presa di coscienza del Parlamento Europeo in materia.



Tutto parte da buone intenzioni?

Un caso simile si è verificato l'anno scorso nella scena di CS:GO quando una compagnia acquisì SK Gaming, Virtus Pro e i diritti d'immagine dei Natus Vincere. Per fugare i timori della community Lacob e i Guardians dovranno dare dimostrazione delle proprie buone intenzioni.

Lacob si è espresso al riguardo: "Capisco cosa stiano pensando i fan e hanno ragione ad essere scettici, starà a noi guadagnare la loro fiducia, ma questo non sarà un problema. Per quanto riguarda il mio investimento nel Team Liquid sto lavorando per uscire e lo stesso faranno diverse altre persone, abbiamo un accordo di massima con Riot Games".

"Non posso divulgare i dettagli riguardo a come il tutto si sta svolgendo ma abbiamo un progetto per essere sicuri che alla fine sia chiaro, trasparente e non causi problemi in futuro. Rispettiamo troppo l'importanza di avere una competizione sana, in League of Legends come in ogni altro gioco competitivo, per permettere che qualcosa del genere accada. Ad essere sinceri, se avessimo pensato che questa situazione avesse rappresentato un problema difficilmente risolvibile, ci saremmo semplicemente rivolti altrove".

Nonostante abbia fatto un investimento così grande nella scena, Lacob ha dichiarato che la sua esperienza riguardo al gioco sino ad ora è stata solamente in qualità di appassionato. Ama il gioco, la competizione e l'esport in generale e, per queste ragioni, è emozionato all'idea di poter dare, il prossimo anno, una nuova squadra ai fan più giovani dei Warriors, oltre ovviamente a dare il benvenuto ai nuovi fan dei Guardians.