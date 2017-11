League of Legends: cinque cose da sapere sulla patch più importante dell'anno

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Riot Games, come ormai d'abitudine, alla fine della stagione si premura di presentare tutti i piani futuri per League of Legends. Quest'anno, sembra che l'update del titolo sia il più grande che il titolo abbia mai visto.

Abbiamo già notato l'importante modifica del complesso - e sempre difficile da bilanciare - sistema di Rune e Maestrie, il quale è stato modificato e pesantemente adattato in un sistema del tutto nuovo. Ciò (non poteva essere altrimenti) ha condotto ad alcuni cambiamenti nel modo di giocare quasi tutti i Campioni presenti nel gioco. Non solo: per la prima volta dopo il debutto del titolo, anche gli aspetti collaterali di League of Legends come il livello dell'account e le modifiche agli Influence Point stanno ottenendo il loro primo, importantissimo aggiornamento.

Il team, inoltre, ha modificato le curve di esperienza dopo il livello 30 e la ricompensa della missione Prima vittoria del giorno che, ora, darà ben 50 Essenze Blu e 400 PE.

League of Legends, dunque, si appresta a vivere una stagione di enormi cambiamenti. Quindi, cerchiamo di capire quali sono i punti fondamentali da tenere bene a mente con l'enorme patch prestazionale che, lo ricordiamo, include anche nuove skin e aspetti per i campioni.

Il sistema Rune e Maestrie è stato ricalibrato

Il sistema relativo alle Rune e alle Maestrie ha sempre sofferto di una certa complessità con cui i giocatori meno avvezzi hanno dovuto combattere per molto tempo. Fortunatamente, grazie a un sistema totalmente ricalibrato e rivisto dalle fondamenta, non ci sono più Rune a pagamento e tutti i giocatori possono avere accesso a tutto sin dal livello account base. Poiché si tratta di un cambiamento fondamentale per uno delle più importanti feature di League of Legends, prossimamente gli dedicheremo maggior spazio con guide dedicate, comprensive di tutto quello che dovrete sapere sul nuovo sistema di Rune.

I cambiamenti agli eroi

Diversi campioni facevano un pesante affidamento su alcune Rune molto potenti per riuscire a sopravvivere in corsia oppure in Jungle. Di conseguenza, quasi tutti i campioni del gioco stanno per esser rivisti dal team di sviluppo il quale introdurrà pian piano alcuni piccoli, grandi cambiamenti relativi, magari, alle statistiche di base o alla percentuale di danno per compensare ciò che i Campioni non possono più ricevere dalle Rune che un tempo equipaggiavano.

Probabilmente non saranno modifiche importanti, o che influenzeranno di molto il modo di giocare determinati eroi, ma è sempre bene tenere controllate le note di ogni patch per non trovarsi, poi, in game convinti di utilizzare un campione esattamente come prima e partire invece svantaggiati a causa di errori di valutazione dovuti alle modifiche apportate.

Nessun Level Cap per l'account

Ora il livello dell'account sarà in grado di oltrepassare il livello 30. Il nuovo sistema dovrebbe aiutare i giocatori ad avere una maggiore sensazione di progressione, anche se non vincono ogni partita. Questo significa che, di base, nella curva di progressione dal livello 1 al 30, i giocatori otterranno come ricompense Ashe, Garen, Brand, un'icona e circa 20.312 Essenze Blu.

Secondo quanto dichiarato dal team, nel computo delle 20.312 Essenze Blu totali non vengono contate le ulteriori 50 che i giocatori riceveranno ogni prima vittoria giornaliera. Quindi, il totale reale potrebbe essere ancora più alto, sempre se giocherete con costanza. Di conseguenza, sarà ancor più facile, per i nuovi giocatori, sbloccare i Campioni col nuovo sistema di livelling. Inoltre, la difficoltà dell'aumento di livello si "normalizza" una volta raggiunto il livello 50 (prima di questa modifica, ogni gruppo di 10 livelli fino al 150 richiedeva progressivamente più esperienza).

Gli Influence Point spariscono del tutto?

Dato che l'aggiornamento porterà i giocatori verso nuovi livelli di account e nuove ricompense sbloccabili, gli Influence Point guadagnati dopo ogni partita viene del tutto eliminato in favore del sistema dedicato alle Essenze Blu, la valuta che in League of Legends è demandata al crafting. Il nuovo sistema dell'Essenza Blu dovrebbe snellire e razionalizzare l'intero comparto dedicato al crafting, orientando i giocatori a un obiettivo preciso, senza confonderli.

Zoe, Aspetto del Crepuscolo, il nuovo Campione

Nel corso dell'ultimo anno, Riot Games ha provveduto a ridisegnare alcuni campioni del roster (soprattutto quelli finiti un po' nel dimenticatoio), per svecchiarli e renderli un po' più freschi e attraenti per i giocatori. Zoe si attesta sul solco di rinnovamento pensato dal team di sviluppo per il proprio titolo. Il nuovo eroe, a dispetto delle apparenze, è tutt'altro che semplice da padroneggiare a dovere nella landa.

Zoe ha molto potenziale e può essere davvero un carry devastante, se sfruttata a dovere. In realtà possiede una sola abilità che può far davvero male, ma i modi in cui può essere sfruttata la rendono un avversario temibile, oltre che estremamente divertente da giocare. Ancora non sappiamo se Zoe prenderà il posto di altri blasonatissimi campioni nel meta competitivo. Resta il fatto, però, che questa volta Riot Games ha fatto un ottimo lavoro creando un campione divertente da osservare e, soprattutto, da giocare in tutte le sue sfumature.