League of Legends EIC 2018 Week 3: cadono 4G e INF, rinascita iDomina

Dopo due settimane di pausa è ritornato l'EIC - ESL Italian Championship di League of Legends. Due settimane in cui le squadre hanno avuto modo di rivedere le proprie strategie e, soprattutto, di presentare nuovi giocatori appena inseriti in formazione. A beneficiare di più della pausa sono stati gli iDomina che hanno sostituito tre giocatori, accogliendo in squadre due import polacchi e il veterano italiano Lazuriel.

CLAN Vipers vs Inferno eSports - Il morso della vipera

Gli Inferno comandano la classifica insieme ai 4G fin dalla prima giornata, mentre i CLN sono indietro di condizione di forma. Eppure la squadra catanese sembra tutt'altro che arrendevole. Il merito è della Jinx di Helvisk che in un'azione confusa dei primi minuti conquista una tripla. Nonostante non riesce a uscirne vivo, ottiene un vantaggio insperato per un campione a cui non va concesso mai nulla, soprattutto nelle fasi iniziali. Da lì in poi per gli Inferno è un vero e proprio incubo con Helvisk che arriva al diciasettesimo minuto con il punteggio di 7 uccisioni su un totale di 10 del proprio team.

L'inizio della fine per gli Inferno arriva intorno al minuto 24 quando tentano di conquistare il Barone Nashor che potrebbe rimetterli in gioco. I CLN sono tutt'altro che d'accordo e contestano immediatamente il controllo della zona: Jinx infligge tanti, troppi danni, protetto benissimo dai propri compagni. Disastro per gli avversari, che concedono sia il primo Barone che successivamente il secondo al minuto 32. La pressione sulle corsie è incontenibile e con un'altra tripla Helvisk chiude il game. Prima vittoria in campionato per i Vipers, brutto stop per gli Inferno.

Team Forge vs iDomina eSports - "Change is good"

"Cambiare è positivo", recita Kha'Zix, uno dei personaggi di League of Legends. E gli iDomina lo prendono in parola presentandosi con tre nuovi innesti: i polacchi Raven e Zwyroo, rispettivamente in corsia superiore e centrale, e il veterano italiano Lazuriel in giungla. Niente Morgana per Decapsy, finalmente bannata in prima rotazione viste le prestazioni precedenti del giocatore dei 4G; Somejoio sceglie di puntare su Pantheon, un pick visto poco. Il motivo viene rivelato fin da subito: l'obiettivo è puntare sulla corsia centrale avversaria per lasciare indietro la Taliyah di Zwyroo. Funziona con il Primo Sangue in mano a Some; funziona alcuni minuti più tardi con un copia e incolla dell'azione precedente.

Eppure non è sufficiente a evitare che il giocatore polacco entri in partita, complice Guilty, tiratore dei Forge, leggermente sottotono rispetto alle prestazioni a cui ci ha abituato. Gli iDomina iniziano a prendere sempre più vantaggio, minuto dopo minuto a piccoli passi con Taliyah che sorprende spesso gli avversari. Al ventesimo l'oro in più è vicino a 7.000 ma non riescono a imporsi del tutto. La chiave di gioco contro i 4G è la pressione costante ma gli iD addirittura rallentano, forti dell'unica torre conquistata dai Forge contro la torre dell'inibitore per gli iDomina. Tante piccole schermaglie nei minuti successivi che non spostano l'equilibrio fino alla doppia di Zwyroo che sfrutta l'ingaggio di Alistar sulla Ka'sa di Guilty, sorpreso, e permette ai neroverdi di conquistare l'inibitore. Lo scontro decisivo arriva pochi minuti dopo, durante il tentativo delle squadre di controllare la zona del Barone. Rharesh riesce a infliggere abbastanza danni prima di morire e consente così alla Taliyah alleata di chiudere avversari e partita. È indiscutibilmente Zwyroo l'MVP del match.

Racoon vs Outplayed - Fino all'ultimo respiro

Doppia novità per gli Outplayed che presentano Demon in giungla, ex iDomina, e Kooiji in corsia superiore, ex CLN e trasferitosi dalla midlane. Nelle sue mani gli OP consegnano Vladimir, un campione che il giocatore conosce bene. Contro ha un Mundo che nei primi minuti fa davvero fatica a resistere: è proprio su di lui che arriva il Primo Sangue, indirizzando la partita in favore degli Outplayed. Il vantaggio in oro aumenta ma mai vertiginosamente. Intorno al ventesimo la differenza è di appena 3.000, nulla di impossibile da recuperare. I Racoon si dimostrano mai domi pochi minuti dopo, quando uno scontro iniziato dagli OP si trasforma in un disastro di proporzioni bibliche: 2-0 in favore dei Racoon che, trenta secondi dopo, diventa un 5-1 più un Barone.

Il gioco torna in equilibrio per i successivi minuti e ogni teamfight si traduce in un nulla di fatto per entrambi i team. Nessuno vuole esporsi più del dovuto e rischiare di compromettere il game. Nonostante il Barone, i RCN in ogni caso non riescono a pressare abbastanza da mettere gli OP in difficoltà. E Brizz e compagni ne approfittano: scambiano la vita del support per quella del jungler. Una mossa che consente loro di conquistare il potenziamento del Nashor. Anche questa, però, la pressione è effimera anche a parti invertite. Alla fine decide tutto lo scontro finale nella corsia centrale. Il tutto per tutto si traduce nella vittoria degli Outplayed che evitano una sconfitta che avrebbe fatto male, molto male. Peccato per i Racoon: ancora una volta quasi vicini alla vittoria contro una grande squadra.

Cyberground vs Dragons Power - "Better nerf Irelia"

Da quando è stata modificata, Irelia ha conquistato sempre più i favori della corsia centrale piuttosto che di quella superiore dove era abituata a vivere. Lo sa bene Decay, francese stella nascente dei Cyberground. Suo il Primo Sangue, così come le successive uccisioni. Al minuto 15 il midlaner dei CGG si ritrova con sei uccisioni, al 25esimo è già a 10 con l'87,5% di partecipazione totale alle uccisioni del team.

Ryko fa il bello e cattivo tempo ma il suo avversario Foca, con Fiora, non riesce a tenere lo stesso livello. Più volte cerca di attirare l'attenzione degli avversari spingendo nella corsia inferiore. Ottiene solo la torre dell'inibitore e nulla più: le sue morti non si trasformano in alcun vantaggio per i Dragon Power che sono costretti ad alzare bandiera bianca. Decay, ancora una volta, è decisivo per i CGG e indubbiamente l'MVP del match.

La classifica, dopo la Week 3, si accorcia sempre più. Tutte le squadre sono adesso raccolte a brevissima distanza: quattro squadre a 6 punti: Inferno, Forge, Cyberground e Outplayed, le altre quattro a 3 punti. Da questo momento intutto è ancora possibile. Potete seguire i match del torneo sui canali ufficiali Facebook, Twitch e YouTube di ESL Italia.