League of Legends EIC Week 5: una sola squadra domina il campionato

Dopo cinque giornate di campionato, e a due sole dalla fine del girone, la classifica inizia finalmente a prendere forma. L'equilibrio è stato definitivamente rotto con la vittoria degli Outplayed sugli Inferno che conquistano così la vetta solitaria per la prima volta in stagione. Sono adesso 12 i punti degli OP con tre di vantaggio su un nutrito gruppo di inseguitrici: Inferno, iDomina alla terza vittoria consecutiva, e i Forge, toranti vincenti dopo due sconfitte di seguito.

In mezzo, il gruppo composto da Cyberground, CLN Vipers e Racoon, asserragliato a sei punti spera ancora di poter acciuffare uno dei primi quattro posti per prenotare la presenza alla fase LAN. Impresa complicata a cui i Racoon avrebbero potuto puntare con più serenità se non fossero inciampati sui CLN. Eppure una tra RCN e CGG ha ancora un'opportunità: giovedì prossimo si affronteranno e una delle due volerà inevitabilmente a 9 punti mentre, altrettanto indubbiamente, una tra Inferno e iDomina perderà lo scontro diretto e sarà agganciata.

A meno di miracoli, invece, sono lontanissime per i Dragons Power le speranza di salvezza. Unica squadra a soli 3 punti, nelle prossime e ultime due partite li aspettano due avversari al di là della loro portato: Outplayed prima e Inferno poi. Dragons Power coraggiosi ma realmente ancora troppo inesperti sotto il profilo delle macro-strategie per poter puntare ai piani alti della classifica.

Outplayed vs Inferno: 1-0

Il match clou della quinta giornata dell'ESL Italia Championship di League of Legends inizia in modo equilibrato, almeno per i primi minuti. Lo stallo sembra avere lunga durata, almeno finché gli Outplayed coordinano una splendida azione nella corsia inferiore creando superiorità numerica e consentendo ai propri carry, i maggiori apportatori di danni, di ottenere le uccisioni che spezzano il ritmo di gioco in loro favore.

Scelta corretta degli OP di spingere su quella corsia perché in toplane la situazione non è delle più rosee: il giovane Weizor è incolpevolmente bullizzato da Infinity e Tunaraz. Eppure non basta perché è sufficiente un teamfight alla sua Irelia per recuperare lo svantaggio grazie a una doppia. DrMatt nel frattempo in corsia centrale continua a dominare la partita con Vladimir: per gli Inferno non ci sono occasioni per tornare attivi e minuto dopo minuto si avvicina inesorabilmente la loro seconda sconfitta in campionato.

iDomina eSports vs Dragons Power Gaming: 1-0

La partita si decide sostanzialmente nella corsia inferiore in cui Rharesh e Horizon sono di un livello superiore rispetto ai loro avversari dei Dragons Power. Ad aiutarli è anche la prima uccisione ottenuta dagli iD al livello 1 con un'invasione preparata a dovere. L'esito del game è rallentato dalla costante pressione che l'Urgot di Fok, coadiuvato dal suo jungler, mette nella corsia superiore sul Vladimir di Raven, impossibilitato a uscire dalla morsa nemica.

Almeno finché Zwyroo, nuovo acquisto degli ID sempre più decisivo, non decide di salire e aiutare il proprio compagno: come ricompensa ottiene una doppia uccisione che utilizzerà per controllare con la sua Taliyah intere zone di mappa. I Dragons Power non riescono più a recuperare soprattutto se devono avere terrore della Morgana di Horizon: i suoi bind sono millimetrici e letali per chi ne è vittima. Gli iDomina ottengono così la loro terza vittoria consecutiva dopo un inizio disastroso: chissà dove sarebbero adesso in classifica se avessero potuto usufruire di questo roster fin dall'inizio.

CLN Vipers vs Racoon: 1-0

Partita simile alla prima della serata: equilibrio nei primi minuti risolto da una gita in botlane di quattro quinti del team dei Racoon. Traitor con Tristana conquista una doppia, indirizzando la partita su binari ben precisi da cui è difficile per i CLN recuperare. I RCN acquisiscono vantaggio minuto dopo minuto finché non peccano di presunzione e di onnipotenza. Azzardano un dive sotto la torre superiore nemica senza alcuna preparazione: si trasforma nella rimonta insperata dei Vipers, guidati dalla Cassiopeia di Deluxe che conquista una tripla uccisione.

I CLN recuperano abbondantemente anche per merito delle statistiche di farming del loro Kog'maw, finalmente libero di infliggere danni ingenti agli avversari. Il Cho'gath nemico è sciolto immediatamente e i CLN corrono al Barone Nashor: nulla da fare per i Racoon che arrivano troppo tardi per contestarlo e con le barre della vita mezze piene. La vittoria dei Vipers ritarda di appena qualche minuto, rallentata da una strenua resistenza dei nemici: ma la fine è inesorabile e inevitabile. Cassiopeia, seconda in danni, ne ha fatti 23.000; il Kog'maw di Elvisk, primo, ne ha fatti 51.000, più del doppio.

Team Forge vs Cyberground Gaming: 1-0

Grandi ritorni in casa Forge che si presentano con quasi tutta la formazione che dovrebbe essere titolare: Beansu in toplane, Click in giungla ed Efias support. A stupire è anche la composizione scelta da coach Cristo: non tanto la Lux in mano a Cohle per la corsia centrale, quanto il Galio support consegnato a Efias. D'altronde è una sorta di Rakan che svolge più o meno lo stesso ruolo. L'inizio per i Cyberground non è dei migliori e si fanno sorprendere due volte di troppo da un Click in splendida forma con Kha'Zix che va quasi subito sul 2-0. Ai 4G però basta una singola distrazione per dare speranza ai CGG. Come lo scontro per il Messaggero della Landa che sembra andare male per i palermitani ma alla fine si ritrovano con il buff e due uccisioni più la terza di Ryko in corsia inferiore con Fiora sull'Ezreal di Guilty. Eppure questa sera le distrazioni non sono finite per i 4G.

Sorpresi da un inatteso tentativo di Baron, i sardi rispondono molto lentamente e i Cyberground al 21esimo con una rapida azione conquistano il Nashor quasi indisturbati. Peccano purtroppo di inesperienza, tentando di rimanere e combattere anziché utilizzare i loro flash per scappare vivi e vegeti. L'unico rimasto vivo non è sufficiente per consentire ai CGG di acquisire vantaggio, né tantomeno la speranza di incrementare le chance di vittoria. Il Team Forge non ci ricasca più e pone molta più attenzione agli obiettivi: il secondo Barone, così come il terzo, sono conquistati senza nemmeno troppa fatica, anche grazie ai due Draghi di Montagna ottenuti in precedenza. Splendida, durante il secondo Nashor, l'ottima azione di Efias che con Galio tiene i membri dei CGG lontani dalla zona contesa. Il resto è pura cronaca di spinta sulle corsie con i minion che, lasciati troppo soli dai palermitani, distruggono strutture una dopo l'altra e consentono ai 4G di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. L'EIC 2018 di League of Legends ritorna giovedì 31 maggio: come sempre tutte le partite in diretta sui canali Twitch.