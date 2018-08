League of Legends EU LCS: i possibili scenari dell'ultima giornata

Le dieci migliori squadre europee si sono affrontate per tre lunghi mesi sulla Landa degli Evocatori nel campionato europeo di League of Legends. Tra oggi, venerdì 17 e domani sabato 18 si disputerà l'ultima giornata della stagione regolare prima di dare fiato ai playoff che in questo Summer Split non sanciranno solamente il campione del Vecchio Continente ma anche chi andrà al mondiale. Già. Adesso però come funziona?

Dieci squadre: dalla settima alla decima posizione, quattro in totale, salutano la competizione ma non necessariamente il discorso della qualificazione al mondiale. Le prime sei, invece, proseguono la lotta del Summer Split con la prima e la seconda classificata che volano alle semifinali del tabellone a eliminazione diretta, mentre la terza affronta la sesta e la quarta sfida la quinta ai quarti di finale. Tutte partite Bo5, alla meglio delle cinque: è necessario vincere tre game per proseguire verso la conquista del titolo.

La strada, sino a questo momento

La penultima giornata ci ha regalato con un turno di anticipo la divisione tra le squadre qualificate ai playoff e le escluse: costrette a dire addio H2K, ultimi, Unicorns of Love, Giants e Roccat, queste ultime arrestatesi proprio in vista dello sprint finale. D'altronde le altre sei hanno creato il vuoto dietro di loro con una fuga di gruppo nel più classico format del ciclismo: Fnatic, G2 Esports, Vitality, Splyce, Misfits e Schalke04 si sono intercambiate nel dettare i tempi, con i Misfits inarrestabili nel primo tratto di campionato, poi chiuso dallo Schalke04 che allo stato attuale risulta la squadra più in forma del momento. Lo avevamo anticipato ma lo ribadiamo: il club tedesco vanta la media più alta nel miglioramento giornata dopo giornata: ogni due partite la formazione ha migliorato il proprio punteggio nel Power Ranking con una media del +10,51%, percentuale che diventa del +49,08% se prendiamo come punti di riferimento l'inizio del campionato e l'ultima giornata disputata. Meglio di loro, nessuno.

Gli scenari

Nonostante conosciamo le sei squadre che parteciperanno ai playoff, non possiamo dire con alcuna certezza quali partiranno dalle semifinali e quali dai quarti. A esclusione degli Splyce, la cui unica ambizione può essere insidiare il quinto posto dei Vitality, tutte le altre formazioni sono racchiuse in appena due vittorie, esattamente il numero di partite rimanenti per squadra.

Una situazione che pone ognuna di queste cinque nelle condizioni di poter aspirare al primo posto del Summer Split. Aiutati dalla classifica del Power Ranking, cercheremo di delineare gli scenari più probabili e meno improbabili a cui potremmo andare incontro in questa ultima giornata.

Tutto come da programma

La particolarità di questa giornata è che gli scontri diretti che permetterebbero di ribaltare tutto sono tre su un totale di dieci partite e in due di queste compare la stessa squadra: i Vitality. La squadra in cui milita l'italiano Daniele "Jiizuké" Di Mauro ha indubbiamente il calendario più difficile e una situazione di partenza più complicata, partendo dal quinto posto. Una sola la vittoria attesa per loro, contro i Misfits, mentre contro i G2, terzi nel Power Ranking, dovrebbero abdicare.

Se tutto andasse come da programma, quindi, non cambierebbe sostanzialmente nulla. I Fnatic consoliderebbero il primo posto in virtù delle due vittorie con Roccat e Unicorns of Love, avversarie entrambe fuori dalla lotta playoff e senza più nulla da chiedere. Lo Schalke04 otterrebbe invece il secondo posto in comunione con i G2: posizione da conquistare con l'eventuale spareggio a fine giornata. Indietro i Misfits, quarti e costretti a giocare il tiebreak con i Vitality in virtù della parità negli scontri diretti.

I dubbi

Poche incertezze, come abbiamo anticipato, ma decisive. Eccole: Schalke04 vs Splyce; Misfits vs Vitality; Giants vs Splyce; G2 vs Vitality.

Partiamo dalla più semplice: Giants vs Splyce. L'esito non è così scontato come può apparire. I Giants hanno mostrato ottime prestazioni nelle scorse settimane e l'orgoglio potrebbe spingerli a fare un ultimo sforzo.

Allo stesso tempo gli Splyce sanno di non poter ambire a chissà quale posizione: anche se affrontare la terza o la quarta potrebbe cambiare l'intero loro campionato. Stesso discorso per la prima partita della settimana degli Splyce contro lo Schalke04: avversario che sembra realmente irraggiungibile in questo momento storico e l'ultimo scontro diretto conferma il trend. Eppure gli Splyce potrebbero avere un disperato bisogno di raggiungere la quinta posizione, soprattutto se in caso contrario dovessero trovare la corazzata G2 Esports come avversario.

Quali risultati aiutano, allora, i Vitality di Jiizuké?

Arrivare primi è improbabile ma non impossibile. Immancabile dire che servono due vittorie, sia contro Misfits che contro G2. E sperare, ovviamente, nella doppia sconfitta dei Fnatic e al massimo in una sola vittoria a testa per Schalke04, G2 e Misfits: si ritroverebbero improvvisamente in uno scenario con cinque squadre a 12 vittorie e un ingarbugliatissimo tiebreak da svolgere. Davvero improbabile, tuttavia, che in primis i Fnatic perdano sia contro i Roccat che contro gli Unicorns of Love: dovrebbero giocare con un uno in meno affinché ci siano probabilità minime che accada.

Indubbiamente più vicino, invece, il secondo posto. Per il quale, però, servono ancora due vittorie. Perdere contro G2 o Misfits manderebbe la diretta concorrente a una vittoria in più in classifica, irraggiungibile. Sempre che lo Schalke04 si faccia incantare sia dagli Splyce che dagli H2K, formazione ultima in classifica e con una singola vittoria all'attivo in questa stagione estiva.

L'obiettivo più realistico è il terzo posto? Sì, ma ancora una volta saranno probabilmente necessarie due vittorie su due perché Misfits, Schalke04 e G2 vinceranno quasi sicuramente una delle due partite da disputare, più a portata di mano dell'altra: i primi conquisteranno la vittoria contro i Roccat, i tedeschi contro gli H2K e i G2 contro i Giants nel derby tutto spagnolo.

Perché tutto questo accanimento per un paio di posizioni in più o in meno con i playoff già sicuri? Affrontare la terza del campionato, la sesta o una tra quarta e quinta può indubbiamente cambiare in modo positivo, o negativo il cammino lungo il tabellone a eliminazione diretta. Non solo: dai quarti alle semifinali si effettua un ulteriore seeding, ovvero una rimodulazione degli accoppiamenti. La prima in classifica, verosimilmente i Fnatic, affronterà la squadra uscente vincente dai quarti con la posizione più bassa al termine della stagione regolare. E di questi tempi nessuno vorrebbe incontrare Caps e compagni prima della finale. Senza dimenticare che più in fondo si arriva nel tabellone, maggiori sono i punti circuito conquistati in ottica mondiale.

Serve un coniglio dal cilindro

Se accadesse l'impossibile a giovarne di più sarebbero i Misfits. In caso di sole vittorie inattese, infatti, i coniglietti salirebbero a 12 vittorie a pari merito con i Fnatic, persino negli scontri diretti. Sarebbero loro due a giocarsi il primo e secondo posto ma entrambe con la sicurezza di saltare i quarti e arrivare direttamente in semifinale. A quel punto avremmo Schalke04, G2 e Vitality tutti a 11 vittorie, terzi, con gli scontri diretti in perfetta parità e lo spettro dello spareggio. Condannati invece gli Splyce al sesto posto, anche in caso di due vittorie su due. Tutte le emozioni dell'EULCS saranno come di consueto in diretta streaming su Twitch venerdì a partire dalle 17:00 e sabato a partire dalle 18:00.