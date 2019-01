League of Legends LEC: i migliori e i peggiori della prima settimana

La prima settimana della League of Legends European Championship ha già delineato i tratti più marcati di quale potrebbe essere la direzione della prima parte di stagione. Due squadre su tutte: Misfits e G2 Esports.

I primi hanno confermato sulla Landa le aspettative elevate determinate da una campagna acquisti che ha rivoluzionato la formazione. Gorilla, support coreano tra i migliori al mondo nel suo ruolo, ha finalmente dimostrato di non dipendere esclusivamente dal suo ex-compagno di corsia Pray ma di sapersi adattare.

L'intesa con il francese Hans Sama è sbocciata immediatamente, soprattutto in un meta che in cui può essere protagonista fin dai primi minuti di gioco piuttosto che semplice comparsa. Il botlaner ha chiuso la prima con un rapporto UMA (uccisioni, morti, assist) pari a 23,0, il più alto in assoluto: 8/0/2 il punteggio finale all'esordio con i Rogue, 7/0/6 contro gli SK Gaming.



Flexo i campioni e sono nel vuoto

Il ritorno di Febiven in Europa, poi, non poteva avere esito migliore. Al di là dei punteggi delle partite sono state le prestazioni per e con il team a convincere, sintomo di come anche l'olandese si sia integrato nelle meccaniche della squadra dopo l'esperienza in Nord America ai Clutch Gaming. Soaz, ex Fnatic, in corsia superiore alla "veneranda" età di 25 anni è ancora uno dei migliori toplaner d'Europa. Stile meno aggressivo dei giocatori più giovani ma indubbiamente più solido e più di supporto all'intero team. Le rotazioni eseguite alla perfezione hanno poi messo in luce il lavoro enorme compiuto da Maxlore in giungla, così come la sua crescita esponenziale nell'arco di quattro mesi, passato da "bravo ma non si applica" a guida della squadra.Per i G2 l'attesa era tutta nello scoprire quanto potesse funzionare o meno la nuova coppia Caps-Perkz: il primo arrivato in fase di mercato dai Fnatic in una delle operazioni più clamorose degli ultimi anni; il secondo disposto addirittura a cambiare ruolo, passando da centrale a botlaner, pur di far spazio al nuovo arrivato.

I due ragazzini terribili hanno decisamente convinto con due vittorie su due e uno stile di gioco del tutto particolare e atipico ma soprattutto hanno vinto divertendosi e facendo divertire gli spettatori. Il carattere principale è l'adattabilità dei propri giocatori ai vari campioni: a parte il support, in fase di selezione gli altri quattro ruoli avevano campioni potenzialmente tutti interscambiabili. Una qualità che mette e metterà in difficoltà gli avversari in ogni partita, ancora prima che inizi. È la nuova era del LoL spettacolo per loro, coadiuvati da un Wunder e da uno Jankos monumentali. In particolare il jungler ha dimostrato di trovarsi alla perfezione con Karthus, tenendosi lontano dalle corsie nelle fasi iniziali per raggiungere il livello sei, e ottenere la sua ultimate, il prima possibile in modo da essere efficiente su tutta la mappa a prescindere dalla posizione in cui si trova: nella prima settimana ha utilizzato il Requiem ben 11 volte nell'arco di due partite. Alla fine della prima settimana si ritrova con un UMA di 22, terzo in classifica con un totale di 10 uccisioni, 1 morte e 12 assist. Qualche piccola imperfezione è arrivata solamente da Mikyx, il support, ma nulla che non possa essere sistemato nel corso della stagione.

Il gruppone

Dietro di loro l'abisso sul lato delle prestazioni, con i soli SK Gaming che hanno mostrato un briciolo di intelligenza tattica in più rispetto al resto delle squadre. A sorprendere maggiormente, soprattutto nella prima partita contro i Fnatic, è stato il jungler Selfmade. Nonostante sia un esordiente, non rappresenta del tutto una sorpresa. Il giocatore polacco è stato eletto MVP dell'EU Masters Cup a settembre, conquistando la competizione europea, cadetta della LEC, insieme ai suoi compagni dei MAD Lions, approdati in blocco proprio agli SK.

Ed è proprio la presenza di tre giocatori già abituati a giocare insieme a favorirli nel gruppone. In particolare nel primo match è stato evidente come la squadra si muovesse seguendo due direzioni: da una parte i tre provenienti dalla squadra spagnola, Werlyb, Selfmade e Crownshot, dall'altra i due coreani, Pirean, ex SKT dietro Faker, e Dreams. Quasi come due entità differenti che alla fine si ricongiungono per perseguire lo stesso scopo. Inizio difficile per i Vitality di Daniele "Jiizuké" Di Mauro, per sua stessa ammissione non sono riusciti a esprimere al meglio il loro gioco, complice anche una fastidiosa influenza che non gil ha permesso di allenarsi al 100% nei giorni precedenti.

La sorpresa negativa, chiariamolo subito, sono i Fnatic. L'esordio del nuovo centrale Nemesis, anch'egli ex Mad Lions, non poteva andare peggio. Contro Origen e SK Gaming sono arrivate due sconfitte che pesano più sulla condizione psicologica che su quella fisica. La loro prestazioni si è fermata in entrambi i casi al quindicesimo minuto di gioco, quasi fossero incapaci di eseguire le proprie strategie una volta terminata la fase di corsia. Contro Vitality e Schalke04 nella seconda settimana ci si aspetta la riscossa ma non saranno di certo gli incontri più semplici della stagione.

I Power Ranking

Accanto alla classifica determinata dalle vittorie e dalle sconfitte, già dal Summer Split 2018 presentiamo la classifica dei Power Ranking basata sui risultati attesi con un punteggio di partenza associato a ogni squadra. La novità 2019 è rappresentata dal calcolo compiuto per ogni giorno di gare e non più per ogni settimana, determinando una maggiore accuratezza.

Le tre squadre migliori al termine della prima settimana risultano G2, Misfits e SK Gaming, rispettivamente con +141, +122 e +128. Ma questa non è affatto una sorpresa in base a quanto scritto precedentemente. Da notare, però, che gli SK hanno ottenuto un punteggio finale maggiore dei Misfits nonostante i primi abbiano racimolato una vittoria e una sconfitta, al contrario delle due vittorie dei secondi. A dimostrazione che le aspettative sugli SK Gaming erano decisamente inferiori rispetto a quelle delle altre formazioni: il loro punteggio di partenza era infatti 503, contro gli 840 dei Misfits o i 994 dei Fnatic.

Le tre peggiori:



1. Fnatic: -147

2. Rogue: -76

3. Splyce: +22



Le tre vittorie più alte:



1. SK Gaming: +164 vs Fnatic Day1;

2. Origen: +130 vs Fnatic Day2;

3. Schalke04: +121 vs Vitality Day1.

Le previsioni

Come anticipato, dai Fnatic ci si aspetta la riscossa ma contro Vitality e Schalke04 sarà un'impresa non da poco, soprattutto viste le condizioni della prima settimana. Gli SK Gaming avranno invece la possibilità di brillare, avendo a disposizione un incontro facile, con gli Excel, e uno abbordabile con lo Schalke04 nel derby tedesco.

La settimana più impegnativa l'avranno invece i Vitality che, oltre ai Fnatic, dovranno vedersela pure con la squadra che sembra attualmente più in forma di tutte: i Misfits. Settimana tranquilla, almeno sulla carta, per i G2 che affronteranno le ultime della classe: Rogue ed Excel. I pronostici, in grassetto la nostra favorita:



Week 2 Day1:



FNC vs VIT;

RGE vs SPY;

XL vs G2;

SK vs S04;

OG vs MSF.



Week 2 Day2:



FNC vs S04;

SK vs XL;

RGE vs G2;

OG vs SPY;

MSF vs VIT.



L'appuntamento è sul canale Twitch di PG Esports venerdì 25 a partire dalle 18:00 e sabato 26 dalle 17:00.