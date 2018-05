League of Legends MSI 2018: Rekkles e Uzi, la leggenda dei tiratori straordinari

Il Mid-Season Invitational è il primo evento internazionale del 2018 e il secondo più importante dopo il mondiale. Sotto certi aspetti, secondo alcuni addirittura il primo. Perché a sfidarsi sulla Landa degli Evocatori di League of Legends sono solo i migliori team di ogni regione: i vincitori dei rispettivi campionati. L'MSI è lo spettacolo a cui ogni appassionato sogna di assistere: la vetrina dei campioni.

Fnatic per l'Europa, RNG per la Cina, KingZone DragonX per la Corea del Sud e Team Liquid per il Nord America sono le rappresentanti delle quattro maggiori competizioni di League of Legends che tenteranno di conquistare il titolo internazionale insieme alle due formazioni delle regioni minori dalla fase preliminare di Play-In. L'attesa è tutta per l'11 maggio, prima giornata della fase a girone unico con tutte e sei le squadre partecipanti. Tuttavia, più di tutti gli eventi precedenti, l'attenzione e la trepidazione sono concentrate sulla corsia inferiore. Per essere più precisi, in un singolo ruolo: il tiratore.

Per chi non ha dimestichezza con League of Legends il tiratore, marksman in inglese o più spesso indicato genericamente come AD Carry, è la categoria di personaggi del gioco targato Riot Games utilizzati per apportare ingenti danni dalla distanza, sia sugli avversari che sulle strutture. Si basano principalmente sul danno fisico, anche se alcuni di loro non disdegnano il danno magico, e sull'abilità di infliggere più danni col passare del tempo, rendendoli indispensabili nelle fasi centrali e finali del game.

All'MSI saranno presenti non solo i migliori tiratori al mondo: perché più in alto dei campioni vivono le leggende.

Rekkles - Genio e follia del Re d'Europa

Spericolato, incosciente, sconsiderato: è quanto recita il tatuaggio sul braccio sinistro di Martin "Rekkles" Larsson, il tiratore dei Fnatic. Giovane promessa del calcio svedese, decide di dedicarsi a LoL dopo un grave infortunio al ginocchio e si presenta il 22 novembre 2013 come nuovo titolare dei Fnatic. Una carriera iniziata con il secondo posto all'IEM World Championship, sconfitto in finale dai KT Rolster, e la vittoria dello Spring Split 2014 sugli eterni rivali degli SK Gaming. Rekkles conquista vari titoli MVP nel corso della stagione ma perde la finale del Summer Split con gli Alliance e, nonostante la qualificazione ai Worlds, non riesce a superare il girone contro LMQ, OMG e Samsung Blue.

L'apice della sua carriera non è ancora giunto ma l'attenzione mediatica lo ha già rapito, complice la sua incoscienza nel gioco come nella vita e nei rapporti umani: così come gli Alliance, diventati Elements, che lo strappano alla famiglia che lo ha cresciuto, i Fnatic, diventando protagonista di uno dei trasferimenti più costosi di sempre della storia di League of Legends.

L'avventura non è la migliore che si potesse aspettare e dopo appena cinque mesi Martin decide di tornare a casa nei Fnatic con cui infrangerà un record dopo l'altro. Imbattuti nel Summer Split con 18 vittorie su altrettante partite nell'era di Huni e Reignover, vittoria del titolo europeo e la conquista della semifinale mondiale, persa contro i coreani KOO Tigers, al termine di una cavalcata sorprendente in cui mostra di saper andare oltre le solite strategie: Kennen, personaggio utilizzato solitamente in altre corsie e in altri ruoli, è la sua punta di eccellenza che nessun altro riesce a utilizzare come tiratore con la stessa efficacia.

I due anni successivi sono costellati da alti e bassi per i Fnatic, complice l'ascesa della nuova realtà dei G2 Esports. Ma non per Rekkles: ha la presunzione, più che la consapevolezza, di essere il migliore d'Europa, anche più di Jesper "Zven" Svenningsen, e lo dimostra ogni qual volta il livello degli avversari si alza. Il suo stile è quanto di più ossimorico possa esistere: ha trasferito nel gioco la sua incoscienza ma in modo più razionale. Sa quando può esporsi e quando rimanere nell'ombra: l'esperienza accumulata in cinque anni di professionismo lo rendono un folle calcolatore che rende facile l'accostamento a Ibrahimovic, con cui condivide la nazionalità. È il capitano, l'unico che i Fnatic abbiano davvero mai avuto dopo Enrique "xPeke" Cedeno Martinez, di cui ne ha ricevuto l'eredità. Sa caricarsi la responsabilità della squadra sulle spalle, trascinandola a imprese impossibili. Non ultima il passaggio del girone ai Worlds 2017: dopo quattro sconfitte riescono a vincere quattro game consecutivi e a conquistare l'accesso ai quarti di finale, impresa mai riuscita a nessun altro prima d'allora. L'ultima immagine internazionale di Rekkles lo vede in lacrime dopo la sconfitta ai quarti di finale degli ultimi mondiali contro gli RNG. Un 3-1 che ha sancito l'ultimo duello ufficiale tra Rekkles e la seconda leggenda: Uzi.

Uzi - Il nuovo imperatore cinese

Jian "Uzi" Zi-Hao non ha mai vinto nulla. È da sempre considerato tra i migliori giocatori al mondo di League of Legends in assoluto, non solo nel suo ruolo. Eppure il giocatore cinese, da sempre legato al brand dei Royal Club, oggi RNG, non ha mai conquistato un titolo iridato né a livello internazionale né a livello domestico, se consideriamo l'attuale formato competitivo. Secondo al mondiale 2013, secondo al mondiale 2014, sconfitto rispettivamente dalle coreane SK Telecom prima e dai Samsung Galaxy poi, ma primo giocatore della storia a disputare due finali, peraltro consecutive, dei Worlds. Nemmeno in patria la situazione è stata migliore: secondo all'LPL Summer 2016, secondo all'LPL Summer 2017. La maledizione dell'eterno secondo.

Lo chiamano il Principe senza corona ma oltre i risultati qualsiasi avversario mostra rispetto nei suoi confronti. È una vera leggenda della corsia inferiore e nessuno si sognerebbe mai di sottovalutarlo. Nemmeno nei momenti più difficili, neppure quando nel 2014 passò alla corsia centrale in un momento di incertezza, o quando l'avventura nei Qiao Gu Reapers non rispettò le attese. Nessuno ha mai perso il rispetto nei suoi confronti e, più di tutti, mai lui ha perso la fiducia in se stesso, puntando a migliorare sempre più con lavoro e sacrificio. Finché nel 2017 torna a disputare una semifinale mondiale, contro gli stessi SK Telecom T1 che gli avevano negato la gioia della vittoria quattro anni prima. E che continuano a negarla: gli SKT vinconi 3-2 la termine di una partita dall'esito sempre incerto. D'altronde serve ben altro per spezzare una maledizione.

Uzi non ha mai vinto nulla, si è detto. Almeno finora. Perché appena due settimane fa è arrivato il primo trofeo della sua splendida carriera: la vittoria del campionato cinese LPL. Forse la più inattesa, giunta dopo un campionato partito in sordina e disputato con ordine e umiltà. Ed è proprio "umiltà" la parola chiave che ha spezzato la maledizione; insieme al "mai arrendersi", come recita l'acronimo della squadra: Royal Never Give Up. Una finale da brividi contro gli EDward Gaming, terminata 3-1 con una prestazione maiuscola di Jian. La forza della squadra è proprio il loro tiratore: non solo come singolo ma, ugualmente per i Fnatic con Rekkles, i compagni di squadra giocano con lui e per lui. Ogni risorsa e ogni piccolo vantaggio conquistato sulla Landa sono reinvestiti per consentirgli di performare al meglio. La maledizione è stata spezzata e Uzi potrebbe finalmente abituarsi al gusto della vittoria.

Tra la vittoria e la sconfitta di Uzi vivono le squadre coreane, la sua kryptonite. Al tempo stesso, Jian è probabilmente l'unico mai stato capace di giocare al loro livello. Per sua fortuna al Mid-Season Invitational ne troverà solamente una; per sua sfortuna è quella che incarna la perfezione assoluta di questo momento storico di League of Legends. Sono i KingZone DragonX guidati, in corsia inferiore, da un'altra figura leggendaria: Pray.