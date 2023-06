League of Legends: alla scoperta di Naafiri, il nuovo campione della Landa

Il team di sviluppo al lavoro su League of Legends è impegnato in un processo creativo perpetuo. Non lo scopriamo certo oggi, ovviamente. In oltre una decade di vita (a proposito, qui la nostra intervista al Game Director Pu Liu per i dieci anni di League of Legends in Italia) il MOBA targato Riot Games si è espanso a più non posso, diventando un prodotto cross-mediale sconfinato. Merito, appunto, anche di un collettivo capace di proporre idee sempre nuove, fresche e - più d'ogni altra cosa - in grado di colpire il vasto pubblico di appassionati. Questa efficacia creativa è rimasta tale anche nel 2023, prima con Milio (qui lo speciale sul primo campione di League of Legends dell'anno) e ora con Naafiri. Gli sviluppatori, neanche a dirlo, ci hanno parlato molto di lei, il nuovo assassino in arrivo nel roster di LoL. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Naafiri, qui bella!

Le origini di Naafiri sono state svelate a inizio anno, almeno in parte, dal team di sviluppo. Ci è stato detto che la creatura sarebbe stata un "assassin" appartenente alla stirpe Darkin. Stando alla lore di League of Legends, parliamo di un gruppo di dei guerrieri nati mortali, impegnati in una lotta senza tempo contro le forze del Vuoto. Caduti in disgrazia dopo la rovina dell'impero Shurima e l'ascensione di Azir, in molti vennero soggiogati da una profonda oscurità. Senza una guida e privati di chi avrebbe potuto aiutarli a mantenere intatta la loro purezza d'animo, si resero autori di nefandezze indicibili. Gli altri mortali diedero quindi loro un nuovo nome: Darkin, appunto, che significava semplicemente ''i caduti''.

Costoro, verso la fine dei loro giorni, si impegnarono in una guerra fratricida tesa al dominio assoluto di Runeterra. Il conflitto raggiunse proporzioni spaventose e rischiò di spazzare via la quasi totalità dei regni. Fortunatamente alcuni tra i più potenti maghi del tempo trovarono una tecnica arcana per intrappolare le anime dei darkin nei loro stessi strumenti di morte. Naafiri appartiene a questa stirpe mitologica (esattamente come lo sono i campioni Varus, Aatrox e Rhaast). La sua essenza vitale venne, appunto, imprigionata nella sua arma, un pugnale. Sepolta in una cripta e dimenticata nelle profondità delle sabbie di Shurima, la lama della Darkin venne riportata alla luce da un incauto predone.



La coscienza di Naafiri pensò di aver finalmente trovato una via di fuga: se avesse toccato la lama infatti, l'individuo sarebbe stato posseduto dalla dea. Purtroppo per lei, però, il predone era perfettamente a conoscenza del potere racchiuso nel pugnale e fece molta attenzione a non brandirlo. Riemerso dalla cripta, in ogni caso, venne inseguito da un branco di segugi delle dune, temibili animali che popolavano le rovine di Shurima.

Braccato e senza scampo, il tombarolo venne ucciso dai selvaggi predatori, che sfortunatamente però finirono per liberare l'essenza della Darkin. Questa quindi si ritrovò in un ricettacolo inatteso ma seppe sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Scoprì infatti che la coscienza collettiva del branco si sarebbe rivelata preziosa per i suoi piani. La forza di Naafiri risiede nell'unità e nella lealtà di un intero branco e il suo obiettivo è chiaro: riunire i propri fratelli Darkin e guidarli verso una nuova epoca d'oro.

Le abilità di Naafiri

Prima di riportarvi ciò che il team di sviluppo ci ha raccontato in merito al processo che ha condotto alla creazione del prossimo assassino del roster, passiamo velocemente in rassegna le sue abilità. Partiamo dalla passiva "Noi siamo molti", che permette a Naafiri di generare un branco di fedeli compagni che attacca automaticamente i bersagli del campione. Proseguiamo con Pugnale Darkin (Q), che consente alla dea di scagliare fino a due pugnali. Se il suo nemico viene colpito dall'effetto di sanguinamento, questa skill infligge danni e sanguinamento bonus. Inseguimento del mastino (W), vede l'assassino e il suo branco lanciarsi contro un avversario, fino a travolgerlo.

Con Eviscerare (E), Naafiri scatta e danneggia i nemici in un'area definita, richiamando e curando al massimo il branco. Ultima ma non per importanza è Il richiamo del branco (R), con la bestia che potenzia il suo branco e genera altri compagni, ottenendo nel mentre un considerevole aumento della velocità, della visione e una barriera addizionale quando attacca un campione. Tutti gli effetti bonus dell'ultimate vengono ripristinati se un campione nemico viene abbattuto .

Dal concept alla versione finale

Riguardo all'ideazione di Naafiri, i creativi ci hanno svelato che prima di plasmare il nuovo campione hanno studiato attentamente l'intero roster di League of Legends (un'impresa mastodontica). Questo non solo per colmare un vuoto riguardo al ruolo di assassino. Al titolo infatti mancava da tempo un campione considerato "mostruoso". Partendo da queste premesse gli sviluppatori hanno iniziato il percorso di rifinitura che ha condotto - dopo diversi aggiustamenti - alla versione finale di Naafiri.

"Quando pensiamo ai lupi ci troviamo sempre fermi alla vecchia idea che questi tipi di animali si muovono sì in branco ma che, alla loro testa, ci sia il cosiddetto esemplare alfa", ha spiegato Elan "Qulani" Stimmel, Narrative Editor di LoL.



"Noi non volevamo concentrarci sul pensiero di un alfa classico. Volevamo invece focalizzare la nostra attenzione sul rendere appieno la natura simbiotica del branco, sottolineare la capacità dei suoi membri di muoversi come fossero un unico individuo".

È proprio su questo punto, come dicevamo poco fa, che Naafiri si differenzia dagli altri Darkin. "L'assassina desidera che i Darkin tornino a essere la forma di vita dominante di Runeterra. E per raggiungere tale scopo ha addirittura messo da parte il proprio ego, abbracciando una mente collettiva".



Il Lead Game Designer, Stephen "Riot Raptorr" Auker ha dovuto assicurarsi che Naafiri, nonostante non interpreti un ruolo propriamente accessibile ai più, restasse facile da approcciare. C'era però il problema del funzionamento del branco, risolto tramite la creazione di un'IA apposita in grado di controllare gli altri esemplari.

"Fare in modo che gli altri segugi si comportino come ci si aspetta da un branco di cani è stato il primo scoglio da superare. Non volevamo che sembrassero dei minion senza alcuna volontà come i ghoul di Yorick o le evocazioni di Bel'Veth". Naafiri, insomma, ha reso necessaria l'adozione di soluzioni innovative, mai viste prima in LoL. Le sfide da superare, in altre parole, non sono mancate su questo fronte.



"Abbiamo letto alcuni white paper su come il comportamento del branco viene tradotto in altri generi videoludici", spiega il Software Engineer Matteo "Riot Chibattabun" Mannino. "Sapevamo che i compagni dovevano seguire un pattern ben determinato, rispondere rapidamente agli ordini impartiti, rimanere a distanza adeguata, attaccare il bersaglio selezionato e così via. La principale difficoltà è stata quella di rendere percepibile la sensazione di avere a disposizione un insieme simile a quelli di un classico RTS. Con la nuova tecnologia, siamo riusciti ad avere una via di mezzo tra quello che vedete in Age of Empires, per controllare facilmente le posizioni di Naafiri nel gruppo, e le meccaniche di movimento rapido di Starcraft II".

Naafiri, lo ricordiamo, inizierà a cacciare a partire dalla patch 13.14. Quindi non ci resta che attendere che la mid assassin entri a far parte del roster, per avere delle rassicurazioni sulla sua effettiva efficacia in battaglia. La curiosità di provare in prima persona le abilità della campionessa è tanta!