League of Legends: Seraphine è pronta a debuttare nella Landa

L'arrivo di Seraphine nella Landa degli Evocatori era il proverbiale "segreto di Pulcinella". Il nuovo campione del MOBA targato Riot Games, infatti, aveva già fatto la sua comparsa da un po' di tempo. La giovane si è mostrata sui social assieme alle colleghe K/DA, queste ultime peraltro in procinto di tornare alla ribalta addirittura con un intero album (che si titolerà All Out).

Il colosso statunitense, attualmente impegnato a garantire il corretto svolgimento dei Worlds 2020 (la cui finale sarà il primo evento esport ad avere pubblico dal vivo dopo lo scoppio della pandemia), sembra aver portato avanti una campagna mediatica di proporzioni epiche che ci fa capire quanto mondo del gaming, dell'esport e della musica siano sempre più connessi.

Dapprima la pubblicazione di un nuovo video del gruppo (con contestuale apertura dei profili social della band), poi addirittura la nascita dell'etichetta Riot Games Music e l'arrivo delle short stories dedicate alle peripezie del gruppo k-pop. Non solo: a fine ottobre tutti i titoli legati ai Reami di Runeterra (ovvero League of Legends, Runeterra e Teamfight Tactics), potranno godere di inediti eventi a tema, strabordanti di ricompense dedicate proprio alle K/DA.

Ora, però, è il momento di Seraphine. Conosciamola.

La cantante di Piltover

Seraphine è originaria di Piltover. Le città gemelle di Piltover e Zaun - per chi fosse a digiuno della cosmogonia di Runeterra (potete sempre recuperare il volume "I Reami di Runeterra" che abbiamo recensito tempo fa) - sono le più tecnologicamente avanzate di tutto il mondo di League of Legends, ricche di marchingegni sofisticati. Per questo, la scelta del team di sviluppo di inserire Seraphine in questo peculiare contesto non poteva che esser l'unica percorribile, per non perdere il filo della coerenza. Le fantasmagoriche invenzioni di Piltover, infatti, permettono di calare il nuovo campione in un contesto verosimile.

Ogni invenzione, a Piltover e Zaun, è mossa dalla tecnologia Hextech (la quale si fonda sull'energia dei Brackern, una specie senziente intrappolata al loro interno). Questa permette agli abitanti di godere di un certo livello di modernità. È così che Seraphine riesce a usare un microfono e a esibirsi per un pubblico molto numeroso. È anche il modo in cui il team è riuscito a darle un profilo del tutto inedito, dato che il microfono della ragazza pare essere in grado di canalizzare i suoni prodotti dai cristalli Brackern e trasformarli nelle sue melodie.

"Ci è sembrato logico che Seraphine venisse da queste città perché il loro livello tecnologico le rende per certi versi simili al mondo reale", ci ha spiegato la concept artist Anna "Newmilky" Nikonova. "Le pop star sono un fenomeno moderno, secondo me: continuava a venirmi in mente l'immagine di Seraphine che si scatta dei selfie e avevo grandi difficoltà a pensare a come potesse essere inserita in modo credibile all'interno di Runeterra. Ho dovuto fare in modo di rendere subito chiaro che Seraphine e la sua musica fossero nate a Piltover e Zaun, e che si fosse evoluta all'interno di quell'ambiente fino a diventare la sua pop star. Per questo, dovevo capire che tipo di tecnologia avesse a disposizione, per fare in modo che non desse la sensazione di essere troppo ancorata al mondo reale."

Le abilità di Seraphine, l'aspetto Supremo

Ovviamente le abilità del nuovo campione non possono che essere connesse in qualche modo al mondo della musica.



Passiva - Presenza scenica

Ogni terza abilità base lanciata da Seraphine produce un'eco e viene lanciata automaticamente una seconda volta. Inoltre, ogni volta che lancia un'abilità vicino a un alleato, crea una Nota, ciascuna delle quali conferisce ai suoi attacchi base più gittata e infligge danni magici aggiuntivi, consumandola.

Seraphine emette una nota pura, infliggendoin base alla percentuale di salute mancante del bersaglio.

Seraphine avvolge i suoi alleati vicini con una canzone, conferendo. Se Seraphine possiede già uno scudo, può curare gli alleati vicini, ripristinando la loro salute in base al numero di compagni che ha intorno.

Seraphine scatena una potente onda sonora, infliggendo. I nemici già rallentati diventano invece immobilizzati, e quelli già immobilizzati vengono storditi.

Seraphine sale sul palco e proietta una forza ammaliante che. Tutti i campioni colpiti (compresi gli alleati) diventano parte dell'esibizione, aumentando la gittata dell'abilità e conferendo agli alleati il massimo numero di Note.

Infine, per quanto riguarda l'aspetto di lancio di Seraphine sarà "Seraphine K/DA ALL OUT", il prossimo aspetto supremo. Dopo aver acquistato l'aspetto, i giocatori si troveranno ad usare Seraphine come l'abbiamo vista quando ha iniziato il suo percorso sui social media: ovvero un'artista amatoriale, alle prime armi che creava musica dalla sua cameretta con pochi follower al seguito. Non a caso il primo aspetto è chiamato "Seraphine Indie".

Dopo aver completato le prime tre missioni della serie, i giocatori sbloccheranno il secondo aspetto di Seraphine "Stella Nascente" come era quando è stata scoperta da Evelynn, una musicista più sicura di sé, con un numero discreto di fan e un gran talento riconosciuto da tutti.

Infine, dopo aver completato le tutte le missioni narrative della serie, i giocatori potranno sbloccare Seraphine nel suo stato di completa realizzazione come collaboratrice delle K/DA e pop star con fan in tutto il mondo: "Seraphine Superstar".

Al costo di 3250 RP, Seraphine K/DA ALL OUT non include solo l'aspetto supremo, ma anche due icone, un'emote e un bordo che possono essere ottenuti come parte della serie di missioni narrative sbloccate con l'acquisto dell'aspetto.

La lista completa delle missioni sarà disponibile nell'articolo del Supporto giocatori dei Mondiali 2020, a partire dal 29 ottobre 2020.