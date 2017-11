League of Legends: tutti pazzi per il mercato

Se c'è un periodo che ogni appassionato di League of Legends adora è quello che anticipa l'arrivo della nuova stagione. Per i cambiamenti che Riot Games apporta al titolo con aggiornamenti e modifiche innovative, anzitutto. E, poi, grazie all'enorme scossone mediatico generato dai rumor di mercato che mettono in subbuglio squadre e giocatori.

Oggi più che mai ci troviamo di fronte ad un periodo ricco di voci, accordi ormai certi e decise conferme, che non lasciano spazio ad altro di cui parlare. Spesso è difficile riuscire a rimanere aggiornati sul vasto panorama competitivo di League of Legends, che comprende diverse regioni e moltissime squadre. Per compensare questo problema, abbiamo deciso di raccogliere e analizzare tutte le notizie trapelate nei ultimi giorni riguardante la finestra di mercato.

Prima di cominciare, vorremmo chiarire alcune cose: a oggi nessuna squadra ha ancora ufficialmente confermato alcun acquisto. Le fonti sono affidabili e sicure, ma la conferma ufficiale può arrivare solo ed esclusivamente dalla squadra in questione. Le uniche conferme sono quelle relative al rinnovo contrattuale, che può avvenire in un qualsiasi momento.

Confermati

Martin "Rekkles" Larsson resterà nei Fnatic.



Steven "Hans Sama" Liv resterà nei Misfits.



Elias "Upset" Lipp rimarrà nello Schalke 04.



Søren "Bjergsen" Bjerg confermato nel Team SoloMid.



Fabian "Exileh" Schubert e Samuel "Samux" Fernández Fort resteranno nei Unicorns of Love.



Gli Afreeca Freecs confermano l'intero roster, ad eccezione del toplaner Jang "MaRin" Gyeong-hwan. Quindi gli Afreeca saranno: Lee "Spirit" Da-yoon; Lee "Kuro" Seo-haeng; Ha "Kramer" Jong-hoon; Bak "TuSin" Jong-ik.

I campioni del mondo Samsung Galaxy, al pari degli Afreeca, confermano l'intero roster: Lee "CuVee" Seong-jin; Kang "Ambition" Chan-yong; Lee "Crown" Min-ho; Park "Ruler" Jae-hyuk; Jo "CoreJJ" Yong-in; Park "Haru" Min-seung.I Counter Logic Gaming hanno confermato: Darshan "Darshan" Upadhyaya, Choi "Huhi" Jae-hyun e Trevor "Stixxay" Hayes.

William "Stunt" Chen sarà il nuovo supporto dei FlyQuest.

Quasi certi

Il mercato che ha già avuto le prime conferme è quello dei Coach, principalmente in Nord America, dove i team hanno già le idee chiare su chi vogliono alla guida del proprio team.

Kim "SSONG" Sang-soo nel Team SoloMid. Il Coach di origine coreana, che ha recentemente allenato gli Immortals nel campionato nordamericano, ha avuto esperienze con i KOO Tigers (successivamente rinominati ROX Tigers). Secondo molteplici fonti, sarà sicuramente il prossimo Coach dei TSM, con un contratto importante (si parla di 300.000 dollari all'anno). Anche se può sembrare una cifra decisamente elevata per un Coach, SSONG è attualmente il migliore sul mercato e vale tutto l'investimento fatto.Choi "Locodoco" Yoon-seop nei Golden Guardians. Dopo un passato da giocatore nei TSM e CLG, Loco è stato prima coach dei TSM e Team Liquid, per concludere con i Gold Coin United, squadra del campionato minore nord americano. Salvo sorprese sarà lui il nuovo coach dei Golden Guardians.

Neil "pr0lly" Hammad nei 100 Thieves - Un passato da giocatore per pr0lly come midlaner in diversi team NA, senza grosse vittorie, culminato dall'ottima carriera da Coach nei H2K e il raggiungimento della semifinale nel 2016 al Campionato Mondiale di LoL. Sarà lui a ricoprire il ruolo di coach nei 100 Thieves.

Situazione giocatori

Jesper "Zven" Svenningsen e Alfonso "mithy" Aguirre Rodríguez nel Team SoloMid. In seguito all'annuncio di Ocelote, owner dei G2 Esports, Zven e Mithy si erano dichiarati aperti a proposte di trasferimento. I loro nomi sono stati spesso accostati a diverse squadre in NA, ad oggi però quella più certa e vicina sembra quella dei TSM. I contratti dei due giocatori scadranno il 21 novembre, dunque solo da quella data avremo la conferma (o smentita) di questo trasferimento.

Zdravets "Hylissang" Iliev Galabov nei Fnatic. Il giocatore bulgaro ha giocato per tre anni nei Unicorns of Love, dimostrando in più occasioni la sua bravura nel coordinare la squadra e gestendo davvero bene la corsia inferiore. Secondo le fonti sarà quasi sicuramente lui il prossimo giocatore dei Fnatic, squadra dove farà coppia con Rekkles.

Il Team Liquid secondo diverse fonti ha rilevato i contratti di ben quattro giocatori dei Immortals: Jake "Xmithie" Puchero; Eugene "Pobelter" Park; Cody "Cody Sun" Sun; Andy "AnDa" Hoang; Jung "Impact" Eon-yeong. La notizia non è ancora stata confermata (e nemmeno smentita), ma questa scelta potrebbe portare all'addio di diversi giocatori presenti nella squadra.

William "Stunt" Chen ai FlyQuest. Il giocatore dei Liquid sembra sia ormai certo come sostituto di LemonNation nei FlyQuest.

Eric "Licorice" Ritchie ai Cloud9. Il talentuoso toplaner americano Licorice è pronto a vestire la maglia dei Cloud9, viste le molteplici fonti che lo danno ormai per certo.

Giocatori Free Agent

Lee "Flame" Ho-jong;

Lee "Ignar" Dong-Geun

Chae "Piglet" Gwang-jin (possibile);

Son "Mickey" Young-min (possibile);

Kim "Olleh" Joo-sung;

Alexey "Alex Ich" Ichetovkin;

Lucas "Santorin" Tao Kilmer Larsen;

Colin "Solo" Earnest;

Jang "MaRin" Gyeong-hwan;

Zaqueri "Aphromoo" Black;

Kwon "Wraith" Ji-min;

Lee "Stitch" Seung-ju;

Kim "PraY" Jong-in;

Kang "GorillA" Beom-hyeon;

Jeon "ikssu" Ik-soo;

Lee "Kuzan" Seong-hyeok;

Noh "Arrow" Dong-hyeon;

Kim "Ssumday" Chan-ho;

Daerek "LemonNation" Hart.

Rumor

Di seguito ci sono alcuni tra i rumor più insistenti e interessanti, che hanno fonti più o meno certe dietro, ma non confermate dai addetti al settore.

MikeYeung : Team SoloMid;

Maxlore : Counter Logic Gaming;

Vizicsacsi : Fnatic;

Trick : Free Agent;

Jasiz : Coach;

Nukeduck : Schalke 04;

Xerxe : NA;

Caedrel e Sheriff: H2K.



Insomma, sembra proprio un mercato davvero vario, ampio e interessante che farà sicuramente parlare di sé nei prossimi giorni, se non settimane.

In un periodo dove il franchising introdotto nel campionato nordamericano fa da padrone con i suoi ingenti investimenti, regioni meno potenti dovranno cercare di accontentarsi ad un mercato più ragionevole. In Corea c'è aria di cambiamento, solo due squadre hanno confermato il proprio roster, segno di un enorme pressione dal Nord America, pronta a offrire contratti esorbitanti alle stelle coreane.