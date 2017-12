League of Legends: tutto il programma delle prime settimane della nuova EU LCS

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Vi abbiamo già dato conto dei molteplici cambiamenti che interverranno nella EU LCS a partire dal nuovo anno competitivo che sta per aprirsi. Con la ristrutturazione del campionato, Riot Games punta anzitutto a coinvolgere tutti gli attori del settore per costruire un ambiente sano e, soprattutto, profittevole per tutti grazie ai nuovi accordi economici e all'iniezione di denaro sonante. Il developer, per premiare le squadre, nella manovra finanziaria introdurrà un bonus nel 2018. Le squadre riceveranno incentivi economici basati sul pubblico che riusciranno a portare nel corso dell'anno. I team, dunque, saranno incentivati a far crescere e a coltivare la propria fanbase, puntando sulla visibilità e sulla costruzione di un marchio forte e riconoscibile.

Ecco, proprio il pubblico sarà considerato come il cardine imprescindibile dell'intera struttura. La Lega dedicata al Vecchio Continente, infatti, dall'inizio della stagione regolare subirà importanti modifiche alle trasmissioni delle partite, per far sì che il pubblico possa sentirsi maggiormente coinvolto nella competizione e abbia la giusta quantità di tempo per godersela appieno senza soffrire sovrapposizioni. Il team, in effetti, sembra aver fatto la scelta giusta togliendo il precedente formato BoT (Best of Three) e optando per un più snello doppio round Robin Best of 1. Inoltre, per ciò che concerne la competizione vera e propria, assisteremo alla dismissione della vecchia Challenger Series in favore di un torneo pan-europeo che possa coinvolgere anche squadre locali meno blasonate ma dalle grandi ambizioni.

Il campionato, dicevamo, aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 19 gennaio, con un nuovo palinsesto streaming attualmente previsto per il venerdì alle 18:00 CET e sabato alle 17:00 CET. Ecco tutto ciò che dovete sapere riguardo a biglietti, orari e dove guardare le partite.



Le squadre, il palinsesto

Come vi abbiamo anticipato, il palinsesto per la EU LCS 2018 è così composto: potrete godervi le partite dalle 18:00 CET di venerdì e a partire dalle 17:00 CET del sabato, ogni settimana. Quindi, giovedì e domeniche non sono più inserite nel calendario per la felicità di chi, per problemi di lavoro o altri impegni, non aveva la possibilità di assistere alle Giornate infrasettimanali. Per rimanere aggiornati sullo svolgimento della competizione potete ovviamente sintonizzarvi sui canali YouTube e Twitch di Riot Games. Lolesports, invece, si è rifatto il look per l'occasione. Ora il sito ufficiale dedicato al campionato e gestito da Riot Games permette ai fan di rimanere sempre aggiornati attraverso una nuova interfaccia, più leggibile e intuitiva, che rende più facile accedere a tutte le informazioni essenziali come classifiche e incontri. Riot Games ha anche già provveduto a metter in vendita i biglietti per le prime quattro settimane del campionato, per seguire live le partite della vostra squadra del cuore. Tutti i biglietti, ora, li potete trovare in vendita tramite il sito Eventbrite.



I Team partecipanti

Ecco, invece, i dieci team ammessi a partecipare alla EU LCS 2018. Le squadre stanno ancora lavorando alla messa a punto della loro formazione e, in questo momento, non è possibile avere precisa conferma del roster di ogni team fino a dopo la chiusura delle registrazioni, all'inizio di gennaio.

• Fnatic (FNC);

• G2 Esports (G2);

• H2K (H2K);

• FC Schalke 04 (S04);

• Giants Gaming (GIA);

• Misfits (MSF);

• ROCCAT (ROC);

• Splyce (SPY);

• Vitality (VIT);

• Unicorns of Love (UOL).



Il programma delle prime quattro settimane di campionato

Le prime quattro Giornate del torneo continentale si svolgeranno secondo il seguente calendario:



PRIMA GIORNATA

Venerdì 19/01 - 18:00 CET:

• G2 vs MSF;

• VIT vs H2K;

• UOL vs GIA;

• ROC vs S04;

• FNC vs SPY.



Sabato 20/01 - 17:00 CET

• GIA vs VIT;

• SPY vs UOL;

• H2K vs FNC;

• G2 vs ROC;

• MSF vs S04.

SECONDA GIORNATA

Venerdì 26/01 - 18:00 CET

• GIA vs G2;

• SPY vs ROC;

• MSF vs H2K;

• VIT vs FNC;

• S04 vs UOL.



Sabato 27/01 - 17:00 CET

• H2K vs GIA;

• UOL vs ROC;

• VIT vs MSF;

• SPY vs S04;

• FNC vs G2.

TERZA GIORNATA

Venerdì 02/02 - 18:00 CET

• UOL vs H2K;

• GIA vs ROC;

• S04 vs VIT;

• G2 vs SPY;

• FNC vs MSF.



Sabato 03/03 - 17:00 CET

• UOL vs VIT;

• S04 vs GIA;

• ROC vs FNC;

• H2K vs G2;

• MSF vs SPY.

QUARTA GIORNATA

Venerdì 09/02 - 18:00 CET

• H2K vs SPY;

• ROC vs VIT;

• GIA vs MSF;

• FNC vs UOL;

• G2 vs S04.



Sabato 10/02 - 17:00 CET

• VIT vs SPY;

• H2K vs S04;

• ROC vs MSF;

• FNC vs GIA;

• G2 vs UOL.



I Playoff, invece, si terranno dopo la Nona Giornata della stagione regolare e inizieranno a partire da Venerdì 23 marzo, con i quarti di finale. Quarti di finale e Semifinale verranno giocate nei giorni di Venerdì e Sabato, esattamente come la stagione regolare. Le finali, invece, rimarranno previste per il weekend, ovvero Sabato e Domenica. I dettagli riguardo alla finalissima, ovviamente, non sono ancora noti. Dunque, non ci resta che aspettare con trepidazione l'inizio della stagione competitiva 2018, dato che rimaniamo davvero molto curiosi di scoprire l'effettiva efficacia della nuova politica di Riot Games per il bracket europeo. Inoltre, considerando come si è conclusa la precedente, non stentiamo a credere (osservando anche le squadre partecipanti) che potremo godere di un spettacolo a dir poco indimenticabile.