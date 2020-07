League of Legends: ecco Yone, il nuovo campione sulla Landa

Alla fine, le voci si sono rivelate corrette: il prossimo Campione a giungere sulla Landa degli Evocatori di League of Legends è Yone, fratello di Yasuo, autore peraltro del suo omicidio (Yone è anche al centro dello speciale evento multi-game di Riot: Fiore Spirituale). Il rapporto estremamente complicato tra i due si riproporrà dunque sulla Landa. Yone, tornato dal mondo dei morti, non cerca però vendetta. I suoi obbiettivi sono altri e si sostanziano nella caccia agli azakana, come vedremo tra poco. Stando a quanto narrato dalla squadra di sceneggiatori in forza al team di sviluppo, il percorso imboccato da Yone dopo la prematura dipartita è costellato di sofferenza e desiderio di riscatto.

Il ritorno dal mondo dei morti

Dopo essere morto, Yone si è ritrovato nel mondo degli spiriti e, al suo arrivo è stato immediatamente preso di mira da un azakana, un demone minore che si ciba di emozioni negative. Sono in pratica i cugini più deboli delle creature come Evelynn e Tahm Kench. Se questi due incarnano sentimenti primitivi come il desiderio e l'ossessione, gli azakana sono manifestazioni di sensazioni più specifiche e personali, come l'insicurezza che ci logora e la paura di essere dimenticati.

L'azakana che ha attaccato Yone lo seguiva da diverso tempo, nutrendosi delle emozioni negative che provava mentre dava la caccia a Yasuo. Tuttavia, la sua preda era morta prima che potesse darle il colpo di grazia: pertanto, non appena Yone giunse nel mondo degli spiriti, lo assalì con l'intento di divorargli l'anima. Ciononostante Yone è riuscito a difendersi e a sconfiggerlo (almeno così pensava). Eppure le conseguenze sono state devastanti.



Una volta riaperti gli occhi, Yone si è trovato nuovamente nel mondo dei mortali con il volto coperto da una maschera dalle fattezze dell'azakana che aveva sconfitto e in cui il demone era intrappolato. Il protagonista però non è posseduto. Per quanto ne sa, l'azakana non ha potere su di lui. Al contrario di Rhaast e Kayn, tra di loro non c'è alcun legame, ma ha comunque ricevuto parte del suo potere.



Yone è in grado di separare la sua anima dal suo corpo, lasciando dietro di sé le sue spoglie mortali, così da camminare nel regno degli spiriti per un breve periodo di tempo. Nel gioco questa capacità è rappresentata dalla sua E, "Anima Liberata", che gli permette di colpire i suoi nemici marchiandoli con danni puri nascosti che si sprigionano quando torna nel suo corpo. Diversamente da Zed e LeBlanc, però, Yone non può scegliere se rientrare o meno nel suo corpo: allo scadere del tempo, la sua anima è costretta obbligatoriamente a tornare.



Non potendo morire, Yone ha scoperto che ha il potere di sigillare gli azakana in maschere vuote, svelando la loro natura e il loro vero nome. Ha anche rubato la spada a uno di questi demoni, e ora può brandire ben due armi, una umana e una demoniaca.

"Le due nature delle spade di Yone ci hanno aperto molte possibilità," spiega Riot Earp. "La lama dell'azakana è meravigliosa, diversa da qualsiasi altra arma di LoL, mentre la spada di vento era quella che usava prima di morire. Il contrasto tra le due ha affascinato sia me che il resto del team, e ha anche ispirato alcune particolari meccaniche."



Inizialmente Yone doveva essere uno schermagliatore, ruolo adatto a un guerriero con due spade. La lama umana infligge danni fisici mentre quella azakana provoca danni magici: questa dualità dona a Yone una certa varietà, permettendogli di affrontare anche gli avversari più tosti.



La sua Q, "Acciaio mortale", è totalmente dedicata alla sua spada umana. Ricorda la Tempesta d'acciaio di Yasuo, ma invece di evocare un tornado per lanciare in aria i suoi nemici, Yone sfrutta il vento per schizzare verso i suoi bersagli. Di contro la sua W, "Fendente spirituale", fa totale affidamento sulla lama dell'azakana: una spazzata che infligge danni magici ai nemici sul suo cammino e protegge Yone dai danni tramite uno scudo.

Secondo gli sviluppatori, Yone resta pur sempre il fratello di Yasuo, quindi hanno anche lati simili. Le loro Q posseggono dunque lo stesso sistema di crescita e i loro schemi di gioco sono affini, perché entrambi prediligono l'assalto nelle retrovie. Infine, le loro meccaniche sono complementari: se la Q di Yone lancia i nemici, la sua suprema "Destino segnato" li trascina verso di lui, dando a Yasuo la possibilità di sferrare una suprema perfetta.

Le abilità del nuovo Campione

Passiva - Via del cacciatore

Yone usa due spade, e ogni secondo attacco infligge danni magici aggiuntivi. La sua probabilità di colpo critico è raddoppiata, ma i colpi critici infliggono danni ridotti.



Q - Acciaio mortale

Yone affonda la sua spada in avanti, infliggendo danni fisici agli avversari e guadagnando una carica di Tempesta incombente sul colpo. Con due cariche, Yone può scattare in avanti generando un'onda che scaglia in aria i nemici.



W - Fendente spirituale

Yone sferra un possente fendente ad arco, che infligge danni pari a una parte della salute massima del bersaglio. Dopo aver colpito un nemico, Yone ottiene anche uno scudo temporaneo, la cui potenza aumenta in base al numero di campioni colpiti.

E - Anima liberata

Yone assume la sua Forma spirituale, guadagnando velocità di movimento e lasciando dietro di sé le sue spoglie mortali. Allo scadere del tempo, torna nel suo corpo e infligge una percentuale di tutti i danni inflitti in Forma spirituale.



R - Destino segnato

Yone colpisce tutti i nemici sul suo cammino e si teletrasporta dietro l'ultimo avversario colpito, dopodiché li lancia in aria e li trascina verso di sé.