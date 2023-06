Legend of Zelda alla conquista del cielo: il mondo oltre le terre selvagge

La storia della serie di Zelda è a cavallo tra continuità e mutamento: se lo scheletro della trama è quasi sempre il medesimo - salvo in casi anomali, come l'indimenticabile The Legend of Zelda: Majora's Mask - il regno di Hyrule è solito vivere stravolgimenti anche notevoli, cambiando il proprio volto e proponendo nuove sfide ai giocatori. L'ultimo capitolo dell'avventura di Link si erge su fondamenta maestose: l'open world di Breath of the Wild ha portato su Nintendo Switch una ricchezza e una varietà di approcci possibili che, nel 2017, hanno rappresentato una straordinaria lezione sullo sviluppo di opere appartenenti a questo genere.



Il team diretto da Hidemaro Fujibayashi ha deciso di non fermarsi lì, ripartendo proprio da quella mappa che è stata capace di stregare milioni di giocatori ed espandendone a dismisura le potenzialità. Da un lato, Hyrule appare come un luogo familiare a chi si è dedicato a lungo all'esplorazione in The Legend of Zelda: Breath of the Wild; dall'altro, gli appassionati - tra cui la sottoscritta - vengono continuamente sorpresi da caverne inaspettate, cambiamenti a villaggi conosciuti, nuovi spazi che si aprono sopra e sotto il "livello zero" della landa di Hyrule. E allora vale la pena analizzare i mutamenti che abbiamo trovato più significativi, ricercandone le ragioni ludiche e/o narrative e gettando uno sguardo approfondito su un regno destinato, ancora una volta, a entrare nella storia del medium videoludico. Vi segnaliamo che, per ovvie ragioni, l'articolo contiene spoiler su oggetti, meccaniche, luoghi e trama di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Per questa ragione, vi consigliamo di esperire l'avventura nella sua interezza prima di intraprendere la lettura.

Liberi di esplorare

Nintendo non è solita esporre nel dettaglio le tecniche di sviluppo e le idee alla base dei suoi lavori. Tuttavia, l'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild portò con sé una diversa strategia comunicativa: in alcuni talk resi nel corso della Computer Entertainment Developers Conference e alla Game Developers Conference del 2017, Fujibayashi e altri membri del team esposero al pubblico alcuni principi adottati per la creazione di quel videogioco open world così tanto incentrato sulla libertà esplorativa e la curiosità del giocatore.

Il primo passo è stato quello di rendere i luoghi di Hyrule riconoscibili e appetibili. Le Torri Sheikah, strutture elevatissime e antiche che punteggiano l'ampia mappa, permettono a Link di gettare uno sguardo approfondito sulle zone circostanti. Come illustrato dal team nei suddetti talk, il feedback dei tester del gioco è stato essenziale per decidere l'esatto piazzamento delle torri, in modo tale da attrarre gli utenti verso determinate zone: questo effetto è stato definito "gravità". Dall'alto delle Torri Sheikah è possibile vedere accampamenti nemici - spesso contraddistinti da un fuoco da campo, individuabile anche da considerevoli distanze - ma anche sacrari, stallaggi e altri punti d'interesse.



Il giocatore attento apprende ben presto a identificare le caratteristiche di ciascun luogo e la sua funzione. C'è bisogno di rupie per comprare un pezzo di equipaggiamento particolare? Meglio dirigersi verso una zona montana: lì potremo trovare delle rocce da distruggere per ottenere pietre preziose da vendere nel negozio più vicino. Vogliamo un nuovo portavigore per estendere le capacità di scalata di Link? E allora cerchiamo un sacrario per risolvere la relativa sfida e, perché no, guadagnare al contempo un punto di teletrasporto. Arriviamo quindi al principio forse più importante esposto nel corso delle due conferenze sopra citate: la "regola dei triangoli".

Montagne, colline e piccoli ostacoli hanno due funzioni principali: da un lato, fornire ai giocatori la scelta di passare sopra al luogo d'interesse in questione o aggirarlo; dall'altro, oscurare la vista, regalando un senso di sorpresa nel momento in cui si scopre cosa c'è dall'altra parte. In questo modo, gli sviluppatori possono, inoltre, controllare ciò che l'utente vede, evitando di sovraccaricarlo di un numero eccessivo di punti d'interesse e guidando il suo sguardo nelle direzioni volute. I triangoli hanno diverse grandezze e vengono costantemente impiegati nel design della mappa di Hyrule, costituendo la vera e propria base strutturale di questo regno indimenticabile. È qui che entra il gioco la "gravità" di cui parlavamo sopra: la presenza di ostacoli in grado di ostruire la visuale e incuriosire gli esploratori permette di piazzare costruzioni, accampamenti e tanto altro in luoghi strategici, creando occasioni per far "deragliare" il giocatore dal suo percorso pianificato e generando una spirale di gioco infinito, con molteplici occasioni di scoperta e meraviglia.

Un profondo senso di interconnessione

Abbiamo analizzato le basi concettuali che hanno permesso alla mappa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild di affermarsi come punto di riferimento nel genere degli open world. Quali sono stati gli obiettivi e gli strumenti messi in campo dai designer di Nintendo per rendere unica anche l'ultima iterazione della loro celebre serie? Al momento, è compito di noi critici cercare di individuare le strade percorse dal team di Hidemaro Fujibayashi, nella speranza che, in futuro, gli sviluppatori decidano di svelare le loro tecniche come avvenuto nel 2017.

In questa sede, percorreremo due direttrici. A nostro avviso, la squadra che ha prodotto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è prefissata un paio di obiettivi principali: da un lato vi è quello di promuovere un forte senso di coesione e interconnessione nel mondo di Hyrule, ora articolato su tre livelli; dall'altro, vi è una ferma volontà di proporre novità e sorprese anche nei luoghi appartenenti al "piano zero" del regno, ossia la porzione già esplorata nel corso di Breath of the Wild.

Sarebbe riduttivo affermare che l'approccio adottato dal team sia stato esclusivamente quantitativo, di mera aggiunta di due piani, quello delle isole celesti e quello delle profondità (queste ultime estese tanto quanto la superficie di Hyrule). Nella recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nostro Giuseppe Arace tracciava un parallelo tra questa nuova tripartizione della mappa e la Triforza, alla base delle origini e dei miti del regno, rappresentata dall'unione di tre triangoli. Abbiamo visto quanto questa struttura geometrica sia alla base della filosofia di sviluppo adottata da Nintendo, e possiamo usare l'immagine del triangolo proprio per comprendere quale sia stato l'approccio degli sviluppatori per connettere tra loro i livelli del regno di Hyrule: i tre lati del triangolo sono infatti collegati e comunicanti.



Abbandonato l'Altopiano delle Origini come punto di inizio dell'avventura - ne riparleremo a breve, in uno speciale dedicato al rapporto tra vecchio e nuovo, tra Breath of the Wild e Tears of the Kingdom - Fujibayashi e soci scelgono di far partire Link e i giocatori dalla sommità di Hyrule: quelle isole fluttuanti che tanto avevano suggestionato i fan nei trailer proposti prima dell'uscita dell'ultimo capitolo della saga. L'idea è tratta da Skyward Sword (potete recuperare qui la nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD), ma la realizzazione è completamente diversa.

Skyward Sword - Le isole Celesti Uno dei mini-giochi di Skyward Sword

In Skyward Sword, le isole celesti ospitavano alcuni scrigni particolari, i Forzieri della Dea, da aprire tramite oggetti, gli Esaedri, rinvenibili sulla superficie, oltre a minigiochi e a un ridotto numero di missioni secondarie. Ecco, la connessione tra i Forzieri della Dea e gli Esaedri costituisce forse la chiave, il simbolo per comprendere il lavoro compiuto da Nintendo per rendere i tre livelli della mappa un tutt'uno comunicante: ciascuno è dotato delle proprie caratteristiche, certo, ma isole fluttuanti, superficie e profondità sono pieni di legami, rimandi e, in generale, permeati di sistemi che consentono a questo "triangolo di luoghi" di risultare coeso e coerente.

Nel corso del gioco, ho individuato - non senza stupore - un elemento capace di connettere in maniera stupefacente le tre porzioni della mappa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: non è l'unico, ma lo assumerò come simbolo della filosofia produttiva adottata da Nintendo nello strutturare questa nuova Hyrule. Si tratta di un fiore, e più precisamente del tarassaco del sole. Pianta non presente in Breath of the Wild, cresce in luoghi particolarmente esposti alla luce, ossia le isole fluttuanti nel cielo.



I giocatori attenti noteranno la sua presenza in prossimità di alcune porzioni di isole cadute sulla superficie - una dimostrazione palmare della cura infusa da Nintendo in dettagli all'apparenza minuti e insignificanti. Ma è nelle profondità di Hyrule che il tarassaco del sole esplica tutto il suo potenziale ludico: cucinandolo, infatti, si ottengono pietanze in grado di ripristinare i cuori contaminati dal Miasma, l'effluvio malefico che promana dal sottosuolo del regno.

Dall'alto al basso, dunque, il tarassaco del sole lega idealmente isole, superficie e zone sotterranee. Non è, naturalmente, l'unico caso capace di illustrare il design interconnesso della nuova Hyrule. Aprendo la mappa e dando un'occhiata alle tre parti in cui è articolata, si potrebbe notare una coincidenza particolare. Le radici presenti nel sottosuolo corrispondono, nella posizione, con i sacrari siti sulla superficie o sulle isole: si tratta di una connessione potente che il giocatore può scoprire per caso, testando poi la sua ipotesi nella pratica.



L'idea è eccellente per promuovere un'esplorazione "intelligente" del regno, permettendo di piazzare un segnalino quando si scova una radice o un sacrario, e direzionando, in questo modo, i piani di perlustrazione delle varie zone di Hyrule. Si può andare più in là, alla scoperta di collegamenti meno evidenti: ad esempio, sotto ogni città si trova una miniera nel sottosuolo, e ciascuna ospita golem capaci di convertire lo Zonanio accumulato in celle o nuclei di energia, oltre a fornire progetti che arricchiscono lo Schematrix di Link. Esplorare l'enorme zona sotterranea del regno a piedi è un'impresa folle: ecco, quindi, che i Creacongegni Zonau rinvenibili sulle isole fluttuanti sono essenziali nel fornire strumenti portatili da impiegare in qualsiasi momento nel sottosuolo, un ulteriore legame tra i vari piani della mappa di gioco.

Di più: sulle isole celesti si trovano mappe che puntano verso luoghi determinati delle zone sotterranee, permettendoci di recuperare pezzi di equipaggiamento unici. La lista potrebbe continuare all'infinito, a dimostrazione del pensiero attento e profondo degli sviluppatori Nintendo, capaci di tratteggiare un mondo che non è mai stato così plurale e, allo stesso tempo, coeso: per approfondire i significati delle varie ambientazioni e il loro impatto, anche emotivo, sui giocatori, vi rimandiamo allo speciale sulla forza della natura di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom firmato da Federico Ercole.

Nuova, vecchia Hyrule

Dicevamo che la seconda direttrice che vogliamo percorrere è volta a indagare le modalità con cui Nintendo è riuscita a partire dalla "vecchia Hyrule" di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per costruirne una nuova, capace di mettere gli appassionati a loro agio, ma allo stesso tempo di sconvolgere le loro aspettative. Ancora una volta, è una questione di dialogo: la comunicazione, stavolta, è tra vecchio e nuovo, tra passato e presente, e si estende tanto al piano ludico quanto a quello narrativo.

Possiamo partire nuovamente individuando un simbolo da cui avviare l'analisi. Parliamo delle Torri Topografiche, che hanno sostituito le Torri Sheikah di Breath of the Wild. Creazione della brillante scienziata Pruna, hanno un funzionamento da un lato simile a quanto avveniva nel 2017 - permettono di "scoprire" una determinata porzione della mappa - e, dall'altro, propongono un'importante novità.



Mentre in passato Link rimaneva sulla parte più alta della torre per perlustrare visivamente l'area circostante, in questo caso il meccanismo delle torri spinge l'eroe in aria, regalando momenti di pura meraviglia e simboleggiando quel senso di ascesa e verticalità dato dalla presenza di due nuovi livelli della mappa di gioco.

La discesa di Link può essere dolce, grazie alla paravela, o vertiginosa e rapidissima, fino alle viscere della terra di Hyrule, senza alcun caricamento. Torniamo al punto precedente - anche questo articolo, proprio come Tears of the Kingdom, è interconnesso nelle sue varie parti! - e, ancora una volta, non possiamo che apprezzare la coesione creata da Nintendo tra le tre porzioni del suo mondo.



È evidente come Nintendo abbia voluto costruire un'esplorazione capace di mettere in discussione le nostre conoscenze su Hyrule e mostrare i cambiamenti portati dal corso del tempo e dagli eventi che si sono susseguiti dopo la conclusione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Rispetto a quanto visto nel 2017, le varie popolazioni del regno hanno avuto occasione di prosperare - è il caso del villaggio Daccapo, costruito da Link in persona, ora dimora di una vivace comunità - mentre, in alcune zone, sono andate incontro a eventi disastrosi.

Posto all'estremità sud-est della mappa, il villaggio Vappesca è stato distrutto da pirati mostruosi: l'eroe può liberare l'area dagli invasori, ma ciò non basta a riportare la cittadina alla normalità. Replicando quanto avvenuto per il villaggio Daccapo, Link potrà dare una mano nella ricostruzione, impiegando i suoi nuovi poteri (Ultramano in particolare) per riportare all'originaria forma le case e le strutture danneggiate dai mostri. Giocando a Tears of the Kingdom, ho presto maturato un pensiero: che ne sarà stato della dimora costruita da Link nel villaggio Finterra? Fujibayashi e soci hanno intercettato in anticipo questa curiosità dei giocatori e hanno reso la casetta un legame ideale con il passato dell'eroe, permettendoci di catapultarci nel suo passato. Scendendo nell'apertura del pozzo dietro l'abitazione, infatti, si scopre uno studio segreto della principessa Zelda, con un quaderno contenente dei cenni a un pezzo d'equipaggiamento di Link. Recandosi nella sala del trono del Castello di Hyrule e accendendo i due bracieri ai lati dello scranno, si apre un passaggio segreto e si ottiene la Nuova Tunica del Campione, ponte ideale tra Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

La sorpresa più grande, però, è il villaggio di Finterra stesso: ora ospite di una celebre stilista, Sagono, la cittadina è piena di statue e decorazioni a tema fungino, e persone provenienti da tutto il regno giungono ad ammirare la veste rinnovata del luogo. Come accennavamo in precedenza, anche ritornare all'Altopiano delle Origini fornisce una serie di missioni secondarie dal peso specifico elevato, e vi sono delle interessanti novità che rendono il nostro viaggio pieno di significato.



Guardando ad aspetti più prettamente narrativi - ma non solo - concludiamo questa analisi parlando delle Lacrime del Drago, forse l'enigma più commovente e intenso di tutta la nuova avventura firmata da Nintendo. Immediatamente visibili quando si cade sulla superficie dall'alto delle isole celesti, i maestosi Geoglifi Zonau sono oggetto di studio da parte di Impa, anziana saggia ben nota a chi aveva giocato The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Fin dalle primissime battute, gli sviluppatori spingono gentilmente i giocatori verso nord-ovest, in direzione del villaggio dei Rito (e di una sfida che esalterà le capacità esplorative di Link grazie ai poteri del Saggio del Vento, Tulin). Sulla strada si incontra proprio Impa, impegnata a studiare un geoglifo che svela a Link un importante ricordo di Zelda, proiettata nel passato in occasione del risveglio di Ganon all'inizio dell'avventura. La funzione dei geoglifi è proprio questa: creare un canale di comunicazione tra passato e presente, rendendo evidente la collocazione di misteriose pozze d'acqua capaci di trasmettere al protagonista le rimembranze della principessa perduta.



Nel mio caso, ho provato da subito un'irresistibile esigenza di sapere di più sulla storia di Zelda, un personaggio del panorama videoludico cui sono particolarmente affezionata: per questo, mi sono diretta verso tutte le Torri Topografiche - sbloccando così dei perfetti punti di partenza per scoprire Hyrule in volo e scovare tutti i geoglifi, anche grazie all'aiuto della mappa presente nel Tempio Dimenticato - e ho intrapreso un viaggio davvero memorabile.

Solo all'apparizione del dodicesimo geoglifo ho compreso la verità: quelle pozze d'acqua erano lacrime di Zelda, volontariamente tramutatasi in un maestoso dragone per infondere il suo potere sacro nella Spada Suprema, rigenerandola nell'arco di migliaia di anni di celeste peregrinare. Il sacrificio della principessa è uno degli eventi più potenti di una saga ormai quasi quarantennale, capace, a ogni iterazione, di rinnovarsi con una palingenesi che non le fa mai dimenticare le sue radici, e che non cessa mai di stupire per la saggezza di Nintendo nel connettere ogni elemento delle sue opere.