Legends: Ken Levine, da Thief a BioShock, storia di un nerd visionario

I videogiochi sono fatti di persone. Di menti brillanti, delle idee che da queste menti nascono, siano esse trovate ludiche, artistiche, imprenditoriali. Legends è una rubrica che celebra i grandi Game Designer del settore e racconta le loro storie. Seguendo da vicino la carriera dei talenti che hanno contribuito a scolpire l'industria, cercheremo di capire il loro approccio al medium, la loro poetica, il loro approccio creativo e produttivo. Si comincia con uno dei grandi nomi nell'ambiente delle Immersive Sim: Ken Levine.



Due rapidissime note prima di cominciare. La prima è che le differenti citazioni dall'inglese sono state tradotte da me (per il testo originario cercate il riferimento indicato nella bibliografia finale). La seconda è che, per non appesantire la lettura con note o rimandi interni, ho utilizzato quello che è il sistema di citazione autore-data. Quando trovate tra parentesi un nome e una data vuol dire che - se volete conoscere la fonte - vi basta cercare il suo corrispettivo nella bibliografia a fine articolo.

La nascita di un nerd

La storia di Kenneth M. Levine - da qui in avanti Ken Levine - inizia il 01 settembre del 1966 con la sua nascita a Flushing, uno dei quartieri di New York. È l'unico bambino ebreo della sua classe, è un grande appassionato di storie e un nerd.

È un grande appassionato del film La fuga di Logan (Logan's Run, 1976) e di comics, e spesso legge Spider-Man durante gli intervalli scolastici; ha inoltre una cotta giovanile per il personaggio Scarlet (Gamervision 2009a). Come racconterà anni dopo, la sua infanzia era abbastanza solitaria, perché negli anni '70 una passione viscerale per i fumetti era qualcosa che i bambini un po' più grandicelli consideravano ‘da sfigati'.



Ama la fantascienza - sia Star Wars sia Star Trek, senza dimenticare Battlestar Galactica - ma, a dispetto di quel che si potrebbe pensare, non è un grande lettore di romanzi sci-fi (Shuman 2011). Qualcosa di simile avviene sul versante fantasy: si innamora fin da subito di Dungeons & Dragons (Gamervision 2009b), ma non ama particolarmente i romanzi fantasy.



Le sue passioni non lo rendono molto popolare tra i ragazzini più ‘cool' della sua scuola, ma almeno tra le mura domestiche non incontra resistenze. I suoi genitori, anzi, supportano la sua passione per i fumetti, vedono positivamente le sue partite a Dungeons & Dragons e gli regalano un Atari 2600. Oggi non è un dato particolarmente straordinario, ma non è scontato per il periodo. In quegli anni, infatti, gli Stati Uniti erano attraversati da una forte ondata di moral panic nei confronti di numerosi media, tra cui i videogiochi.

Dungeons & Dragons, in particolare, è stato al centro di numerose accuse di satanismo (Martin e Fine 1991). Non bisogna sottovalutare pertanto il fatto che i suoi genitori considerassero addirittura positivamente le partite a questo gioco di ruolo. Oltre a Dungeons & Dragons, in gioventù ha anche modo di dedicarsi ad altri giochi, come i wargames della Avalon Hill, di cui ricorda Luftwaffe e Panzer Blitz (Frum 2011). Col suo Atari 2600, invece, gioca molto ad Adventure (1979) di Warren Robinett, e anni dopo ricorderà questo videogioco come uno di quelli che lo hanno maggiormente influenzato (RPS 2009). La sua avventura, però, è solo agli inizi.

Gli anni del college, tra drammaturgia e sceneggiature

Il percorso di Levine è stato per certi versi inaspettato, ma si può dire che lo abbia infine portato a mettere a frutto quanto aveva studiato, seppure in un settore diverso rispetto a quello che, molto probabilmente, si era aspettato.



La sua passione per la narrazione e la creazione di storie, infatti, avrà modo di emergere nel suo futuro lavoro con i videogiochi: «sin da giovanissimo, nella periferia newyorkese, aveva dimostrato una predisposizione e un viscerale amore per le storie e la loro messa in scena. Supportato dai genitori si iscrisse al Vassar College, celebre scuola di New York che, nel corso degli anni, ha forgiato diverse celebrità dello spettacolo statunitense, al corso di laurea di drammaturgia» (Zanoli 2011, p. 52).



Già nel suo periodo al Vassar College, comunque, Levine ha a che fare anche con il medium videoludico. Come ha riportato lui stesso in un'intervista (Scharr 2010), infatti, negli anni in cui si trovava al college c'erano diversi videogiochi nella multi-purpose room del campus, tra cui Commando (1985) e Ikari Warriors (1986).

Nella stessa intervista, Levine segnala di aver giocato anche a diversi videogiochi sul suo Apple Macintosh, tra cui il platform Dark Castle (1986). I videogiochi, insomma, sono comunque presenti nella vita del giovane Levine, ma per il momento solo come svago e passatempo. Le sue ambizioni lavorative, infatti, sono indirizzate altrove. Gli anni del college si riveleranno comunque fondamentali per la sua formazione: la scrittura di sceneggiature e opere teatrali, le partite ai videogiochi, il suo lavoretto al campus per i servizi informatici.



Al termine del college, nulla sembra lasciar presagire che nel suo futuro lavorativo ci saranno i videogiochi. Per il momento, infatti, questi ultimi sembrano solo un passatempo che lo distoglie dalle cose ‘serie' della vita. Proprio poco dopo il college, per esempio, Levine fu lasciato dalla sua fidanzata perché passava troppo tempo giocando a The Legend of Zelda (1986) durante l'estate (RPS 2009).



Zelda a parte, si trasferisce a Los Angeles con l'intenzione di diventare uno sceneggiatore cinematografico, e inizialmente le cose sembrano andare al meglio per lui: scrive una commedia, trova un agente che crede in lui e per un attimo si apre la possibilità di lavorare con Paramount (Zanoli 2011, p. 52). In breve, però, tutto questo crolla, lasciando il giovane Levine disoccupato e senza nulla tra le mani.

Desideroso di trovare al più presto un altro lavoro, si imbatte in un annuncio: i Looking Glass Studios cercano nuove candidature. Si tratta dell'azienda che ha realizzato Ultima Underworld: The Stygian Abyss (1992) e System Shock (1994), entrambi molto apprezzati da Levine. E così, nel 1995, inizia quasi per caso l'avventura di Levine nel mondo dello sviluppo videoludico. Pur senza esperienza pregressa nel settore, infatti, Levine viene subito assunto e inizia a lavorare a Thief: the Dark Project (1998).

Da Looking Glass: anticipazioni del futuro

L'esperienza di Levine presso i Looking Glass Studios è caotica, ma molto stimolante, perché qui emergeranno alcuni degli spunti che - qualche anno dopo - costituiranno la base di BioShock, seppur ripensati, rimasticati e rielaborati.



«BioShock [...] esiste come parte di un dialogo in corso con altri giochi dal design similare, che risale ai primi giorni di Looking Glass Studios. Tuttavia, BioShock non deve essere confuso con un'estensione diretta della filosofia di design di Looking Glass. È una variazione, una mutazione, di ciò che è iniziato con Ultima Underworld. Looking Glass alla fine si è evoluto oltre il concetto di un mondo morto [presente in Ultima Underworld] con Thief: The Dark Project, uno dei primi giochi stealth.» (Weise 2008).

Non solo Thief, anche System Shock e Ultima Underworld hanno un forte legame con BioShock, sebbene Levine non abbia lavorato a essi. Come detto, però, sono due videogiochi da lui molto apprezzati e soprattutto System Shock - insieme al suo seguito - sono spesso indicati come dei predecessori spirituali di BioShock:



«se c'è un elemento che unisce i diversi videogiochi collegati per la serie BioShock, questo è la volontà di sfidare i giocatori a pensare. Questa tendenza si estende anche ai videogiochi che li hanno preceduti, vale a dire System Shock e System Shock 2, che sono universalmente considerati i "predecessori spirituali" di questo franchise di grande successo. Sebbene non siano così ampiamente ricordati oggi, questi videogiochi erano stati tra i primi ad aver inserito un po' di intelligenza nell'altrimenti ottuso genere degli sparatutto in prima persona» (Mentyka 2015, p. 27).



Come dirà lo stesso Levine qualche anno dopo, «lo spirito di System Shock è il gameplay basato sul giocatore: è il lasciare che sia il giocatore a guidare il gioco, non il game designer» (Drake 2007) aggiungendo che in BioShock vedeva questo concetto espresso alla massima potenza.



Looking Glass e i suoi videogiochi, insomma, sono molto importanti nella formazione di Levine, ma il periodo di lavoro lì dentro non è semplicissimo. L'azienda sta attraversando numerose difficoltà finanziarie, che generano un senso complessivo di instabilità. Tutto ciò si riflette sulla qualità del lavoro, perché si finisce talvolta per navigare a vista, senza tempistiche definite e senza una chiara visione di insieme.

Tuttavia, nonostante le difficoltà soprattutto iniziali, Levine riesce a essere rispettato fin da subito ed è ben voluto nell'azienda. Levine trova, in particolar modo, una guida e un mentore in Doug Church, colonna portante di Looking Glass (Mahardy 2015). Non solo, il suo articolo Formal Abstract Design Tools (Church 1999) rimane una lettura di grande interesse ancora oggi, utilizzata come spunto di riflessione in più occasioni (per esempio Backe 2017). L'ambiente lavorativo di Looking Glass, però, inizia ben presto a essere un po' troppo stretto per Levine, che nel frattempo ha maturato ambizioni differenti.

C'è bisogno di uno "Shock" (ancora non "Bio")

Siamo nel 1997. Levine ha lavorato per circa due anni a Thief. Il videogioco è un progetto molto interessante, ma ancora non è concluso. Vedrà infatti la luce solo l'anno successivo, nel 1998. È tempo di una scelta radicale: licenziarsi e mettersi in proprio. Levine abbandona Looking Glass, seguito da due programmatori, Jonathan Chey e Robert Fermier. In questo momento nasce Irrational Games.



Si sceglie di realizzare un progetto ambizioso: il seguito di System Shock, che come si è visto era uno dei videogiochi più amati di Levine. In termini di possibili sviluppi narrativi l'idea è molto buona, perché System Shock conteneva numerosi spunti che potevano essere facilmente ampliati e sviluppati. Il progetto, però, presenta anche diverse sfide e difficoltà.

Irrational Games è una realtà piccola, appena nata, per cui non dispone di grandi risorse. Bisogna lavorare in economia, lavorare anche con persone alle prime armi, l'engine da utilizzare è lo stesso di Thief, ancora da limare. Levine, inoltre, è un vulcano di idee: ne produce a ciclo continuo, il che per certi versi è molto positivo, ma rischia anche di rallentare i lavori, per cui Robert Fermier deve incanalare in maniera produttiva la grande creatività del collega. Per fortuna, almeno il distacco da Looking Glass avviene senza grosse problematiche. Anzi, alcuni ex colleghi finiscono per collaborare in vario modo con Irrational Games.



Nonostante le difficoltà, lo sviluppo del videogioco procede e, nel 1999, System Shock 2 viene pubblicato. Molti ricordano questo videogioco soprattutto per l'intelligenza artificiale SHODAN, «spesso considerata, con buone ragioni, uno dei migliori nemici nella storia dei videogiochi» (Mentyka 2015, p. 30). L'IA megalomane che finisce per considerarsi una divinità è anche spesso associata a un'altra sua ‘collega' videoludica che sarebbe arrivata qualche anno dopo: GLaDOS di Portal (2007).



SHODAN, già presente nel primo System Shock, torna qui sotto mentite spoglie. Inizialmente, infatti, appare al protagonista come la dottoressa Janice Polito, che si offre come guida e consiglio fino al momento della rivelazione.

È utile sottolineare questo passaggio perché questo - lo smascheramento che porta alla rivelazione - è uno dei numerosi aspetti in cui System Shock 2 anticipa ciò che sarà BioShock. System Shock 2 è molto apprezzato dalla critica e ottiene anche un buon numero di vendite. Sembra pertanto che Irrational Games abbia superato gli ostacoli e abbia davanti a sé un roseo futuro. Le sfide, però, sono appena cominciate.



I loro altri progetti, infatti, vanno incontro a diverse problematiche. Il loro videogioco Deep Cover, sviluppato insieme a Looking Glass, viene abbandonato nel 2000, con la chiusura di Looking Glass (U64 Staff 2016). Anche un altro loro progetto, The Lost, viene cancellato. Questo videogioco, ispirato all'Inferno di Dante Alighieri, avrebbe dovuto vedere la luce nel 2002 su PlayStation 2 e Xbox, ma diverse problematiche portarono all'abbandono del progetto.



Va detto, come nota aggiuntiva, che The Lost non scomparve del tutto: qualche anno dopo i diritti del gioco vennero acquisiti da FXLabs, che pubblicò nel 2008, per il mercato indiano, una nuova versione del videogioco, intitolata Agni: Queen of Darkness (altrove il gioco fu intitolato Inferno: Where Death Is Your Only Ally e Netherworld: Beyond Time I Stand).



Fortunatamente un altro loro progetto va in porto, donando un po' di ossigeno a Irrational Games: nel 2002 viene infatti pubblicato il loro Freedom Force, un videogioco di supereroi fortemente ispirato ai comics statunitensi. Il prodotto piace e Irrational Games ne sviluppa anche un seguito: Freedom Force vs the 3rd Reich (2005). Sono comunque anni di fortune alterne. Il loro SWAT 4 (2005) vende discretamente bene, ma Tribes: Vengeance (2004) smette ben presto di ricevere supporto dal publisher, Vivendi, che dopo appena pochi mesi lascia morire la parte multiplayer del gioco. Sta arrivando, però, la vera svolta nella carriera di Ken Levine.

Sorelline sotto i mari

Nel 2006, Irrational Games viene acquisita da 2K e i suoi due studios cambiano nome in 2K Boston e 2K Australia. Già prima dell'acquisizione, Levine e il suo team stavano lavorando a un grosso progetto, che si scoprirà in seguito essere BioShock.

In più occasioni, Ken Levine dice che questo videogioco avrebbe definito il genere degli sparatutto in prima persona, andando oltre i cliché degli FPS e proponendo un'esperienza che avrebbe rivoluzionato questa tipologia di videogiochi (Parker 2017, p. 744).



Alcune affermazioni del tempo, viste col senno di poi, suonano forse eccessive, ma BioShock ha comunque segnato un importante spartiacque. Ed è stato, soprattutto, un videogioco con cui Ken Levine ha potuto esprimere al meglio il suo talento creativo. BioShock è ricordato per molte cose, dal suo impiego dell'Art Deco a figure iconiche come l'accoppiata Big Daddy e Little Sister. Qui, però, ci interessa osservare soprattutto quali sono stati alcuni dei più significativi e importanti tocchi narrativi lasciati dal suo ideatore.



Come ha detto lo stesso Levine, la sua operazione può essere paragonata alla Fattoria degli animali di Orwell: una allegoria (Richardson, Elrod 2016 p. 98). Ma un'allegoria di cosa, esattamente? Dell'Oggettivismo.

Rapture, l'utopia sottomarina creata da Andrew Ryan, è fortemente ispirata all'Oggettivismo della filosofa Ayn Rand, che nelle sue opere «sostiene un radicale individualismo, la morale dell'egoismo razionale, i diritti naturali dell'uomo basati sul diritto di proprietà, il governo limitato e il capitalismo laissez-faire; la sua è una difesa filosofica, morale del capitalismo, inteso come risultato della volontà prometeica dell'uomo. Il lascito più fecondo per la cultura libertaria è stato l'assioma di non aggressione, ovvero la condanna dell'inizio dell'uso della forza, insieme alla riconduzione dei diritti dell'uomo al diritto di proprietà» (Iannello 2003, p. 3). Il famoso motto "No Gods or Kings. Only Man", che ci accoglie nel nostro ingresso a Rapture, è una perfetta sintesi del pensiero randiano.



Levine ha riadattato il tradizionale modello dell'utopia isolata che, lasciata a sé stessa, si trasforma in una distopia (Nyman, Teten 2015), in cui a crollare è il sogno utopico oggettivista, nel momento in cui l'ossessione per l'ADAM (una sostanza che dona poteri sovrumani) distrugge il tessuto di quella società in apparenza perfetta.

Ken Levine, tuttavia, non ha mai percepito BioShock semplicemente come una critica all'Oggettivismo. Come ha detto infatti in un'intervista, «avrebbe potuto essere l'Oggettivismo, avrebbe potuto essere qualsiasi cosa. Riguarda cosa succede quando gli ideali incontrano la realtà. Se dovessi riassumere la storia di BioShock, è tutta qui. [...] Non è un attacco all'Oggettivismo, è uno sguardo giusto all'umanità. Noi rompiamo le cose. Siamo molto, molto fallibili. Hai questa bellissima, splendida città, e poi cosa succede quando la realtà incontra l'ideale? L'aspetto visivo della città è l'ideale e l'acqua che entra è la realtà» (in Remo 2007).



Secondo una felice definizione, ciò che ha fatto Levine sarebbe piuttosto la possibilità di sperimentare un approccio videoludico al pensiero filosofico: «Levine stava creando un corrispettivo della filosofia sotto forma di gioco; ha creato un mondo in cui il giocatore può sperimentare la filosofia di Rand e, attraverso Rand, di Hobbes» (Meade 2021, p. 4).



C'è, del resto, una differenza fondamentale rispetto alle teorizzazioni di Ayn Rand: la filosofa descriveva delle città distopiche come risultato di una società che non seguiva l'Oggettivismo, mentre Levine mostra una città distopica proprio come risultato delle teorie Oggettiviste (Richardson, Elrod 2016 p. 95). Anche la figura di Andrew Ryan, il creatore di Rapture, è piuttosto complessa e articolata. Ricorrendo di nuovo alle dirette parole di Levine: «volevo rendere Andrew Ryan un personaggio con cui le persone potessero identificarsi un pochino. È diventato un mostro, ma all'inizio era un ragazzo che desiderava qualcosa, con una passione nella vita» (in Stark 2013).

La trama di fondo è di grande interesse, insomma, ma la maestria narrativa di Ken Levine è emersa anche nella sua attenzione per i piccoli dettagli. Ciascun appassionato di BioShock può probabilmente richiamare alla memoria almeno un momento in cui si è sentito davvero immerso nella Rapture del videogioco grazie a qualche dettaglio in apparenza marginale. Per esempio Stefan Schevelier, nel suo capitolo all'interno del libro BioShock and Philosophy, ricorda i tanti piccoli dettagli presenti nella festa di fine anno al ristorante (Schevelier 2015, p. 147).



È anche utile ricordare il portato simbolico dell'ambiente di gioco. La Rapture di BioShock appare come una fabbrica e una cattedrale: «una fabbrica per le sue catene produttive e il suo essere una sorta di cantiere potenzialmente sempre espandibile, attraverso i suoi moduli da posizionare sui fondali oceanici; una cattedrale per tutto il bagaglio sacrale che si trascina nei suoi discorsi e nelle sue logiche, e a livello prettamente architettonico per le sue ampie vetrate, che non si affacciano però sul cielo ma sull'oscuro fondale oceanico. [...] Tutto ciò si riflette anche nell'organizzazione stessa di alcuni spazi di Rapture, come la sua stazione di benvenuto o il suo museo celebrativo, che raccontano le gesta di questa nuova fede come affreschi nelle chiese, affiancandone i concreti altari, i distributori di plasmidi che son divenuti l'ostia, il pane quotidiano, di questo culto» (Toniolo 2020, p. 160).



E, ancora, un altro aspetto molto interessante e fortemente voluto da Levine è il discorso sull'agency videoludica che si sviluppa in BioShock. Con agency si intende la possibilità che un individuo ha di agire con indipendenza e di fare scelte significative e dotate di impatto.

Il colpo di scena finale del gioco, in cui si scopre che il protagonista è stato guidato per tutto il tempo attraverso la frase "would you kindly?" (che costituiva per lui una sorta di comando vocale inaggirabile) è proprio una riflessione sull'agency nei videogiochi (Stang 2019)



I protagonisti dei videogiochi, se ci si pensa, sono sempre eterodiretti, guidati dall'esterno, essendo controllati da una persona oltre lo schermo. Ma, e questa è una cosa un po' più sottile, anche i giocatori stessi finiscono per essere sempre eterodiretti: per proseguire nel videogioco devono seguire una serie di incarichi che vengono loro "suggeriti", proprio come quel "would you kindly?" di BioShock.



Si può, infine, ricordare la dissonanza ludonarrativa generata con BioShock. Anzi, è proprio con questo videogioco che si è iniziato a discutere di questo concetto, per cui vale la pena riportare un estratto delle parole di Clint Hocking in merito:



«come meccaniche di gioco, mi viene offerta la libertà di scegliere se adottare un approccio Oggettivista, ma ho anche la libertà di rifiutare quell'approccio e di salvare le Sorelline, anche se non è nel mio interesse farlo [...] Nella finzione del gioco, d'altra parte, non ho la libertà di scegliere se aiutare Atlas o meno. In base al contratto ludico, se accetto di adottare un approccio Oggettivista, posso prosciugare le Sorelline. Se rifiuto quell'approccio, posso salvarle. Secondo la storia, se rifiuto un approccio Oggettivista posso aiutare Atlas e oppormi a Ryan, e se scelgo di adottare un approccio Oggettivista - beh, peccato... posso smettere di giocare, ma questo è tutto. Questa è la dissonanza di cui parlo, ed è inquietante» (Hocking 2009, p. 257).

Il cielo come limite

Facciamo un piccolo salto in avanti, saltando BioShock 2 (2010), in cui il coinvolgimento di Levine fu più che marginale, per non dire nullo, e arriviamo a BioShock Infinite (2013), in cui torna a essere Creative Director e Lead Writer. E anche in questo videogioco, infatti, l'impronta di Levine è ben evidente. Vengono abbandonate le profondità oceaniche di Rapture, ma viene mantenuta l'idea della società distopica separata dal resto del mondo. Questa volta, però, è la città volante di Columbia ad essere il teatro delle vicende.

BioShock Infinite è un videogioco molto sfaccettato, ricco di stimoli che possono essere colti e isolati in vario modo. Dalla religione (Heidbrink, Knoll, Wysocki 2014; Bosman 2014) alla storia controfattuale/alternativa (Lizardi 2014), passando per il libero arbitrio (Laas 2015) e molto altro ancora. In generale, BioShock Infinite è sicuramente un gioco che parla della società statunitense. A tal proposito le interpretazioni sono state moltissime, soprattutto nel tentativo di identificare la componente "politica" del videogioco.



Levine, però, ha dichiarato l'equidistanza e la neutralità del suo videogioco, che non si pone come una critica o un attacco a un determinato pensiero politico: «I [miei] giochi tendono a essere un test di Rorschach per le persone, e ho sentito entrambe le opposte reazioni alla demo. Ho avuto il dispiacere di andare in un sito di suprematisti bianchi che ha affermato che questo gioco dell‘"ebreo" Ken Levine riguardava l'uccisione dei bianchi. Ma poi sono andato su un sito di sinistra che diceva che il videogioco voleva screditare i movimenti di sinistra. I miei videogiochi, come ho detto, sono un Rorschach e non voglio creare giochi che esprimono una visione politica o filosofica. [...] Ci sono ancora persone che pensano che il primo BioShock sia una rivendicazione della filosofia della Rand e alcune persone che dicono abbia ucciso il personaggio di Ayn Rand» (in Tsukayama 2011).



Non sono comunque mancate delle analisi che hanno messo in dubbio tale neutralità, sottolineando per esempio che le meccaniche alla base del videogioco sono allineate a un sistema neoliberale di valori (Pérez-Latorre, Oliva 2019).

C'è poi anche chi - sicuramente - ricorderà l'esplicita richiesta rivolta da Levine al fandom, di smetterla con le fanart pornografiche sul personaggio Elizabeth di BioShock Infinite (Good 2013). Una richiesta che non è stata particolarmente ascoltata o esaudita.



Erotismo fanmade a parte, dopo il successo di BioShock Infinite inizia un periodo di relativo stallo per Ken Levine. Chiude Irrational Games, la riapre qualche anno dopo con un altro nome (Ghost Story Games), annuncia diversi progetti e lavori che rimangono però a metà e interviene alla GDC del 2014 con una curiosa presentazione su una sorta di mattoncini narrativi variamente ricombinabili (GameSpot 2014).



La mente dietro a BioShock sembrerebbe insomma esser rimasta un po' in disparte, dopo il grande successo dei suoi ultimi videogiochi.

Facciamo poi un salto al 2022, quando ai The Game Awards viene presentato Judas, una misteriosa avventura in single player che diffonde echi di Bioshock da tutti i pixel e in cui la mano di Levine sembra assolutamente riconoscibile. E chissà che l'autore non riesca nuovamente a mostrarci indimenticabili orizzonti videoludici.

Bibliografia

Backe (2017): Hans-Joachim Backe, Two Ways through the Looking Glass. Game Design as an Expression of Philosophy of Action, Philosophy of Computer Games Conference 2017 - Jagiellonian University, Kraków, Poland.

Bosman (2014), Frank G. Bosman, 'The Lamb of Comstock' - Dystopia and Religion in Video Games, «Heidelberg Journal of Religions on the Internet», 5, pp. 162-182.

Church (1999): Doug Church, Formal Abstract Design Tools, pubblicato il 16/07/1999 su «Game Developer».

Drake (2007): Shannon Drake, Inside The Looking Glass: The Escapist Talks With Ken Levine, pubblicato il 16/03/2007 su «The Escapist».

Frum (2011): 'BioShock' creator talks history, writing and 'nerdity', pubblicato il 16/12/2011 su «CNN».

Gamervision (2009a): Ken Levine: PAX 08 Keynote - Part 1, pubblicato su YouTube.

Gamervision (2009b): Ken LevIne: PAX 08 Keynote - Part 2, pubblicato su YouTube.

GameSpot (2014), Narrative Legos with Ken Levine - GDC 2014, pubblicato il 24/03/2014 su YouTube.

Good (2013): Owen Good, BioShock Creator: Please Stop Making Elizabeth Porn, pubblicato il 09/10/2013 su «Kotaku».

Heidbrink, Knoll, Wysocki (2014): Simone Heidbrink, Tobias Knoll, Jan Wysocki, Theorizing Religion in Digital Games Perspectives and Approaches, «Heidelberg Journal of Religions on the Internet», 5, pp. 5-50.

Hocking (2009): Clint Hocking, Ludonarrative Dissonance in BioShock. The Problem of What the Game is About, in Drew Davidson (a cura di), Well Played 1.0. Video Games, Value and Meaning, ETC Press, pp. 255-262.

Iannello (2003): Nicola Iannello, Il libertarianism: saggio bibliografico, «Etica & Politica», 2, pp. 1-17.

Laas (2015): Oliver Laas, Would You Kindly Bring Us the Girl and Wipe Away the Debt: Free Will and Moral Responsibility in BioShock Infinite, in Luke Cuddy e William Irwin (a cura di), BioShock and Philosophy. Irrational Game, Rational Book, Blackwell, pp. 58-68.

Lizardi (2014): Ryan Lizardi, Bioshock: Complex and Alternate Histories, «Game Studies», 14 (1).

Mahardy (2015): Mike Mahardy, Ahead of Its Time: The History of Looking Glass, pubblicato il 04/06/2015 su «Polygon».

Martin e Fine (1991): Daniel Martin e Gary Alan Fine, Satanic Cults, Satanic Play: Is "Dungeons & Dragons" a Breeding Ground for the Devil?, in James T. Richardson, Joel Best, David G. Bromley (a cura di), The Satanism Scare, Transaction Publishers, pp. 107-123.

Meade (2021): Nash Meade, The Pressure of 10,000 Leagues: The Social Contract in BioShock and BioShock 2, «The Macksey Journal», 2, pp. 1-18.

Mentyka (2015): Robert M. Mentyka, SHODAN vs the Many. Or, Mind vs. the Body, in Luke Cuddy e William Irwin (a cura di), BioShock and Philosophy. Irrational Game, Rational Book, Blackwell, pp. 27-37.

Nyman e Teten (2015), Elizabeth Nyman e Ryan Lee Teten, Lost and Found and Lost Again: Island Utopias and Dystopias in the BioShock Series, «Games and Culture», 13 (4), pp. 370-384.

Parker (2017): Felan Parker, Canonizing Bioshock: Cultural Value and the Prestige Game, «Games and Culture», 12 (7-8), pp. 739-763.

Pérez-Latorre, Oliva (2019): Oliver Pérez-Latorre, Mercé Oliva, Dystopia, and Neoliberalism: The Case of BioShock Infinite, «Games and Culture», 14 (7-8), pp. 781-800.

Remo (2007): Chris Remo, Ken Levine on BioShock: the Spoiler Interview, pubblicato il 30/08/2007 su «ShackNews».

Richardson, Elrod (2016), BioShock and the Ghost of Ayn Rand: Universal Learning and Tacit Knowledge in Contemporary Video Games, in Christophe Duret e Christian-Marie Pons, Contemporary Research on Intertextuality in Video Games, IGI Global, pp. 92-107.

RPS (2009): RPS, Gaming Made Me: Ken Levine, pubblicato il 13/07/2009 su «Rock Paper Shotgun».

Scharr (2010): Jillian Scharr, Levine '88 discusses career as game developer, pubblicato il 24/02/2010 su «The Miscellany News» e consultabile tramite Wayback Machine.

Schevelier (2015): Stefan Schevelier, Have You Ever Been to Rapture? BioShock as an Introduction to Phenomenology, in Luke Cuddy e William Irwin (a cura di), BioShock and Philosophy. Irrational Game, Rational Book, Blackwell, pp. 139-149.

Shuman (2011): Sid Shuman, Developer Origins: Irrational Games' Ken Levine, pubblicato il 29/05/2011 su «PlayStation Blog».

Stang (2019): Sarah Stang, "This Action Will Have Consequences": Interactivity and Player Agency, «Game Studies», 19 (1).

Stark (2013): Morality and the Illusion of Choice in ‘BioShock Infinite', pubblicato il 27/02/2013 su «Mashable».

Toniolo (2020): Francesco Toniolo, La fabbrica come figura delle distopie videoludiche, «GriseldaOnline», 19 (2), pp. 153-164.

Tsukayama (2011): Hayley Tsukayama, The tea party, Occupy Wall Street and ‘BioShock Infinite': How a video game is reflecting life, pubblicato il 25/10/2011 su «The Washington Post».

U64 Staff (2016): Deep Cover [PC - Cancelled], pubblicato il 26/04/2016 su «Unseen64».

Weise (2008): Matthew Jason Weise, BioShock: A Critical Historical Perspective, «Eludamos. Journal for Computer Game Culture», 2 (1), pp. 151-155.

Zanoli (2011): Filippo Zanoli, BioShock. In nome del padre, Unicopli.