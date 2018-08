Libri a 360 Bit, Zelda Breath of the Wild: vita nei boschi con Link e Thoreau

"Leggi il tuo destino, vedi ciò che ti sta davanti, e cammina nel futuro"

Walden ovvero Vita nei Boschi di David Henry Thoreau



Quando ci risvegliamo, dopo cento anni fatti di un lungo e ininterrotto sonno senza sogni, è come se il mondo circostante ci apparisse per la prima volta in assoluto. Un pianoro immenso, che si estende a perdita d'occhio, con un fuoco -anzi: un piccolo falò- che brucia sulla curva di un sentiero. E il cielo di Hyrule che, senza fine, ci solletica la pelle con la sua aria frizzante. Noi tutti la prima volta che abbiamo iniziato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la nuova avventura di Link per Nintendo Swtich, abbiamo provato un lungo brivido di ammirazione e di sorpresa per quanto stavamo osservando su schermo.

L'emozione provata nel destarsi da quel sonno centenario e la possibilità, offerta sin dai primi secondi di gioco, di andare in ogni luogo e scalare ogni singola parete montuosa del mondo, è la medesima che si ha nel leggere le prime pagine di quel capolavoro assoluto che è Walden ovvero Vita nei boschi, il titanico libro di David Henry Thoreau: scrittore americano che a metà Ottocento, per oltre due anni, lasciò la civiltà occidentale per abbracciare, giustappunto, "la vita nei boschi". Walden e Breath of the Wild, proprio per il loro carico libertario e filosofico, hanno perciò molti punti in comune. Andiamo a scoprirli via via in questo ipotetico viaggio per le terre selvagge.

Triforza, o del vivere in mezzo alla natura per conoscere la via del potere, del coraggio e della saggezza

Molti di voi sanno benissimo che la cosiddetta Triforza, ovvero la sacra reliquia al centro di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica per la serie Nintendo. Del resto i tre valori che essa incarna, legati alla divinità rossa Din (Potere), alla blu Nayru (Saggezza) ed alla verde Farore (Coraggio), non solo si sposano perfettamente con i dettami filosofici e caratteristici dell'eroe per eccellenza, ma affondano a piene mani nel folklore, nella mitologia, se non nella stessa religione giapponese (dato che la forma della Triforza è ispirata al simbolo del Clan Hojo, i cui tre triangoli rappresentano le tre squame di un drago).

Basta in ogni caso prendere un famoso passaggio del Walden ed ecco che i primi punti di contatto con Breath of the Wild vengono a galla: "Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, affrontando solo i fatti essenziali della vita, per vedere se non fossi riuscito a imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non dover scoprire in punto di morte di non aver vissuto. Il fatto è che non volevo vivere quella che non era una vita a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente, succhiare tutto il midollo di essa, volevo vivere da gagliardo spartano, per sbaragliare ciò che vita non era, falciare ampio e raso terra e riporre la vita lì, in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici". Per ammissione diretta dello stesso scrittore la decisione di andare a vivere in mezzo alla natura è dettata dal desiderio di poter provare un tipo di esistenza più "vera del vero", e di conseguenza ottenere un maggior grado di profondità della propria vita, da trascorre con più saggezza ("affrontare i fatti essenziali della vita"), più coraggio ("vivere da gagliardo spartano") e più potere ("per sbaragliare ciò che vita non era"). Già, esattamente: Thoreau è andato nei boschi per cercare la Triforza. Niente di più, niente di meno.

La vita ridotta ai suoi termini più semplici? Quella di Hyrule!

Leggendo le pagine di Walden un concetto che ritorna molto spesso è quello di associare la vita nei boschi ad un tipo di esistenza al contempo più semplice e più profonda. Thoreau, nei suoi ragionamenti, spiega con grande dovizia di particolari come molte delle cosiddette conquiste della civiltà in realtà non siano altro che fuorvianti e futili orpelli che formano come un diaframma tra l'essere umano e la realtà, non portando mai l'uomo a vivere per davvero, ma anzi producendo in lui insoddisfazione, ansia da prestazione e brama di possesso: tutte pulsioni umane, per carità, ma che se vengono immerse in una civiltà che anestetizza la natura e la rende schiava dell'uomo, possono portare a grame conseguenze. Anche Breath of the Wild, ludicamente parlando, fa propri questi dettami: cerca infatti di riscoprire l'essenziale, riduce il superfluo, e propone una serie di interazioni eccezionalmente semplici. Eppure, da questa semplicità, nasce una profondità non comune nel panorama videoludico. Qual è il segreto di questa profondità?

artwork by Fabian Rensch on ArtStation

Il fatto che Breath of the Wild sia tenuto in piedi da un codice di regole non scritto ma comprovato, sicuramente stilizzato ma in qualche modo "perfettamente scientifico": Hyrule è sì un mondo libero, ma non un mondo caotico. Ogni elemento reagisce in maniera razionale alle sollecitazioni del mondo e del giocatore, ogni azione ha conseguenze, che possono essere intuite o con l'esperienza o con il ragionamento.

Prima di addentrarsi nei boschi Thoreau si è a lungo documentato sulla flora e sulla fauna che avrebbe incontrato in quelle località, con particolare attenzione per le erbe aromatiche e le piante officinali, e lo stesso potrebbe fare un giocatore prima di iniziare l'avventura di Link, scoprendo strategie di sopravvivenza non comuni. Ad esempio, se si dispone di qualche freccia elettrica, scagliandola in uno specchio d'acqua ecco che si avrà un propagarsi di elettricità che porterà a galla, pronti per essere mangiati, i pesci che lì abitavano. Non si tratta di un semplice survival dove craftare gli oggetti: questa è vita nei boschi, e le sue regole devono essere imparate.

Cotto e mangiato (ma da sé, che è meglio!)

"Dai miei due anni di esperienza, imparai che procurarsi il cibo necessario costerebbe pochissima fatica anche a questa latitudine; e che per conservarci in forza e in salute possiamo mantenere la semplice dieta degli animali. Ho fatto una colazione soddisfacente sotto ogni punto di vista con un piatto di portulaca (Portulaca oleracea), che raccolsi nel mio campo di grano, e che bollii e salai. Ne do il nome latino in conto del gradevole sapore e del nome volgare". Questo passaggio del Walden aggiunge un nuovo grado di consonanza con Breath of the Wild: non sono le parole usate da Thoreau le stesse che un qualsiasi giocatore potrebbe usare quando, dopo svariati tentativi infruttuosi, finalmente azzecca il mix giusto per la pietanza perfetta nel mondo di Hyrule? Le sensazioni e le emozioni sono proprio le stesse, ovvero quelle di avere in mano la propria vita che, grazie all'applicazione e all'abnegazione nel non abbattersi per gli insuccessi, può essere davvero forgiata autonomamente. Ed ecco allora che cuocere una portulaca o un hyrulino è la stessa identica cosa.

Conoscere gli altri, per avere meno paura

Un'altra delle caratteristiche di questo Zelda è la necessità di avere a che fare non solo con biomi molto diversi gli uni dagli altri, ma anche con popolazioni e civiltà dagli usi e costumi differenti. Link dovrà imparare a conoscere profondamente questi popoli, per per poter "ingaggiare" il loro campione nella sua titanica e disperata lotta contro la minaccia Ganon. Ecco allora che incontreremo, nel nostro peregrinare per le terre selvagge, gli Zora che venerano l'acqua, gli adorabili Goron, quasi scaturiti dalla stessa lava, poi gli ineffabili Rito, maestri e fini conoscitori dei venti e delle correnti ascensionali, fino alla società matriarcale dei Gerudo. Questa è soltanto una breve ed incompleta carrellata delle varie etnie che si possono incontrare, ognuna delle quali ha il proprio folklore.

Questa varietà culturale, che nel gioco un fine specifico (conoscere di più serve ad avere più possibilità di abbattere Ganon), trova una sua perfetta corrispondenza anche nel Walden, ovvero Vita nei boschi, come si può comprendere bene da questa, magnifica, frase: "Non è mai troppo tardi per rinunciare ai nostri pregiudizi. Non possiamo accettare nessuna maniera di pensare o di agire - per quanto antica essa sia - senza averla precedentemente sperimentata". Rileggere il libro di Thoreau o giocare a Breath of the Wild, in un certo qual modo, ci spinge a comprendere come "conoscere gli altri sia importante soprattutto per sconfiggere le proprie paure".

Nel bosco la vera felicità: un mondo aperto e selvaggiamente rivoluzionario

Walden, a suo tempo, ha rivoluzionato il concetto di "ritorno alla Natura", spogliandolo di quei cliché, ormai triti e ritriti, del Sei/Settecento: un periodo in cui la Natura era, sempre e comunque, declinata attraverso la citazione mitica e nostalgica, ma mai vissuta in prima persona. Alla stessa maniera The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha, nuovamente, rivoluzionato interamente il rapporto fra giocatore e ambiente. Il valore del titolo non sta soltanto nell'aver costruito una mappa di gioco soltanto viva e vitale, ma di aver scritto regole fisiche e chimiche ben precise (per quanto, come ricorda anche Sabaku no Maiku in questa serie di video dedicati, paradossali e stilizzate).

Il Walden e Breath of the Wild invitano insomma a fare la medesima cosa: scoprire, sperimentare, capire, spogliarsi dei preconcetti su ciò che ci serve davvero (nella vita o in un videogame) per riscoprire l'essenziale. Il bosco del Walden e quello di Zelda Breath of the Wild sono entrambi boschi rivoluzionari, dove la vita è felice, guidata del proprio spirito di avventura.