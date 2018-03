Life is Strange Before the Storm: l'ultimo saluto a Max, Chloe e Rachel

Attenzione: L'articolo contiene spoiler sulle trame di Life is Strange e Before the Storm.



Care Max, Chloe e Rachel,

ora che tutto è finito, dopo il nostro ultimo saluto, sento il bisogno di dirvi "grazie". La mia adolescenza è terminata ormai dieci anni fa, ma insieme a voi è come se ne avessi vissuta una seconda. Indelebile, profonda, malinconica, rabbiosa. Con Life is Strange e con Before the Storm sono tornato "indietro nel tempo" (non è buffo, Max?) all'epoca del liceo, alle prime cotte, ai primi colpi di testa, ai primi litigi in famiglia, alle prime infantili ribellioni. Riguardare il passato con la consapevolezza del futuro è straniante, ed anche un po' doloroso.

E tu, proprio tu, Max, dovresti capirmi più di chiunque altro. Percorrendo al vostro fianco questo sentiero verso l'età adulta, ho come avuto l'impressione di conoscervi da sempre. Ho così tante cose da dirvi e preferisco farlo privatamente. Vi lascio tre lettere, qui, sul caminetto di casa Price, accanto al graffito a forma di farfalla che Max ha disegnato quand'era piccola. Le ho scritte perché pensavo che magari, se aveste letto le mie parole, sarebbe stato un po' come se io fossi ancora in vostra compagnia. Anche se voi non tornaste mai, anche se questo "addio" fosse definitivo, noi resteremo sempre insieme. Anche quando saremo lontani...

A Rachel

La prima volta che ho sentito parlare di te, Rachel, non capivo perché la gente ti amasse tanto. O perché faceva finta di farlo. C'era il fastidioso perbenismo di chi piangeva la tua scomparsa, l'ipocrisia di chi diceva d'averti sempre apprezzata quando in realtà non ti rivolgeva neppure la parola. Ma poi ti ho conosciuto di persona, ed allora ho capito. Oltre ad essere bella da mozzare il fiato, sei anche una ragazza a cui è difficile dire di no. Sarà forse merito dei tuoi occhi magnetici, o del tuo modo di fare così innocentemente malizioso. Hai la strana virtù di far sentire migliore chiunque ti stia accanto, come se ognuno risplendesse grazie ad un briciolo della tua luce riflessa.

Parlare di te, fingersi tuo amico, o anche solo simulare le lacrime per la tua morte, dava a tutti l'illusione di essere parte del tuo mondo, in apparenza così sereno, così stranamente perfetto. Eppure, tra un sorriso ed un occhiolino, si intravede qualcosa di diverso. C'è in te una tristezza che consuma e che attrae allo stesso tempo: lo ha intuito Chloe, e l'ho compreso anche io. È bastato uno sguardo, un urlo, un gesto di rabbia, ed ho percepito lo stesso, ardente fuoco che divampa nel tuo cuore, quella furia intenzionata ad abbattere la maschera di "ragazza perfetta" che indossi dinanzi a tutti gli altri.

Sin da subito ho avvertito il forte desiderio di essere tuo compagno nel grande teatro della vita, su questo palcoscenico adolescenziale, dove improvvisiamo il copione di volta in volta, senza fregarcene dell'apprezzamento del pubblico, scrollandoci di dosso i ruoli che gli altri hanno voluto imporci, e recitando finalmente la parte di noi stessi. Ma questo, Rachel, può valere per me, o per Chloe. Per te è diverso: tu agli occhi di tutti sei un angelo, e tale devi rimanere. È per questo forse che sia io, sia la tua cara amica abbiamo sentito la necessità di proteggerti, e persino di mentirti, qualora ce ne fosse stato bisogno. Non serve che tu conosca tutte le bugie di quel bastardo traditore di tuo padre, né di quella stronza tossicomane della tua vera madre.

Ho pensato che nasconderti la verità fosse la scelta giusta per non distruggere gli equilibri che ti eri costruita. Così facendo, però, ho finito col mentirti anch'io, come gli altri. Grazie a te, ho capito quali sono i compromessi con cui scendere a patti quando si cerca di salvare una persona amata. E commettendo un errore dopo l'altro, alla fine, sono cresciuto. Non so se riuscirai mai a perdonarmi per le mie menzogne: semmai volessi farlo, mi ritroverai ad attenderti sul palco, pronto ad alzare il sipario un'ultima volta, e a recitare le nostre battute finali, prima che tu smetta di rispondere al telefono perché qualche mostro ha deciso di portarti via da me.

A Chloe

Mia Chloe. Dolce, cazzuta, allegra, pazza e triste Chloe. Siamo talmente diversi, tu ed io. E allora spiegami come mai mi sono affezionato così tanto a te. Per il banalissimo modo di dire secondo cui "gli opposti si attraggono"? Ne dubito. Penso piuttosto che l'affetto che ci lega sia tutto merito tuo, del tuo modo di essere, della tua straripante, magnetica personalità. Non ho mai attraversato, da ragazzino, una fase "ribelle" come quella che hai vissuto tu, ma è anche vero che non ho sperimentato un lutto così terrificante in tenera età.

Vivere un simile dramma tramite i tuoi occhi, percepire le incomprensioni, la sofferenza e l'abbandono, mi ha aiutato però a immedesimarmi tanto a fondo da riuscire a comprenderti, giustificarti, a fare miei i tuoi sbagli, a cercare di rimediare ai tuoi errori come se li avessi compiuti io stesso. Ho provato persino a farti ricongiungere, come meglio potevo, con tua madre, oppure a renderti meno indisponente verso David. Ho pensato - scioccamente - che la serenità familiare avrebbe potuto alleviare un po' quella "tempesta" che imperversava dentro di te. Mi sbagliavo: certi tipi di temporali non si spengono più. E si esauriscono solo quando tutto ormai è perduto per sempre, quando si giunge ad un punto di non ritorno. E quel punto, per noi, è stato il Faro di Arcadia Bay.

Qualunque scelta fatta nel corso del nostro viaggio è sempre stata frutto di una strana mescolanza tra il mio carattere ed il tuo: le nostre inclinazioni, i nostri temperamenti hanno finito spesso con l'amalgamarsi, rendendoti indelebilmente parte di me. In tal modo, pur essendo tanto dissimili, abbiamo finito per stare benissimo insieme, per farci piacere le stesse cose, per ascoltare la stessa musica. Quando tu hai deciso di amare Rachel, io l'ho amata con te. Quando tu hai deciso di mentirle, io ho mentito insieme a te.

E poi ti ho vista da ragazzina, appena tredicenne, giocare ai pirati in compagnia di Max, poco prima che andasse via. In quel momento, ho compreso quale fosse il motivo per cui ho provato un simile coinvolgimento emotivo verso una persona caratterialmente distante dal mio modo di essere. Perché, nel profondo, c'è un aspetto che ci accomuna entrambi: la fantasia, la voglia di lasciar galoppare a briglie sciolte l'immaginazione, nata in te da bambina e rimasta nascosta in un angolino quando sei cresciuta.

E forse, in qualche modo, lo avevo "percepito": l'estrosità di alcune tue azioni e la voglia di disegnare graffiti ovunque, di indossare magliette appariscenti, di tingerti i capelli non rappresentano un atto di ribellione, come in molti credono. Non secondo me. Io ci ho intravisto invece la voglia di dipingere un mondo sbiadito con colori nuovi, per renderlo più simile a come vorresti che fosse. E quando ti ho osservata in lacrime, struggerti per la morte di tuo padre e per l'addio di Maxine, ho pianto con te. Perché, seppur in minima parte, ho provato la tua stessa paura. Tu temevi di non rincontrare Max mai più, e io ora ho temo di non rivedere il tuo adorabile ciuffo blu.



A Maxine

Piccola Max, se potessi, viaggerei indietro nel tempo infinite volte solo per rivivere di nuovo la nostra avventura. E rifarei le stesse scelte. Suona paradossale: se ci viene dato il potere di cambiare le cose, perché non farlo? Forse perché sono perfette così. Anche dinanzi agli errori, alle ingenuità, ai fallimenti, sono convinto che non avrei potuto chiedere di meglio dalla storia che abbiamo vissuto insieme. Io sono sempre stato un fanatico del tempo.

Adoro il ticchettio dell'orologio che risuona nelle mie orecchie, amo osservare ogni singolo granello di sabbia che vien giù dalla clessidra, e mi fermo come un idiota per interi minuti a fissare fotografie vecchie e nuove, per riscoprire un dettaglio dimenticato, o un sorriso che non avevo notato. Sì, Max, le stesse foto che tanto ti piace scattare, quelle immagini che ti mandano in estasi: istantanee di un ricordo, frammenti di una vita immagazzinati in eterno, piccole fessure verso il passato.

Questa passione che ci accomuna, questa "connessione" con il tempo, è una delle principali ragioni per le quali siamo entrati subito in sintonia. E poi certo, ci lega anche l'amore smodato per il cinema, per la cultura "nerd" in generale, per la tendenza ad avere un carattere mite, incline alla riflessione, alla comprensione. Per queste tue qualità, sei sicuramente l'unica e sola ancora di salvezza per un postaccio come Arcadia Bay. Se non ci fossi stata tu, quella tempesta avrebbe potuto anche spazzarla via. Ed io non avrei battuto ciglio. Forse neppure Chloe.

Come darle torto, del resto? Dopo la scomparsa di Rachel, è rimasta sola, senza un padre, né un'amica, né un'amante. A tirarla fuori dal baratro che l'attendeva sei stata proprio tu, Max. O meglio: siamo stati noi. Eppure a ripensarci ora, mi vengono i brividi. Non ti sembra sia stata un controsenso, la nostra decisione? Lasciare andare lei incontro alla tempesta, per salvare tutti gli altri, dei quali non ci è mai importato nulla? Ma la vita è strana, Max, me lo hai insegnato tu. Per quanto tu possa mutare il passato, il cuore batterà sempre allo stesso modo. E quello di Chloe era destinato a fermarsi. Ogni tanto ripenso a quell'istante. Per fortuna pioveva.

Mi piace pensare di aver seguito la volontà di Chloe, quando, con le sue ultime parole, ci ha confessato che, per una volta nella vita, avrebbe voluto dare un senso a se stessa, porre fine al suo egoismo: "Max, it's time!" - ci ha sussurrato. Ho fissato quella foto della crisalide così a lungo da credere davvero di aver fermato il tempo. Come ti ho già detto, riguardare il passato con la consapevolezza del futuro è straniante, ed anche un po' doloroso. Con la certezza che, prima o poi, l'avremmo perduta, il nostro ultimo tuffo indietro negli anni è stato straziante.

Rivedervi bambine, nel godervi quell'ultimo scorcio di purezza infantile prima della tempesta, prima che tu partissi per Seattle, prima che la vita di Chloe si frantumasse, mi ha spronato a ritardare fino alla fine il momento della rivelazione. Non volevo salutarla, non volevo dirvi "addio". Ma se ora m'involo con la memoria a ritroso, e ricordo tutto ciò che abbiamo passato insieme, non cambierei nulla. Perché ripenso a te, Max, e ripenso a Chloe, ogni volta che vedo volare una farfalla.